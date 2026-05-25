Болницата в Каварна пред сериозни проблеми: Не достигат лекари, сестри и...пари

Болницата в Каварна отново е изправена пред сериозни проблеми – финансови затруднения и недостиг на лекари и медицински сестри, които поставят под въпрос работата на отделенията.

За хората в региона това е единственото лечебно заведение и тревогите около бъдещето му не стихват.

Хората в Каварна са притеснени от слуховете, че има риск скоро болницата да бъде закрита.

Йордан Калчев: „Единственото спешно отделение за деца е във Варна, най-близкото. Молят се на Господ, единственото, което могат да направят в случая.“

Георги Нитов: „Ако някой получи инсулт или инфаркт, какво правим? Тук сме на, може би, 50 км от Варна.“

Болницата обслужва две общини и хиляди пациенти годишно. Неведнъж лечебното заведение е било изправено пред фалит, а ръководството е търсело спешни решения, за да запази отделенията работещи.

Цветанка Димитрова, управител на МБАЛ Каварна: „Преди години затворихме АГ отделението. Имаме родилки, но младите момичета и бременните жени, които имат нужда от обслужване, отиват в по-големите градове. Много възрастни хора са сами, близките им, децата им са в чужбина, но ние правим всичко възможно за тях. С линейката ги транспортираме, ако има нужда, до друго лечебно заведение.“

Заради малкото пациенти, ограничените клинични пътеки и липсата на достатъчно финансиране няма възможност да се привличат млади специалисти. Към момента болницата няма задължения, но заплатите за лекарите и персонала често се бавят.

Цветанка Димитрова – управител на МБАЛ Каварна: „Сумата за заплати е по-голяма от сумата, която получаваме като приходи. Има определен лимит от Здравна каса, който примерно малките болници не винаги успяват да се заработят и оттам се получава този финансов недоимък.“

Голяма част от медиците напускат града заради ниското заплащане. Доскоро единственият педиатър в детското отделение е на 83 години.

Д-р Хамза Велиев, педиатър: „Като няма кадри, ща не ща трябва да работя и аз продължавам да работя. Никой не идва в такива малки болници, защото всеки знае, че политиката на държавата е да ги няма общинските болници.“

От месец детското отделение поема д-р Белло Моде от Нигерия.

Д-р Белло Моде, педиатър: „Ако не съм тук, няма да има педиатър, който да работи за тази болница. За живота не винаги мислим за пари... хората са най-важното, не парите. Отделението е пълно – всеки ден изписвам и идват.“

Янита Кантарджиева: „Аз съм майка на три деца и съответно, ако няма педиатрично отделение, това ще е абсурдно.“

И докато държавата търси решение за финансиране на малките общински болници, хората се надяват тяхната да остане отворена. За да ги има.