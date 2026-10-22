COVID-19 циркулира в Пловдив, боледуват деца и възрастни

COVID-19 циркулира в Пловдивска област и засяга както деца, така и възрастни. Най-често инфекцията протича с температура, хрема, дразнене в гърлото и кашлица, а възстановяването може да продължи между една и две седмици.

Към момента няма данни за тежко протичане или за хоспитализирани пациенти в областта. Това заяви д-р Костадин Сотиров, председател на Сдружението на общопрактикуващите лекари в Пловдивска област.

Температурата при децата отшумява за два-три дни

„Това е вирусна инфекция, от която са засегнати и деца, и възрастни. Няма специфично лечение, трябва да се пият повече течности. COVID-19 протича малко по-дълго – около 1-2 седмици, но няма усложнения, няма хора в болница“, каза д-р Сотиров.

При децата температурата обикновено се задържа между два и три дни. След като спадне, те често възстановяват обичайната си активност, но хремата и дразненето в гърлото могат да продължат по-дълго.

При възрастните инфекцията обичайно преминава малко по-тежко, но според д-р Сотиров не протича по-тежко от обичайните за есента вирусни инфекции. Лечението е симптоматично и е насочено към облекчаване на оплакванията.

При поява на симптоми лекарите препоръчват хората да останат вкъщи, да почиват, да приемат достатъчно течности и да ограничат контактите си. При влошаване на състоянието трябва да се потърси медицинска помощ.

Очакват се и първите случаи на сезонен грип

На този фон специалистите очакват първите случаи на сезонен грип към края на ноември или началото на декември. По-осезаемото разпространение на грипните вируси обичайно се наблюдава в края на декември и началото на януари.

Последната публикувана справка на Министерството на здравеопазването за периода 28 септември – 4 октомври отчита 7 регистрирани случая на COVID-19 в страната при 4 за предходната седмица. Националните данни не дават отделна разбивка за Пловдив в посочения период, докато информацията за местното разпространение е предоставена от общопрактикуващ лекар.

Източници: trafficnews.bg