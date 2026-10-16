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Международен ден на анестезиолога: грижа преди и след операцията

Международен ден на анестезиолога: грижа преди и след операцията

16 Октомври, 2026 09:52 556 2

  • анестезиолог-
  • анестезия-
  • хирургия-
  • медицина-
  • безопасност на пациента

На 16 октомври специалистите са в центъра на вниманието заради ролята им по целия път на пациента, а не само в операционната зала

Международен ден на анестезиолога: грижа преди и след операцията - 1
Снимка: БГНЕС
Венелина Маринова Венелина Маринова Автор във Fakti.bg

В операционната зала анестезиологът често остава извън полезрението на пациента. Работата му обаче започва преди операцията и продължава след нея – с оценка на риска, поддържане на жизнените функции, контрол на болката и проследяване на възстановяването.

Международният ден на анестезиолога се отбелязва на 16 октомври. Датата напомня за 16 октомври 1846 г., когато в Масачузетската обща болница в Бостън е извършена първата публична успешна демонстрация на хирургична анестезия с етер. Зъболекарят Уилям Ти. Джи. Мортън прилага етера, а хирургът Джон Колинс Уорън извършва операцията. Амфитеатърът, в който се случва демонстрацията, по-късно става известен като „Етерният купол“.

Фокусът през 2026 г. е върху целия път на пациента

Темата на Международния ден на анестезиолога през 2026 г. е „Преди, по време и след операцията“. Световната федерация на дружествата по анестезиология поставя акцент върху участието на специалистите във всички етапи на медицинската грижа – от първия контакт със здравната система до лечението, възстановяването и последващото наблюдение.

Анестезиолозите работят не само в операционните зали. Те участват в спешната и доболничната помощ, интензивните грижи, лечението на остра и хронична болка, палиативната медицина и процедурите извън операционната. Според федерацията силните и добре подкрепени анестезиологични екипи са важна част от безопасната и координирана медицинска помощ.

„Анестезиолозите са специално обучени да спасяват животи в критични ситуации, когато всяка секунда е важна“, казва Шийла Миайтра, председател на Комитета за интензивни грижи към Световната федерация на дружествата по анестезиология.

Безопасната анестезия остава глобално предизвикателство

Наред с постиженията на специалността денят насочва внимание и към неравенствата в достъпа до медицинска помощ. Световната федерация посочва, че близо 5 милиарда души по света все още нямат достъп до безопасна анестезия. Това ограничава възможностите за хирургично лечение и спешна помощ в много държави.

В рамките на тазгодишната инициатива федерацията организира международен уебинарен маратон с пет сесии и общо 20 лекции. В него се обсъждат грижите преди постъпване в болница, медицинската помощ по време на хоспитализацията, работата извън операционната и възстановяването след изписване. Така Международният ден на анестезиолога поставя специалиста там, където е реалната му роля – до пациента преди, по време и след операцията.

Източници: lemonde.fr


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ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    0 0 Отговор
    Анестезиолозите са наркоманите в медицината.

    09:53 16.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.