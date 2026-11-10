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Демократите могат да променят избора на президент в САЩ
  Тема: Избори

Демократите могат да променят избора на президент в САЩ

10 Ноември, 2026 14:40 781 12

  • избори в сащ-
  • демократическа партия-
  • избирателна колегия-
  • национален народен вот

Пет щата с нов пълен демократически контрол могат да осигурят необходимите 270 гласа за национален народен вот. Планът обаче ще зависи от решенията на законодателите и вероятни съдебни спорове

Демократите могат да променят избора на президент в САЩ - 1
Снимки: БГНЕС/ЕРА
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Демократите спечелиха пълен контрол върху властта в шест американски щата след междинните избори на 3 ноември, а резултатът може да промени начина, по който Съединените щати избират президент. Аризона, Мичиган, Минесота, Невада, Пенсилвания и Уисконсин вече имат демократически губернатор и мнозинство на партията в двете камари на щатските законодателни събрания, съобщи Асошиейтед прес.

Шестте щата разполагат общо със 71 гласа в Избирателната колегия. Именно този резултат отваря възможност за разширяване на действащия план за избор на президент чрез национален народен вот.

Как може да се промени системата

Националният междуправителствен договор за народния вот е приет досега от 18 щата и Вашингтон, окръг Колумбия. Те контролират общо 222 от необходимите 270 гласа в Избирателната колегия.

Договорът предвижда участващите щати да предоставят своите гласове в Избирателната колегия на кандидата, спечелил най-много гласове в цялата страна, а не на победителя само в съответния щат. Той ще влезе в сила, когато към него се присъединят щати с общо най-малко 270 гласа.

Минесота вече се е присъединила към договора през 2023 г. Ако останалите пет щата, в които демократите установиха пълен контрол - Аризона, Мичиган, Невада, Пенсилвания и Уисконсин - приемат същото решение, общият брой ще достигне 283 гласа. Това би било достатъчно планът да започне да действа, без да се променя Конституцията на САЩ.

Подкрепа от част от губернаторите

Новият губернатор на Уисконсин Дейвид Кроули заяви, че е готов да обсъди промяната с щатския парламент.

„Можем да сложим край на това. Готов съм да водя тези разговори със законодателното събрание“, каза Кроули, имайки предвид Избирателната колегия.

Губернаторът на Пенсилвания Джош Шапиро също подкрепи идеята. „Националният народен вот има смисъл. Позицията ми не се е променила“, заяви той и добави, че ще работи със законодателите за избора на подходящ механизъм.

Подкрепата обаче не е гарантирана във всички щати. Губернаторът на Аризона Кейти Хобс не е заявила дали ще подкрепи присъединяването към договора. В Невада подобна инициатива вече е срещала пречки. През 2019 г. тогавашният губернатор Стив Сисолак наложи вето върху законопроект, одобрен от демократическите мнозинства в двете камари.

Предстоят политически и съдебни спорове

Законодателите в петте щата ще започнат работа по въпроса с началото на новите си сесии. Засега не е ясно дали националният народен вот ще бъде сред основните им приоритети.

Консервативни организации вече възразиха срещу идеята. Според анализатори от America First Policy Institute тя лишава избирателите в участващите щати от права, противоречи на Конституцията и подкопава замисъла на американските основатели.

Правният спор може да стигне до Върховния съд на САЩ. Юристът от Университета „Нотр Дам“ Дерек Мюлер поставя въпроса дали за подобен договор не е необходимо одобрение от Конгреса. Той посочва и различията между щатските изборни бюлетини като възможен проблем.

Дебатът се засили след изборите през 2000 г., когато Джордж Буш спечели президентския пост, въпреки че Ал Гор получи повече гласове на национално равнище. Същото се повтори през 2016 г. при победата на Доналд Тръмп над Хилари Клинтън. Ако новите щатски мнозинства приемат договора, следващата президентска кампания може да се води не само за няколко колебаещи се щата, а за всеки глас в страната.

Източници: apnews.com, axios.com


САЩ
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ИСпражвението дайноф

    5 2 Отговор
    Сащ и Русия винаги са биле дружки-падружки

    Коментиран от #2, #11

    14:44 10.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Демократите

    1 2 Отговор
    са ..0. Китай купува и инвестира във всичко .

    14:54 10.11.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Дон Корлеоне

    2 0 Отговор
    Тръмп разтовари ли нафтата по сделката?

    14:58 10.11.2026

  • 7 Путин-

    2 0 Отговор
    "Е сега вече си е.а м.йк.та."

    14:59 10.11.2026

  • 8 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 9 Кйхжбб

    0 0 Отговор
    Точно днес тази статия е безмислена,както и всичко свързано с вътрешните проблеми на друга държава

    15:02 10.11.2026

  • 10 Рико

    1 0 Отговор
    Демократите ще унищожат Америка ! Демократите си продават задниците на ислямисти , престъпници , обратни извратеняци и всякаква сггганн само и само да са на власт …. Спечелиха междинните избори с милиони нередовни ( не граждани на САЩ ) гласове на нелегални имигранти които точат здравната и обществена система до дъно …. Демократите са чумата и неизлечимата болест на Америка ! Кой разбрал , разбрал ……

    15:06 10.11.2026

  • 11 Доротея

    0 0 Отговор

    До коментар #1 от "ИСпражвението дайноф":

    Бяха при президента Рузвелт! Той спечели мисля четвърти мандат, но в началото на 1945 година бе убит, за да започне веднага след капитулацията на Германия кръстоносен поход срещу Русия, която спаси Запада от пълен разгром! На негово място поставиха Труман с двете бомби и той не се поколеба да ги метне върху мирните японци! След това, през 1953 когато започнаха да губят в Корея, Сталин бе убит, а Труман отстранен, за да настъпи примирие по 38 паралел. Аналог - примирие по Днепър и Одеса решава въпроса днес!

    15:07 10.11.2026

  • 12 интереса

    0 0 Отговор
    Нямат разбиране да приемат пропорционална избирателна система, за да имат вратички за лобистко лавиране.

    15:08 10.11.2026