ПП-ДБ: Ограничаването на правото на глас на българските граждани е нарушение на Конституцията

Ограничаването на правото на глас на българските граждани е нарушение на Конституцията, заявиха в декларация "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ), прочетена от Надежда Йорданова, посочи БТА.
На 11 ноември 2024 г. в тази зала всички ние, депутатите от 51-вото Народно събрание, произнесохме следните думи: "Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа", прочете Йорданова. Не нарушавайте тази клетва, защото това, което се очертава да се случи следващите дни, е именно да пристъпим Конституцията, вие да пристъпите Конституцията и да нарушите интересите на народа, обърна се тя към пленарната зала. Защото, добави депутатът, ограничаването на правото на глас, ограничаването на демократичните права на българските граждани е нарушение на Конституцията, на интересите на народа.
"Каква е тази политическа сделка, тази политическа цена, при която уж непримирими опоненти се обединяват, за да накажат тези български граждани, които мислят различно от тях, които подкрепят различни виждания. Тогава, когато със закон, вие ще накажете тези, които мислят различно, ние се връщаме десетилетия назад. Защото тогава, когато на българския гражданин, където и да се намира по света, се пречи да се гласува, това нарушава демокрацията. Вие вкупом ще се опитате да заглушите гласа на инакомислещите", се казва в декларацията.
Но ние ще стоим и ще отстояваме правото на всеки български гражданин да гласува и да бъде отчетен гласът му правилно, заявиха от ПП-ДБ. Ние ще настояваме да бъдат зачетени правата на хората, които мислят като нас, и на онези, които са наши опоненти. Защото вярваме, че това е демократичният правов ред. Защото правата на българските граждани не са за продан и не могат да бъдат обект на тъмни политически сделки, добави Надежда Йорданова.
Вчера на извънредно заседание правната комисия реши на първо четене да има до 20 секции извън дипломатическите представителства в страни, които са извън ЕС.
1 Зевс
11:14 29.01.2026
2 Ахааа ,
11:15 29.01.2026
3 Моряка
Коментиран от #8
11:17 29.01.2026
4 да питам
11:17 29.01.2026
5 Хмм
11:18 29.01.2026
6 Трол
Коментиран от #20
11:19 29.01.2026
7 Тая
Коментиран от #17
11:19 29.01.2026
8 Ами
До коментар #3 от "Моряка":Турските изселници не гласуват за Пеевски, а за Доган, а Ивайло , Мирчев нали яде сладолед с Доган
11:20 29.01.2026
9 Последния Софиянец
Коментиран от #23, #31
11:20 29.01.2026
10 Национални предатели
Коментиран от #24
11:22 29.01.2026
11 Някой
Еми да изменят конституцията и да се забрани гласуването в чужбина изобщо! На регионален принцип като за общини. Този от Пловдив има право да гласува за Пловдив. този от Варна за Варна. А този от България за България. Абсолютно същият принцип. От къде накъде някой от вън ще определя как ти да живееш тук.
Защо не реват за изборите в Молдова и колко секции имаха в Русия при някъде 200 000 молдовци в Русия? И където на сутринта от НЕ за ЕС, накрая докараха на 50.4% ДА.
Правосъдие не съществува! Това е илюзия за наивници.
11:22 29.01.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Хмм
Коментиран от #18
11:23 29.01.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 евроцентър
11:24 29.01.2026
16 Знаещ
И 20 секции са много. По-добре е само в посолства и ДП. А най-добре - да не се гласува от постоянно живеещите в чужбина с големите бюджетни разходи за това. Не е нормално живеещите в чужбина да се произнасят по управлението в страната с парите на данъкоплатеца!
11:25 29.01.2026
17 Виждала е
До коментар #7 от "Тая":Но самата тя един вид не е българка. Така излиза. Забележи че те не говорят никога за българи а за някакви граждани а пък то гражданство дават и на мигрантите , но те не са българи.
11:25 29.01.2026
18 Има по двайсет секции
До коментар #13 от "Хмм":Но те не гласуват например нито в САЩ нито във Великобритания българите не са гласували, а в Турция гласуват без дори и две думи да знаят на български.
11:29 29.01.2026
19 Старец
11:30 29.01.2026
20 Глюпости ,
До коментар #6 от "Трол":Друг път ... Ше си зема отпуск , че почваме да гласуваме през ден ...
11:30 29.01.2026
21 Да, ама не
11:30 29.01.2026
22 Костя дЪ простя е бастун на Бойко
Секунди след това от Възраждане, които са най-истинската родолюбива и патриотична “опозиция” на ГЕРБ и ДПС, вкарват законопроект за ограничаване на секциите в чужбина. Няколко минути по-късно ГЕРБ свикват извънредна правна комисия по темата.
Шиши си тръгва от НС.
Кое не е ясно?
11:31 29.01.2026
23 Дрътия Софианец
До коментар #9 от "Последния Софиянец":През борда ... На титаник или кузята ?🤭
11:32 29.01.2026
24 Чумата е
До коментар #10 от "Национални предатели":бкп. И дс.
11:33 29.01.2026
25 Павел Пенев
11:35 29.01.2026
26 Лилия
11:35 29.01.2026
27 12340
11:35 29.01.2026
28 Кой управлява България
11:36 29.01.2026
29 Я у лево
11:40 29.01.2026
30 Питам:
11:41 29.01.2026
31 Сесерето го няма
До коментар #9 от "Последния Софиянец":От няколко дена го пишеш този пасквил, колко рублета заработи?!
11:41 29.01.2026
32 Лилия
11:42 29.01.2026
33 нннн
11:42 29.01.2026
34 само казвам
11:43 29.01.2026