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Мъск се обясни в любов на Китай и каза защо китайските автомобили изпреварват пазара

Мъск се обясни в любов на Китай и каза защо китайските автомобили изпреварват пазара

8 Ноември, 2026 13:30 797 8

  • илон мъск-
  • китай

Милардерът изтъкна жестоката конкуренция в Шанхай и благодари на местните власти за изключителните привилегии към Tesla

Мъск се обясни в любов на Китай и каза защо китайските автомобили изпреварват пазара - 1
Снимка: Shutterstock
Радослав Славчев Радослав Славчев Автор във Fakti.bg

Илон Мъск засвидетелства своята симпатия към Китай и отправи ласкави думи към местната автомобилна индустрия, въпреки че именно китайските производители създават най-сериозното напрежение за пазарните позиции на Tesla. Технологичният магнат направи тези изявления по време на годишната инвестиционна конференция на Baron Capital, където разговаря с дългогодишния си инвеститор Рон Барън.

По време на събитието основателят на американския гигант не спести емоционалните си впечатления от азиатската държава. "Обичам Китай. Тази страна е невероятна, а пътуванията дотам носят истинско вдъхновение", сподели предприемачът пред публиката.

Особено внимание бе отделено на възхода на местните автомобилни компании, чиято продукция се отличава с изключително високо качество. Според Мъск именно това прави поддържането на лидерски позиции на вътрешния пазар изключително трудно предизвикателство. Като красноречив пример той посочи бестселера Tesla Model Y, който се сглобява в гигафабриката в Шанхай и продължава да държи първото място по продажби в страната въпреки безкомпромисната конкурентна среда.

В хода на разговора милиардерът припомни и безпрецедентната подкрепа, оказана от китайските държавни институции в миналото. На компанията бе разрешено да изгради и изцяло да притежава производствения си комплекс в Шанхай, без да се налага задължително партньорство с местни фирми – привилегия, която дотогава не е била предоставяна на нито един външен автомобилен производител.


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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 омъскаряване

    4 0 Отговор
    Мдааа спрямо качеството на собствената си продукция "свети" Илон-Шегобиеца тази на китайците наистина изглежда качествена, така че нормално да им се възхищава😅

    Коментиран от #2, #4

    13:37 08.11.2026

  • 2 Когато фактите говорят

    2 2 Отговор

    До коментар #1 от "омъскаряване":

    BMW отново оглавява класацията във Великобритания на най-надеждните автомобилни производители, изпреварвайки Toyota и Tesla. Това показва проучването FN50 за 2026 г., публикувано от специализираното издание Fleet News на 4 ноември. Анализът използва информация от британски лизингови и компании за дългосрочно отдаване на автомобили, които управляват общо над 1,5 милиона превозни средства.

    В класацията при производителите след BMW, Toyota и Tesla се нареждат Volkswagen и Kia. Следват Mercedes-Benz, Audi, Volvo, Lexus и Nissan, които допълват първата десетка. Така BMW запазва лидерството си, Toyota остава непосредствено зад нея, а Tesla се превръща в най-бързо прогресиращата марка спрямо предходното издание.

    Коментиран от #5

    13:50 08.11.2026

  • 3 Когато фактите говорят

    1 0 Отговор
    При отделните модели обаче първенството е за Toyota Corolla. Японският автомобил изпреварва BMW Серия 3, която слиза на втора позиция. ТРЕТОТО МЯСТО остава за Tesla Model 3, следвана от електрическата BMW i4 и Kia Sportage. В първата десетка попадат още Lexus NX, Polestar 2, Tesla Model Y, Toyota RAV4 и Hyundai Tucson.

    Резултатите показват силното присъствие на електромобилите. Четири от десетте най-добре класирани модела са изцяло електрически – Tesla Model 3, BMW i4, Polestar 2 и Tesla Model Y. BMW i4 се изкачва с три места спрямо предходното издание, а Polestar 2 влиза директно на седма позиция. Tesla има смесени резултати при двата си модела. Model 3 запазва третото място, докато Model Y отстъпва и се нарежда осми. Въпреки това общото представяне на компанията се подобрява значително – от осмо място през 2025 г. до трето през 2026 г.

    13:51 08.11.2026

  • 4 Когато фактите говорят

    1 1 Отговор

    До коментар #1 от "омъскаряване":

    Иначе казано Тесла е на трето място както в марките така и при отделните модели като само Toyota и BMW са преди нея. На това ли казваш лоши резултати?

    Коментиран от #6

    13:53 08.11.2026

  • 5 Факт

    2 2 Отговор

    До коментар #2 от "Когато фактите говорят":

    Никой не вярва на запсюадната корупция и "медии"

    14:01 08.11.2026

  • 6 Много западно

    0 2 Отговор

    До коментар #4 от "Когато фактите говорят":

    Всеки си прави класации според запалащането. Навремето Ивайла Бакалов така стана най-красивата българка. Буаххахаха

    Коментиран от #8

    14:02 08.11.2026

  • 7 SDEЧЕВ

    1 1 Отговор
    А тук Урсулите слагат наказателни мита на електрическите коли и ни лъжат, че са заинтересовани за нашето здраве . В действителност спирачка към зеления преход. Дишайте Урсулянскя дизелов смог и протестирайте и подскачайте по площадите за бомби за хората в Украйна.

    14:03 08.11.2026

  • 8 Точно така е

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Много западно":

    "Всеки си прави класации според запалащанетоь


    Китайската партия има огромен интерес да изкара Тесла модел Y най-продаваният автомобил в Китай и със сигурност Илон Мъск им е платил. Там е широко разпространено да се приемат рушвети, за да се пишат лоши неща за Китай Как не могат да произведат по-добър автомобил от Тесла.

    Поне така вярвате антиелектриците, защото обикновено така си обяснявате света. На практика в реалността включително в Китай е точно обратното. Китайската партия никога не би сложила американски автомобил в челото на класацията, Ако не беше вярно.

    14:35 08.11.2026