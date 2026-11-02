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38 души са лекувани в Бургас след инциденти с тротинетки
  Тема: Войната на пътя

38 души са лекувани в Бургас след инциденти с тротинетки

2 Ноември, 2026 17:34 337 5

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27 от пострадалите са деца и младежи под 18 години. При 13 пациенти се е наложила операция

38 души са лекувани в Бургас след инциденти с тротинетки - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

38 души с травми на главата след инциденти с електрически тротинетки са лекувани в УМБАЛ – Бургас през 2025 г. При 13 от тях се е наложила операция, а четирима са били приети в реанимация. Данните са представени на Националната конференция по неврохирургия от екип на лечебното заведение и Медицинския факултет на Бургаския държавен университет „Проф. д-р Асен Златаров“.

Най-голямата група сред пострадалите са децата и младежите под 18 години – 27 души. Пълнолетните пациенти са 11, а по-голямата част от всички пострадали са мъже.

Близо 10% са били с животозастрашаващи травми

При близо 10% от пациентите нараняванията са били животозастрашаващи. Сред описаните случаи е този на 12-годишно момче, което изпаднало в кома след инцидент с тротинетка. След операция и лечение в реанимация детето се е възстановило.

Според неврохирурзите малките колела на тротинетките, нестабилността при преминаване през неравности и изправеното положение на водача увеличават риска от падане напред и директен удар в главата. Последствията могат да бъдат тежки мозъчни травми, кръвоизливи и трайни нарушения на паметта и концентрацията.

„Носенето на каска може да намали риска от тежко мозъчно увреждане с до 60–70%.“

Това е извод от научни изследвания, цитирани от специалистите. Те посочват още високата скорост, липсата на защитна каска и употребата на алкохол като фактори, които допълнително увеличават опасността от тежки наранявания.

Ръст на катастрофите в страната

Проблемът се отчита и на национално ниво. До ноември 2025 г. в България са регистрирани 560 катастрофи с индивидуални електрически превозни средства. При тях са загинали четирима души, а 454 са били ранени. Спрямо същия период на предходната година броят на катастрофите е нараснал с близо 19%.

Лекарите призовават за по-голяма отговорност при управлението на електрически тротинетки, особено от деца. Сред посочените мерки са по-добро обучение на водачите и създаване на по-безопасна инфраструктура.

Източници: bntnews.bg


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 пожелание

    1 0 Отговор
    Да си плащат лечението !!

    Коментиран от #2

    17:35 02.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Гост

    1 0 Отговор
    Тротинетката е МПС.
    Трябва регистрация, данък, преглед и ГО.

    17:40 02.11.2026

  • 4 Крайно време е

    1 0 Отговор
    тротинетките и велосипедите да бъдат премахнати от големите градове. Носят само беди, осакатяват и убиват. Самите тротинеткаджии и велосипедисти страдат по същия начин. Тук не е Холандия! Само във Велико Търново няма тротинетки и весопипеди, защото има много, много стъпала. Там хората ходят много пеша. И до късна възраст стоят стабилно на краката си.

    17:47 02.11.2026

  • 5 Да, да

    0 0 Отговор
    Дарвин е жив!

    17:58 02.11.2026