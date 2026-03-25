Онкоболна пациентка не дължи нищо на болница, но ѝ искат над 7000 лева

Само за миналата година, само в централата на касата, са постъпили десетки жалби. Това става ясно от справка, изискана от bTV. Години наред България е на първото място в ЕС по доплащане от джоба на пациентите.

Доплащането е повече от 35% - което е над два пъти повече от средното за Европейския съюз – 14,9%.

Според различни анализи най-голямото перо е за лекарства и консумативи. Съществен дял от денталната помощ също излиза извън обхвата на здравната каса, в болничната помощ – за избор на екип, за консумативи.

Част от доплащането е регламентирано. Но има немалко случаи, в които е неправомерно.



Нямат право да ни искат пари от джоба, когато дадена дейност, лекарство или консуматив е платен от здравната каса. Защото така пациентът веднъж е платил чрез здравните си вноски и втори път – чрез директно доплащане.

Ето какво показва справката, изготвена за bTV.

Миналата година, при 59 проверки Здравната каса е установила, че лечебни заведения неправомерно са искали пари от пациенти.

Данните са за проверки, извършени от Централното управление на здравната каса. Вероятно установените нарушения са повече, но не се събира обобщена информация за всички районни здравни каси в страната.

Доплащанията са били свързани с медицинска дейност, изследвания, лекарства, упойки, медицински изделия и консумативи, които са включени в клиничната пътека и платени от касата.

Както и за неправомерно плащане на избор на екип. Например, когато изборът не е направен от пациента, но от него се изисква да плати такса.

Какви са санкциите в такива случаи?

За всяко нарушение глобата е била между 200 и 500 лева. Общо наложените санкции за 2025 г. са били 171 460лв. Прави впечатление, че размерът на санкциите не е особено голям.

Как пациентите могат да проверят дали дадена дейност е платена от касата, или не?

Информация има. Проблемът е, че тя се намира в различни нормативни документи и наистина е сложно човек сам да сглоби пъзела. Един от основните документи е Наредбата за осъществяване правото на достъп до медицинска помощ. Информация има и в Националния рамков договор, Ценоразписа на болницата.

Пациентите трябва да са внимателни, когато не получат ясно обяснение за какво плащат предварително, а например им се казва - "Подпишете тук, после ще обясним.", "Всички плащат това", "Докторът ще ви каже повече", "Това е пакетна цена".

Жена плаща над 7000 лева, въпреки че е по здравната каса

Жена с онкологично заболяване е оперирана миналия август в частната болница "Софиямед". За интервенцията е платила 7000 лева, въпреки че е по здравната каса. Скриваме лицето ѝ, защото пази в тайна от семейството заболяването си.

"Не искам да научават, защото са на преклонна възраст и да не ги притеснявам", казва тя.

Всичко започва след съмнения за тумор в бъбрека когато жената записва час за консултация в болницата. Диагнозата се потвърждава и уговарят робот-асистирана операция за премахване на злокачественото образувание.

Медицинската сестра ѝ обяснила, че за да я приемат в болницата, трябва да вземе направление от личния си лекар.

"Тя съвсем тихо, даже не гледаше и към мен, ми каза – трябва да си приготвите 7 хиляди лева. Аз обаче не разбрах 7 ли чух, 4 ли чух и дали въобще го чух, защото това беше много шокиращо за мен", споделя пациентката.

Личната лекарка издава направление за хоспитализация и обяснява, че лечението се покрива напълно от касата и пациентката не дължи пари на болницата. Жената пита и самата здравна каса, откъдето получава същия отговор. Дни преди насрочената дата за операцията от болницата се обаждат на пациентката да подготви и 150 лева за упойка. А размера на цялата дължима сума научава в деня на изписването, след като плаща.

"Един троакар - в Здравната каса, като отидох за консултация, ми казаха, че може да се закупи от 40 до 340 лева. На фактурата пише 1370 лв. Фактурата за консумативи е за 3 999,98лв. Отделно има друга фактура, която е за 3000 лева за консултация. Кога е извършена, не мога да кажа. Аз не съм била на тази консултация, но платих за нея 3000 лева", разказва жената.

„Впоследствие те установяват каква сума трябва да платят едва когато вече лечението е извършено. Тук е много важно да се има предвид, че пациентът е в едно изключително уязвимо състояние и изискването на плащане в такава ситуация още веднъж, освен че е незаконосъобразно, то противоречи на етичните правила“, коментира Величка Костадинова.

В случая, за да получи парите си обратно, жената трябва да докаже правата си в съда.



„Не е важно само за мен. Важно е за всички хора. Не е нормално един човек в неравностойно положение да бъде изнудван по такъв начин за толкова много пари при положени, че касата плаща всичко. Обяснете ми вие, като идете в магазина, като сте платили хляба, плащате ли го още един път“, пита оперираната пациентката.