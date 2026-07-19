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Нигерийски лекар спаси от закриване детското отделение в Каварна

Нигерийски лекар спаси от закриване детското отделение в Каварна

19 Юли, 2026 09:27 1 043 28

  • каварна-
  • нигерия-
  • лекар-
  • детско отделение

След десетилетия работа на един лекар и недостиг на кадри, лекар от Нигерия се превърна в надежда за детското отделение в града

Нигерийски лекар спаси от закриване детското отделение в Каварна - 1
Антония Симеонова Антония Симеонова Автор във Fakti.bg

Малко общинско отделение в Каварна получи нов шанс за бъдеще благодарение на лекар от Нигерия. Втори месец д-р Белло Моде се грижи за малките пациенти, а скоро в болницата се очаква да го подкрепи и съпругата му.

Само преди няколко месеца беше пред закриване заради липса на медицински кадри. Сега 83-годишният д-р Хамза Велиев, който повече от 50 години е свързан с педиатрията в Каварна, предаде ръководството на отделението на своя млад колега. По думите му без детското отделение общинската болница трудно би могла да съществува, пише Нова телевизия.

Лечебното заведение обслужва жителите на Каварна и Шабла, включително хора от отдалечени населени места по северното Черноморие, за които пътуването до друга болница често е сериозно затруднение.

"Ние сме болница, която обслужва двете общини Шабла и Каварна. Представете си една млада майка с недобра материална възможност да тръгне от Дуранкулак и да ходи да търси лек за детето си. Това е единствената болница, която ги посреща и ги приема, и ги лекува", заявява д-р Велиев.

Д-р Белло Моде завършва медицина във Варна през 2008 година и две години по-късно започва работа в Добрич. До предложението да се присъедини към екипа на болницата в Каварна стига след препоръка на колега.

Според д-р Велиев промяната след идването на новия педиатър е видима - децата се приемат и лекуват, а родителите са доволни от грижите.

"Нещата са много розови откакто той е тука. Децата се приемат, лекуват се, хората са доволни. И Белло Моде е много скромен. Самият той има четири деца, има голям опит и по отношение на гледането на деца".

В летните месеци натоварването в отделението се увеличава заради завръщането на българи, работещи в чужбина, както и заради многото туристи по Северното Черноморие. В момента отделението разполага със 7 легла.

Въпреки езиковата бариера, лекарят казва, че не изпитва сериозни затруднения в общуването с пациентите. Новият завеждащ педиатрията споделя, че малките пациенти го възприемат като свой родител. Споделя, че най-важни за него са хората и доверието, което е получил от местната общност.

"Голям специалист, винаги посреща хората и децата с милост, тъй че доволни сме за тях", разказва с въодушевление Красимир Асенов.

Местните жители се надяват д-р Моде да остане в Каварна. Общината му осигурява жилище, а скоро в болницата се очаква да започне работа и съпругата му, която е специалист акушер-гинеколог.


Каварна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пръц

    24 3 Отговор
    Тошко африкански ще да го е довел само за 500 евро.

    Коментиран от #3

    09:33 19.07.2026

  • 2 Полицаи САДИСТИ

    13 1 Отговор
    Полицията в Перник изтезават хора с агресивни Роми и бандити на ГЕРБ, използват и малки деца да ги учат да убиват!!Защо никой не реагира!......Мирослав Германов град Базел Швейцария

    09:35 19.07.2026

  • 3 1488

    18 1 Отговор

    До коментар #1 от "пръц":

    500 ЛЕВА (без осигуровките)

    Коментиран от #26

    09:35 19.07.2026

  • 4 к0к0рч0 💋🍌

    19 2 Отговор
    познавам един бивш ухилен премиер дето би се интересувал от услугите на Д-р Белло

    09:36 19.07.2026

  • 5 Не реагират

    28 2 Отговор
    Швейцария полудяха от негри на Боко Харам,изнасилват който си поискат, полицията се прави че не ги вижда!

    09:37 19.07.2026

  • 6 След 37 г. банани стигнахме дотук

    27 6 Отговор
    А беше време, когато нашите лекари лекуваха африканчета.

    09:37 19.07.2026

  • 7 Гост

    27 3 Отговор
    Харесва ли ви в клубът на богатите?

    09:45 19.07.2026

  • 8 Махайте ги голям проблем са

    25 5 Отговор
    Швейцария полудяха от тези Нигерийци!
    Незнам какво им правят -вудо,Психотроника или просто страх от негри!

    09:46 19.07.2026

  • 9 Стеф

    28 2 Отговор
    Важна е полицията и Украйна, както би казал един академик- сапунка!

    09:47 19.07.2026

  • 10 Пак ли бе?

    26 0 Отговор
    Преди няколко месеца го "спасява" в пасквил тука, сега пак. Претоплени африкански манджи за толepaскaне.

    09:47 19.07.2026

  • 11 Новите "българи"

    25 6 Отговор
    Бравос! До няколко години в каварна ще е пълно с мулатчета.

    09:50 19.07.2026

  • 12 Мдаа!🤔

    24 0 Отговор
    За втори път го спасява! Миналата седмица пак го беше спасил. С нетърпение очаквам да ни информирате за трети път за този лекар, примерно довечера!😂😂

    Коментиран от #13

    09:51 19.07.2026

  • 13 Тече яка реклама на всичко затриващо ни

    25 2 Отговор

    До коментар #12 от "Мдаа!🤔":

    Подмяна на населението, кабинета на Муньо, мадуровските машини, дигиталното юро...

    09:53 19.07.2026

  • 14 д-р Обонго от Конго

    21 1 Отговор
    Браво на колегата от Нигерия. Ще взема и аз да дойда да ги спасявам тия българи за 500 левро от Тошко Африкански.

    09:54 19.07.2026

  • 15 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 16 черните

    3 17 Отговор
    специалисти са надежда за бъдещето не само тук! Извън родината си са изпълнителни и точни, не са корумпирани като местните. Това са и лични впечатления, преко от високотехнологичен процес. Като им се покаже коректно какво да правят, го вършат безпогрешно и съвестно.

    09:59 19.07.2026

  • 17 Няма лошо, но...

    11 4 Отговор
    Но защо и кой унищожи педиатрията у нас, кой остави педиатрите ни години наред с мизерни заплати, докато други си пълнеха гушата, и кой и дали ще понесе отговорност за това?!

    Коментиран от #23

    09:59 19.07.2026

  • 18 гдг

    15 0 Отговор
    А грешка, станали 14

    10:00 19.07.2026

  • 19 Нгого, Замунда Банана

    18 1 Отговор
    Да са ви салдки бананите в клуба на богатите!

    Коментиран от #21

    10:01 19.07.2026

  • 20 Фйкгф

    14 3 Отговор
    Скоро в каварна ще почнат да се раждат чернички бебета от уж бели бащи

    Коментиран от #28

    10:02 19.07.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Български възпитаник с опит

    3 8 Отговор
    Чудесно решение !
    Пожелавам му здраве и успех !!!

    10:22 19.07.2026

  • 23 Как кой

    9 0 Отговор

    До коментар #17 от "Няма лошо, но...":

    Дузина министри начело с м.виткова
    Нищо не разбират от здравеопазване
    Бавно и системно си осигуриха министерски пенсии

    10:26 19.07.2026

  • 24 Анонимен

    1 1 Отговор
    Ако допринася за страната ни и си изкарва прехраната с труд, защо да не го приемем като равен и да му дадем възможност да е част от обществото ни?

    Виж, нелегалните мигранти, тези без работа, издържащи се от социални помощи, са много повече и са съвсем друго нещо.

    Да не слагаме всички под общ знаменател.

    10:42 19.07.2026

  • 25 Констатация

    2 0 Отговор
    Хората, на чийто гръб все още се крепи нашата "държава", са от набор 1965 - 1975 г., в рамките на 15-на години и Край, "държавата" свършва!!!

    Коментиран от #27

    10:55 19.07.2026

  • 26 27-1—Йeс—усA 58-A

    1 0 Отговор

    До коментар #3 от "1488":

    Още един чист ариец! Прабългарският ген е жив!

    10:56 19.07.2026

  • 27 Сатор Баба Рузибойков

    1 0 Отговор

    До коментар #25 от "Констатация":

    Джем-мен Дзи оти ги отписа бре? Те вече зарязват смартфунити и искат тел с копчиляк. Те ке ни оправят да знаишшшш..

    10:58 19.07.2026

  • 28 елитен нарко-чалгар

    1 0 Отговор

    До коментар #20 от "Фйкгф":

    Ще ти се ама по-скоро никакви няма да се раждат оти кадъните не моат да раждат веки

    10:59 19.07.2026