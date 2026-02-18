Слави Трифонов: Кабинетът „Петрохан“

Във въпросния кабинет на служебното правителство, представен днес от служебния министър-председател Андрей Гюров, има някои много интересни имена. Лично аз не съм изненадан, защото, както предупредих, това е партиен кабинет на ППДБ с някои хора на ДПС на Доган. Без никакъв срам, без никакъв свян, без никакъв морал ППДБ си сложиха свои партийни функционери или хора, които са част от тяхното обкръжение. Така че, това правителство спокойно можем да не го наричаме служебно, а партийно.
Лично аз съм много „впечатлен“ от присъствието на този човек - Иван Христанов. Той беше един от основните лъжци, когато ППДБ в една предизборна кампания лъжеха наляво и надясно, че аз имам нещо общо с „Капитан Андреево“. Въпросният Иван Христанов лъжеше най-долно и безсрамно и направо ме втрещяваше с лъжите си. Между другото, въпросният Христанов вчера отиде в Петрохан и почти се разплака в едно видео, обяснявайки как добрите момчета от сектата били разстреляни от мафията. Днес МВР кристално ясно обясни, че тези са се самоубили, че не са били разстреляни от никаква мафия, че там не се е качвал никой и че няма никакви джипове с мафиоти. Така че, в служебното правителство на Гюров имаме завършен лъжец.
Предложеният за министър на вътрешните работи Емил Дечев, всъщност е бивш заместник-министър от правителството на Кирил Петков. Той безапелационно е от квотата на ДБ, заместник на Надежда Йорданова като правосъден министър и един от тези, които са позволили бързата регистрация на сектантското НПО.
Предложеният за министър на правосъдието Андрей Янкулов, всъщност е един от шефовете на НПО организацията „Антикорупционен фонд“. Въпросното НПО е тясно приближено до ППДБ и е оказвало натиск върху МВР да се прекратят проверките на сектантите и педофилите от петроханското НПО.
Всичко това, което ви казах, е основната причина да кръстя този кабинет „Кабинетът Петрохан“. Няма да коментирам предложенията от ДПС на Доган, но още веднъж ще ви кажа, че това е партиен кабинет и от него няма да произтече нищо хубаво.
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 МАРШ!!!
18:08 18.02.2026
4 гост
Коментиран от #83
18:08 18.02.2026
5 гхцдц ж
18:08 18.02.2026
6 Жоро
За първи път след 1944 г. сме едновременно срещу САЩ и Русия!
Бог да пази България - ще ни управлява английското посолство. Каква е целта?Ами, война! Къде? В Черно море!
Коментиран от #44, #117, #137
18:08 18.02.2026
7 Погнусен
Коментиран от #73
18:09 18.02.2026
8 Сила
18:09 18.02.2026
9 Тоя някой брои ли го за жив?
18:09 18.02.2026
10 Абе
ЦОБ ( Централно оперативно бюро) на ДПС НН, кординационен председателски съвет на ИТН и изпълнителното ръководство на партия "Възраждане" обмислят съвместни протестни действия срещу предложения служебен кабинет на Андрей Гюров. В общо изявление се казва- "Проведе се среща между представители на ДПС,ИТН и Възраждане като е взето решение за общи действия срещу така представеното служебно правителство на Андрей Гюров. Ръководствата на трите демократични и национално отговорни партии са запознати с резултатите от срещата"
18:09 18.02.2026
11 София
18:10 18.02.2026
12 Лопата Орешник
18:10 18.02.2026
13 787
18:10 18.02.2026
14 ГРОЗЕН
18:10 18.02.2026
15 Певецът на Мафията!
18:11 18.02.2026
16 Стенли
18:12 18.02.2026
17 Слави е НЕморален човек.
Коментиран от #75
18:12 18.02.2026
18 Мая
18:12 18.02.2026
19 Сталин
18:12 18.02.2026
20 Мазнев
18:12 18.02.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Неетично, неморално и безотговорно Чалго
18:13 18.02.2026
23 Този дъртак още ли е жив?
18:13 18.02.2026
24 Ехо
18:13 18.02.2026
25 Няма такава партия
18:14 18.02.2026
26 Кво стана бе??!!
18:14 18.02.2026
27 Нищожен
18:14 18.02.2026
28 славуца
18:14 18.02.2026
29 Слави е самозабравил се наглец!
18:14 18.02.2026
30 УхаАа
18:15 18.02.2026
31 прокопи
18:15 18.02.2026
32 Дориана
Коментиран от #35, #124
18:16 18.02.2026
33 Дика
18:17 18.02.2026
34 Сакато говедо
18:17 18.02.2026
35 славка
До коментар #32 от "Дориана":винаги е била подметка на мутрите
18:17 18.02.2026
36 Не съм фен на Слави
Тази вечер пред Цветанка се яви индивида мистър Бийн и явно яхнал вълната радостна на новият джендър кабинет се опита да докажа на всички че те не са вътре в гнилоча на Петрохан и малките момчета и всичко е нормално че софийския кмет ухото е ходил там повече от 10 пъти а заявява по-малко естествено и техните министри са чисти като детски памперс на един ден о отвсякъде. Абсолютно смешници ни управляват. Не съм фен на нито една политическа партия и се замислям ако Радев направи комбина с тези педофили с момченца...... Дали има смисъл да гласувам за него е въпроса. Да излезе и да каже че няма да прави ала-бала с компрометирани същества
18:18 18.02.2026
37 Дориана
Коментиран от #41
18:18 18.02.2026
38 Дългуч
18:18 18.02.2026
39 Докато
18:19 18.02.2026
40 Фори
18:19 18.02.2026
41 както винаги
До коментар #37 от "Дориана":ЗА ПАРИ!!!!!!!!!
18:19 18.02.2026
42 Хмм
18:20 18.02.2026
43 Вълк единак
18:20 18.02.2026
44 Нормално е да сме против
До коментар #6 от "Жоро":САЩ и Русия.
Агресор и дементен искат да променят световния ред.
Само Сорос създава стабилитет.
Коментиран от #60
18:20 18.02.2026
45 Колко
18:20 18.02.2026
46 Глупости!
18:20 18.02.2026
47 Анонимен
18:21 18.02.2026
48 Славуцината
на високана планина,
никой до нея немаше
сал един Тошко, Тошко хаджи Кодошко
Той си Славуци думаше:
- Славуцоо, моя дощеро,
мила ли ти е рубана,
рубана още либено?
- Майчинко, мила Кодошко,
не ми е мило любено,
ам ми е мила диньоса,
че са е пролет пукнала,
всичко от земя излиза,
пък я ще в земя да влеза.
Иди ми, Тошко, порукай
Дебел Шиши да дойде,
да си му придам, майчинко,
моята партийка да води,
моена руба да носи...."
18:21 18.02.2026
49 Камион
Тоя "зулус" - лъжец и предател да се скрива и никога повече да не чуваме за него!
18:22 18.02.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Лама Славчо
Коментиран от #54
18:22 18.02.2026
52 Делян Борисов Трифонов
18:23 18.02.2026
53 хи хи
18:25 18.02.2026
54 Каквито сме ние
До коментар #51 от "Лама Славчо":българите, наивни и безпаметни, ще търпим зеления чорап поне 2-3 години.
Докато излизе друг на неговото ниво и пък таака.
18:25 18.02.2026
55 Факти
Коментиран от #86
18:26 18.02.2026
56 Дядо Благо
Коментиран от #99
18:26 18.02.2026
57 Хмм
18:27 18.02.2026
58 славчо
18:27 18.02.2026
59 Гост
18:27 18.02.2026
60 ххик
До коментар #44 от "Нормално е да сме против":Стабилитет на превземането на държави
Коментиран от #64
18:28 18.02.2026
61 ВСИЧКИ МРАЗЯТ
18:29 18.02.2026
62 !!!?
Грозно зловещо
Чалгари вият
Предсмъртно насреща !
18:30 18.02.2026
63 Този коментар е премахнат от модератор.
64 Този коментар е премахнат от модератор.
65 Бачеви
18:31 18.02.2026
66 Този коментар е премахнат от модератор.
67 ...
Коментиран от #72
18:32 18.02.2026
68 Разбра се
18:33 18.02.2026
69 Промяна
18:34 18.02.2026
70 Дориана
Коментиран от #74
18:34 18.02.2026
71 Българин
Бог е Българин.
Без Бог, няма Цар.
Без Бог, без Цар няма Отечество.
Без Бог, без Цар, без Отечество няма Разум.
Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум няма Вяра.
Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум, без Вяра няма Надежда.
Без Бог, без Цар, без Отечество, без Разум, без Вяра, Надежда няма Любов.
Без Любов, няма Надежда, няма Вяра, няма Разум, няма Отечество, няма Цар, няма Бог, няма Българин!
18:35 18.02.2026
72 Последния Софиянец
До коментар #67 от "...":Както и всички останали копейки и матушката им кална и пияна!
18:35 18.02.2026
73 Промяна
До коментар #7 от "Погнусен":ПОГНУСЕН АМА СИ ИЗВРАТЕН ВИЖДАМ ПЕТРОХАНСКИ Е ГЮРОВИЯТ С МАЛКИ МОМЧЕТА СЕ ЗАБАВ.ЯВАТ И ОЩЕ НЕЩО ПОГНУСЕНО 7 МАМЯТ И ПРИБИРАТ МИЛИОНИ ОТ БОГАТАШИ ТВОИТЕ ПЕТРОХАНСКИ ПОГНУСЕН ЛИ СИ ОТ ТОВА ОЧЕВИДНО НЕ
18:36 18.02.2026
74 Този коментар е премахнат от модератор.
75 Промяна
До коментар #17 от "Слави е НЕморален човек.":17 СЛАВИ Е ЧОВЕК РОБОТЕЩ УСПЯВАЩ А ТИ СИ ПРАТЕН СОРОСКИ И НИЩО ПОВЕЧЕ
18:38 18.02.2026
76 Стенли
Коментиран от #81
18:38 18.02.2026
77 Този коментар е премахнат от модератор.
78 Анонимен
18:40 18.02.2026
79 Българин
Живеехме в социалистическия ЛАГЕР, ходихме в пионерски ЛАГЕРИ , работехме в трудови ЛАГЕРИ( наречени по- приемливо бригади),където най- безцеремонно експлоатираха безплатен детски труд и дори покривахме норми...
Не ви ли прави впечатление нещо?! Думата ЛАГЕР. ДА НЕ ЗАБРАВЯМЕ И КОНЦЛАГЕРИТЕ КЪДЕТО ИЗПРАЩАХА ДОСТОЙНИТЕ ЧОВЕЦИ ЗАРАДИ ВЯРАТА В БОГ ИЛИ ЧЕ НЕ ПОНАСЯХА ЛЪЖИТЕ И ИДИОТИИТЕ НА КОМУНЯГИТЕ И ГИ ХВЪРЛАХА НА ПОДИВЕЛИ СВИНЕ ДА ГИ РАЗКЪСВАТ А ПОСЛЕ С ТЯХ ХРАНЕХА ОТРОЧЕТАТА СИ КОИТО СЕГА НЕ ПУСКАТ КОКАЛА И СА И ПО АЛЧНИ И ПО ЖЕСТОКИ . Всъщност тя недвусмислено ни определяше и разграничаваше от една друга дума - СВЯТ. Определението,което ползваме за " загниващия" Запад - въпреки това те бяха СВЯТ,а ние - ЛАГЕР.
Който има хубави спомени от това време,те се дължат на съвсем друго нещо, на детството,младостта и всички позитиви ,които носи този период от живота ни.
Останалото просто лицемерно се крие зад него.СЕГА ТОЧНО КОМУНЕТАТА ДЕТО ЛЕЖОТЕХА НА НАШ ГРЪБ ПРОДЪЛЖАВАТ ДА СИ ТЪРСЯТ ПАК БЛАГИНКИТЕ ЗА НАША СМЕТКА!!
Коментиран от #87
18:41 18.02.2026
80 Като презерватифф
18:41 18.02.2026
81 Промяната
До коментар #76 от "Стенли":ЧАЛГА СЕ СЛУША САМО ОТ БЛАТНИТЕ РОБИ ЗО КАТО СЕ ЗОБАТ СЪС САМАГОН
18:41 18.02.2026
82 Факти
Коментиран от #90
18:42 18.02.2026
83 ООрана държава
До коментар #4 от "гост":С реитинга на шиши е тоя
18:42 18.02.2026
84 дрекно
18:42 18.02.2026
85 Този коментар е премахнат от модератор.
86 Промяна
До коментар #55 от "Факти":МАФИЯ СИ ТИ И ОНЕЗИ КОИТО ИЗВЪРШИХА ПОГОЛОВНОТО ПРЕВЗЕМАНЕ НА ВЛАСТТА ПАК КАКТО 2020 ГОДИНА С ОЛИГАРСИТЕ МА ФИ Я СТЕ 5 ГОДИНИ ВИЛНЕЕГЕ ПЕТРОХАНЦИ ИЗВРАЩЕНИЯ ИЗНУДВАНЕ КРАЖБИ МАФИЯТА СТЕ ВИЕ
18:43 18.02.2026
87 БРАВО!!!
До коментар #79 от "Българин":БРАВО!!!
18:43 18.02.2026
88 Наивник на средна възраст
18:44 18.02.2026
89 Промяна
Коментиран от #95
18:44 18.02.2026
90 Промяна
До коментар #82 от "Факти":НЕЩО СИ СЕ ОБЪРКАЛ ОТ 5 ГОДИНИ ВЛАСТВАТ ШАР.АТАНИТЕ СЛУЖЕБНИТЕ АМА ЧЕ ГНУСНА ИЗВРАТЕНА ЛЪЖА И ВСИЧКО Е СЪС СЪДЕЙСТВИЕТО ТА ШАРЛАТАНИТЕ ИМА ГО ДОКУМЕНТИРАНОМА
Коментиран от #110
18:45 18.02.2026
91 Ей, извънпарламентарния,
18:45 18.02.2026
92 Анализатор
Въпрос на време е...
18:45 18.02.2026
93 Факт
18:46 18.02.2026
94 Нашмъркан чалгар
18:46 18.02.2026
95 слави е
До коментар #89 от "Промяна":пен дел
18:46 18.02.2026
96 Данко Харсъзина
18:47 18.02.2026
97 Пламен Петров
18:49 18.02.2026
98 Българин
Коментиран от #100, #109
18:50 18.02.2026
99 Данчо ментата
До коментар #56 от "Дядо Благо":Хахахаха, това ме развесели. Б@хти вица! Може да го пратиш на Къци. Той ги ръсеше подобни....
18:51 18.02.2026
100 Данчо ментата
До коментар #98 от "Българин":Хахахаха, това ме развесели. Б@хти вица! Може да го пратиш на Къци. Той ги ръсеше подобни....
18:52 18.02.2026
101 Ха ха ха ха ха ха ха
18:53 18.02.2026
102 павела митова
18:54 18.02.2026
103 Този коментар е премахнат от модератор.
104 2 процента
18:55 18.02.2026
105 Би било
Коментиран от #116
18:57 18.02.2026
106 Независим
18:58 18.02.2026
107 Този коментар е премахнат от модератор.
108 Даскалов
18:58 18.02.2026
109 Този коментар е премахнат от модератор.
110 Факти
До коментар #90 от "Промяна":В България ПРОКУРАТУРАТА КОЛИ И БЕСИ. Тя спира всички разследвания. Тя е опънала чадъра над Калушев. КОЙ държи Прокуратурата? Винаги са я държали Борисов и Пеевски. ПП-ДБ никога не са имали свой прокурор. НИКОГА! Цацаров, Гешев и Сарафов - всичките хора на Борисов и Пеевски.
18:59 18.02.2026
111 Никой
Уж трябва да са действени.
Общи приказки се случват.
19:01 18.02.2026
112 Иванов
19:02 18.02.2026
113 ТаУмВзе
19:04 18.02.2026
114 Навалний
19:08 18.02.2026
115 Уса
19:08 18.02.2026
116 Този коментар е премахнат от модератор.
117 Този коментар е премахнат от модератор.
118 2 процента
19:16 18.02.2026
119 Този коментар е премахнат от модератор.
120 д-р Ох Боли
19:18 18.02.2026
121 666666666
19:23 18.02.2026
122 Славуца е мошеник
19:23 18.02.2026
123 Певецът на Мафията!
Коментиран от #144
19:26 18.02.2026
124 алтернативну розову пони
До коментар #32 от "Дориана":С всичко ще се съгласим ,само с това че Будизма бил религия - никога. Очевидно сте единственото човешко същество ,което знае нещо за Будизма ,което самите будисти не знаят.
19:26 18.02.2026
125 Тунтун
19:36 18.02.2026
126 Д.Иванов
19:37 18.02.2026
127 стоянов
19:42 18.02.2026
128 Купената коза на боко и шиши
19:50 18.02.2026
129 БарекОфф
Шубето е голям страх. Не се излагай.
19:53 18.02.2026
130 Този коментар е премахнат от модератор.
131 Този коментар е премахнат от модератор.
132 Този коментар е премахнат от модератор.
133 Винкел
20:02 18.02.2026
134 Зулусът ли
Кой е топ и кой е ботъм?
20:03 18.02.2026
135 Винкел
20:04 18.02.2026
136 Да,бе
20:18 18.02.2026
137 Руци
До коментар #6 от "Жоро":Дори не знаеш.кой е Сорос.
Коментиран от #141
20:26 18.02.2026
138 чиб абе
20:32 18.02.2026
139 Певецът
20:59 18.02.2026
140 Нещастен гологлав инвалид
21:14 18.02.2026
141 върха на тъпотията
До коментар #137 от "Руци":Човеколюбец ха ха ха ха ха ха
21:49 18.02.2026
142 Затова
22:23 18.02.2026
143 Ел Греко
22:51 18.02.2026
144 Нищо
До коментар #123 от "Певецът на Мафията!":Нищо не знаеш!Славуцата е човек на КУКУ.
Той го ползва за медийна бухалка.
Така се казваше и предаването на С.Трифонов.
Според мен сега ще го използва за дамски тампон.И после за тоалетна хартия.
11:48 19.02.2026
145 Яко
13:57 19.02.2026
146 Гост
20:57 19.02.2026