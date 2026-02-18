Владимир Танев: Как служебното правителство ще прерасне в редовно след изборите

От доста време ви говоря че Румен Радев и ПП-ДБ ще бъдат управляващата коалиция след изборите на 19-ти април. Според данните на Маркет Линкс ще имат общо 133 депутата. Андрей Гюров в голяма степен върши работата с този състав на служебното правителство.

Това прогнозира във "Фейсбук" Владимир Танев.

Почти съм сигурен, че с малки корекции тези министри от служебни ще станат редовни. Тук е бивш депутат от БСП – автомобилния състезател Димитър Илиев. Тук е човек на Доган – абсолютния профил в социалните деля д-р Хасан Адемов.

Разбира се, най-много са бивши министри и зам. министри от ПП-ДБ през годините. Иначе кой ще отрече експертизата на хора като Надежда Нейнски, Сергей Игнатов, Стоил Цицелков, Трайчо Трайков, Найден Тодоров, Андрей Янкулов, Иван Христанов, Юлиян Попов и други.

2-3 имена не ми говорят много, но ще наваксам инфото за тях. Като заключение – един хубав ден за българската демокрация и ужасен за хората от олигархичната задкулисна държава и свинщината.

Сигурен съм, чакат ти честни, открити и справедливи избори. На добър час…