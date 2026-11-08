Мъск се обясни в любов на Китай и каза защо китайските автомобили изпреварват пазара

Илон Мъск засвидетелства своята симпатия към Китай и отправи ласкави думи към местната автомобилна индустрия, въпреки че именно китайските производители създават най-сериозното напрежение за пазарните позиции на Tesla. Технологичният магнат направи тези изявления по време на годишната инвестиционна конференция на Baron Capital, където разговаря с дългогодишния си инвеститор Рон Барън.
По време на събитието основателят на американския гигант не спести емоционалните си впечатления от азиатската държава. "Обичам Китай. Тази страна е невероятна, а пътуванията дотам носят истинско вдъхновение", сподели предприемачът пред публиката.
Особено внимание бе отделено на възхода на местните автомобилни компании, чиято продукция се отличава с изключително високо качество. Според Мъск именно това прави поддържането на лидерски позиции на вътрешния пазар изключително трудно предизвикателство. Като красноречив пример той посочи бестселера Tesla Model Y, който се сглобява в гигафабриката в Шанхай и продължава да държи първото място по продажби в страната въпреки безкомпромисната конкурентна среда.
В хода на разговора милиардерът припомни и безпрецедентната подкрепа, оказана от китайските държавни институции в миналото. На компанията бе разрешено да изгради и изцяло да притежава производствения си комплекс в Шанхай, без да се налага задължително партньорство с местни фирми – привилегия, която дотогава не е била предоставяна на нито един външен автомобилен производител.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 омъскаряване
Коментиран от #2, #4
13:37 08.11.2026
2 Когато фактите говорят
До коментар #1 от "омъскаряване":BMW отново оглавява класацията във Великобритания на най-надеждните автомобилни производители, изпреварвайки Toyota и Tesla. Това показва проучването FN50 за 2026 г., публикувано от специализираното издание Fleet News на 4 ноември. Анализът използва информация от британски лизингови и компании за дългосрочно отдаване на автомобили, които управляват общо над 1,5 милиона превозни средства.
В класацията при производителите след BMW, Toyota и Tesla се нареждат Volkswagen и Kia. Следват Mercedes-Benz, Audi, Volvo, Lexus и Nissan, които допълват първата десетка. Така BMW запазва лидерството си, Toyota остава непосредствено зад нея, а Tesla се превръща в най-бързо прогресиращата марка спрямо предходното издание.
Коментиран от #5
13:50 08.11.2026
3 Когато фактите говорят
Резултатите показват силното присъствие на електромобилите. Четири от десетте най-добре класирани модела са изцяло електрически – Tesla Model 3, BMW i4, Polestar 2 и Tesla Model Y. BMW i4 се изкачва с три места спрямо предходното издание, а Polestar 2 влиза директно на седма позиция. Tesla има смесени резултати при двата си модела. Model 3 запазва третото място, докато Model Y отстъпва и се нарежда осми. Въпреки това общото представяне на компанията се подобрява значително – от осмо място през 2025 г. до трето през 2026 г.
13:51 08.11.2026
4 Когато фактите говорят
До коментар #1 от "омъскаряване":Иначе казано Тесла е на трето място както в марките така и при отделните модели като само Toyota и BMW са преди нея. На това ли казваш лоши резултати?
Коментиран от #6
13:53 08.11.2026
5 Факт
До коментар #2 от "Когато фактите говорят":Никой не вярва на запсюадната корупция и "медии"
14:01 08.11.2026
6 Много западно
До коментар #4 от "Когато фактите говорят":Всеки си прави класации според запалащането. Навремето Ивайла Бакалов така стана най-красивата българка. Буаххахаха
Коментиран от #8
14:02 08.11.2026
7 SDEЧЕВ
14:03 08.11.2026
8 Точно така е
До коментар #6 от "Много западно":"Всеки си прави класации според запалащанетоь
Китайската партия има огромен интерес да изкара Тесла модел Y най-продаваният автомобил в Китай и със сигурност Илон Мъск им е платил. Там е широко разпространено да се приемат рушвети, за да се пишат лоши неща за Китай Как не могат да произведат по-добър автомобил от Тесла.
Поне така вярвате антиелектриците, защото обикновено така си обяснявате света. На практика в реалността включително в Китай е точно обратното. Китайската партия никога не би сложила американски автомобил в челото на класацията, Ако не беше вярно.
14:35 08.11.2026