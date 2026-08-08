Проф. Кантарджиев: Западнонилската треска е тук

Западнонилската треска вече циркулира в страната, като най-уязвимите групи са хората над 60-годишна възраст и тези с отслабена имунна система.

Това предупреди микробиологът проф. д-р Тодор Кантарджиев в сутрешния блок „Събуди се“ по NOVA. Експертът призова за повишено внимание през най-горещите летни дни и сподели ключови съвети за превенция срещу опасния вирус.

Какви са симптомите и кой е в най-голям риск?

Според проф. Кантарджиев, много от българите се завръщат от почивка в Гърция с оплаквания като силни болки в мускулите, ставите и общо неразположение. Въпреки че близо 80% от инфектираните лица не проявяват симптоми или изкарват инфекцията леко, вирусът крие сериозни опасности. Приблизително един на всеки 200 ухапани от заразен комар развива тежки неврологични усложнения, които засягат директно централната нервна система и мозъка.

Основните рискови групи за развитие на тежката форма на заболяването включват:

Лица на възраст над 60 години.

Хора с хронични заболявания и имунен дефицит.

Пациенти с проявени неврологични оплаквания след ухапване.

Практически съвети за защита срещу комари и летни жеги

Специалистът подчерта, че личната защита е най-важният инструмент срещу разпространението на западнонилска треска. Проф. Кантарджиев препоръчва следните мерки:

Редовно третиране с репеленти: Важно е да се обработват кожата и дрехите, като специално внимание се отделя на децата и детските колички.

Важно е да се обработват кожата и дрехите, като специално внимание се отделя на децата и детските колички. Ограничаване на излизанията в жегите: Възрастните хора не трябва да излизат по улиците в часовете между 11:00 и 19:00 часа поради риск от топлинни удари.

Възрастните хора не трябва да излизат по улиците в часовете между 11:00 и 19:00 часа поради риск от топлинни удари. Умерено използване на климатици: Препоръчително е периодично излизане в близост до дома, за да се избегне престоя изцяло на изкуствено охлаждане.

Засилването на имунитета в горещините може да стане и чрез т.нар. закаляване при децата – плискане на лицето и гаргара със студена вода, както и хапване на сладолед в топлия сезон. При поява на първи симптоми след ухапване от насекоми, експертите съветват гражданите да останат по домовете си и незабавно да се консултират с личния си лекар.