38 души са лекувани в Бургас след инциденти с тротинетки

38 души с травми на главата след инциденти с електрически тротинетки са лекувани в УМБАЛ – Бургас през 2025 г. При 13 от тях се е наложила операция, а четирима са били приети в реанимация. Данните са представени на Националната конференция по неврохирургия от екип на лечебното заведение и Медицинския факултет на Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

Най-голямата група сред пострадалите са децата и младежите под 18 години – 27 души. Пълнолетните пациенти са 11, а по-голямата част от всички пострадали са мъже.

Близо 10% са били с животозастрашаващи травми

При близо 10% от пациентите нараняванията са били животозастрашаващи. Сред описаните случаи е този на 12-годишно момче, което изпаднало в кома след инцидент с тротинетка. След операция и лечение в реанимация детето се е възстановило.

Според неврохирурзите малките колела на тротинетките, нестабилността при преминаване през неравности и изправеното положение на водача увеличават риска от падане напред и директен удар в главата. Последствията могат да бъдат тежки мозъчни травми, кръвоизливи и трайни нарушения на паметта и концентрацията.

„Носенето на каска може да намали риска от тежко мозъчно увреждане с до 60–70%.“

Това е извод от научни изследвания, цитирани от специалистите. Те посочват още високата скорост, липсата на защитна каска и употребата на алкохол като фактори, които допълнително увеличават опасността от тежки наранявания.

Ръст на катастрофите в страната

Проблемът се отчита и на национално ниво. До ноември 2025 г. в България са регистрирани 560 катастрофи с индивидуални електрически превозни средства. При тях са загинали четирима души, а 454 са били ранени. Спрямо същия период на предходната година броят на катастрофите е нараснал с близо 19%.

Лекарите призовават за по-голяма отговорност при управлението на електрически тротинетки, особено от деца. Сред посочените мерки са по-добро обучение на водачите и създаване на по-безопасна инфраструктура.

Източници: bntnews.bg