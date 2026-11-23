Демократите спечелиха най-голямата си победа на избори през този век. В следващия Конгрес на САЩ те получават най-малко 258 от 435 мандата в Камарата на представителите и 56 от 100 сенаторски места.

Победата на демократите може да е и по-голяма

Точно с мнозинство от 258 в Долната камара на Конгреса те разполагат и след 1992 година, когато Бил Клинтън убедително печели президентското място. Когато станат ясни и последните резултати от междинните избори, преднината на демократите може да се увеличи. През 2008 година, когато Барак Обама също е избран с огромно мнозинство, демократите имат 257 места в Камарата на представителите.

Високите цени, войната в Иран и корупцията бяха сред водещите мотиватори на изборите, сочат повечето проучвания.

Контролът на двете камари ще позволи на демократите да разследват Тръмп и приближените му. От тях ще зависи и приемането на бюджета и ако не се стигне до консенсус, това може за пореден път да блокира администрацията.

Ще спрат ли демократите войната в Иран?

Конгресът може да спре финансирането на войната в Иран. Това обаче би създало огромно противопоставяне между демократи и републиканци, а Тръмп да се опита да заобиколи решението на законодателите. Каква е цената ѝ до момента не е ясно. Пентагонът не дава пълна информация публично, а според официалните съобщения разходите до средата на ноември са около 48 милиарда. Демократите предполагат, че сумата е по-голяма. Очаква се темата да е водеща в Конгреса и в идните месеци.

Голямото мнозинство на демократите ще позволи на вероятния им лидер в Камарата на представителите Хаким Джефрис да преодолее по-лесно разделенията между двете крила в партията - умерените демократи и прогресивните политици. Динамиката между тях ще е ключова и за успешната кампания за президентските избори през 2028 година.

Кои демократи имат най-голям шанс за Белия дом?

За момента бившият транспортен министър на Байдън Пийт Бутиджидж и Джон Ософ, който бе преизбран за сенатор от Джорджия с огромна преднина, се смятат за фаворити сред избирателите, както показва последното проучване на "Ипсос". Бившата вицепрезидентка Камала Харис и губернаторът на Калифорния Гавин Нюсъм също са достатъчно разпознаваеми. И докато и четиримата се смятат за по-умерени кандидати, близката до Бърни Сандърс демократка от Ню Йорк Александрия Окасио-Кортес засега изглежда като най-предпочитания претендент на прогресивното крило.

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