ПП-ДБ: Ограничаването на правото на глас на българските граждани е нарушение на Конституцията

Ограничаването на правото на глас на българските граждани е нарушение на Конституцията, заявиха в декларация "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ), прочетена от Надежда Йорданова, посочи БТА.

На 11 ноември 2024 г. в тази зала всички ние, депутатите от 51-вото Народно събрание, произнесохме следните думи: "Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа", прочете Йорданова. Не нарушавайте тази клетва, защото това, което се очертава да се случи следващите дни, е именно да пристъпим Конституцията, вие да пристъпите Конституцията и да нарушите интересите на народа, обърна се тя към пленарната зала. Защото, добави депутатът, ограничаването на правото на глас, ограничаването на демократичните права на българските граждани е нарушение на Конституцията, на интересите на народа.

"Каква е тази политическа сделка, тази политическа цена, при която уж непримирими опоненти се обединяват, за да накажат тези български граждани, които мислят различно от тях, които подкрепят различни виждания. Тогава, когато със закон, вие ще накажете тези, които мислят различно, ние се връщаме десетилетия назад. Защото тогава, когато на българския гражданин, където и да се намира по света, се пречи да се гласува, това нарушава демокрацията. Вие вкупом ще се опитате да заглушите гласа на инакомислещите", се казва в декларацията.

Но ние ще стоим и ще отстояваме правото на всеки български гражданин да гласува и да бъде отчетен гласът му правилно, заявиха от ПП-ДБ. Ние ще настояваме да бъдат зачетени правата на хората, които мислят като нас, и на онези, които са наши опоненти. Защото вярваме, че това е демократичният правов ред. Защото правата на българските граждани не са за продан и не могат да бъдат обект на тъмни политически сделки, добави Надежда Йорданова.

Вчера на извънредно заседание правната комисия реши на първо четене да има до 20 секции извън дипломатическите представителства в страни, които са извън ЕС.