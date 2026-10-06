Експерт: Няма пряка заплаха за България след атаките с дронове СНИМКИ

Атаките с дронове срещу два търговски кораба в Черно море са извършени в изключителната икономическа зона на България, но не представляват пряка заплаха за страната. Това заяви доц. Милен Иванов, бивш заместник-ректор на Академията на МВР и експерт по национална сигурност, в предаването „България сутрин“ по Bulgaria ON AIR.

„Тази атака е станала в изключителната икономическа зона на България и е доста далеч от бреговете на страната ни“, каза Иванов. По думите му атаките са част от стратегията на Русия във войната в Украйна, насочена към затрудняване на снабдяването през Черно море.

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Единият кораб е потънал, другият е обхванат от пожар

Дроновете са поразили корабите източно от нос Свети Атанас и град Бяла. Единият плавателен съд е потънал след критични структурни повреди, а на другия е избухнал пожар. Целият 18-членен екипаж на втория кораб е бил евакуиран.

В спасителната операция се е включил плаващият под български флаг ферибот DIOSCURIA. На борда му са приети спасени моряци, сред които има ранени. На пострадалите е оказана първа помощ, а част от тях са насочени към Военноморската болница във Варна. Българските спасителни звена координират медицинската евакуация.

По предварителни данни атакуваните кораби са ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, и ABLE, плаващ под флага на Палау. Все още няма потвърдена информация дали дроновете са руски или украински. Случаят е първата атака срещу плавателни съдове в изключителната икономическа зона на България.

Снимка: БГНЕС

Иванов: България трябва да има система за откриване на дронове

Според Милен Иванов българските системи за противодействие не могат да бъдат използвани при липса на пряка заплаха за територията на страната. Той обаче заяви, че България вече трябва да разполага със система за ранно откриване и унищожаване на дронове.

„Би трябвало вече да имаме система за ранно откриване и унищожение. Това са стандартни атакуващи дронове. Не са предназначени за разузнаване, а за унищожаване на различни видове цели.“

Заради инцидента премиерът Румен Радев свиква среща с представители на институциите. Президентът Илияна Йотова е променила програмата си и е отменила посещение във Велико Търново.

Снимка: БГНЕС

Експертът коментира и бомбените заплахи

В предаването Иванов коментира и серията онлайн бомбени заплахи, получени от училища и институции. По думите му текстовете вероятно са създадени с помощта на изкуствен интелект, но не е ясно кой е първоизточникът и кой стои зад атаката.

„Не е ясно кой е първоизточникът на тази атака. Почти невъзможно е да се открие кой е авторът.“

Според Иванов подобни сигнали се получават от години, а почти всички институции са подготвени да изпълняват установения протокол.

Източници: dnes.bg, bgonair.bg