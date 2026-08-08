Проф. Кантарджиев: Западнонилската треска е тук

Западнонилската треска вече циркулира в страната, като най-уязвимите групи са хората над 60-годишна възраст и тези с отслабена имунна система.
Това предупреди микробиологът проф. д-р Тодор Кантарджиев в сутрешния блок „Събуди се“ по NOVA. Експертът призова за повишено внимание през най-горещите летни дни и сподели ключови съвети за превенция срещу опасния вирус.
Какви са симптомите и кой е в най-голям риск?
Според проф. Кантарджиев, много от българите се завръщат от почивка в Гърция с оплаквания като силни болки в мускулите, ставите и общо неразположение. Въпреки че близо 80% от инфектираните лица не проявяват симптоми или изкарват инфекцията леко, вирусът крие сериозни опасности. Приблизително един на всеки 200 ухапани от заразен комар развива тежки неврологични усложнения, които засягат директно централната нервна система и мозъка.
Основните рискови групи за развитие на тежката форма на заболяването включват:
- Лица на възраст над 60 години.
- Хора с хронични заболявания и имунен дефицит.
- Пациенти с проявени неврологични оплаквания след ухапване.
Практически съвети за защита срещу комари и летни жеги
Специалистът подчерта, че личната защита е най-важният инструмент срещу разпространението на западнонилска треска. Проф. Кантарджиев препоръчва следните мерки:
- Редовно третиране с репеленти: Важно е да се обработват кожата и дрехите, като специално внимание се отделя на децата и детските колички.
- Ограничаване на излизанията в жегите: Възрастните хора не трябва да излизат по улиците в часовете между 11:00 и 19:00 часа поради риск от топлинни удари.
- Умерено използване на климатици: Препоръчително е периодично излизане в близост до дома, за да се избегне престоя изцяло на изкуствено охлаждане.
Засилването на имунитета в горещините може да стане и чрез т.нар. закаляване при децата – плискане на лицето и гаргара със студена вода, както и хапване на сладолед в топлия сезон. При поява на първи симптоми след ухапване от насекоми, експертите съветват гражданите да останат по домовете си и незабавно да се консултират с личния си лекар.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Гост
Коментиран от #16
10:25 08.08.2026
2 Пешко
10:27 08.08.2026
3 Ковидар с нилска треска
10:31 08.08.2026
4 ШЕФА
10:33 08.08.2026
5 Христо
10:35 08.08.2026
6 Чичко
10:44 08.08.2026
7 ПБ-НО ВИ ЯТ Г € Р Б
УРА ДРУГАРИ!
УРААААААААА, И Д€$И ЗА К .Ра МЕ ХВАНА!:))
10:45 08.08.2026
8 Райка Чикиджан
11:10 08.08.2026
9 Също
11:14 08.08.2026
10 Механик
11:28 08.08.2026
11 кантар мустак
Само плаши хората и търси възможнст да си слуша гласа.
11:31 08.08.2026
12 Фют Cheetah 🐆
Честит й международен празник, ама не на мен тия котешки номера.
Тъдъм, тъдъм, тъдъм! Ноу Дигити!
11:38 08.08.2026
13 Престъпници!
11:40 08.08.2026
14 Лост
11:56 08.08.2026
15 Фют
За себе си питам.
12:00 08.08.2026
16 Мнение
До коментар #1 от "Гост":Изобщо не е това резултатът!!!
Такива като тоя Кантарджиев и оня Кунчев, пък и псевдо генерала, са марионетки от най-долен тип, купени .одлоги, които имат за цел да разпространяват г-цида срещу човечеството!
Помните ли ковид?
Помните ли вълните, че ги предсказваха тия същите по-точно и от прогнозата за времето?!
Та сега ни обясняват за западно нилска треска???
Понеже са им спуснали информацията вероятно, че "новите" комари са изсипани над територията и се очакват новите болести?!
Наскоро видях в къщи въпросният нов комар - чисто черен с бели ивици (изглежда като дизайнерски от лаборатория)?!
Ще каже някой, че това бил въпросният тигров комар?!
Търговия има хиляди години, но видиш ли изведнъж се нренесоха в България тия насекоми?!
Когато такива като тоя продал се човечец ви кажат нещо, знайте, че реалността е доста по-различна от тяхното твърдение!!!
12:12 08.08.2026
17 Спрете се бе "разбирачи"
13:16 08.08.2026
18 Птицомелачките
Как здравето и затоплянето съвместно водят до задълбочаване на проблемите? Перките са месомелачки за птиците и прилепите, но се поставят точно на пътя на птиците, там вятърът е по-силен, после мишките, нерегулирани от соколите и совите, ще ви донесат хантавируса, ниски реколти и глад, а комарите (храна за лястовици и прилепи) - маларии, нилски трески и други вируси. Европейските екополитики и регулации са продължение на културната революция на комунягата, другаря ви Мао, дето избиваше врабчета.
13:44 08.08.2026