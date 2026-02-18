Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Слави Трифонов: Кабинетът „Петрохан“

18 Февруари, 2026 18:04

  • слави трифонов-
  • андрей гюров-
  • служебно правителство

Лично аз съм много „впечатлен“ от присъствието на този човек - Иван Христанов. Той беше един от основните лъжци, когато ППДБ в една предизборна кампания лъжеха наляво и надясно, че аз имам нещо общо с „Капитан Андреево“

Слави Трифонов: Кабинетът „Петрохан“ - 1
Снимка: БГНЕС
Слави Трифонов Слави Трифонов тв водещ

Във въпросния кабинет на служебното правителство, представен днес от служебния министър-председател Андрей Гюров, има някои много интересни имена. Лично аз не съм изненадан, защото, както предупредих, това е партиен кабинет на ППДБ с някои хора на ДПС на Доган. Без никакъв срам, без никакъв свян, без никакъв морал ППДБ си сложиха свои партийни функционери или хора, които са част от тяхното обкръжение. Така че, това правителство спокойно можем да не го наричаме служебно, а партийно.

Лично аз съм много „впечатлен“ от присъствието на този човек - Иван Христанов. Той беше един от основните лъжци, когато ППДБ в една предизборна кампания лъжеха наляво и надясно, че аз имам нещо общо с „Капитан Андреево“. Въпросният Иван Христанов лъжеше най-долно и безсрамно и направо ме втрещяваше с лъжите си. Между другото, въпросният Христанов вчера отиде в Петрохан и почти се разплака в едно видео, обяснявайки как добрите момчета от сектата били разстреляни от мафията. Днес МВР кристално ясно обясни, че тези са се самоубили, че не са били разстреляни от никаква мафия, че там не се е качвал никой и че няма никакви джипове с мафиоти. Така че, в служебното правителство на Гюров имаме завършен лъжец.

Предложеният за министър на вътрешните работи Емил Дечев, всъщност е бивш заместник-министър от правителството на Кирил Петков. Той безапелационно е от квотата на ДБ, заместник на Надежда Йорданова като правосъден министър и един от тези, които са позволили бързата регистрация на сектантското НПО.

Предложеният за министър на правосъдието Андрей Янкулов, всъщност е един от шефовете на НПО организацията „Антикорупционен фонд“. Въпросното НПО е тясно приближено до ППДБ и е оказвало натиск върху МВР да се прекратят проверките на сектантите и педофилите от петроханското НПО.

Всичко това, което ви казах, е основната причина да кръстя този кабинет „Кабинетът Петрохан“. Няма да коментирам предложенията от ДПС на Доган, но още веднъж ще ви кажа, че това е партиен кабинет и от него няма да произтече нищо хубаво.


София / България
  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 МАРШ!!!

    161 15 Отговор
    МАРШ!!!

    18:08 18.02.2026

  • 4 гост

    194 20 Отговор
    Няма по гнусни,долни,пошли ,пропаднали от тези най мразени в България чалга отпадъци!

    Коментиран от #83

    18:08 18.02.2026

  • 5 гхцдц ж

    91 3 Отговор
    Положението е трагично ✈️

    18:08 18.02.2026

  • 6 Жоро

    35 118 Отговор
    НАЗДРАВЕ! СОРОС ВЗЕ ВЛАСТТА В БЪЛГАРИЯ! КАБИНЕТЪТ ГЮРОВ Е АНТИТРЪМП!
    За първи път след 1944 г. сме едновременно срещу САЩ и Русия!
    Бог да пази България - ще ни управлява английското посолство. Каква е целта?Ами, война! Къде? В Черно море!

    Коментиран от #44, #117, #137

    18:08 18.02.2026

  • 7 Погнусен

    141 22 Отговор
    Плюли сте си в устите всичките човечета на мафията. Цял ден слушам едно и също за правителство Петрохан, и тем подобни глупости. Същото като с пуделите и пачките. Ченгесарски операции за каляне на политическия противник.

    Коментиран от #73

    18:09 18.02.2026

  • 8 Сила

    126 12 Отговор
    Нещастник....нали те помня като дебнеше ученички с мотора в училищния двор !!! Несретник ....

    18:09 18.02.2026

  • 9 Тоя някой брои ли го за жив?

    123 12 Отговор
    Освен майка му и данъчното?

    18:09 18.02.2026

  • 10 Абе

    15 72 Отговор
    Слави,Делян,Костадин истински Българи честни и с морал -

    ЦОБ ( Централно оперативно бюро) на ДПС НН, кординационен председателски съвет на ИТН и изпълнителното ръководство на партия "Възраждане" обмислят съвместни протестни действия срещу предложения служебен кабинет на Андрей Гюров. В общо изявление се казва- "Проведе се среща между представители на ДПС,ИТН и Възраждане като е взето решение за общи действия срещу така представеното служебно правителство на Андрей Гюров. Ръководствата на трите демократични и национално отговорни партии са запознати с резултатите от срещата"

    18:09 18.02.2026

  • 11 София

    95 8 Отговор
    Много активен взе да става, явно усеща влиянието на други не на дд...хахахаха

    18:10 18.02.2026

  • 12 Лопата Орешник

    137 9 Отговор
    Тишина!!! Теб те видяхме, мекотело! Сега в ъгъла и тишина!

    18:10 18.02.2026

  • 13 787

    38 14 Отговор
    Г-н Трифонезе не забравяйте интересите на великите сили - разузнаването. Ще моделират България, както им е удобно. Независимо кое от всички. Английско, руско или американско .

    18:10 18.02.2026

  • 14 ГРОЗЕН

    109 12 Отговор
    И ОЩЕ ПО ГАДЕН И ОТРОВЕН ПРОДАЖНИК.

    18:10 18.02.2026

  • 15 Певецът на Мафията!

    119 13 Отговор
    Слави Трифонов очевидно преминава границата между политическа критика и откровено злоупотребяване с човешка трагедия. Трагедията в хижа „Петрохан“, където шестима души загинаха, е събитие, което изисква съчувствие, обективност и уважение към пострадалите и техните семейства. Вместо това, Трифонов използва този трагичен инцидент като повод да политизира и атакува служебното правителство, да лепи клевети и да обвинява хора като Иван Христанов, Емил Дечев и Андрей Янкулов в лъжи, партийни зависимости и даже причастност към трагедията.

    18:11 18.02.2026

  • 16 Стенли

    26 6 Отговор
    Председателя на пиар отдела на Румен Радев който беше близък с пеевски и бойко борисов му е кум на първия брак

    18:12 18.02.2026

  • 17 Слави е НЕморален човек.

    89 13 Отговор
    Такова поведение е не само некоректно, но и неморално. Лепенето на политически етикети върху събитие, което е човешка трагедия, разрушава доверието в общественото говорене и превръща смъртта на невинни хора в средство за политически дивиденти. Също така, това разпространява дезинформация, като отклонява вниманието от реалните факти, установени от МВР и от разследващите органи.

    Коментиран от #75

    18:12 18.02.2026

  • 18 Мая

    86 8 Отговор
    Ти пък да мълчиш,нямаш думата.Предател!

    18:12 18.02.2026

  • 19 Сталин

    87 9 Отговор
    Марш бе гнусен чалгар

    18:12 18.02.2026

  • 20 Мазнев

    89 9 Отговор
    Такива като теб ни докараха до тук

    18:12 18.02.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Неетично, неморално и безотговорно Чалго

    56 13 Отговор
    Критиката към служебното правителство е легитимна, но тя трябва да се основава на доказани действия, политики и решения, а не на слухове, спекулации и емоционално манипулативни сцени с трагедията. Използването на трагични събития за политическа атака е неетично и показва липса на гражданска отговорност и морал у Трифонов.

    18:13 18.02.2026

  • 23 Този дъртак още ли е жив?

    76 10 Отговор
    Най-голямата мазна и грозна мастия в държавата.

    18:13 18.02.2026

  • 24 Ехо

    80 9 Отговор
    Ти ли бе, мръсник! Опитваш се всичко да съсипваш, но беше до тук!

    18:13 18.02.2026

  • 25 Няма такава партия

    82 7 Отговор
    Щом Зулуса се е възпалил, значи всичко е наред!!!

    18:14 18.02.2026

  • 26 Кво стана бе??!!

    74 7 Отговор
    Чегъртача?

    18:14 18.02.2026

  • 27 Нищожен

    76 7 Отговор
    и жалък !

    18:14 18.02.2026

  • 28 славуца

    62 7 Отговор
    не е човек!

    18:14 18.02.2026

  • 29 Слави е самозабравил се наглец!

    57 9 Отговор
    Този тип поведение на Слави Трифонов л, разколебава обществото и води до поляризация и ненужна омраза, вместо диалог и рационален анализ на политическите процеси. Трагедията в „Петрохан“ заслужава уважение и спокойно разследване, а не да бъде инструмент за политическа пропаганда.

    18:14 18.02.2026

  • 30 УхаАа

    63 7 Отговор
    Защо това чалгарче се мисли за месия. Толкова много ум и толкова много нарцизъм, че да се смееш от сутрин до вечер. Същият Бойко. И двамата тъпи, но със самочувствие до пръсване. Хайде да си гледа чалгарството и да не ни дава акъл, за неща дето ги не са му по ума!!!

    18:15 18.02.2026

  • 31 прокопи

    54 7 Отговор
    0.7, 0.8% и сте ... изпаднали.

    18:15 18.02.2026

  • 32 Дориана

    57 13 Отговор
    Едно е ясно със сигурност. ИТН които бяха употребени като маши и патерици на Борисов и Пеевски си получават заслуженото. Наглото им арогантно поведение по отношение на случая Петрохан и използването му срещу политически опоненти ще бъзе наказано от народа. Непростимо е да окалят и очернят Будизма като религия, да го свързват с педофилия , да очернят и клеветят убитите , да причиняват морален стрес на близките и роднините на мъртвите, получават Възмездие с наказателен вот.

    Коментиран от #35, #124

    18:16 18.02.2026

  • 33 Дика

    55 9 Отговор
    Кабинетът Петрохан и след изборите Славчо наср.н

    18:17 18.02.2026

  • 34 Сакато говедо

    54 6 Отговор
    Зззногом. Вземи си ТошкУ Квазимодото и Урко Балкански и се потаяй. Айде чао.

    18:17 18.02.2026

  • 35 славка

    50 8 Отговор

    До коментар #32 от "Дориана":

    винаги е била подметка на мутрите

    18:17 18.02.2026

  • 36 Не съм фен на Слави

    14 46 Отговор
    и не слушам чалга но този кабинет и тази партия ppdb са блатото на българският политически живот.
    Тази вечер пред Цветанка се яви индивида мистър Бийн и явно яхнал вълната радостна на новият джендър кабинет се опита да докажа на всички че те не са вътре в гнилоча на Петрохан и малките момчета и всичко е нормално че софийския кмет ухото е ходил там повече от 10 пъти а заявява по-малко естествено и техните министри са чисти като детски памперс на един ден о отвсякъде. Абсолютно смешници ни управляват. Не съм фен на нито една политическа партия и се замислям ако Радев направи комбина с тези педофили с момченца...... Дали има смисъл да гласувам за него е въпроса. Да излезе и да каже че няма да прави ала-бала с компрометирани същества

    18:18 18.02.2026

  • 37 Дориана

    59 10 Отговор
    Слави Трифонов да излезе и да каже пред целия български народ, защо толкова неистово искаше да влезе в политиката и да вкара в Парламента свои депутати , които да играят ролята на Троянски кон съюзявайки се с Пеевски и Борисов да саботират реформите в Съдебната власт, в Администрацията и навсякъде, да играят ролята на патерици за прикриване на корупцията , мафията и олигархията. Да отговори, защо неговите депутати Тошо Йорданов и Балабанов играят ролята на маша в изпълнение на всички поръчки от Борисов и Пеевски като промените в Изборния кодекс със сканиращи устройства и орязване на секции в чужбина. Защо същите депутати играят ролята на саботьори в Парламента, с агресивно и просташко поведение уронвайки престижа на Парламента като институция. ИТН излизат от Парламента , падат надолу под 2 % и те го знаят . Точно за това се стремят да откраднат и фалшифицират изборите,но не им се получава. Така, че си получават заслуженото.

    Коментиран от #41

    18:18 18.02.2026

  • 38 Дългуч

    31 5 Отговор
    Абе защо няма чалгари в това управление , само ние можем да плюем и храчим по опонентите иначе сме пълни некадърници

    18:18 18.02.2026

  • 39 Докато

    8 36 Отговор
    Ами тоя кабинет Петрохан ще заседава на хижата докато не избрише или замаже екскремента на Сандов, Йорданова,Белев,Рашков,Терзиев и Сапунар Денков.

    18:19 18.02.2026

  • 40 Фори

    50 6 Отговор
    Нищо не става от дългия Уйчиндолски чалгаджия и от ниския му слуга!

    18:19 18.02.2026

  • 41 както винаги

    28 3 Отговор

    До коментар #37 от "Дориана":

    ЗА ПАРИ!!!!!!!!!

    18:19 18.02.2026

  • 42 Хмм

    37 4 Отговор
    вече потриваха ръчички, 26 млрд. заем и хоп оставка, ами да не са тръгвали с борисов, той още в началото каза, приемем ли еврото и ще свали правителството, само дето трябваше да стане след нова година, но след протеста в Банкя правителството подаде оставка

    18:20 18.02.2026

  • 43 Вълк единак

    51 5 Отговор
    Респект за Гюров! Да му мислят двата шопара и мумията! Всъщност те къде са?

    18:20 18.02.2026

  • 44 Нормално е да сме против

    8 18 Отговор

    До коментар #6 от "Жоро":

    САЩ и Русия.
    Агресор и дементен искат да променят световния ред.
    Само Сорос създава стабилитет.

    Коментиран от #60

    18:20 18.02.2026

  • 45 Колко

    38 4 Отговор
    е окаян играещ го "мъж" с тази имитираща го трагично физиономия ! Страхопъзльо и мъж ? Същия и Боко ! Това е позор да се разиграва в България ! Другаде такова гнусно нещо няма !

    18:20 18.02.2026

  • 46 Глупости!

    43 4 Отговор
    Довижддаанее.. няма да липсвате на никого! Чалгари

    18:20 18.02.2026

  • 47 Анонимен

    7 1 Отговор
    Най-добре се замита под килима и така се елиминират всички опити за външна намеса на всесилните от световният подземен свят.Никаква намеса на министерствата за контрол на границите на страната.Чистачите не се издирват ,като свободно преминават отсреща.Така работихме ний,такова е заключението на експертите .Каналите за паричният поток на групата не се издирват.

    18:21 18.02.2026

  • 48 Славуцината

    23 6 Отговор
    "... Славуца болна легнала
    на високана планина,
    никой до нея немаше
    сал един Тошко, Тошко хаджи Кодошко
    Той си Славуци думаше:
    - Славуцоо, моя дощеро,
    мила ли ти е рубана,
    рубана още либено?
    - Майчинко, мила Кодошко,
    не ми е мило любено,
    ам ми е мила диньоса,
    че са е пролет пукнала,
    всичко от земя излиза,
    пък я ще в земя да влеза.
    Иди ми, Тошко, порукай
    Дебел Шиши да дойде,
    да си му придам, майчинко,
    моята партийка да води,
    моена руба да носи...."

    18:21 18.02.2026

  • 49 Камион

    36 5 Отговор
    ....дет са казва: "Крадецът вика, дръжте крадеца".
    Тоя "зулус" - лъжец и предател да се скрива и никога повече да не чуваме за него!

    18:22 18.02.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Лама Славчо

    35 5 Отговор
    ти се съюзи с Бойко, стана слуга на Пееевски и сега ревеш, че ти спират кранчето! Твоя брокер Караджов заработи каквото трябваше в БДЖ.Ще харчите на воля до като не ви се потърси отговорност. На тези избори надали но след като зеления чорап се провали и площадите пак се напълнят ще трябва с Шиши да се изнасяш за Дубай!

    Коментиран от #54

    18:22 18.02.2026

  • 52 Делян Борисов Трифонов

    35 4 Отговор
    Търся Тошко вносителя на доктори...

    18:23 18.02.2026

  • 53 хи хи

    30 4 Отговор
    Коментари от екземпляра, който обещаваше да прати македонец в космоса, не щем.

    18:25 18.02.2026

  • 54 Каквито сме ние

    11 7 Отговор

    До коментар #51 от "Лама Славчо":

    българите, наивни и безпаметни, ще търпим зеления чорап поне 2-3 години.
    Докато излизе друг на неговото ниво и пък таака.

    18:25 18.02.2026

  • 55 Факти

    28 5 Отговор
    Славчо, вашата Прокуратура днес каза, че тя, заедно с ДАНС и МВР, са си свършили работата и няма доказателства Калушев и ко. да са сектанти и педофили. Ако мислиш, че са такива, значи и ти си ги подкрепял без да знаеш, защото ти крепеше това правителство на ГЕРБ-ДПС. Едно НПО не може да оказва "натиск" на МВР. Това е нелепо. А ти защо от 4 години работиш за Мафията и чегърташ Промяната?

    Коментиран от #86

    18:26 18.02.2026

  • 56 Дядо Благо

    8 34 Отговор
    Ще гласувам за Слави. Той си казва нещата точно и ясно, без да шикалкави. Не цепи басма на никой.

    Коментиран от #99

    18:26 18.02.2026

  • 57 Хмм

    17 3 Отговор
    нали нямаше да се обяснява на плебеите, ама плебеите гласуват, без техните гласове няма парламент

    18:27 18.02.2026

  • 58 славчо

    25 5 Отговор
    обясни кога ще почваш да чегъркаш бойко с който ти "НИКОГА" нямаше да се коалираш както обеща?

    18:27 18.02.2026

  • 59 Гост

    31 7 Отговор
    Изчезвай чалгар мазен

    18:27 18.02.2026

  • 60 ххик

    7 3 Отговор

    До коментар #44 от "Нормално е да сме против":

    Стабилитет на превземането на държави

    Коментиран от #64

    18:28 18.02.2026

  • 61 ВСИЧКИ МРАЗЯТ

    29 6 Отговор
    славуца!!!

    18:29 18.02.2026

  • 62 !!!?

    28 6 Отговор
    Гуру грачи
    Грозно зловещо
    Чалгари вият
    Предсмъртно насреща !

    18:30 18.02.2026

  • 63 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 65 Бачеви

    14 3 Отговор
    педофили

    18:31 18.02.2026

  • 66 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 67 ...

    28 9 Отговор
    Добрата новина е, че тоя отече в канала..

    Коментиран от #72

    18:32 18.02.2026

  • 68 Разбра се

    25 7 Отговор
    Тоя струва толкова, колкото струва въздуха над главата му.

    18:33 18.02.2026

  • 69 Промяна

    6 26 Отговор
    ТОЧНО ТАКА СЛАВИ СМЕЛО ПРАВИЛНОИСТИНСКО ИЗКАЗВАНЕ ПОДКРЕПА

    18:34 18.02.2026

  • 70 Дориана

    28 10 Отговор
    За дребни рубли се продаде чалгара, сега се надява на боташа да го върне в лапането.

    Коментиран от #74

    18:34 18.02.2026

  • 71 Българин

    3 10 Отговор
    Бог, Цар, Отечество, Разум, Вяра, Надежда и Любов.
    Бог е Българин.
    Без Бог, няма Цар.
    Без Бог, без Цар няма Отечество.
    Без Бог, без Цар, без Отечество няма Разум.
    Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум няма Вяра.
    Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум, без Вяра няма Надежда.
    Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум, без Вяра, Надежда няма Любов.
    Без Любов, няма Надежда, няма Вяра, няма Разум, няма Отечество, няма Цар, няма Бог, няма Българин!

    18:35 18.02.2026

  • 72 Последния Софиянец

    13 14 Отговор

    До коментар #67 от "...":

    Както и всички останали копейки и матушката им кална и пияна!

    18:35 18.02.2026

  • 73 Промяна

    8 15 Отговор

    До коментар #7 от "Погнусен":

    ПОГНУСЕН АМА СИ ИЗВРАТЕН ВИЖДАМ ПЕТРОХАНСКИ Е ГЮРОВИЯТ С МАЛКИ МОМЧЕТА СЕ ЗАБАВ.ЯВАТ И ОЩЕ НЕЩО ПОГНУСЕНО 7 МАМЯТ И ПРИБИРАТ МИЛИОНИ ОТ БОГАТАШИ ТВОИТЕ ПЕТРОХАНСКИ ПОГНУСЕН ЛИ СИ ОТ ТОВА ОЧЕВИДНО НЕ

    18:36 18.02.2026

  • 74 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 75 Промяна

    6 22 Отговор

    До коментар #17 от "Слави е НЕморален човек.":

    17 СЛАВИ Е ЧОВЕК РОБОТЕЩ УСПЯВАЩ А ТИ СИ ПРАТЕН СОРОСКИ И НИЩО ПОВЕЧЕ

    18:38 18.02.2026

  • 76 Стенли

    15 7 Отговор
    Всяка гладна копейка дъни чалга у голфа и с кофа вазелин в ръка чака асвабаителите с галошите!

    Коментиран от #81

    18:38 18.02.2026

  • 77 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 78 Анонимен

    16 1 Отговор
    Вие нищо не направихте а умувате

    18:40 18.02.2026

  • 79 Българин

    13 7 Отговор
    Евгения Влахова
    Живеехме в социалистическия ЛАГЕР, ходихме в пионерски ЛАГЕРИ , работехме в трудови ЛАГЕРИ( наречени по- приемливо бригади),където най- безцеремонно експлоатираха безплатен детски труд и дори покривахме норми...
    Не ви ли прави впечатление нещо?! Думата ЛАГЕР. ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ И КОНЦЛАГЕРИТЕ КЪДЕТО ИЗПРАЩАХА ДОСТОЙНИТЕ ЧОВЕЦИ ЗАРАДИ ВЯРАТА В БОГ ИЛИ ЧЕ НЕ ПОНАСЯХА ЛЪЖИТЕ И ИДИОТИИТЕ НА КОМУНЯГИТЕ И ГИ ХВЪРЛАХА НА ПОДИВЕЛИ СВИНЕ ДА ГИ РАЗКЪСВАТ А ПОСЛЕ С ТЯХ ХРАНЕХА ОТРОЧЕТАТА СИ КОИТО СЕГА НЕ ПУСКАТ КОКАЛА И СА И ПО АЛЧНИ И ПО ЖЕСТОКИ . Всъщност тя недвусмислено ни определяше и разграничаваше от една друга дума - СВЯТ. Определението,което ползваме за " загниващия" Запад - въпреки това те бяха СВЯТ,а ние - ЛАГЕР.
    Който има хубави спомени от това време,те се дължат на съвсем друго нещо, на детството,младостта и всички позитиви ,които носи този период от живота ни.
    Останалото просто лицемерно се крие зад него.СЕГА ТОЧНО КОМУНЕТАТА ДЕТО ЛЕЖОТЕХА НА НАШ ГРЪБ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СИ ТЪРСЯТ ПАК БЛАГИНКИТЕ ЗА НАША СМЕТКА!!

    Коментиран от #87

    18:41 18.02.2026

  • 80 Като презерватифф

    25 2 Отговор
    От нощното шкафче използува те бойко и те изхвърли, сегаи субсидия няма да вземеш след изборите, пак ще трябва да правиш телевизииката платена. Най бързо пропадналия политик в историята на страната

    18:41 18.02.2026

  • 81 Промяната

    14 10 Отговор

    До коментар #76 от "Стенли":

    ЧАЛГА СЕ СЛУША САМО ОТ БЛАТНИТЕ РОБИ ЗО КАТО СЕ ЗОБАТ СЪС САМАГОН

    18:41 18.02.2026

  • 82 Факти

    24 4 Отговор
    ДАНС, МВР и Прокуратурата пазиха педофилската секта на Калушев докато на власт са ГЕРБ-ДПС, ИТН и БСП и резултатът са 6 трупа. Долният, нагъл и продажен Трифонов по-добре да се скрие завинаги. Той изобщо жив ли е или някой му пише от Фейсбука?

    Коментиран от #90

    18:42 18.02.2026

  • 83 ООрана държава

    15 3 Отговор

    До коментар #4 от "гост":

    С реитинга на шиши е тоя

    18:42 18.02.2026

  • 84 дрекно

    24 3 Отговор
    Славуне газ ли пикаеш? Пикай че партийката ти ще е вън от НС и ще иде директно на политическото гробище.

    18:42 18.02.2026

  • 85 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 86 Промяна

    13 8 Отговор

    До коментар #55 от "Факти":

    МАФИЯ СИ ТИ И ОНЕЗИ КОИТО ИЗВЪРШИХА ПОГОЛОВНОТО ПРЕВЗЕМАНЕ НА ВЛАСТТА ПАК КАКТО 2020 ГОДИНА С ОЛИГАРСИТЕ МА ФИ Я СТЕ 5 ГОДИНИ ВИЛНЕЕГЕ ПЕТРОХАНЦИ ИЗВРАЩЕНИЯ ИЗНУДВАНЕ КРАЖБИ МАФИЯТА СТЕ ВИЕ

    18:43 18.02.2026

  • 87 БРАВО!!!

    0 6 Отговор

    До коментар #79 от "Българин":

    БРАВО!!!

    18:43 18.02.2026

  • 88 Наивник на средна възраст

    17 3 Отговор
    Когато забравиш подлезът при ЦУМ,продаваните дрънкулки и се вземеш за "велик" се стига до там да си по-лек от въздухът над главата ти.....- зулуско-шопска мисъл ....

    18:44 18.02.2026

  • 89 Промяна

    2 23 Отговор
    Слави ще унищожи Руския Р РАДЕВ ще покаже колко Струва и Слави ще остане в сърцата ни с унищожението на ПРО РУСКИЯ Радев

    Коментиран от #95

    18:44 18.02.2026

  • 90 Промяна

    4 13 Отговор

    До коментар #82 от "Факти":

    НЕЩО СИ СЕ ОБЪРКАЛ ОТ 5 ГОДИНИ ВЛАСТВАТ ШАР.АТАНИТЕ СЛУЖЕБНИТЕ АМА ЧЕ ГНУСНА ИЗВРАТЕНА ЛЪЖА И ВСИЧКО Е СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО ТА ШАРЛАТАНИТЕ ИМА ГО ДОКУМЕНТИРАНОМА

    Коментиран от #110

    18:45 18.02.2026

  • 91 Ей, извънпарламентарния,

    14 2 Отговор
    Няма никакво значение какво мислиш!

    18:45 18.02.2026

  • 92 Анализатор

    14 2 Отговор
    Още един Гуру, Тошко Африкански му се кланя...
    Въпрос на време е...

    18:45 18.02.2026

  • 93 Факт

    5 3 Отговор
    Правилно наблюдение!

    18:46 18.02.2026

  • 94 Нашмъркан чалгар

    18 3 Отговор
    Чиба ве мафиот!

    18:46 18.02.2026

  • 95 слави е

    12 3 Отговор

    До коментар #89 от "Промяна":

    пен дел

    18:46 18.02.2026

  • 96 Данко Харсъзина

    8 7 Отговор
    Зулусите са обезпокоени, а при ламите се наблюдава някакъв телешки възторг.

    18:47 18.02.2026

  • 97 Пламен Петров

    16 3 Отговор
    Ти, вече нямаш право да се обаждаш!!

    18:49 18.02.2026

  • 98 Българин

    3 24 Отговор
    Слави е най-моралния политик в България. За това и всички нормални хора го подкрепят!

    Коментиран от #100, #109

    18:50 18.02.2026

  • 99 Данчо ментата

    6 3 Отговор

    До коментар #56 от "Дядо Благо":

    Хахахаха, това ме развесели. Б@хти вица! Може да го пратиш на Къци. Той ги ръсеше подобни....

    18:51 18.02.2026

  • 100 Данчо ментата

    3 2 Отговор

    До коментар #98 от "Българин":

    Хахахаха, това ме развесели. Б@хти вица! Може да го пратиш на Къци. Той ги ръсеше подобни....

    18:52 18.02.2026

  • 101 Ха ха ха ха ха ха ха

    24 4 Отговор
    Мумията плаче. А защо съборихте единствения кабинет без Борисов и Пеевски. Сбогом, ненужни измекяри

    18:53 18.02.2026

  • 102 павела митова

    17 3 Отговор
    пълеан боклук а е този ,аз най добре зная - правиха оргии с една певица стана беулята и набързо я омъжиха за оня малоумния ,не стига това ами се подиграват с младеща ,зад гърба му.... хубави хора

    18:54 18.02.2026

  • 103 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 104 2 процента

    12 5 Отговор
    Максимум. Нема лошо. Ще взимате субсидия до следващите избори. После и субсидия няма да взимате. Справка -Болен Сидеров

    18:55 18.02.2026

  • 105 Би било

    17 3 Отговор
    Чудесно след изборите да не ти виждам фейса никога повече.Ако беше 20% мъж щеше да се скриеш някъде и да не се показваш .

    Коментиран от #116

    18:57 18.02.2026

  • 106 Независим

    15 3 Отговор
    Няма толкова жалък човек като тоя ШУТ.

    18:58 18.02.2026

  • 107 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 108 Даскалов

    5 1 Отговор
    Катедрала или ....

    18:58 18.02.2026

  • 109 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 110 Факти

    14 4 Отговор

    До коментар #90 от "Промяна":

    В България ПРОКУРАТУРАТА КОЛИ И БЕСИ. Тя спира всички разследвания. Тя е опънала чадъра над Калушев. КОЙ държи Прокуратурата? Винаги са я държали Борисов и Пеевски. ПП-ДБ никога не са имали свой прокурор. НИКОГА! Цацаров, Гешев и Сарафов - всичките хора на Борисов и Пеевски.

    18:59 18.02.2026

  • 111 Никой

    3 0 Отговор
    Частният бизнес е понякога учудващ.

    Уж трябва да са действени.

    Общи приказки се случват.

    19:01 18.02.2026

  • 112 Иванов

    19 3 Отговор
    Аз съм много впечатлен че ще влезете в историята, разбира се с изключение на малограмотните чалгари, които останаха да се броят на пръсти ще ти гледат скапаната чалга телевизия.

    19:02 18.02.2026

  • 113 ТаУмВзе

    19 3 Отговор
    Лама гейСлавчо Петроханчо и неговата вярна маймуна Тота Афрканска

    19:04 18.02.2026

  • 114 Навалний

    18 3 Отговор
    Какъв подлец!

    19:08 18.02.2026

  • 115 Уса

    21 2 Отговор
    Славчо,отдавна не си интересен.И не се връщай в шоубизнеса, не те гледаме

    19:08 18.02.2026

  • 116 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 117 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 118 2 процента

    15 1 Отговор
    Максимум. Нема лошо. Ще взимате субсидия до следващите избори. После и субсидия няма да взимате. Справка -Болен Сидеров

    19:16 18.02.2026

  • 119 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 120 д-р Ох Боли

    18 1 Отговор
    глиста пак се показа от ануса

    19:18 18.02.2026

  • 121 666666666

    12 1 Отговор
    Е ти да не искаш да сложат за вътрешен някоя К.. ОТ БАЛЕТА НА ЧАЛГАРИЯ БЕ ЦЪРВУЛ.

    19:23 18.02.2026

  • 122 Славуца е мошеник

    16 1 Отговор
    Този гнусен алчен лъжлив катър Славуца е мразен от всички!

    19:23 18.02.2026

  • 123 Певецът на Мафията!

    18 1 Отговор
    Толкова злобен, толкова алчен за пари, толкова неморален, толкова мизерна душа, този не може да изкупи с нищо всичките злодеяния, които е направил в живога си!

    Коментиран от #144

    19:26 18.02.2026

  • 124 алтернативну розову пони

    9 2 Отговор

    До коментар #32 от "Дориана":

    С всичко ще се съгласим ,само с това че Будизма бил религия - никога. Очевидно сте единственото човешко същество ,което знае нещо за Будизма ,което самите будисти не знаят.

    19:26 18.02.2026

  • 125 Тунтун

    13 1 Отговор
    Аве, смешник, отивай в скута на Пеевски и не се обаждай неподготвен! Приключи с всичко!

    19:36 18.02.2026

  • 126 Д.Иванов

    12 1 Отговор
    Копейкин и Тошко вкарат ли фалцета, "Ново начало" и ГЕРБ почнат ли да окупират всички медии с едни и същи опорки, и пропагандистите от свинските медии започнат ли да крещят срещу политиците, значи се случват хубави неща – кочината се страхува от разграждане.

    19:37 18.02.2026

  • 127 стоянов

    12 2 Отговор
    ИТН изтече в канализацията.

    19:42 18.02.2026

  • 128 Купената коза на боко и шиши

    18 1 Отговор
    Разкарай се пропаднал мафиот

    19:50 18.02.2026

  • 129 БарекОфф

    12 1 Отговор
    Жалка картинка.
    Шубето е голям страх. Не се излагай.

    19:53 18.02.2026

  • 130 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 131 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 132 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 133 Винкел

    7 1 Отговор
    Сатаната пак ръмжи.Ами ти педофил ли си като прекара един куп деца през сектата 7/8 и ги експлоатира и печеля безсрамник.За Иван Христанов да кажеш,че е лъжец явно показваш какъв лъжец си тиДо скоро не ти чувахме гласа к-ч-о,а се на първа линия Сатаната Слави.,гладния за пари,който експлоатира детски труд.Ами такъв не трябва ли да бъде съден,експлоататор на детски труд.И той имаше проблеми май с бащата на Крисия?????

    20:02 18.02.2026

  • 134 Зулусът ли

    8 1 Отговор
    “уважава” Тошко или Тошко “уважава” зулуса.
    Кой е топ и кой е ботъм?

    20:03 18.02.2026

  • 135 Винкел

    6 1 Отговор
    Сатаната пак ръмжи.Ами ти педофил ли си като прекара един куп деца през сектата 7/8 и ги експлоатира и печеля безсрамник.За Иван Христанов да кажеш,че е лъжец явно показваш какъв лъжец си тиДо скоро не ти чувахме гласа к-ч-о,а се на първа линия Сатаната Слави.,гладния за пари,който експлоатира детски труд.Ами такъв не трябва ли да бъде съден,експлоататор на детски труд.И той имаше проблеми май с бащата на Крисия?????

    20:04 18.02.2026

  • 136 Да,бе

    9 2 Отговор
    Тоя сакатия,ако беше продължил да продава мартеници в подлеза България щеше да е една по-интелигентна държава...

    20:18 18.02.2026

  • 137 Руци

    7 2 Отговор

    До коментар #6 от "Жоро":

    Дори не знаеш.кой е Сорос.

    Коментиран от #141

    20:26 18.02.2026

  • 138 чиб абе

    4 1 Отговор
    К Л Е Ф У К!!!

    20:32 18.02.2026

  • 139 Певецът

    8 1 Отговор
    Слави чао, Слави чао, Слави чао, чао, чао !

    20:59 18.02.2026

  • 140 Нещастен гологлав инвалид

    3 2 Отговор
    Няма ферари с цвят червен. За теб и обкръжението - катафалка!

    21:14 18.02.2026

  • 141 върха на тъпотията

    3 2 Отговор

    До коментар #137 от "Руци":

    Човеколюбец ха ха ха ха ха ха

    21:49 18.02.2026

  • 142 Затова

    4 0 Отговор
    Ето,затова харесваме още повече Иван Христа нов

    22:23 18.02.2026

  • 143 Ел Греко

    2 1 Отговор
    А барабаниста педофил Венко от коя партия беше?

    22:51 18.02.2026

  • 144 Нищо

    1 0 Отговор

    До коментар #123 от "Певецът на Мафията!":

    Нищо не знаеш!Славуцата е човек на КУКУ.
    Той го ползва за медийна бухалка.
    Така се казваше и предаването на С.Трифонов.
    Според мен сега ще го използва за дамски тампон.И после за тоалетна хартия.

    11:48 19.02.2026

  • 145 Яко

    1 0 Отговор
    от седмица по всички TV ни дръстят мозъците с Петрохан, докато подменят Правителството и ни превръщат в плацдарм-мишена в следващата война за петрол

    13:57 19.02.2026

  • 146 Гост

    0 0 Отговор
    По- добре този кабинет отколкото на шоуто. Човекът на Слави - Тошко, се оказа голям провал. Чак ми е гнус да го слушам

    20:57 19.02.2026

