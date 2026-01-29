Новини
ПП-ДБ: Ограничаването на правото на глас на българските граждани е нарушение на Конституцията

ПП-ДБ: Ограничаването на правото на глас на българските граждани е нарушение на Конституцията

29 Януари, 2026 11:08 823 34

  • надежда йорданова-
  • парламент-
  • избори

Каква е тази политическа сделка, тази политическа цена, при която уж непримирими опоненти се обединяват, за да накажат тези български граждани

ПП-ДБ: Ограничаването на правото на глас на българските граждани е нарушение на Конституцията - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Ограничаването на правото на глас на българските граждани е нарушение на Конституцията, заявиха в декларация "Продължаваме промяната-Демократична България" (ПП-ДБ), прочетена от Надежда Йорданова, посочи БТА.

На 11 ноември 2024 г. в тази зала всички ние, депутатите от 51-вото Народно събрание, произнесохме следните думи: "Заклевам се в името на Република България да спазвам Конституцията и законите на страната и във всичките си действия да се ръководя от интересите на народа", прочете Йорданова. Не нарушавайте тази клетва, защото това, което се очертава да се случи следващите дни, е именно да пристъпим Конституцията, вие да пристъпите Конституцията и да нарушите интересите на народа, обърна се тя към пленарната зала. Защото, добави депутатът, ограничаването на правото на глас, ограничаването на демократичните права на българските граждани е нарушение на Конституцията, на интересите на народа.

"Каква е тази политическа сделка, тази политическа цена, при която уж непримирими опоненти се обединяват, за да накажат тези български граждани, които мислят различно от тях, които подкрепят различни виждания. Тогава, когато със закон, вие ще накажете тези, които мислят различно, ние се връщаме десетилетия назад. Защото тогава, когато на българския гражданин, където и да се намира по света, се пречи да се гласува, това нарушава демокрацията. Вие вкупом ще се опитате да заглушите гласа на инакомислещите", се казва в декларацията.

Но ние ще стоим и ще отстояваме правото на всеки български гражданин да гласува и да бъде отчетен гласът му правилно, заявиха от ПП-ДБ. Ние ще настояваме да бъдат зачетени правата на хората, които мислят като нас, и на онези, които са наши опоненти. Защото вярваме, че това е демократичният правов ред. Защото правата на българските граждани не са за продан и не могат да бъдат обект на тъмни политически сделки, добави Надежда Йорданова.

Вчера на извънредно заседание правната комисия реши на първо четене да има до 20 секции извън дипломатическите представителства в страни, които са извън ЕС.


КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Зевс

    10 4 Отговор
    Другарко Йорданова, още едно време другарят Сталин е казал, че няма значение кой как гласува, а кой брои бюлетините.

    11:14 29.01.2026

  • 2 Ахааа ,

    5 6 Отговор
    Надето е много сгодна женица ..

    11:15 29.01.2026

  • 3 Моряка

    23 4 Отговор
    Тази сланинена булка не ви ли омръзна?А ми булка,потомците на изселниците по време на Възродителния процес в Турция не могат да говорят,четат и пишат на български.Какви български граждани са?Кой ще им попълва бюлетините-хората на Пеевски ли?

    Коментиран от #8

    11:17 29.01.2026

  • 4 да питам

    10 0 Отговор
    А Кире Канадеца , закле ли се ?

    11:17 29.01.2026

  • 5 Хмм

    15 1 Отговор
    който се чувства български гражданин, ще дойде да гласува в България, тъкмо ще види родителите си

    11:18 29.01.2026

  • 6 Трол

    6 6 Отговор
    Гласуването не е право, а задължение.

    Коментиран от #20

    11:19 29.01.2026

  • 7 Тая

    14 4 Отговор
    Не е ли виждала кадри как гласуващите не знаят Български да говорят и не са раждани в България за това сме на тоя хал

    Коментиран от #17

    11:19 29.01.2026

  • 8 Ами

    5 4 Отговор

    До коментар #3 от "Моряка":

    Турските изселници не гласуват за Пеевски, а за Доган, а Ивайло , Мирчев нали яде сладолед с Доган

    11:20 29.01.2026

  • 9 Последния Софиянец

    9 2 Отговор
    Снощи Германия си направи собствен ЕС а България зад борда.А горкият Кокорчо мечтае да федерализация на ЕС.Пак не е в час.

    Коментиран от #23, #31

    11:20 29.01.2026

  • 10 Национални предатели

    10 1 Отговор
    Аман от тези соросоиди гнидави. Само седесе чумата беше по зле.

    Коментиран от #24

    11:22 29.01.2026

  • 11 Някой

    10 1 Отговор
    Тези потъпкаха конституцията за какво ли не, включително за еврото. Нарушиха член 1 алинеи 2 (властта произлиза от народа и се прилага непосредствено ...) и 3 (за суверенитета и че институции не могат да си го присвояват, което направиха).
    Еми да изменят конституцията и да се забрани гласуването в чужбина изобщо! На регионален принцип като за общини. Този от Пловдив има право да гласува за Пловдив. този от Варна за Варна. А този от България за България. Абсолютно същият принцип. От къде накъде някой от вън ще определя как ти да живееш тук.
    Защо не реват за изборите в Молдова и колко секции имаха в Русия при някъде 200 000 молдовци в Русия? И където на сутринта от НЕ за ЕС, накрая докараха на 50.4% ДА.
    Правосъдие не съществува! Това е илюзия за наивници.

    11:22 29.01.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Хмм

    9 2 Отговор
    никой не ги ограничава, има секции към посолствата и консулствата, на предишните избори имаше секции за двама души, като иска да плати разходите за комисии, транспорт

    Коментиран от #18

    11:23 29.01.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 евроцентър

    9 2 Отговор
    тази с изкривената глава и вечно безпричинно ухилена, много се загрижила за хора които живеят от половин век в Турция и с нищо не допринасящи за страната ни, снощи ли го е сънувала това, също оня мирчов, дето ходи да носи цветя на един гроб, но пропусна други които също са жертви на атентати, лицемери пепейци и дъебейци, нещо много си повярвахте покрай протестите, но ще видим резултата ви.

    11:24 29.01.2026

  • 16 Знаещ

    7 2 Отговор
    Лъжа е, че намаляването на секциите е нарушение на конституцията!
    И 20 секции са много. По-добре е само в посолства и ДП. А най-добре - да не се гласува от постоянно живеещите в чужбина с големите бюджетни разходи за това. Не е нормално живеещите в чужбина да се произнасят по управлението в страната с парите на данъкоплатеца!

    11:25 29.01.2026

  • 17 Виждала е

    6 2 Отговор

    До коментар #7 от "Тая":

    Но самата тя един вид не е българка. Така излиза. Забележи че те не говорят никога за българи а за някакви граждани а пък то гражданство дават и на мигрантите , но те не са българи.

    11:25 29.01.2026

  • 18 Има по двайсет секции

    9 2 Отговор

    До коментар #13 от "Хмм":

    Но те не гласуват например нито в САЩ нито във Великобритания българите не са гласували, а в Турция гласуват без дори и две думи да знаят на български.

    11:29 29.01.2026

  • 19 Старец

    9 1 Отговор
    Който не плаща данъци в България да няма право да гласува. Който не знае български, също.

    11:30 29.01.2026

  • 20 Глюпости ,

    0 0 Отговор

    До коментар #6 от "Трол":

    Друг път ... Ше си зема отпуск , че почваме да гласуваме през ден ...

    11:30 29.01.2026

  • 21 Да, ама не

    6 0 Отговор
    Защо обаче хората, които от години не живеят у нас и де факто нямат реален поглед, да гласуват и определят съдбата ни?!!! Може да има компромис само за временно пребиваващи, студенти и др., обаче се изопачава вотът

    11:30 29.01.2026

  • 22 Костя дЪ простя е бастун на Бойко

    4 2 Отговор
    Шиши идва на работа в НС.
    Секунди след това от Възраждане, които са най-истинската родолюбива и патриотична “опозиция” на ГЕРБ и ДПС, вкарват законопроект за ограничаване на секциите в чужбина. Няколко минути по-късно ГЕРБ свикват извънредна правна комисия по темата.
    Шиши си тръгва от НС.
    Кое не е ясно?

    11:31 29.01.2026

  • 23 Дрътия Софианец

    1 0 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    През борда ... На титаник или кузята ?🤭

    11:32 29.01.2026

  • 24 Чумата е

    1 0 Отговор

    До коментар #10 от "Национални предатели":

    бкп. И дс.

    11:33 29.01.2026

  • 25 Павел Пенев

    3 1 Отговор
    Няма ограничения. Напротив, има 1 милион несъществуващи избиратели,които биват вписвани за повишаване на избирателната активност и машинации от Информационно обслужване/фирмата на Боко/.

    11:35 29.01.2026

  • 26 Лилия

    2 0 Отговор
    Ограничаване и лишаване на правото на глас беше и опитът за референдум, който не беше осъществен. А фалшифицирането на изборите през годините е порочна практика

    11:35 29.01.2026

  • 27 12340

    0 0 Отговор
    Фанфарони!

    11:35 29.01.2026

  • 28 Кой управлява България

    1 0 Отговор
    е важно за постоянно живеещите в България.Другото е демагогия на тема ,,права”.

    11:36 29.01.2026

  • 29 Я у лево

    4 0 Отговор
    Не ограничаване,а пълна забрана,на тази измислена диаспора, която от 35 г живее постоянно навън.И имал право,да гласува, само защото има двойно гражданство,и наш паспорт.Там плаща данъци,там харчи заплата,с което подържа чужди икономики,но ще ми определя/ в много случаи променя,моя, на хиляди българи вот,който живеем ,работим и плащаме данъци тук,в България.Няма ли минимум 3 месеца постоянно пребиваване в България,доказано по постоянен адрес,и платени битови сметки, данъци, да си гледа работа там,къде е избрал да живее.А за комшията,още по твърда рестрикция- не живее тук 6 месеца- да връща българският документ за самоличност.Вече второ поколение ,конто дори една дума не знаят на български,но идва тук и спокойно вади български паспорт.Бил българин.Правят го,за да ползват социалните права у нас.Лечение,покупка на недвижими имоти.Отделно свободен достъп до цял ЕС,с паспорт от държава- член на ЕС.Изселили се още по време на Голямата екскурзия,но получват и досега, българска пенсия, от бюджета на НОИ.

    11:40 29.01.2026

  • 30 Питам:

    2 0 Отговор
    Какво и за кого ще гласува, човек, който не знае български и от 30 и повече години живее ПОСТОЯННО В ЧУЖБИНА? Да не би да плаща данъци или да е подложен на всекидневен тормоз от българските пишман политици?

    11:41 29.01.2026

  • 31 Сесерето го няма

    0 2 Отговор

    До коментар #9 от "Последния Софиянец":

    От няколко дена го пишеш този пасквил, колко рублета заработи?!

    11:41 29.01.2026

  • 32 Лилия

    3 0 Отговор
    Изборите са свързани с адресните регистрации, а там проблемите са големи. Как на непознати хора се позволява да се вписват като живеещи на даден адрес след като собственикът не знае за това и не може сам да ги отпише? Нарушения и абсурди се получават навсякъде.....

    11:42 29.01.2026

  • 33 нннн

    1 0 Отговор
    Дядо ми е бежанец от Одринска Тракия. Турците ги гонели с калъчите - ми разказваше. Тая да отвори у нас секции за турските избори! Искам да гласувам за Меджлиса.

    11:42 29.01.2026

  • 34 само казвам

    1 0 Отговор
    секретарката на христя иванов абе много се е изучила та взе да дава вече и акъл браво моето момиче

    11:43 29.01.2026

