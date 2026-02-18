Вземете 50% отстъпка за хостинг от

Рекорд! Йоханес Клаебо с десета олимпийска титла

18 Февруари, 2026 18:00 970 0

  • йоханес клаебо-
  • ейнар хедегард-
  • норвегия-
  • спорт-
  • олимпиада 2026-
  • зимни олимпийски игри-
  • олимпийски игри

Норвегия продължава да води в класацията по медали с 15 титли

Рекорд! Йоханес Клаебо с десета олимпийска титла - 1
Снимка: БГНЕС
Павел Ковачев Павел Ковачев Автор във Fakti.bg

Йоханес Клаебо и Ейнар Хедегард спечелиха златото в отборния спринт по ски бягане в свободен стил на Олимпиадата в Милано-Кортина и защитиха първото място, което завоюваха и преди 4 години в Пекин.

С титлата си 29-годишната звезда взе десетото си олимпийско злато (пето на настоящите Игри в Италия), а Норвегия продължава да води в класацията по медали с 15 титли.

Скандинавците бяха начело през по-голямата част от състезанието. В последната шеста обиколка на трасето в Тезеро Клаебо направи мощна атака на финалното изкачване и дръпна със сериозна разлика, което му позволи в последните метри да намали темпото и да обере овациите на публиката.

Норвегия финишира с време 18:28.98 минути.

Клаебо спечели отборната титла и в Пекин 2022 с Ерик Валнес. Той е и шампион от последните четири Световни първенства в дисциплината с различни партньори.

На второ място на 1.37 секунди завършиха американците Бен Огдън и Гас Шумейкър, които заслужиха първи олимпийски медали в кариерата си.

С бронза се окичиха представителите на домакините Елиа Барп и Федерико Пелегрино, които останаха на 3.31 секунди зад победителите. За 35-годишния Пелегрино това беше трето отличие от зимни Игри след сребърните медали в индивидуалния спринт от Пьончан 2018 и Пекин 2022.


Поставете оценка:
Оценка 3 от 2 гласа.
