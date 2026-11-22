Доналд Тръмп отново не посочи кого предпочита за свой наследник в Републиканската партия през 2028 г. Вицепрезидентът Джей Ди Ванс и държавният секретар Марко Рубио стояха зад президента по време на продължилата около час и половина пресконференция в Белия дом, превърнала се в поредна публична демонстрация на съперничеството между двамата.

Журналист попита Тръмп кой от Ванс и Рубио би бил по-добър президент. Президентът започна да отговаря с думите: „О, нека ви дам отговора на това“, но не посочи име и разговорът продължи с друг въпрос. Така Тръмп отново избегна официално да обяви кого би подкрепил за Белия дом след края на втория си мандат.

Стивън Милър се появи като неочакван „кандидат“

В края на събитието Тръмп повика на трибуната новия си началник на кабинета Стивън Милър. След като Милър изтъкна постиженията на администрацията, президентът се обърна към Ванс и Рубио с шеговита реплика: „Имаме извънредна новина — той беше по-добър от тези двамата.“ След това попита Милър: „Искаш ли да се кандидатираш за президент?“

Асошиейтед прес определи появата на Ванс и Рубио като публично представяне на потенциални наследници на Тръмп. Двамата прекараха цялото събитие зад президента, а по-късно получиха възможност да говорят пред журналистите. Ванс защити икономическата политика на администрацията, докато Рубио представи аргументи в подкрепа на международната политика на Тръмп.

Ванс остава фаворит, но Рубио набира тежест

Ванс се смята за естествения фаворит заради позицията си на вицепрезидент и близостта си до политическата база на Тръмп. Той разполага и с по-изградена мрежа от съветници и донори за евентуална президентска кампания. Рубио, от своя страна, натрупа видимост като държавен секретар и съветник по националната сигурност.

Fox News съобщи, че Тръмп е казал пред дарители: „Трябва да изберем Джей Ди.“ Според медията това е сигнал за предпочитание към Ванс, но не представлява официално решение. Същевременно Тръмп продължава да хвали Рубио и е говорил за възможността двамата да бъдат част от обща кандидат-президентска двойка.

Рубио е заявявал, че би подкрепил Ванс, ако вицепрезидентът се кандидатира. Именно това усложнява очертаващата се надпревара: засега двамата демонстрират близки отношения, но и двамата са сред най-разпознаваемите лица на Републиканската партия след Тръмп.

В ефира на „Jesse Watters Primetime“ Чарли Хърт анализира политическите перспективи на Ванс и Рубио и посочи, че коментарите на Тръмп поддържат напрежението около бъдещото лидерство на партията. Президентът има силно влияние върху републиканските първични избори, но засега запазва възможността да подкрепя различни кандидати и да отлага окончателния си избор.

Източници: apnews.com, foxnews.com, axios.com