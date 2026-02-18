Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Владимир Танев: Как служебното правителство ще прерасне в редовно след изборите

18 Февруари, 2026 18:08 2 290 32

Андрей Гюров в голяма степен върши работата с този състав на служебното правителство

Владимир Танев: Как служебното правителство ще прерасне в редовно след изборите - 1
Снимка: БГНЕС
Владимир Танев Владимир Танев журналист и колумнист

От доста време ви говоря че Румен Радев и ПП-ДБ ще бъдат управляващата коалиция след изборите на 19-ти април. Според данните на Маркет Линкс ще имат общо 133 депутата. Андрей Гюров в голяма степен върши работата с този състав на служебното правителство.

Това прогнозира във "Фейсбук" Владимир Танев.

Почти съм сигурен, че с малки корекции тези министри от служебни ще станат редовни. Тук е бивш депутат от БСП – автомобилния състезател Димитър Илиев. Тук е човек на Доган – абсолютния профил в социалните деля д-р Хасан Адемов.

Разбира се, най-много са бивши министри и зам. министри от ПП-ДБ през годините. Иначе кой ще отрече експертизата на хора като Надежда Нейнски, Сергей Игнатов, Стоил Цицелков, Трайчо Трайков, Найден Тодоров, Андрей Янкулов, Иван Христанов, Юлиян Попов и други.

2-3 имена не ми говорят много, но ще наваксам инфото за тях. Като заключение – един хубав ден за българската демокрация и ужасен за хората от олигархичната задкулисна държава и свинщината.

Сигурен съм, чакат ти честни, открити и справедливи избори. На добър час…


София
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Тенев

    31 12 Отговор
    Британско-турски кабинет!

    18:11 18.02.2026

  • 2 На бас 👍

    21 29 Отговор
    ГЕРБ пак ще спечели изборите с над 20% гласове при избирателна активност под 40%. Кой разбрал, разбрал 🤣

    Коментиран от #15

    18:14 18.02.2026

  • 3 Дориана

    16 21 Отговор
    Благодарение на революцията в България и чужбина срещу мафиотско- корумпирания модел на управление от Борисов, Пеевски и техните патерици ИТН и БСП ОЛ България тръгва в положителна посока . Точно Румен Радев и неговата партия ще бъдат носителите на унищожението на корупцията и мафията в България. Борисов и Пеевски трябва да напуснат Парламента и политиката.

    Коментиран от #10, #12

    18:15 18.02.2026

  • 4 Данко Харсъзина

    7 14 Отговор
    Още когато го представи на Йотова ви написах, че този кабинет ще управлява дълго.

    18:16 18.02.2026

  • 5 Мистър Кеш

    12 6 Отговор
    Най-богатите политик на Балканите.

    18:17 18.02.2026

  • 6 Не разбира

    16 3 Отговор
    "От доста време ви говоря че Румен Радев и ПП-ДБ ще бъдат управляващата коалиция". "Човекът на народа" Румбеца, ще се съеша...ъъъ съединява със Сглобкаджиите укрофили и ваксинатори от пепейцидебейци? Ми то тогаз ни войната срещу Русия ни мърда, ни 15тия бустер. Натам ли вървим? Quo Vadis Румба?

    18:21 18.02.2026

  • 7 м да

    17 9 Отговор
    нов бардак дъс стари мутреси

    18:22 18.02.2026

  • 8 Господин

    19 11 Отговор
    Танев..... Добре че ми го казахте за да не гласувам за Радев. Тази педофилска партия трябва да изчезне от политическия живот в България.

    18:24 18.02.2026

  • 9 Решетников

    5 10 Отговор
    -----От доста време ви говоря че Румен Радев и ПП-ДБ ще бъдат управляващата коалиция----
    ППроекта на РРадев изпълни целта си да раздели проевропейската част на обществото, за да може експрезидента да вземе изпълнителната власт.

    18:24 18.02.2026

  • 10 Ужас безкрай

    13 6 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Не слагай тигана на огъня, преди да си уловила рибата.

    18:24 18.02.2026

  • 11 търговище

    9 3 Отговор
    от 30 години жадуваме за ДЕМОКРАЦИЯ Търговище 30 години сме под диктата на един ХАРИ ,без негово съгласие и кмета е без силен дате назначат на работа ,

    18:28 18.02.2026

  • 12 революцията

    12 6 Отговор

    До коментар #3 от "Дориана":

    Точно така е: болшевиките с високо вдигнат юмрук свалят законната власт с революция, последвана от Диктатура на пролетариата (работници и селяни срещу народните изедници - капиталистите)

    18:31 18.02.2026

  • 13 Просто човек

    8 18 Отговор
    Харесвам и подкрепям това правителство, дано стане редовно…

    18:37 18.02.2026

  • 14 Дрън-дрън

    14 5 Отговор
    Този кабинет е тотален сбирток. Ако Радев ще оглавява такива муцуни в бъдеще, да каже овреме. Да не се хабим!

    18:44 18.02.2026

  • 15 Анонимен

    8 2 Отговор

    До коментар #2 от "На бас 👍":

    Избледняват полека лека и към изхода

    18:45 18.02.2026

  • 16 Анонимен

    7 9 Отговор
    Ако си вършат работата отговорно да останат а не като предишните ти на мен аз на теб

    18:48 18.02.2026

  • 17 Ялчин

    8 11 Отговор
    Респект! Да му мислят двата шопара! Всъщност те къде са?

    Коментиран от #21

    18:48 18.02.2026

  • 18 Сатана Z

    12 6 Отговор
    Поредният ход на глобалистите.Гласуваш за Радев ,а получаваш сектата ПП

    18:58 18.02.2026

  • 19 хаха

    11 9 Отговор
    Тиквите и Шопарите квичат и се мъчат да плашат стадото избиратели.

    ХАХАХА! Типично по байганьовски.

    19:00 18.02.2026

  • 20 Майора

    9 9 Отговор
    Блажени вярващите Танев! С човек избран за премиер без да е напуснал поста на подуправител на БНБ и хора на Сорос , нищо добро не ни очаква! За пореден път се погазват законите и Конституцията , започнати от Радев и продължили от Йотова! Толкова ли е слаб юридическия екип на президента?Дадохте властта на шарлатаните и мошениците без да са спечелили изборите!

    19:03 18.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Майора

    6 7 Отговор
    Жалко Дориана , не виждаш по далеч от себе си! Да ми говориш че мистър Кеш и мистър Боташ е носител на новото , след като е подкрепен от подсъдимите олигарси начело с Черепа , Бобокови и Прокопиев и сие и подкрепили го , е срам и позор! Осъзнайте се!

    Коментиран от #23

    19:08 18.02.2026

  • 23 хаха

    2 5 Отговор

    До коментар #22 от "Майора":

    Само така вГЗраждан ГЕПераст Новоначален!

    квииик?

    19:10 18.02.2026

  • 24 Тоя Танев, верва ли си

    6 4 Отговор
    Тоя верва ли на тъпните, които драска след запой. Това правителство е уникално- Надка пияната е по тъпа от Кая, Запрянов сменя памперса на 2 часа, двамата на дими паница си знаят какви неща ще излязат за тях. Финансовият е равен на Кокорчо,защото знае ексела, много млади,умни, красиви истински флекси лекси, шарлатани.

    19:10 18.02.2026

  • 25 Дзак

    2 2 Отговор
    Румен Радев току що изобличи тази лъжа!

    19:14 18.02.2026

  • 26 хаха

    3 3 Отговор
    "Сглобката отстрани президентската институция от съставянето на служебно правителство. Резултатът го виждаме днес: един служебен кабинет с ярко изразени партийни и политически ангажирани лица. Отговорността за него ляга единствено върху премиера и партиите, които участват в неговото правителство, заяви Румен Радев."

    А тъпите прасоци ГЕПерастични и вГЗраждани квичат ли квичат... ХАХАХА! Че сте елементарни в онова деградирало и охвърляно в г0мна Блато!

    19:17 18.02.2026

  • 27 оня с питон.я

    5 2 Отговор
    Фашистите на власт. Това заслужава простия цървул Ганю. Кеф - скоро ще рови по кофите.

    20:02 18.02.2026

  • 28 хффбхф

    3 2 Отговор
    Положението е трагично ✈️

    20:05 18.02.2026

  • 29 Явно има усет

    3 5 Отговор
    Браво на Танев! Има вярно чувство

    20:34 18.02.2026

  • 30 Иво

    3 2 Отговор
    На познавам Владимир Танев, но явно е на много тежки наркотици или е голям майтапчия!

    21:01 18.02.2026

  • 31 Само

    1 2 Отговор
    Не се бавете,ако трябва по 24 часа работете да изхвърлите боклуците и барбитстс от министерствата.Одобено на Земеделието.Фалшовите фермери и производители.А нали там имаше някакви дружества,около 20 ,които не функционират и трябва да бъдат закрити и имаше ужасно изказване,че да се случи трябват 20г Каква беше тази вкисната история?И да се регулират и стегнат или премахнат отдели,които не функционират.Няма време!

    06:37 19.02.2026

  • 32 СССР.

    0 0 Отговор
    Мисли той за нас българите.....
    60 хл Узбекистански башибозук вкара в България под формата на,,работни сътрудници,,
    Чиста форма на евтина работна ръка.
    Направо толкова ни обича ,,фатмака,, че с кеф да го....,.

    18:33 19.02.2026

