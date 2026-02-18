Слави Трифонов: Кабинетът „Петрохан“

Във въпросния кабинет на служебното правителство, представен днес от служебния министър-председател Андрей Гюров, има някои много интересни имена. Лично аз не съм изненадан, защото, както предупредих, това е партиен кабинет на ППДБ с някои хора на ДПС на Доган. Без никакъв срам, без никакъв свян, без никакъв морал ППДБ си сложиха свои партийни функционери или хора, които са част от тяхното обкръжение. Така че, това правителство спокойно можем да не го наричаме служебно, а партийно.

Лично аз съм много „впечатлен“ от присъствието на този човек - Иван Христанов. Той беше един от основните лъжци, когато ППДБ в една предизборна кампания лъжеха наляво и надясно, че аз имам нещо общо с „Капитан Андреево“. Въпросният Иван Христанов лъжеше най-долно и безсрамно и направо ме втрещяваше с лъжите си. Между другото, въпросният Христанов вчера отиде в Петрохан и почти се разплака в едно видео, обяснявайки как добрите момчета от сектата били разстреляни от мафията. Днес МВР кристално ясно обясни, че тези са се самоубили, че не са били разстреляни от никаква мафия, че там не се е качвал никой и че няма никакви джипове с мафиоти. Така че, в служебното правителство на Гюров имаме завършен лъжец.

Предложеният за министър на вътрешните работи Емил Дечев, всъщност е бивш заместник-министър от правителството на Кирил Петков. Той безапелационно е от квотата на ДБ, заместник на Надежда Йорданова като правосъден министър и един от тези, които са позволили бързата регистрация на сектантското НПО.

Предложеният за министър на правосъдието Андрей Янкулов, всъщност е един от шефовете на НПО организацията „Антикорупционен фонд“. Въпросното НПО е тясно приближено до ППДБ и е оказвало натиск върху МВР да се прекратят проверките на сектантите и педофилите от петроханското НПО.

Всичко това, което ви казах, е основната причина да кръстя този кабинет „Кабинетът Петрохан“. Няма да коментирам предложенията от ДПС на Доган, но още веднъж ще ви кажа, че това е партиен кабинет и от него няма да произтече нищо хубаво.