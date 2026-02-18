Новини
Путин, размяна на услуги, олигарси - руският раздел на "досиетата Епстийн"

18 Февруари, 2026

Милиардерът Епстийн, открит мъртъв в килията си през 2019 г., е имал амбицията да доведе в Русия фигури от технологичния сектор или от американския политически свят, за да стане незаменим в очите на Москва

Снимка: БГНЕС/ЕРА
AFP AFP
Пътувания, размяна на услуги, контакти с млади манекенки, бизнесмени, опити за срещи с Путин - последните документи, оповестени от американското правосъдие във връзка със смътната "афера Епстийн", разкриват многото и неясни връзки между американския сексуален престъпник и Русия.

Ето какво се знае относно основните елементи от руския раздел на това досие, което е с много разклонения.

Червената нишка Путин, която се появява в документите

Документи, с които се е запознала Франс прес измежду стотиците хиляди, разпространени от края на януари от американското министерство на правосъдието, показват, че името на Владимир Путин се появява около хиляда пъти в имейл кореспонденции.

През второто десетилетие на 21-и век Епстийн умножава опитите за срещи с руския президент, без да бъде възможно да се установи дали среща е имало.

"Нека се опитаме да организираме среща с Путин", пише Епстийн през януари 2014 г. в имейл, изпратен до норвежкия премиер Турбьорн Ягланд. Подобно искане той отправя и през 2015 г. и 2018 г. Бизнесменът също така предлага и да се мине през посредници като Сергей Лавров, външния министър на Путин, като предлага в замяна да му предостави информации.

Въпреки че говорят за повтарящите се усилия на финансиста да се доближи до руската власт, документите не позволяват да се каже дали той е постигнал целта си.

На 3 февруари Кремъл увери чрез говорителя си Дмитрий Песков, че не е получавал предложение за среща между Путин и Епстийн и отхвърли обвиненията за връзки на финансиста с руските тайни служби, докато полският премиер Доналд Туск обяви, че неговата страна ще проведе разследване за евентуални такива връзки.

Руски момичета

Документите съдържат много препратки за "руски момичета", но често пъти не се споменават имена.

В тях се намеква, че Епстийн е имал няколко престоя в Русия, по-специално през второто десетилетие на 21-и век. Сред документите има руска виза, издадена през 2018 г., снимка без дата, на която се вижда бизнесменът пред хотел в центъра на Москва и друга снимка на бившата му партньорка Гилейн Максуел, позираща с двама руски войници.

Самолетните билети били резервирани както за Епстийн, така и за млади жени, включително рускини, представяни от посредници, които често пъти акцентирали върху факта, че тежи жени били руси и млади.

Епстийн изглежда също разчитал на млади руски жени, върнали се в родината си, за да му намират „приятелки“.

Имейлите също така подсказват, че Епстийн и неговите вербовчици са се възползвали от желанието на някои млади жени да напуснат Русия, както и от несигурното им положение по отношение на правото им на пребиваване, когато са живеели в САЩ.

Съвети и посредници

Милиардерът Епстийн, открит мъртъв в килията си през 2019 г., е имал амбицията да доведе в Русия фигури от технологичния сектор или от американския политически свят, за да стане незаменим както в очите на Москва, така и в тези на западните елити.

Сред най-видните руски събеседници на Епстийн е Сергей Беляков, бивш заместник-министър на икономиката, възпитаник на академията на Федералната служба за сигурност на Русия.

Този висш държавен служител е бил уволнен през 2014 г., след като публично е критикувал правителството и е продължил кариерата си в организационния комитет на Петербургския международен икономически форум.

В няколко имейла Беляков търси помощта на Епстийн, за да доведе водещи личности на бизнес форуми в Русия през 2014–2015 г., няколко години след осъждането на американеца за склоняване към проституция на непълнолетни.

Беляков също така моли Епстийн за съвет как да бъдат заобиколени западните санкции, наложени на Русия след анексирането на украинския Крим. През май 2014 г. Епстийн предлага „иновaции с руски произход: цифрови валути, валути, обвързани с петрола, интелигентни договори“.

Размяна на съобщения хвърля светлина и върху редовните контакти между Джефри Епстийн и Виталий Чуркин, бивш представител на Русия в Съвета за сигурност на ООН, починал през 2017 г. от сърдечен удар.

През август 2016 г. Чуркин е поканен на обяд, организиран от Епстийн, на който присъстват бившият министър-председател на Израел Ехуд Барак и Том Барак, днес посланик на САЩ в Турция.

Потърсени за коментар, нито Сергей Беляков – настоящ президент на руската асоциация на недържавните пенсионни фондове – нито синът на Виталий Чуркин, който изглежда е получил помощ от сексуалния престъпник за стаж през 2016 г., са отговорили на запитванията на АФП.

Превод от френски: Габриела Големанска, БTA


  • 1 тез мишоци се опитват

    36 3 Отговор
    и Русия да намесят

    и стават смешни с опитите си

    18:05 18.02.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 пешо

    31 2 Отговор
    що не пишете от краварите кои са замесени , всички президенти

    Коментиран от #14

    18:08 18.02.2026

  • 4 Дориана

    18 2 Отговор
    А, не им ли идва на ум, че Епстийн може да си прави свободни съчинения, фантазии и да си до украсява историите както намери за добре. Това са негови лични записки и той може да си пише това, което на него му се иска.

    18:09 18.02.2026

  • 5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗

    5 23 Отговор
    Над 10 000 пъти се споменава бункерния с ботокса във файловете, достовял е евтини девачки❗

    18:09 18.02.2026

  • 6 Дориана

    4 21 Отговор
    До като не се унищожи калната клоака и ботокса не бъде предаден в Хага ще се случват такива неща и няма да има мир по света .

    18:11 18.02.2026

  • 7 Ясни връзки

    10 5 Отговор
    💲💲неясни връзки между американския сексуален престъпник и Русия.💲💲
    Проруското поведение на ужмиролюбеца Доналд Тръмп, бомбардирал Иран, говори ясно, че руското ФСБ разполага с компрометиращи записи за американския президент, а още по-вероятно и за първата дама в Белия дом.

    18:11 18.02.2026

  • 8 Дрътия Софианец

    4 17 Отговор

    До коментар #2 от "Последния софиянец":

    Няма гадория , в която да не е намесена рузсията .. 🤫

    Коментиран от #15

    18:11 18.02.2026

  • 9 пешо

    6 15 Отговор
    Блатарите освен евтини труженички друго не могат да предложат но света!

    18:12 18.02.2026

  • 10 Гоорил

    4 14 Отговор
    Малко му остава на бункерното.

    18:13 18.02.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Zахарова

    2 12 Отговор
    Епстейн е наш проект!!!

    18:22 18.02.2026

  • 13 Ццц

    17 0 Отговор
    Обикновено без никакви документи стават ясни много неща за Путин. Знаем кога е вдигал кръвно, кога е умира до дни, от какво е болен и кога вече е умрял и се движи с фризер 4х4 турбо инжекцион. Явно сега дори пропагандата не смее да свърже Путин с Епстийн. Просто не знаят когато тоя изверг е бил в Моска каква информация е дал и на кого. Явно целият западен "елит" е бил клиент. Това са същите, които ви убеждават какъв зъл диктатор е Путин, колко вярват в ценностите, колко добре е да живеете в техния строй, които ви измислят правилата, враговете, крадат ви данъците и задлъжняват внуците ви с кредити. Та Путин може да е всякакъв, но документите не могат да кажат дали е виждал Епстийн. Но виж за целия "елит" е друга работа. А кой ви каза какъв е Путин? Клиентите на Епстийн?

    18:50 18.02.2026

  • 14 Тръмп и Клинтън

    3 3 Отговор

    До коментар #3 от "пешо":

    не са всички американски президенти

    18:50 18.02.2026

  • 15 Ццц

    9 5 Отговор

    До коментар #8 от "Дрътия Софианец":

    Докато има евреи и англосаксонци, руснаците винаги ще са на трето място по лошотия.

    18:53 18.02.2026

  • 16 Объркано Атлантиче

    13 0 Отговор
    Носят от девет дерета вода да оклепят Путин, и пак нищо и нищо.
    А това от миналата седмица го изтриха и вече не може да се чете в нета:
    „Докато досиетата на Епщайн разкриват най-мрачните тайни на Дълбоката държава, шокиращи разузнавателни данни сочат, че Владимир Путин е действал , за да спаси деца от трафик в Украйна .
    „Путин спасява деца от трафик на хора в Украйна – твърди се в досиетата на Епщайн.“
    Тези твърдения идват на фона на подновен интерес към връзките на Епщайн с глобални операции, включващи разузнаване, елити и военни зони. И те представят Путин не като злодей, а като разрушител на злото .Докато финансираните от НАТО правителства мълчаха, а мрежата на Епщайн процъфтяваше в сянката на войната, Путин, според съобщенията, предприе действия за премахване на маршрути и спасяване на невинните. Путин забрани финансирани от Запада неправителствени организации, известни с подозрителна дейност.
    Той открито осъди западната дегенерация и глобалистката корупция.

    -- BREAKING INTEL DROP – LEAKED FILES EXPOSE DEEP STATE HORROR: PUTIN VS. EPSTEIN – Russian President Credited with Rescuing Children from Trafficking in Ukraine--

    19:08 18.02.2026

  • 17 ПсихоЛог

    11 0 Отговор
    Абе не търсете под вола теле ,ами разкрийте всички видни американски педдо филли ,много от сатта нисти ,практикуващи канибализъм и човешки жертвоприношения .

    19:09 18.02.2026

  • 18 НЯМА КАК ДА ОЧЕРНИТЕ ПУТИН

    15 0 Отговор
    С ЕПЩАЙН историите.

    19:11 18.02.2026

  • 19 Объркано Атлантиче

    14 0 Отговор
    Конгресмен Тим Бърчет казва, че непубликуваните материали по делото Епщайн са толкова ужасяващи, че ако видите снимките или прочетете файловете, това ще ви преследва цял живот.
    „Сатанинско. От бездните на ада.“

    Ако се погледне обективно ефектът, произведен от публикуването на досиетата на Епщайн – дори в такъв редактиран вид, с черни ленти и непълен комплект (казват, че са публикувани само половината и тъй като са били внимателно подбрани, това със сигурност не са най-суровите) – тогава, въз основа на това, което виждаме и което сега е публично достъпно, може да се каже, че това не е просто скандал .Това е колапс, истински крах на целия западен свят.
    Всъщност, през последната седмица се случи събитие от толкова колосално значение, че ние, от нашата евразийска гледна точка, естествено не можем да оценим напълно случващото се. Забелязах, че много хора пишат в социалните мрежи: „Западът кипи, Изтокът мълчи.“ Тоест, случващото се на Запад е нещо, което просто все още не сме разбрали - че Западът вече не съществува. Западът представлява такава система от дяволска цивилизация, в центъра на която стоят сатанински канибалистични секти, които ядат деца, трафикират жени, извършват провокации по целия свят, манипулират финансовите пазари и политическите процеси и организират „черни меси“ и глобални оргии. Целият политически, икономически, научен (забележете), образователен, финансов, културен, медиен, идеологически, журналистически и спортен елит на Запада е з

    Коментиран от #20

    19:14 18.02.2026

  • 20 Объркано Атлантиче

    12 0 Отговор

    До коментар #19 от "Объркано Атлантиче":

    Целият политически, икономически, научен (забележете), образователен, финансов, културен, медиен, идеологически, журналистически и спортен елит на Запада е замесен в това. Конспиративните теории говореха за това; ние се отнасяхме към тях с хумор и дори в политическата си пропаганда, по време на войната със Запада, не разчитахме на тях – твърде много ги обмисляхме. И все пак сега всички конспиративни теории не просто са потвърдени; те надминаха всяка предишна версия. Там са Ротшилд, там са президентите на САЩ, настоящите и бившите държавни секретари, целият т. нар елит. В Америка и в Европа, в кралските семейства, в демократична Франция и в икономическия гигант BlackRock – навсякъде има сатанисти, педофили и канибали. Навсякъде.

    Коментиран от #24

    19:15 18.02.2026

  • 21 Ъъъъ

    11 0 Отговор
    Хайде пак Путин и Русия!
    Абе вие имате действащ американски министър в тези досиета, но се фокусирате върху Русия..... 🤣

    19:26 18.02.2026

  • 22 ицо

    2 0 Отговор
    мата хари, кюлчета, пачки.....гърция, турция, абу даби всичкото чиновник и политик...

    19:55 18.02.2026

  • 23 ?????

    5 1 Отговор
    Ха ха.
    И Франс Прес се мъчи да изсмучи нещо от пръстите си и да обвини руснаците за аферата.
    Тя е май трета или четвърта на тая опашка.
    Няма никакви руски знакови политически лица на острова и в контакти с Епстийн.
    Продължават някакви нефелни опити да докажат че руските к@рви докарани от руските моделни агентства са агенти на КГБ.
    С една дума крадецът вика дръжте крадеца.
    Прегледайте си европейския политически елит.
    Там през един са посетители и потребители на услугите на Епстийн.
    Или тва е друго? А в@шт@ м@м@?

    20:10 18.02.2026

  • 24 Стига с тези смешки!

    2 1 Отговор

    До коментар #20 от "Объркано Атлантиче":

    Каква е разликата между америкнския, европейския или руския т. нар елит? Всички са едни и същи маскари, а разликата е само в информацията разпространена нелегално или напълно легално. Като в момента с Епстийн по всички медии. Сега говорим за Епстийн, защото масово се пубикува информация за него, докато за другите все още няма официална, а само изтекла нелегално и част от нея вече е забравена защото е било в старо време. Не беше много по различно и у нас, но никой не смее да разбута кората на сухите л...а, че много миришат. И за Русия много неща се премълчаваха или съвсем умишлено прикриваха докато същаствуваше СССР, но се говореха само на четири очи. След разпада му останаха да се преструват на вярващи само копейките, които и преди това разполагаха с най много информация и най много плюеха по "братска Русия" , а на нас ни се струваше да е невъзможно чак толкова и, че преувеличават за да се правят на интересни. Някой може да се съмнява, но аз имам лични спомени от хора, които преди 1989 бяха най върлите противници на "дружбата ни" със СССР, а днес са най големите привърженици на Путин и това са все едни и същи личности.

    Коментиран от #25

    20:12 18.02.2026

  • 25 Объркано Атлантиче

    4 0 Отговор

    До коментар #24 от "Стига с тези смешки!":

    Браво, откри Америка! Искаш да ми кажеш, че бленивания запад е същото като СССР ли?
    Разлика между елитите не знам дали има, но има разлика в обявените данни. Разликата може да е само в информацията разпространението й, нелегално или напълно легално, но в случая информацията е в една посока. Нещо загряваш ли?

    Преди се плюеха изток- запад,сега сами се издъниха от алчност.
    Епшайн е работил главно за мосад. Манипулирал, заговорничил,записвал с цел облаги, изнудване , контрол- власт. Цялата информация идва директно от дупката на дявола, не от врага.
    След като СССР се разпадна, всичко излезе на яве - и вярното, и невярното. Сега излиза информация за Западния свят още преди да се е разпаднал.
    А какво ще излезе на бял свят, когато НАТО и ЕС се разпаднат?? .. бедна ти фантазията.

    22:25 18.02.2026