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Обновеното детско отделение в Дупница отваря след година ремонт

Обновеното детско отделение в Дупница отваря след година ремонт

19 Октомври, 2026 09:24 445 1

  • детско отделение-
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  • проект светулка-
  • дарители

Проектът „Светулка“ промени средата в отделението на МБАЛ „Свети Иван Рилски“ с подкрепата на дарители и местната общност

Обновеното детско отделение в Дупница отваря след година ремонт - 1
Снимка: Shutterstock
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

След едногодишен ремонт детското отделение в МБАЛ „Свети Иван Рилски“ в Дупница е изцяло обновено. Официалното откриване е насрочено за днес, а промените са реализирани по проект „Светулка“ на Фондация „За доброто“, с участието на Ротари клуб – Дупница и местната общност.

Целта е престоят на малките пациенти да бъде по-спокоен и по-малко плашещ. Отделението е разположено в сграда на бивша транспортна болница, в която педиатрията се намира от 1997 г.

„Условията в отделението коренно се промениха“, каза д-р Валентина Николова, завеждащ отделението по педиатрия. По думите ѝ преди обновяването помещенията са били студени и мрачни, а ремонтите са правени поетапно – стая по стая, без да се постигне цялостна промяна.

Д-р Николова посочи, че белите стени, белите престилки и липсата на играчки могат допълнително да напрягат децата по време на лечението. Новата среда е съобразена с необходимостта болничният престой да бъде по-малко стресиращ за пациентите.

Местната общност събра средствата

Изборът на детското отделение е направен след активна кампания на Ротари клуб – Дупница и жители на града. В набирането на необходимите средства са се включили училища, както и хора, които дотогава не са участвали в дарителски инициативи.

„Местната общност показа, че има желание и организация това да се случи“, каза Свилена Георгиева, заместник-председател на Фондация „За доброто“. Тя определи ремонта като труден процес, но посочи, че събраните средства са позволили проектът да бъде реализиран.

Методи Димитров, координатор на проект „Светулка“ от Ротари клуб – Дупница, каза, че отделението не е било ремонтирано цялостно от много години. Подобренията са правени на части във всички стаи, но общият вид е останал неподходящ за детско отделение.

След официалното откриване обновеното отделение ще продължи да приема деца за лечение в болницата в Дупница.

Източници: bntnews.bg


Кюстендил / България
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