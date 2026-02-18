Владимир Танев: Как служебното правителство ще прерасне в редовно след изборите

От доста време ви говоря че Румен Радев и ПП-ДБ ще бъдат управляващата коалиция след изборите на 19-ти април. Според данните на Маркет Линкс ще имат общо 133 депутата. Андрей Гюров в голяма степен върши работата с този състав на служебното правителство.
Това прогнозира във "Фейсбук" Владимир Танев.
Почти съм сигурен, че с малки корекции тези министри от служебни ще станат редовни. Тук е бивш депутат от БСП – автомобилния състезател Димитър Илиев. Тук е човек на Доган – абсолютния профил в социалните деля д-р Хасан Адемов.
Разбира се, най-много са бивши министри и зам. министри от ПП-ДБ през годините. Иначе кой ще отрече експертизата на хора като Надежда Нейнски, Сергей Игнатов, Стоил Цицелков, Трайчо Трайков, Найден Тодоров, Андрей Янкулов, Иван Христанов, Юлиян Попов и други.
2-3 имена не ми говорят много, но ще наваксам инфото за тях. Като заключение – един хубав ден за българската демокрация и ужасен за хората от олигархичната задкулисна държава и свинщината.
Сигурен съм, чакат ти честни, открити и справедливи избори. На добър час…
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Тенев
18:11 18.02.2026
2 На бас 👍
Коментиран от #15
18:14 18.02.2026
3 Дориана
Коментиран от #10, #12
18:15 18.02.2026
4 Данко Харсъзина
18:16 18.02.2026
5 Мистър Кеш
18:17 18.02.2026
6 Не разбира
18:21 18.02.2026
7 м да
18:22 18.02.2026
8 Господин
18:24 18.02.2026
9 Решетников
ППроекта на РРадев изпълни целта си да раздели проевропейската част на обществото, за да може експрезидента да вземе изпълнителната власт.
18:24 18.02.2026
10 Ужас безкрай
До коментар #3 от "Дориана":Не слагай тигана на огъня, преди да си уловила рибата.
18:24 18.02.2026
11 търговище
18:28 18.02.2026
12 революцията
До коментар #3 от "Дориана":Точно така е: болшевиките с високо вдигнат юмрук свалят законната власт с революция, последвана от Диктатура на пролетариата (работници и селяни срещу народните изедници - капиталистите)
18:31 18.02.2026
13 Просто човек
18:37 18.02.2026
14 Дрън-дрън
18:44 18.02.2026
15 Анонимен
До коментар #2 от "На бас 👍":Избледняват полека лека и към изхода
18:45 18.02.2026
16 Анонимен
18:48 18.02.2026
17 Ялчин
Коментиран от #21
18:48 18.02.2026
18 Сатана Z
18:58 18.02.2026
19 хаха
ХАХАХА! Типично по байганьовски.
19:00 18.02.2026
20 Майора
19:03 18.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Майора
Коментиран от #23
19:08 18.02.2026
23 хаха
До коментар #22 от "Майора":Само така вГЗраждан ГЕПераст Новоначален!
квииик?
19:10 18.02.2026
24 Тоя Танев, верва ли си
19:10 18.02.2026
25 Дзак
19:14 18.02.2026
26 хаха
А тъпите прасоци ГЕПерастични и вГЗраждани квичат ли квичат... ХАХАХА! Че сте елементарни в онова деградирало и охвърляно в г0мна Блато!
19:17 18.02.2026
27 оня с питон.я
20:02 18.02.2026
28 хффбхф
20:05 18.02.2026
29 Явно има усет
20:34 18.02.2026
30 Иво
21:01 18.02.2026
31 Само
06:37 19.02.2026
32 СССР.
60 хл Узбекистански башибозук вкара в България под формата на,,работни сътрудници,,
Чиста форма на евтина работна ръка.
Направо толкова ни обича ,,фатмака,, че с кеф да го....,.
18:33 19.02.2026