Болницата в Каварна пред сериозни проблеми: Не достигат лекари, сестри и...пари

25 Май, 2026 19:06, обновена 25 Май, 2026 18:12 642 16

За хората в региона това е единственото лечебно заведение и тревогите около бъдещето му не стихват

Болницата в Каварна отново е изправена пред сериозни проблеми – финансови затруднения и недостиг на лекари и медицински сестри, които поставят под въпрос работата на отделенията.

За хората в региона това е единственото лечебно заведение и тревогите около бъдещето му не стихват.

Хората в Каварна са притеснени от слуховете, че има риск скоро болницата да бъде закрита.

Йордан Калчев: „Единственото спешно отделение за деца е във Варна, най-близкото. Молят се на Господ, единственото, което могат да направят в случая.“

Георги Нитов: „Ако някой получи инсулт или инфаркт, какво правим? Тук сме на, може би, 50 км от Варна.“

Болницата обслужва две общини и хиляди пациенти годишно. Неведнъж лечебното заведение е било изправено пред фалит, а ръководството е търсело спешни решения, за да запази отделенията работещи.

Цветанка Димитрова, управител на МБАЛ Каварна: „Преди години затворихме АГ отделението. Имаме родилки, но младите момичета и бременните жени, които имат нужда от обслужване, отиват в по-големите градове. Много възрастни хора са сами, близките им, децата им са в чужбина, но ние правим всичко възможно за тях. С линейката ги транспортираме, ако има нужда, до друго лечебно заведение.“

Заради малкото пациенти, ограничените клинични пътеки и липсата на достатъчно финансиране няма възможност да се привличат млади специалисти. Към момента болницата няма задължения, но заплатите за лекарите и персонала често се бавят.

Цветанка Димитрова – управител на МБАЛ Каварна: „Сумата за заплати е по-голяма от сумата, която получаваме като приходи. Има определен лимит от Здравна каса, който примерно малките болници не винаги успяват да се заработят и оттам се получава този финансов недоимък.“

Голяма част от медиците напускат града заради ниското заплащане. Доскоро единственият педиатър в детското отделение е на 83 години.

Д-р Хамза Велиев, педиатър: „Като няма кадри, ща не ща трябва да работя и аз продължавам да работя. Никой не идва в такива малки болници, защото всеки знае, че политиката на държавата е да ги няма общинските болници.“

От месец детското отделение поема д-р Белло Моде от Нигерия.

Д-р Белло Моде, педиатър: „Ако не съм тук, няма да има педиатър, който да работи за тази болница. За живота не винаги мислим за пари... хората са най-важното, не парите. Отделението е пълно – всеки ден изписвам и идват.“

Янита Кантарджиева: „Аз съм майка на три деца и съответно, ако няма педиатрично отделение, това ще е абсурдно.“

И докато държавата търси решение за финансиране на малките общински болници, хората се надяват тяхната да остане отворена. За да ги има.


  • 1 селяк

    3 0 Отговор
    Е доса имаше яко кинта за магистрали за болници не. Да видим новите кви ша са

    Коментиран от #3

    18:14 25.05.2026

  • 2 Факти

    4 1 Отговор
    Болницата в Каварна пред сериозни проблеми: Не достигат лекари, сестри и...левро

    18:14 25.05.2026

  • 3 Пецо

    7 1 Отговор

    До коментар #1 от "селяк":

    Па за Украйна да не говорим. Тя е по важна от България

    18:15 25.05.2026

  • 4 Евгени от Алфапласт

    2 3 Отговор
    Този Белло Моде тестван ли е за ебола?😎

    18:15 25.05.2026

  • 5 авантгард

    7 1 Отговор
    Ах, колко беше лош социализЪма....
    Но при него имаше навсякъде болници, лекари, сестри, санитари, линейки, от - до.
    На ви сега демоНкратичен капитализъм.....

    18:16 25.05.2026

  • 6 Тома

    8 1 Отговор
    Докато частните болници дърпат пари от здравната каса много ясно е че държавните ще фалират

    18:26 25.05.2026

  • 7 Демократ

    4 1 Отговор
    А досега като имахте пари и какво направихте

    18:38 25.05.2026

  • 8 Справедлив

    6 0 Отговор
    За сметка на това в местното РПУ личният състав е на лице...даже и пенсионираните и те са в строя...

    18:57 25.05.2026

  • 9 Реалист

    2 0 Отговор
    Абе то хора като няма за къв х ти е болница:) отдавна емигрира народа тука е матрияла само:)

    19:01 25.05.2026

  • 10 Морис

    3 1 Отговор
    Искат само в София, Пловдив и Варна да има . Ама то и на други места живеят хора .

    19:01 25.05.2026

  • 11 Въпрос

    4 0 Отговор
    Защо никой не каже истината, че парите отиват не в държавните, не в общинските болници. Парите отиват в 380-те частни болници и никога няма да има пари за останалите, защото политиците на първо място поставят "нашите" хора от частните болници. Именно затова при управленията на ГЕРБ и ДПС на Пеевски се нароиха до близо 400. Защо тези болници трябва да се финансират от "Здравната каса"? Та те са частници?! Частникът по презумпция е длъжен да се издържа сам, а не да чака на държавата, да се доказва, да е най-добрият. Да има истинска конкуренция между държавните, общинските и частните болници и хората да избират най-добрия.

    19:22 25.05.2026

  • 12 рамбо

    1 0 Отговор
    що така не искат да работят за 500 долара , колкото им дава Тошко Джудето?

    19:22 25.05.2026

  • 13 Мимо

    3 0 Отговор
    Нищо де , за милицията нали има пари се оказа. Голямото рязане се оказа само за НЕсиловите ведомства. До скоро се тръбеше навсякъде че безконтролното изливане на финансов ресурс в силовите структури за заплати и постоянните нереалистични увеличения доведоха винасовата система до небивал до сега дефицит и теглене на заеми. Изведнъж гръмките обещания са "орязването" изчезнаха , а тихомълком орязаха държавни институции и предприятия, които вършат някаква работа и изкарват реални пари (няма да влизам в подробности) , докато стана ясно, че безкрайното раздаване на пари на МВР и учителите ще продължи в същия дух. Новата власт загуби глас в мое лице, и не само мое , ама все пак - богоизбраните държавни институции незасегнати от мерките ,както и техните семейства са повече от засегнатите. Да живее Демократичната България...нямам думи.

    19:32 25.05.2026

  • 14 Лопата Орешник

    0 1 Отговор
    Кухина е заглавието!! Всъщност не достигат само пари!! Наричайте нещата с техните имена!! Иначе ми звучите като слънчевбрягски хотелиери!! Нямали кадри!! Единственото което ме достига са балъците, които да Ви работят без пари!!

    19:59 25.05.2026

  • 15 Асгард

    3 0 Отговор
    Споко ве, нали има кинтаж за нови М баварки на ушевите! Щото докторите не са важни, но жилетките не биха могли да се возят в шкоди или дачии! Трябва да са М-ки !!!

    20:01 25.05.2026

  • 16 Цървул

    2 0 Отговор
    За депутатите има ли пари и болници . Има . Това е важното . За повече оплаквания - " Джонсън ".

    20:32 25.05.2026