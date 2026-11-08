Мъск се обясни в любов на Китай и каза защо китайските автомобили изпреварват пазара

Илон Мъск засвидетелства своята симпатия към Китай и отправи ласкави думи към местната автомобилна индустрия, въпреки че именно китайските производители създават най-сериозното напрежение за пазарните позиции на Tesla. Технологичният магнат направи тези изявления по време на годишната инвестиционна конференция на Baron Capital, където разговаря с дългогодишния си инвеститор Рон Барън.

По време на събитието основателят на американския гигант не спести емоционалните си впечатления от азиатската държава. "Обичам Китай. Тази страна е невероятна, а пътуванията дотам носят истинско вдъхновение", сподели предприемачът пред публиката.

Особено внимание бе отделено на възхода на местните автомобилни компании, чиято продукция се отличава с изключително високо качество. Според Мъск именно това прави поддържането на лидерски позиции на вътрешния пазар изключително трудно предизвикателство. Като красноречив пример той посочи бестселера Tesla Model Y, който се сглобява в гигафабриката в Шанхай и продължава да държи първото място по продажби в страната въпреки безкомпромисната конкурентна среда.

В хода на разговора милиардерът припомни и безпрецедентната подкрепа, оказана от китайските държавни институции в миналото. На компанията бе разрешено да изгради и изцяло да притежава производствения си комплекс в Шанхай, без да се налага задължително партньорство с местни фирми – привилегия, която дотогава не е била предоставяна на нито един външен автомобилен производител.