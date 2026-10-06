Пострадалите моряци при инцидента в български води вече са във Варна

Пострадалите моряци при инцидента в български води вече са транспортирани до Варна, предаде БНТ.
кап. Димитър Димитров, Европейска конфедерация на асоциация на морските капитани: "В тази ситуация органите, които отговарят за бедствия и аварии и органите, които наблюдават нашата зона, под контрола на България, те трябва да следят всякакви такива обекти и да оценят риска - доколко е опасно и до колко не. И да вземат мерки при възможност. Всяко едно съоръжение, което плава по море има собственик и трябва да се види дали този собственик е собственик все още. И да се прецени дали там някой може да действа."
Марио Смърков, областен управител на Варна: "По щастлива случайност в непосредствена близост до ударения кораб е имал български и е спасил екипажа. Пътуват насам, очакваме ги да пристигнат. Един от членовете на екипажа е с тежки изгаряния, ще бъде транспортиран до клиниката по изгаряния, а другия е с травма на главата. Корабът, който плава, този който не е потънал, е превозвал зърно, там няма сериозно замърсяване, но не знам какъв е бил товарът на другия кораб."
Двама моряци са по-тежко пострадали при инцидента с търговски кораби в Черно море, източно от нос Свети Атанас и град Бяла. Единият е с термична травма, а другият е получил травма на главата. Останалите 16 души са в добро състояние. Това съобщи по-рани БНР.
На пострадалите е оказана първа помощ на борда на българския ферибот DIOSCURIA. Към Бяла пътува линейка от Военноморската болница във Варна, откъдето моряците трябва да бъдат транспортирани за медицинска помощ.
18 моряци са евакуирани от горящ кораб
Спасителната операция се провежда след атаки с дронове срещу търговски плавателни съдове в изключителната икономическа зона на България. Все още няма официално потвърждение чии са безпилотните апарати.
По предварителни данни мишени са станали корабите ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, и ABLE, регистриран под флага на Палау. ALFA WATAN е претърпял критични структурни повреди и е потънал източно от българския бряг.
На борда на ABLE е избухнал пожар. Целият 18-членен екипаж е бил евакуиран и приет на борда на DIOSCURIA, който е бил пренасочен, за да окаже съдействие на бедстващите моряци. Според БНР спасителните екипи продължават работа, а за екипажа на потъналия кораб няма официална информация.
Корабите са били на десетки мили от брега
По данни на БНР плавателните съдове са се намирали на около 70 морски мили, или приблизително 130 километра, навътре в морето. Разстоянието усложнява спасителните действия и медицинската евакуация.
Случаят е първата съобщена атака срещу плавателни съдове в изключителната икономическа зона на България. Причините за инцидента, както и произходът на дроновете, все още се изясняват.
Източници: dnes.bg, bnrnews.bg, bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
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2 Гробар
Коментиран от #22
11:03 06.10.2026
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6 Георги
11:06 06.10.2026
7 Кина
11:06 06.10.2026
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9 Ха, такааа…
11:07 06.10.2026
10 Георги
До коментар #8 от "Без Име":американци и англичани с бомб или софия, но това не го черпи да им коленичиш.
Коментиран от #11, #14
11:11 06.10.2026
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16 ххххххххххх
До коментар #11 от "оня с коня":Виж първо колко българи са убили и ограбили дивите орди червеноармейци при окупацията на България през 1944г, а безчет са изнасилените българки по същото това време! Съвсем наскоро отвориха архивите от това време, чети ако можеш да четеш .
Коментиран от #18, #21
11:28 06.10.2026
17 Боят настана,
11:32 06.10.2026
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 скарлет
11:43 06.10.2026
20 Георги
До коментар #14 от "Без Име":кога това?
11:43 06.10.2026
21 гост
До коментар #16 от "ххххххххххх":Тази опорка не върви, това са го правили в Германия а не в България.
11:48 06.10.2026
22 Мъдрец
До коментар #2 от "Гробар":Не прекарват оръжие, а зърно. Когато ти падне руски дрон на главата, тогава ще си отвориш очите и ще разбереш, че руснаците не са ни никакви братушки.
11:55 06.10.2026
23 Атина Палада
Радев и Йотова мълчат и увъртат, значи дроновете са руски!
Ако бяха украински, сега и двамата щяха да бълват логорея на миротворческа вълна.
11:47 06.10.2026
11:56 06.10.2026
24 Атина Палада
11:56 06.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.