Пробив в борбата с остеопорозата: Учени откриха лечение за хроничната болка в гърба

Естествен хормон, който човешкото тяло произвежда, може да се окаже ключов за нов подход при лечението на хронична болка в кръста. Изследване на учени от Johns Hopkins University School of Medicine показва, че паратиреоидният хормон, известен като PTH, може да въздейства върху един от биологичните механизми, свързани с болката при дегенеративни промени в гръбначния стълб. Данните са от проучване върху мишки, публикувано в Nature Communications.

PTH се произвежда от паращитовидните жлези, разположени в областта на шията, и участва в регулирането на калция в кръвта. Хормонът влияе и върху костния метаболизъм. В определени условия той подпомага изграждането и укрепването на костите, но прекомерните му нива могат да доведат до отслабване на костната структура.

Синтетични форми на PTH от години се използват при лечение на хипопаратиреоидизъм, когато организмът не произвежда достатъчно от хормона, както и при остеопороза. Лекари са наблюдавали, че част от пациентите, приемащи подобна терапия, съобщават и за намаляване на болката в гърба, но досега механизмът не беше добре изяснен.

В новото изследване учените са прилагали PTH на мишки в продължение на период от две седмици до два месеца и са проследявали структурата на гръбначните тъкани, двигателната активност и чувствителността към натиск. Резултатите показват, че третираните животни имат по-плътни и по-стабилни крайни пластинки на прешлените, тънките слоеве кост и хрущял, които отделят междупрешленните дискове от прешлените. Те са показали и по-ниска чувствителност към болка и по-добра поносимост към натиск.

Според авторите ефектът не се изчерпва само с укрепване на костта. PTH стимулира остеобластите, клетките, които изграждат костна тъкан, да отделят протеин, наречен Slit3. Той действа като сигнал, който отблъсква сетивните нерви от увредените зони на гръбначния стълб. При дегенерация на гръбнака болкови нервни влакна могат да навлязат в области, където нормално не би трябвало да присъстват, и да поддържат хронична болка.

Ръководителят на изследването д-р Джанет Крейн обяснява, че паратиреоидният хормон може да обърне този процес, като активира естествени сигнали, които изтласкват нервните влакна от чувствителните участъци. Това поставя PTH като потенциална терапия, насочена към причината за определени видове хронична болка, а не само към временното потискане на симптомите.

Специалистите обаче подчертават, че резултатите са получени при животински модели и не означават готово лечение за пациенти. Болката в гърба има различни причини, включително травми, мускулни и лигаментни увреждания, артрит, сколиоза, заседнал начин на живот, затлъстяване и тютюнопушене. Най-обещаващият потенциал на PTH изглежда е при т.нар. структурна болка, свързана с дегенерация на дискове, крайни пластинки и стави между прешлените.

При болка, причинена основно от мускулно напрежение, травма на меки тъкани или поведенчески фактори, ефектът вероятно би бил по-ограничен. Затова бъдещи клинични проучвания трябва да уточнят при кои групи пациенти подобна терапия би могла да има реална полза.

Възможни са и странични ефекти, тъй като PTH влияе върху калциевия баланс. Прекалено ниски или прекалено високи нива на калций могат да засегнат нервната и мускулната функция, да предизвикат изтръпване, мускулни крампи, умора, нарушения на съня, раздразнителност или промени в настроението.

В момента лечението на хронична болка в кръста включва физиотерапия, промени в двигателния режим, остеопатия, акупунктура, обезболяващи, противовъзпалителни лекарства, стероидни инжекции и, в някои случаи, хирургична намеса. Новото изследване насочва вниманието към възможността за терапия, която не само намалява болковите сигнали, а въздейства върху структурните промени, които ги пораждат.

Авторите на проучването посочват, че резултатите създават основа за бъдещи клинични изпитвания при хора. До провеждането им PTH не може да се разглежда като одобрено лечение за хронична болка в гърба, но данните показват нова посока за разработване на терапии при дегенеративни заболявания на гръбначния стълб.