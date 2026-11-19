Президентът на САЩ Доналд Тръмп е нараснало разочарован от вицепрезидента Джей Ди Ванс заради начина, по който той е обяснил загубите на Републиканската партия на междинните избори. Според репортаж на кореспондента на „Ню Йорк таймс“ в Белия дом Тайлър Пейджър недоволството е свързано най-вече с оценката на Ванс, че войната с Иран е основната причина за неблагоприятния резултат.

Първоначално Тръмп не е реагирал остро на анализа на своя вицепрезидент. В отговор на въпрос за позицията му той е заявил: „Мисля, че до голяма степен е вярно.“ През последните две седмици обаче президентът е изразявал пред съветници и политически съюзници недоволство от това, че Ванс не е подчертал достатъчно ясно, че решението за започване на войната е било правилно според Тръмп.

Различен прочит на изборната загуба

Ванс е поставил войната с Иран в центъра на обяснението си за изборния резултат. Така той е дал политическа тежест на недоволството сред част от републиканските избиратели, но едновременно с това е влязъл в по-сложна позиция спрямо президента.

Проблемът за Тръмп не е само в самото посочване на войната като причина за загубите, а в липсата на достатъчно категорична защита на решението за военните действия. Според хора, запознати с разговорите, президентът е очаквал Ванс да заяви, че операцията е била необходима и правилна, дори когато се обсъждат политическите последици от нея.

Самият Ванс отхвърля твърденията за разрив. В телевизионно интервю той е заявил, че между него и президента няма „никаква дистанция“, като същевременно е защитил правото си да говори за причините за изборните загуби.

Рубио набира политическа тежест

На този фон Тръмп продължава да хвали държавния секретар Марко Рубио. Президентът го е представял в частни разговори като възможен силен кандидат за президент, според хора, запознати с обсъжданията.

Рубио многократно е защитавал решението за военните действия срещу Иран и е определял операцията като необходима за националната сигурност на САЩ. Тази позиция го поставя в по-голямо съответствие с публичната линия на Тръмп, докато Ванс се опитва да обясни защо войната е навредила на републиканците на изборите.

Разликата между двамата вече се разглежда и през призмата на президентската надпревара през 2028 г. Ванс остава един от най-обсъжданите наследници на Тръмп, но все още не е решил дали ще се кандидатира. Рубио също не е обявил кандидатура, а подкрепата на настоящия президент може да се окаже важен фактор в борбата за лидерството в Републиканската партия.

Засега няма официално решение на Тръмп кого би подкрепил. Потвърдено е обаче, че отношенията му с Ванс са подложени на ново напрежение, докато Рубио получава все по-благоприятни оценки от президента.

Източници: cnn.com, aa.com.tr