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Детската болница в Бургас приема с направления от НЗОК
  Тема: Съветите на специалиста

Детската болница в Бургас приема с направления от НЗОК

5 Октомври, 2026 13:18 305 0

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  • д-р благомир здравков

В „Света Анастасия“ са хоспитализирани 25 деца, а от началото на август през кабинетите са преминали около 3000 пациенти

Детската болница в Бургас приема с направления от НЗОК - 1
Снимка: бТВ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Детската болница „Света Анастасия“ в Бургас вече приема и лекува деца с направления от Националната здравноосигурителна каса. В лечебното заведение са хоспитализирани 25 пациенти с различни диагнози, съобщи пред bTV управителят на МБАЛДБ „Света Анастасия“ д-р Благомир Здравков.

„Сред настанените има и по-тежки случаи“, посочи д-р Здравков. От началото на август през кабинетите на болницата са преминали около 3000 деца, а лечебното заведение вече има и първите си изписани пациенти.

Работят основните педиатрични структури

В момента функционират педиатрията, детската гастроентерология, детската кардиология, детската хирургия, урологията, ортопедията и травматологията, както и очните болести. Останалите звена ще бъдат разкривани поетапно след договарянето по новия рамков договор.

Болницата работи денонощно. До 17 часа приемът се осъществява през диагностично-консултативния комплекс, а след това и през почивните дни действа дежурен кабинет за амбулаторни прегледи и спешен прием.

Сред пациентите има деца с тежки травми и заболявания

В реанимацията се възстановява дете с хирургична патология, което преди приемането си в Бургас е преминало през няколко лечебни заведения и е претърпяло сложна операция. Лекарите се грижат и за дете с фрактура на черепа, чието състояние е стабилно.

В „Света Анастасия“ вече се приемат и деца по спешност. Пълното финансиране на спешната медицинска помощ обаче все още очаква договор с Министерството на здравеопазването. Въпросът предстои да бъде обсъден при посещението на здравния министър Катя Ивкова в Бургас.

Болницата преминава към пълноценно лечение

По данни на ръководството лечебното заведение разполага с необходимия персонал за дейностите, които извършва в момента. Подборът на нови специалисти продължава, като към екипа се присъединяват и лекари от чужбина.

Окончателната структура на детската болница предвижда 142 легла и специализирана медицинска помощ в различни области на детското здравеопазване. Първият хоспитализиран пациент беше изписан на 2 октомври, след като „Света Анастасия“ сключи договор с НЗОК. Лечебното заведение е планирано да обслужва над 220 000 деца от Югоизточна България.

Източници: flagman.bg, btv


Бургас / България
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