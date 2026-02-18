Путин, размяна на услуги, олигарси - руският раздел на "досиетата Епстийн"

Пътувания, размяна на услуги, контакти с млади манекенки, бизнесмени, опити за срещи с Путин - последните документи, оповестени от американското правосъдие във връзка със смътната "афера Епстийн", разкриват многото и неясни връзки между американския сексуален престъпник и Русия.
Ето какво се знае относно основните елементи от руския раздел на това досие, което е с много разклонения.
Червената нишка Путин, която се появява в документите
Документи, с които се е запознала Франс прес измежду стотиците хиляди, разпространени от края на януари от американското министерство на правосъдието, показват, че името на Владимир Путин се появява около хиляда пъти в имейл кореспонденции.
През второто десетилетие на 21-и век Епстийн умножава опитите за срещи с руския президент, без да бъде възможно да се установи дали среща е имало.
"Нека се опитаме да организираме среща с Путин", пише Епстийн през януари 2014 г. в имейл, изпратен до норвежкия премиер Турбьорн Ягланд. Подобно искане той отправя и през 2015 г. и 2018 г. Бизнесменът също така предлага и да се мине през посредници като Сергей Лавров, външния министър на Путин, като предлага в замяна да му предостави информации.
Въпреки че говорят за повтарящите се усилия на финансиста да се доближи до руската власт, документите не позволяват да се каже дали той е постигнал целта си.
На 3 февруари Кремъл увери чрез говорителя си Дмитрий Песков, че не е получавал предложение за среща между Путин и Епстийн и отхвърли обвиненията за връзки на финансиста с руските тайни служби, докато полският премиер Доналд Туск обяви, че неговата страна ще проведе разследване за евентуални такива връзки.
Руски момичета
Документите съдържат много препратки за "руски момичета", но често пъти не се споменават имена.
В тях се намеква, че Епстийн е имал няколко престоя в Русия, по-специално през второто десетилетие на 21-и век. Сред документите има руска виза, издадена през 2018 г., снимка без дата, на която се вижда бизнесменът пред хотел в центъра на Москва и друга снимка на бившата му партньорка Гилейн Максуел, позираща с двама руски войници.
Самолетните билети били резервирани както за Епстийн, така и за млади жени, включително рускини, представяни от посредници, които често пъти акцентирали върху факта, че тежи жени били руси и млади.
Епстийн изглежда също разчитал на млади руски жени, върнали се в родината си, за да му намират „приятелки“.
Имейлите също така подсказват, че Епстийн и неговите вербовчици са се възползвали от желанието на някои млади жени да напуснат Русия, както и от несигурното им положение по отношение на правото им на пребиваване, когато са живеели в САЩ.
Съвети и посредници
Милиардерът Епстийн, открит мъртъв в килията си през 2019 г., е имал амбицията да доведе в Русия фигури от технологичния сектор или от американския политически свят, за да стане незаменим както в очите на Москва, така и в тези на западните елити.
Сред най-видните руски събеседници на Епстийн е Сергей Беляков, бивш заместник-министър на икономиката, възпитаник на академията на Федералната служба за сигурност на Русия.
Този висш държавен служител е бил уволнен през 2014 г., след като публично е критикувал правителството и е продължил кариерата си в организационния комитет на Петербургския международен икономически форум.
В няколко имейла Беляков търси помощта на Епстийн, за да доведе водещи личности на бизнес форуми в Русия през 2014–2015 г., няколко години след осъждането на американеца за склоняване към проституция на непълнолетни.
Беляков също така моли Епстийн за съвет как да бъдат заобиколени западните санкции, наложени на Русия след анексирането на украинския Крим. През май 2014 г. Епстийн предлага „иновaции с руски произход: цифрови валути, валути, обвързани с петрола, интелигентни договори“.
Размяна на съобщения хвърля светлина и върху редовните контакти между Джефри Епстийн и Виталий Чуркин, бивш представител на Русия в Съвета за сигурност на ООН, починал през 2017 г. от сърдечен удар.
През август 2016 г. Чуркин е поканен на обяд, организиран от Епстийн, на който присъстват бившият министър-председател на Израел Ехуд Барак и Том Барак, днес посланик на САЩ в Турция.
Потърсени за коментар, нито Сергей Беляков – настоящ президент на руската асоциация на недържавните пенсионни фондове – нито синът на Виталий Чуркин, който изглежда е получил помощ от сексуалния престъпник за стаж през 2016 г., са отговорили на запитванията на АФП.
Превод от френски: Габриела Големанска, БTA
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 тез мишоци се опитват
и стават смешни с опитите си
18:05 18.02.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 пешо
Коментиран от #14
18:08 18.02.2026
4 Дориана
18:09 18.02.2026
5 🇧🇬 Б А Й Х @ Й ❗❗
18:09 18.02.2026
6 Дориана
18:11 18.02.2026
7 Ясни връзки
Проруското поведение на ужмиролюбеца Доналд Тръмп, бомбардирал Иран, говори ясно, че руското ФСБ разполага с компрометиращи записи за американския президент, а още по-вероятно и за първата дама в Белия дом.
18:11 18.02.2026
8 Дрътия Софианец
До коментар #2 от "Последния софиянец":Няма гадория , в която да не е намесена рузсията .. 🤫
Коментиран от #15
18:11 18.02.2026
9 пешо
18:12 18.02.2026
10 Гоорил
18:13 18.02.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Zахарова
18:22 18.02.2026
13 Ццц
18:50 18.02.2026
14 Тръмп и Клинтън
До коментар #3 от "пешо":не са всички американски президенти
18:50 18.02.2026
15 Ццц
До коментар #8 от "Дрътия Софианец":Докато има евреи и англосаксонци, руснаците винаги ще са на трето място по лошотия.
18:53 18.02.2026
16 Объркано Атлантиче
А това от миналата седмица го изтриха и вече не може да се чете в нета:
„Докато досиетата на Епщайн разкриват най-мрачните тайни на Дълбоката държава, шокиращи разузнавателни данни сочат, че Владимир Путин е действал , за да спаси деца от трафик в Украйна .
„Путин спасява деца от трафик на хора в Украйна – твърди се в досиетата на Епщайн.“
Тези твърдения идват на фона на подновен интерес към връзките на Епщайн с глобални операции, включващи разузнаване, елити и военни зони. И те представят Путин не като злодей, а като разрушител на злото .Докато финансираните от НАТО правителства мълчаха, а мрежата на Епщайн процъфтяваше в сянката на войната, Путин, според съобщенията, предприе действия за премахване на маршрути и спасяване на невинните. Путин забрани финансирани от Запада неправителствени организации, известни с подозрителна дейност.
Той открито осъди западната дегенерация и глобалистката корупция.
-- BREAKING INTEL DROP – LEAKED FILES EXPOSE DEEP STATE HORROR: PUTIN VS. EPSTEIN – Russian President Credited with Rescuing Children from Trafficking in Ukraine--
19:08 18.02.2026
17 ПсихоЛог
19:09 18.02.2026
18 НЯМА КАК ДА ОЧЕРНИТЕ ПУТИН
19:11 18.02.2026
19 Объркано Атлантиче
„Сатанинско. От бездните на ада.“
Ако се погледне обективно ефектът, произведен от публикуването на досиетата на Епщайн – дори в такъв редактиран вид, с черни ленти и непълен комплект (казват, че са публикувани само половината и тъй като са били внимателно подбрани, това със сигурност не са най-суровите) – тогава, въз основа на това, което виждаме и което сега е публично достъпно, може да се каже, че това не е просто скандал .Това е колапс, истински крах на целия западен свят.
Всъщност, през последната седмица се случи събитие от толкова колосално значение, че ние, от нашата евразийска гледна точка, естествено не можем да оценим напълно случващото се. Забелязах, че много хора пишат в социалните мрежи: „Западът кипи, Изтокът мълчи.“ Тоест, случващото се на Запад е нещо, което просто все още не сме разбрали - че Западът вече не съществува. Западът представлява такава система от дяволска цивилизация, в центъра на която стоят сатанински канибалистични секти, които ядат деца, трафикират жени, извършват провокации по целия свят, манипулират финансовите пазари и политическите процеси и организират „черни меси“ и глобални оргии. Целият политически, икономически, научен (забележете), образователен, финансов, културен, медиен, идеологически, журналистически и спортен елит на Запада е з
Коментиран от #20
19:14 18.02.2026
20 Объркано Атлантиче
До коментар #19 от "Объркано Атлантиче":Целият политически, икономически, научен (забележете), образователен, финансов, културен, медиен, идеологически, журналистически и спортен елит на Запада е замесен в това. Конспиративните теории говореха за това; ние се отнасяхме към тях с хумор и дори в политическата си пропаганда, по време на войната със Запада, не разчитахме на тях – твърде много ги обмисляхме. И все пак сега всички конспиративни теории не просто са потвърдени; те надминаха всяка предишна версия. Там са Ротшилд, там са президентите на САЩ, настоящите и бившите държавни секретари, целият т. нар елит. В Америка и в Европа, в кралските семейства, в демократична Франция и в икономическия гигант BlackRock – навсякъде има сатанисти, педофили и канибали. Навсякъде.
Коментиран от #24
19:15 18.02.2026
21 Ъъъъ
Абе вие имате действащ американски министър в тези досиета, но се фокусирате върху Русия..... 🤣
19:26 18.02.2026
22 ицо
19:55 18.02.2026
23 ?????
И Франс Прес се мъчи да изсмучи нещо от пръстите си и да обвини руснаците за аферата.
Тя е май трета или четвърта на тая опашка.
Няма никакви руски знакови политически лица на острова и в контакти с Епстийн.
Продължават някакви нефелни опити да докажат че руските к@рви докарани от руските моделни агентства са агенти на КГБ.
С една дума крадецът вика дръжте крадеца.
Прегледайте си европейския политически елит.
Там през един са посетители и потребители на услугите на Епстийн.
Или тва е друго? А в@шт@ м@м@?
20:10 18.02.2026
24 Стига с тези смешки!
До коментар #20 от "Объркано Атлантиче":Каква е разликата между америкнския, европейския или руския т. нар елит? Всички са едни и същи маскари, а разликата е само в информацията разпространена нелегално или напълно легално. Като в момента с Епстийн по всички медии. Сега говорим за Епстийн, защото масово се пубикува информация за него, докато за другите все още няма официална, а само изтекла нелегално и част от нея вече е забравена защото е било в старо време. Не беше много по различно и у нас, но никой не смее да разбута кората на сухите л...а, че много миришат. И за Русия много неща се премълчаваха или съвсем умишлено прикриваха докато същаствуваше СССР, но се говореха само на четири очи. След разпада му останаха да се преструват на вярващи само копейките, които и преди това разполагаха с най много информация и най много плюеха по "братска Русия" , а на нас ни се струваше да е невъзможно чак толкова и, че преувеличават за да се правят на интересни. Някой може да се съмнява, но аз имам лични спомени от хора, които преди 1989 бяха най върлите противници на "дружбата ни" със СССР, а днес са най големите привърженици на Путин и това са все едни и същи личности.
Коментиран от #25
20:12 18.02.2026
25 Объркано Атлантиче
До коментар #24 от "Стига с тези смешки!":Браво, откри Америка! Искаш да ми кажеш, че бленивания запад е същото като СССР ли?
Разлика между елитите не знам дали има, но има разлика в обявените данни. Разликата може да е само в информацията разпространението й, нелегално или напълно легално, но в случая информацията е в една посока. Нещо загряваш ли?
Преди се плюеха изток- запад,сега сами се издъниха от алчност.
Епшайн е работил главно за мосад. Манипулирал, заговорничил,записвал с цел облаги, изнудване , контрол- власт. Цялата информация идва директно от дупката на дявола, не от врага.
След като СССР се разпадна, всичко излезе на яве - и вярното, и невярното. Сега излиза информация за Западния свят още преди да се е разпаднал.
А какво ще излезе на бял свят, когато НАТО и ЕС се разпаднат?? .. бедна ти фантазията.
22:25 18.02.2026