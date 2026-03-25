Новини
Здраве »
Здравеопазване »
Онкоболна пациентка не дължи нищо на болница, но ѝ искат над 7000 лева

25 Март, 2026 11:13 1 389 32

  • онкоболна пациентка-
  • болница-
  • ес-
  • доплащане

Лечебни заведения искат пари от пациенти, за които е платено от здравната каса

Снимка: Shutterstock
Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Само за миналата година, само в централата на касата, са постъпили десетки жалби. Това става ясно от справка, изискана от bTV. Години наред България е на първото място в ЕС по доплащане от джоба на пациентите.

Доплащането е повече от 35% - което е над два пъти повече от средното за Европейския съюз – 14,9%.

Според различни анализи най-голямото перо е за лекарства и консумативи. Съществен дял от денталната помощ също излиза извън обхвата на здравната каса, в болничната помощ – за избор на екип, за консумативи.

Част от доплащането е регламентирано. Но има немалко случаи, в които е неправомерно.

Нямат право да ни искат пари от джоба, когато дадена дейност, лекарство или консуматив е платен от здравната каса. Защото така пациентът веднъж е платил чрез здравните си вноски и втори път – чрез директно доплащане.

Ето какво показва справката, изготвена за bTV.

Миналата година, при 59 проверки Здравната каса е установила, че лечебни заведения неправомерно са искали пари от пациенти.

Данните са за проверки, извършени от Централното управление на здравната каса. Вероятно установените нарушения са повече, но не се събира обобщена информация за всички районни здравни каси в страната.

Доплащанията са били свързани с медицинска дейност, изследвания, лекарства, упойки, медицински изделия и консумативи, които са включени в клиничната пътека и платени от касата.

Както и за неправомерно плащане на избор на екип. Например, когато изборът не е направен от пациента, но от него се изисква да плати такса.

Какви са санкциите в такива случаи?

За всяко нарушение глобата е била между 200 и 500 лева. Общо наложените санкции за 2025 г. са били 171 460лв. Прави впечатление, че размерът на санкциите не е особено голям.

Как пациентите могат да проверят дали дадена дейност е платена от касата, или не?

Информация има. Проблемът е, че тя се намира в различни нормативни документи и наистина е сложно човек сам да сглоби пъзела. Един от основните документи е Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ. Информация има и в Националния рамков договор, Ценоразписа на болницата.

Пациентите трябва да са внимателни, когато не получат ясно обяснение за какво плащат предварително, а например им се казва - "Подпишете тук, после ще обясним.", "Всички плащат това", "Докторът ще ви каже повече", "Това е пакетна цена".

Жена плаща над 7000 лева, въпреки че е по здравната каса

Жена с онкологично заболяване е оперирана миналия август в частната болница "Софиямед". За интервенцията е платила 7000 лева, въпреки че е по здравната каса. Скриваме лицето ѝ, защото пази в тайна от семейството заболяването си.

"Не искам да научават, защото са на преклонна възраст и да не ги притеснявам", казва тя.

Всичко започва след съмнения за тумор в бъбрека когато жената записва час за консултация в болницата. Диагнозата се потвърждава и уговарят робот-асистирана операция за премахване на злокачественото образувание.

Медицинската сестра ѝ обяснила, че за да я приемат в болницата, трябва да вземе направление от личния си лекар.

"Тя съвсем тихо, даже не гледаше и към мен, ми каза – трябва да си приготвите 7 хиляди лева. Аз обаче не разбрах 7 ли чух, 4 ли чух и дали въобще го чух, защото това беше много шокиращо за мен", споделя пациентката.

Личната лекарка издава направление за хоспитализация и обяснява, че лечението се покрива напълно от касата и пациентката не дължи пари на болницата. Жената пита и самата здравна каса, откъдето получава същия отговор. Дни преди насрочената дата за операцията от болницата се обаждат на пациентката да подготви и 150 лева за упойка. А размера на цялата дължима сума научава в деня на изписването, след като плаща.

"Един троакар - в Здравната каса, като отидох за консултация, ми казаха, че може да се закупи от 40 до 340 лева. На фактурата пише 1370 лв. Фактурата за консумативи е за 3 999,98лв. Отделно има друга фактура, която е за 3000 лева за консултация. Кога е извършена, не мога да кажа. Аз не съм била на тази консултация, но платих за нея 3000 лева", разказва жената.

„Впоследствие те установяват каква сума трябва да платят едва когато вече лечението е извършено. Тук е много важно да се има предвид, че пациентът е в едно изключително уязвимо състояние и изискването на плащане в такава ситуация още веднъж, освен че е незаконосъобразно, то противоречи на етичните правила“, коментира Величка Костадинова.

В случая, за да получи парите си обратно, жената трябва да докаже правата си в съда.

„Не е важно само за мен. Важно е за всички хора. Не е нормално един човек в неравностойно положение да бъде изнудван по такъв начин за толкова много пари при положени, че касата плаща всичко. Обяснете ми вие, като идете в магазина, като сте платили хляба, плащате ли го още един път“, пита оперираната пациентката.


България
Поставете оценка:
Оценка 5 от 10 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  ООрана държава

    24 3
    Зулусите окрадоха народа и здравното

    Коментиран от #6

    11:14 25.03.2026

  По нагли лешояди

    25 4
    от лекарите няма.

    11:15 25.03.2026

  ДАСКАЛ ГЕНЧО

    16 2
    ЗА ДА НЕ УМРЕШ НА ОПЕРАЦИОННАТА МАСА ПЛАЩАШ.
    ЦЕНАТА СЕ ЗНАЕ ПРЕДИ ДА ТЕ ОПЕРИРАТ, КАКТО И ТЕ ПОДСЕЩАТ НА ПЪТ ЗА ОПЕРАЦИОННАТА.
    НЕ ПЛАТИШ ЛИ ИЗВЕДНЪЖ ТЕ ЗАБРАВЯТ ДА ТЕ ПРЕГЛЕДАТ ПО ПЪТЕКА ДВА ПЪТИ БЕЗПЛАТНО.

    11:23 25.03.2026

  Бендида

    30 1
    Смешници. Крадат се милиони, ма глобата била между 200 и 500 лева.

    11:24 25.03.2026

  Брей, вие открихте

    19 2
    Топлата вода - почти всички държавни болници са превзети от частни медицински центрове - за да те приемат в дадено отделение на болницата, първо трябва да минеш през частния кабинет на завеждащия!
    Във ВМА, за да постъпиш в гатро-ентерологията, трябва първо да си платиш прегледа в частния кабинет на Кацаров, който е в същата сграда на партера. Не му стига това, но при постъпването в отделението, те ката пак да минеш през кабинета и да платиш, забележете, “за инструктаж за упойка” - нещо, което се прави в отделението и е част от процедурата, платена от касата!!!

    11:31 25.03.2026

  Шака Зулу

    11 1

    До коментар #1 от "ООрана държава":

    Ние че краде, краден но пак не можем се мери с шефовете на болници и отделения както и тези на здравната каса с джипове за над 50000 еврака.

    11:31 25.03.2026

  Доктор "Ох Боли"

    7 3
    Какво правите по тези болници, да ви разболяват и пари да ви вземат?

    11:32 25.03.2026

  Цвете

    8 3
    ПРОСТО НЕМОГА ДА ПОВЯРВАМ.ТОВА ЧУДО ТЪРПИЛИ СЕ? ВИЖТЕ ФРАНЦИЯ, ГЕРМАНИЯ, ДАНИЯ, ШВЕЦИЯ ДА ДАМ ПРИМЕР И С ФИНЛАНДИЯ.НА КЪДЕ Е ТРЪГНАЛО БЪЛГАРСКОТО ЗДРАВЕ ?!

    11:39 25.03.2026

  Цвете

    2 3
  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  Нека

    3 1
    да приемем ,че съм в Англия и отида на лекар или ми са наложи болнично лечение ,да ли ми искат някакви пари? Дали в Англия на децата до 18 годишна възраст всичко свързано със здравето е безплатно ,например лекарство ,очила ,лечение на зъби , брекети при необходимост ? Дали спешната помощ е безплатна и дали ти подсигуряват лекарства за три дни? Ако е така това си е както в България до 1989 . И ако там може защо в Бърлария след като сме социална република трябва да доплащаме два пъти за услуга за която сме се осигурили ЗАДЪЛЖИТЕЛНО .

    11:48 25.03.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  Име

    3 0
    Във ВМА избор на екип беше 900 лева през 2025. Сега 2026 г. ми взеха 640 евро.

    Коментиран от #31

    11:59 25.03.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  Размисли

    3 0
    Болницата се знае. Така наречените ПатрЕоти да отидат и да протестират пред билницата. Със сигурност ще намерят някое паве пред болницата,която едва ли има застраховка на стъклата. Да си бръкнат в джоба и те веднъж.

    12:00 25.03.2026

  Боко

    4 0
    И отново СОФИЯМЕД !!!!!!!!!! ДОКОГААА!

    12:05 25.03.2026

  • 20 Шестопръстната Ръка

    0 1 Отговор
    Другари, комунисти.... изкарвайте инжекциите и напред, напред,,,, да воюваме... напред!

    12:05 25.03.2026

  Някой знае ли защо?

    1 0
    Фрактура на крайник. Операция. След изписването лекуващият лекар определя дата за преглед и снимка и казва на пациента да си вземе направление с код 13. За какво е това направление, след като лечението се осъществява вече по пътека? Ако някой знае, моля да пише.

    12:10 25.03.2026

  Мръсотията В България !

    3 0
    Мръсотията В България !

    Няма КРАЙ !

    Коментиран от #24

    12:11 25.03.2026

  София

    0 0
    Спрете да вярвате и лекувате в частни лечебни заведения, има достатъчно държавни.

    12:11 25.03.2026

  • 24 Върви Отдолу Нагоре !И Отгоре !Надолу !

    1 0 Отговор

    До коментар #22 от "Мръсотията В България !":

    Върви Отдолу Нагоре !

    И Отгоре !

    Надолу !

    ДА НЕ ЦИТИРАМ !

    12:13 25.03.2026

  Ивелин Михайлов

    2 0
    Значи реално наказания няма

    12:13 25.03.2026

  Лекар

    1 0
    Ако мине номера 😏

    12:13 25.03.2026

  • 27 Шестопръстната Ръка

    0 0 Отговор
    Пешо и Гошо си направили банка в едно село. Селото забогатяло. От съседното село дошла една кокетка и ги запитала: - От къде толкова пари имате? Цялото село отговорило: - Пешо и Гошо, си направиха банка и сега всичко което отглеждаме и продаваме е чрез нашата селска банка. Кокетката: - Добре, а млади моми колко струват у ващо село? За малади моми не плащаме, понеже нашите юнаци, крадат моми от съседните села. Дошъл един млад левент и я откраднал: - Кокетке седни на моя и започни да пееш: - Банката, банката ние сме от бандата и за момите плащаме от банката! Кокетката се зарадвала и попитала: - Ти младенецо как се казваш? Младенеца: - Аз съм Пешо! - А Гошо къде е? - Гошо с каруцата отиде в съседното село да краде моми и сега бащата на момичето дето ще открадне, ще даде дар от пари за да има в банката. - Добре де, това означава, че и моя татко ще плати свадбата? - Така е! Ние сме Банкгстери, Гангстери от село Гангстер. - Не знаех, че селото ви се казва "Гангстер" От кога сте му сменили името? Ми след като Сталин ни открадна Земите и си направи ТКЗС и въведоха инжекциите!

    12:20 25.03.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  Отговор

    0 0

    До коментар #16 от "Име":

    Не е вярно. Цената е 450 евро. Имам фактура.

    12:30 25.03.2026

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.