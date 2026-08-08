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Проф. Кантарджиев: Западнонилската треска е тук

Проф. Кантарджиев: Западнонилската треска е тук

8 Август, 2026 10:10, обновена 8 Август, 2026 10:15 1 368 18

  • професор кантарджиев-
  • западнонилска треска-
  • опасности-
  • здравеопазване-
  • медицина

Възрастните хора над 60 години и пациентите с имунен дефицит са най-застрашени от усложнения след ухапване от комар

Проф. Кантарджиев: Западнонилската треска е тук - 1
Снимка: NOVA
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Западнонилската треска вече циркулира в страната, като най-уязвимите групи са хората над 60-годишна възраст и тези с отслабена имунна система.

Това предупреди микробиологът проф. д-р Тодор Кантарджиев в сутрешния блок „Събуди се“ по NOVA. Експертът призова за повишено внимание през най-горещите летни дни и сподели ключови съвети за превенция срещу опасния вирус.

Какви са симптомите и кой е в най-голям риск?

Според проф. Кантарджиев, много от българите се завръщат от почивка в Гърция с оплаквания като силни болки в мускулите, ставите и общо неразположение. Въпреки че близо 80% от инфектираните лица не проявяват симптоми или изкарват инфекцията леко, вирусът крие сериозни опасности. Приблизително един на всеки 200 ухапани от заразен комар развива тежки неврологични усложнения, които засягат директно централната нервна система и мозъка.

Основните рискови групи за развитие на тежката форма на заболяването включват:

  • Лица на възраст над 60 години.
  • Хора с хронични заболявания и имунен дефицит.
  • Пациенти с проявени неврологични оплаквания след ухапване.

Практически съвети за защита срещу комари и летни жеги

Специалистът подчерта, че личната защита е най-важният инструмент срещу разпространението на западнонилска треска. Проф. Кантарджиев препоръчва следните мерки:

  • Редовно третиране с репеленти: Важно е да се обработват кожата и дрехите, като специално внимание се отделя на децата и детските колички.
  • Ограничаване на излизанията в жегите: Възрастните хора не трябва да излизат по улиците в часовете между 11:00 и 19:00 часа поради риск от топлинни удари.
  • Умерено използване на климатици: Препоръчително е периодично излизане в близост до дома, за да се избегне престоя изцяло на изкуствено охлаждане.

Засилването на имунитета в горещините може да стане и чрез т.нар. закаляване при децата – плискане на лицето и гаргара със студена вода, както и хапване на сладолед в топлия сезон. При поява на първи симптоми след ухапване от насекоми, експертите съветват гражданите да останат по домовете си и незабавно да се консултират с личния си лекар.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Гост

    18 0 Отговор
    Похарчиха милиони за пръскане срещу комари, но фирмите разреждат препаратите и ето ти резултата.

    Коментиран от #16

    10:25 08.08.2026

  • 2 Пешко

    16 1 Отговор
    Ще трябват ли чували, че ми останаха от преди пет години?

    10:27 08.08.2026

  • 3 Ковидар с нилска треска

    16 3 Отговор
    Кантарджиев май е имал малшанс да е един от двеста ухапани от комар с нилска треска, дето му е увредил нервната система и мозъка..

    10:31 08.08.2026

  • 4 ШЕФА

    16 2 Отговор
    Вижте го всички,това е един от престъпниците агитиращи и лъжещи за ваксинацията и Ковид.Цял свят ги разследва в момента подобни изр.ди,само тука ги дават по телевизията !

    10:33 08.08.2026

  • 5 Христо

    13 2 Отговор
    Бай Шиле да се боцне още веднъж с файзерче, за всеки случай - може да го предпази и срещу нилска треска, не дай Боже и срещу маймунска шарка.. на дърти години.

    10:35 08.08.2026

  • 6 Чичко

    6 0 Отговор
    Когато старите умрат от корона или треска или ебола, а младите от кока или фентанил, тогава пак да те поканят пак за да им разказваш уанс упон Ъ тайм.

    10:44 08.08.2026

  • 7 ПБ-НО ВИ ЯТ Г € Р Б

    3 2 Отговор
    РБ(Р€ПУБЛИКА БА НА НО Въ) В$€ ПО-УВ€Р€НО $€ ДВИЖИ КЪМ ТРЕТИЯТ СВЯТ!
    УРА ДРУГАРИ!
    УРААААААААА, И Д€$И ЗА К .Ра МЕ ХВАНА!:))

    10:45 08.08.2026

  • 8 Райка Чикиджан

    14 2 Отговор
    Кога ще има съдебна и обществена разправа с българските Ковид Пропагандатори като Мутафчийски, Радка Аргирова, Ива Христова и Ангел Кунчев, Кантарджиев и други?Кога

    11:10 08.08.2026

  • 9 Също

    5 0 Отговор
    И Трибунала е на път.....

    11:14 08.08.2026

  • 10 Механик

    5 0 Отговор
    И кво стана сега? Номера с Украина не мина и сега е време да извадим от гардероба ковида ли ? Пак ли ще се мре, яко ще се мре?

    11:28 08.08.2026

  • 11 кантар мустак

    7 0 Отговор
    Този ,боядисаният,който говореше глупости по времето на НОЩ,не трябва да припарва до микрофон.
    Само плаши хората и търси възможнст да си слуша гласа.

    11:31 08.08.2026

  • 12 Фют Cheetah 🐆

    0 0 Отговор
    Аз имам оплаквания от кръвосмучеща котка.
    Честит й международен празник, ама не на мен тия котешки номера.
    Тъдъм, тъдъм, тъдъм! Ноу Дигити!

    11:38 08.08.2026

  • 13 Престъпници!

    6 0 Отговор
    Тоя разбойник трябва да е в затвора, не да дава акъл!

    11:40 08.08.2026

  • 14 Лост

    0 0 Отговор
    Нещо от рода"Ще видите вие къде зимуват раците!На Кантарджиев под мустаците!

    11:56 08.08.2026

  • 15 Фют

    1 0 Отговор
    Кантарджиев, дали знае някакви абрикадабри за намаляване на теглото, увеличаване на благополучието и тотално минимизиране до несъстоятелност на нещастията?
    За себе си питам.

    12:00 08.08.2026

  • 16 Мнение

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "Гост":

    Изобщо не е това резултатът!!!

    Такива като тоя Кантарджиев и оня Кунчев, пък и псевдо генерала, са марионетки от най-долен тип, купени .одлоги, които имат за цел да разпространяват г-цида срещу човечеството!

    Помните ли ковид?
    Помните ли вълните, че ги предсказваха тия същите по-точно и от прогнозата за времето?!

    Та сега ни обясняват за западно нилска треска???
    Понеже са им спуснали информацията вероятно, че "новите" комари са изсипани над територията и се очакват новите болести?!

    Наскоро видях в къщи въпросният нов комар - чисто черен с бели ивици (изглежда като дизайнерски от лаборатория)?!
    Ще каже някой, че това бил въпросният тигров комар?!
    Търговия има хиляди години, но видиш ли изведнъж се нренесоха в България тия насекоми?!

    Когато такива като тоя продал се човечец ви кажат нещо, знайте, че реалността е доста по-различна от тяхното твърдение!!!

    12:12 08.08.2026

  • 17 Спрете се бе "разбирачи"

    3 0 Отговор
    Само един случай на усложнения трябва от Западнонилска треска за да ритнете камбаната. Не случайно сте най простото население в Европа с най висока смъртност от всичко! А комарите се преместиха защото "няма затопляне на климата" според диван експертите като вас.

    13:16 08.08.2026

  • 18 Птицомелачките

    0 0 Отговор
    Сценарият на всяка псиоп епидемия се състои от следните три елемента: 1) Разпространяване на страх и паника към предполагаема заплаха за националната сигурност или общественото здраве; 2)Представяне на безмислено решение, чието прилагане се представя като свещена мисия; 3)Опонентите се анатемосват, като вещици и дезинформатори. Свещените мисии се провалят и задълбочават проблема за да продължи повече, например намаляването на емисиите на СО2 и ваксинирането на цялото човечество с мРНК на Ковид19.
    Как здравето и затоплянето съвместно водят до задълбочаване на проблемите? Перките са месомелачки за птиците и прилепите, но се поставят точно на пътя на птиците, там вятърът е по-силен, после мишките, нерегулирани от соколите и совите, ще ви донесат хантавируса, ниски реколти и глад, а комарите (храна за лястовици и прилепи) - маларии, нилски трески и други вируси. Европейските екополитики и регулации са продължение на културната революция на комунягата, другаря ви Мао, дето избиваше врабчета.

    13:44 08.08.2026