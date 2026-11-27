Млякото и млечните продукти могат да повлияят някои показатели на имунния отговор, но наличните данни не оправдават твърдението, че обикновеното мляко „засилва имунитета“ или предпазва от инфекции. Най-новите изследвания сочат по-ограничен ефект – промени в отделни маркери на възпалението, които зависят от вида на продукта, продължителността на приема и здравословното състояние на участниците.

Какво показва проучването при военнослужещи

В изследване, публикувано през 2026 г. в Clinical Nutrition ESPEN, са участвали 160 военнослужещи наборници, от които 157 мъже. В продължение на осем седмици те са получавали млечни напитки с различно съдържание на протеини. Една от групите е приемала напитка с хидролизиран млечен протеин, а друга – същия протеин, комбиниран с постбиотика Lacticaseibacillus rhamnosus GG.

Между групите са отчетени различия във високочувствителния С-реактивен протеин и калпротектина – показатели, свързани с възпалителни процеси. В групата с хидролизиран млечен протеин повишаването на С-реактивния протеин е било по-слабо. При добавянето на постбиотика обаче не е установена допълнителна полза, а делът на участниците с инфекция е бил по-висок – 60,5% срещу 34,1% в групата само с хидролизиран протеин.

Авторите заключават, че хидролизираният млечен протеин може да помогне за стабилизиране на имунния отговор при физически и инфекциозен стрес. Те подчертават, че резултатите не са довели до подобрение във физическата форма, възстановяването или активността и че са нужни допълнителни изследвания.

Ефектът върху възпалението е малък

Рандомизирано кръстосано проучване на екип от Йоркския университет в Канада е проследило 30 възрастни с наднормено тегло или затлъстяване и кардиометаболитни рискови фактори. В продължение на шест седмици участниците са консумирали по три порции млечни продукти дневно – нискомаслено мляко, скир и пълномаслено сирене чедър. След това са преминавали към режим с нисък прием на млечни продукти.

При млечния режим са намалели нивата на провъзпалителния цитокин TNF-α и са се повишили нивата на IL-4, който има противовъзпалителна роля. Основният показател – IL-6 – не се е променил значимо. „Увеличеният прием на смесени млечни продукти за шест седмици благоприятно промени някои цитокини“, пишат авторите, но определят разликите като малки по размер.

Този резултат е важен, защото възпалението е част от имунния отговор, но не е равнозначно на по-добра защита от вируси и бактерии. Намаляването на един възпалителен маркер не означава автоматично по-малко настинки, грип или други инфекции.

Млякото не е едно и също

Изследванията върху човешката кърма показват, че антитела и други молекули в нея участват в развитието на имунната система на кърмачетата. Тези резултати обаче не могат да се пренасят директно върху кравето мляко, което има различен състав и различно предназначение.

Обобщението на данните е по-умерено: млечните протеини и някои млечни продукти могат да модулират отделни възпалителни процеси, особено при хора с метаболитни рискови фактори. Това не ги превръща в средство за профилактика на инфекции. Влиянието зависи и от индивидуалната поносимост, тъй като при хора с алергия към млечни белтъци или непоносимост към лактоза приемът може да предизвика нежелани реакции.

Източници: medicalxpress.com, sciencedaily.com