Путин, размяна на услуги, олигарси - руският раздел на "досиетата Епстийн"

Пътувания, размяна на услуги, контакти с млади манекенки, бизнесмени, опити за срещи с Путин - последните документи, оповестени от американското правосъдие във връзка със смътната "афера Епстийн", разкриват многото и неясни връзки между американския сексуален престъпник и Русия.

Ето какво се знае относно основните елементи от руския раздел на това досие, което е с много разклонения.

Червената нишка Путин, която се появява в документите

Документи, с които се е запознала Франс прес измежду стотиците хиляди, разпространени от края на януари от американското министерство на правосъдието, показват, че името на Владимир Путин се появява около хиляда пъти в имейл кореспонденции.

През второто десетилетие на 21-и век Епстийн умножава опитите за срещи с руския президент, без да бъде възможно да се установи дали среща е имало.

"Нека се опитаме да организираме среща с Путин", пише Епстийн през януари 2014 г. в имейл, изпратен до норвежкия премиер Турбьорн Ягланд. Подобно искане той отправя и през 2015 г. и 2018 г. Бизнесменът също така предлага и да се мине през посредници като Сергей Лавров, външния министър на Путин, като предлага в замяна да му предостави информации.

Въпреки че говорят за повтарящите се усилия на финансиста да се доближи до руската власт, документите не позволяват да се каже дали той е постигнал целта си.

На 3 февруари Кремъл увери чрез говорителя си Дмитрий Песков, че не е получавал предложение за среща между Путин и Епстийн и отхвърли обвиненията за връзки на финансиста с руските тайни служби, докато полският премиер Доналд Туск обяви, че неговата страна ще проведе разследване за евентуални такива връзки.

Руски момичета

Документите съдържат много препратки за "руски момичета", но често пъти не се споменават имена.

В тях се намеква, че Епстийн е имал няколко престоя в Русия, по-специално през второто десетилетие на 21-и век. Сред документите има руска виза, издадена през 2018 г., снимка без дата, на която се вижда бизнесменът пред хотел в центъра на Москва и друга снимка на бившата му партньорка Гилейн Максуел, позираща с двама руски войници.

Самолетните билети били резервирани както за Епстийн, така и за млади жени, включително рускини, представяни от посредници, които често пъти акцентирали върху факта, че тежи жени били руси и млади.

Епстийн изглежда също разчитал на млади руски жени, върнали се в родината си, за да му намират „приятелки“.

Имейлите също така подсказват, че Епстийн и неговите вербовчици са се възползвали от желанието на някои млади жени да напуснат Русия, както и от несигурното им положение по отношение на правото им на пребиваване, когато са живеели в САЩ.

Съвети и посредници

Милиардерът Епстийн, открит мъртъв в килията си през 2019 г., е имал амбицията да доведе в Русия фигури от технологичния сектор или от американския политически свят, за да стане незаменим както в очите на Москва, така и в тези на западните елити.

Сред най-видните руски събеседници на Епстийн е Сергей Беляков, бивш заместник-министър на икономиката, възпитаник на академията на Федералната служба за сигурност на Русия.

Този висш държавен служител е бил уволнен през 2014 г., след като публично е критикувал правителството и е продължил кариерата си в организационния комитет на Петербургския международен икономически форум.

В няколко имейла Беляков търси помощта на Епстийн, за да доведе водещи личности на бизнес форуми в Русия през 2014–2015 г., няколко години след осъждането на американеца за склоняване към проституция на непълнолетни.

Беляков също така моли Епстийн за съвет как да бъдат заобиколени западните санкции, наложени на Русия след анексирането на украинския Крим. През май 2014 г. Епстийн предлага „иновaции с руски произход: цифрови валути, валути, обвързани с петрола, интелигентни договори“.

Размяна на съобщения хвърля светлина и върху редовните контакти между Джефри Епстийн и Виталий Чуркин, бивш представител на Русия в Съвета за сигурност на ООН, починал през 2017 г. от сърдечен удар.

През август 2016 г. Чуркин е поканен на обяд, организиран от Епстийн, на който присъстват бившият министър-председател на Израел Ехуд Барак и Том Барак, днес посланик на САЩ в Турция.

Потърсени за коментар, нито Сергей Беляков – настоящ президент на руската асоциация на недържавните пенсионни фондове – нито синът на Виталий Чуркин, който изглежда е получил помощ от сексуалния престъпник за стаж през 2016 г., са отговорили на запитванията на АФП.

Превод от френски: Габриела Големанска, БTA