Нигерийски лекар спаси от закриване детското отделение в Каварна

Малко общинско отделение в Каварна получи нов шанс за бъдеще благодарение на лекар от Нигерия. Втори месец д-р Белло Моде се грижи за малките пациенти, а скоро в болницата се очаква да го подкрепи и съпругата му.
Само преди няколко месеца беше пред закриване заради липса на медицински кадри. Сега 83-годишният д-р Хамза Велиев, който повече от 50 години е свързан с педиатрията в Каварна, предаде ръководството на отделението на своя млад колега. По думите му без детското отделение общинската болница трудно би могла да съществува, пише Нова телевизия.
Лечебното заведение обслужва жителите на Каварна и Шабла, включително хора от отдалечени населени места по северното Черноморие, за които пътуването до друга болница често е сериозно затруднение.
"Ние сме болница, която обслужва двете общини Шабла и Каварна. Представете си една млада майка с недобра материална възможност да тръгне от Дуранкулак и да ходи да търси лек за детето си. Това е единствената болница, която ги посреща и ги приема, и ги лекува", заявява д-р Велиев.
Д-р Белло Моде завършва медицина във Варна през 2008 година и две години по-късно започва работа в Добрич. До предложението да се присъедини към екипа на болницата в Каварна стига след препоръка на колега.
Според д-р Велиев промяната след идването на новия педиатър е видима - децата се приемат и лекуват, а родителите са доволни от грижите.
"Нещата са много розови откакто той е тука. Децата се приемат, лекуват се, хората са доволни. И Белло Моде е много скромен. Самият той има четири деца, има голям опит и по отношение на гледането на деца".
В летните месеци натоварването в отделението се увеличава заради завръщането на българи, работещи в чужбина, както и заради многото туристи по Северното Черноморие. В момента отделението разполага със 7 легла.
Въпреки езиковата бариера, лекарят казва, че не изпитва сериозни затруднения в общуването с пациентите. Новият завеждащ педиатрията споделя, че малките пациенти го възприемат като свой родител. Споделя, че най-важни за него са хората и доверието, което е получил от местната общност.
"Голям специалист, винаги посреща хората и децата с милост, тъй че доволни сме за тях", разказва с въодушевление Красимир Асенов.
Местните жители се надяват д-р Моде да остане в Каварна. Общината му осигурява жилище, а скоро в болницата се очаква да започне работа и съпругата му, която е специалист акушер-гинеколог.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 пръц
Коментиран от #3
09:33 19.07.2026
2 Полицаи САДИСТИ
09:35 19.07.2026
3 1488
До коментар #1 от "пръц":500 ЛЕВА (без осигуровките)
Коментиран от #26
09:35 19.07.2026
4 к0к0рч0 💋🍌
09:36 19.07.2026
5 Не реагират
09:37 19.07.2026
6 След 37 г. банани стигнахме дотук
09:37 19.07.2026
7 Гост
09:45 19.07.2026
8 Махайте ги голям проблем са
Незнам какво им правят -вудо,Психотроника или просто страх от негри!
09:46 19.07.2026
9 Стеф
09:47 19.07.2026
10 Пак ли бе?
09:47 19.07.2026
11 Новите "българи"
09:50 19.07.2026
12 Мдаа!🤔
Коментиран от #13
09:51 19.07.2026
13 Тече яка реклама на всичко затриващо ни
До коментар #12 от "Мдаа!🤔":Подмяна на населението, кабинета на Муньо, мадуровските машини, дигиталното юро...
09:53 19.07.2026
14 д-р Обонго от Конго
09:54 19.07.2026
15 Този коментар е премахнат от модератор.
16 черните
09:59 19.07.2026
17 Няма лошо, но...
Коментиран от #23
09:59 19.07.2026
18 гдг
10:00 19.07.2026
19 Нгого, Замунда Банана
Коментиран от #21
10:01 19.07.2026
20 Фйкгф
Коментиран от #28
10:02 19.07.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Български възпитаник с опит
Пожелавам му здраве и успех !!!
10:22 19.07.2026
23 Как кой
До коментар #17 от "Няма лошо, но...":Дузина министри начело с м.виткова
Нищо не разбират от здравеопазване
Бавно и системно си осигуриха министерски пенсии
10:26 19.07.2026
24 Анонимен
Виж, нелегалните мигранти, тези без работа, издържащи се от социални помощи, са много повече и са съвсем друго нещо.
Да не слагаме всички под общ знаменател.
10:42 19.07.2026
25 Констатация
Коментиран от #27
10:55 19.07.2026
26 27-1—Йeс—усA 58-A
До коментар #3 от "1488":Още един чист ариец! Прабългарският ген е жив!
10:56 19.07.2026
27 Сатор Баба Рузибойков
До коментар #25 от "Констатация":Джем-мен Дзи оти ги отписа бре? Те вече зарязват смартфунити и искат тел с копчиляк. Те ке ни оправят да знаишшшш..
10:58 19.07.2026
28 елитен нарко-чалгар
До коментар #20 от "Фйкгф":Ще ти се ама по-скоро никакви няма да се раждат оти кадъните не моат да раждат веки
10:59 19.07.2026