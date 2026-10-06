Хостингът, на който fakti.bg разчита от 2011 г., вече е отворен и за твоя сайт! ›››
Новини
България »
Варна »
Експерт: Няма пряка заплаха за България след атаките с дронове СНИМКИ
  Тема: Украйна

Експерт: Няма пряка заплаха за България след атаките с дронове СНИМКИ

6 Октомври, 2026 11:07 1 159 28

  • дронове-
  • черно море-
  • бяла-
  • национална сигурност-
  • милен иванов-
  • dioscuria-
  • able-
  • alfa watan

Доц. Милен Иванов смята, че ударите по корабите са част от стратегията на Русия във войната в Украйна. Междувременно спасителната операция в Черно море продължава

Експерт: Няма пряка заплаха за България след атаките с дронове СНИМКИ - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Атаките с дронове срещу два търговски кораба в Черно море са извършени в изключителната икономическа зона на България, но не представляват пряка заплаха за страната. Това заяви доц. Милен Иванов, бивш заместник-ректор на Академията на МВР и експерт по национална сигурност, в предаването „България сутрин“ по Bulgaria ON AIR.

„Тази атака е станала в изключителната икономическа зона на България и е доста далеч от бреговете на страната ни“, каза Иванов. По думите му атаките са част от стратегията на Русия във войната в Украйна, насочена към затрудняване на снабдяването през Черно море.

Още новини от Украйна

Единият кораб е потънал, другият е обхванат от пожар

Дроновете са поразили корабите източно от нос Свети Атанас и град Бяла. Единият плавателен съд е потънал след критични структурни повреди, а на другия е избухнал пожар. Целият 18-членен екипаж на втория кораб е бил евакуиран.

В спасителната операция се е включил плаващият под български флаг ферибот DIOSCURIA. На борда му са приети спасени моряци, сред които има ранени. На пострадалите е оказана първа помощ, а част от тях са насочени към Военноморската болница във Варна. Българските спасителни звена координират медицинската евакуация.

По предварителни данни атакуваните кораби са ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, и ABLE, плаващ под флага на Палау. Все още няма потвърдена информация дали дроновете са руски или украински. Случаят е първата атака срещу плавателни съдове в изключителната икономическа зона на България.

Експерт: Няма пряка заплаха за България след атаките с дронове СНИМКИ
Снимка: БГНЕС

Иванов: България трябва да има система за откриване на дронове

Според Милен Иванов българските системи за противодействие не могат да бъдат използвани при липса на пряка заплаха за територията на страната. Той обаче заяви, че България вече трябва да разполага със система за ранно откриване и унищожаване на дронове.

„Би трябвало вече да имаме система за ранно откриване и унищожение. Това са стандартни атакуващи дронове. Не са предназначени за разузнаване, а за унищожаване на различни видове цели.“

Заради инцидента премиерът Румен Радев свиква среща с представители на институциите. Президентът Илияна Йотова е променила програмата си и е отменила посещение във Велико Търново.

Експерт: Няма пряка заплаха за България след атаките с дронове СНИМКИ
Снимка: БГНЕС

Експертът коментира и бомбените заплахи

В предаването Иванов коментира и серията онлайн бомбени заплахи, получени от училища и институции. По думите му текстовете вероятно са създадени с помощта на изкуствен интелект, но не е ясно кой е първоизточникът и кой стои зад атаката.

„Не е ясно кой е първоизточникът на тази атака. Почти невъзможно е да се открие кой е авторът.“

Според Иванов подобни сигнали се получават от години, а почти всички институции са подготвени да изпълняват установения протокол.

Източници: dnes.bg, bgonair.bg


Варна / България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 6 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ало доцента много маниполативно бе?

    12 5 Отговор
    Все още няма потвърдена информация дали дроновете са руски или украински.

    Доц. Милен Иванов смята, че ударите по корабите са част от стратегията на Русия

    Коментиран от #2

    11:10 06.10.2026

  • 2 ало доцента много маниполативно бе?

    17 6 Отговор

    До коментар #1 от "ало доцента много маниполативно бе?":

    а част от стратегията на зелюНАРКОМАНОВ каква е? да проси пари и да стреля като на сватба

    11:11 06.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 дум дум

    5 2 Отговор
    знаели са какво ги очаква

    11:14 06.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 Без анти дрон сисистеми е така

    11 2 Отговор
    Днеска няма голяма опасност утре ще има Въпрос на време

    Коментиран от #10

    11:21 06.10.2026

  • 9 гостенин

    5 1 Отговор

    До коментар #3 от "Браво":

    А разликата между "изключителната икономическа зона на България" и териториални води е.....
    Мислете малко бе

    11:24 06.10.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 мдам

    6 1 Отговор
    Май няма да има морски сезон 27-ма и ще имаме нула седалки от чужбина, както се изразяват напоследък.

    11:25 06.10.2026

  • 12 Естествено

    8 0 Отговор
    Че няма, всичко ни е наред. Един екипаж липсва малйо, но се случва.

    11:25 06.10.2026

  • 13 Буха ха

    8 0 Отговор
    Заплахата е за Того, Палау и нашия национален отбор по футбол

    11:26 06.10.2026

  • 14 матю хари

    3 1 Отговор
    Черно море трябва да стане НАТО-вско езеро.

    11:32 06.10.2026

  • 15 хмм

    7 2 Отговор
    Да речем, че пряка заплаха няма, но не може да се отрече, че има косвена заплаха за България, която храбро се набутва в чужди войни. Косвените заплахи след период от време се превръщат в преки заплахи, за които ние нямаме никаква готовност. А Йотова, въпреки всичко случило се откакто е заела поста до момента, не намира за нужно да свика КСНС. Днес малко се е притеснила предизборно, та дори е отменила посещението си във Велико Търново.

    11:33 06.10.2026

  • 16 .....

    2 1 Отговор
    Нищо чудно Дони да докара някой самолетоносач🤣🤣 Самолетоносачът Джо. Призракът на Джо.

    11:34 06.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 проблемът

    9 2 Отговор
    Така наречените експерти са странно нещо. Значи удрят по цели, които се намират в твоите икономически зони и териториални води, които са част от територията на страната, а те казват - няма проблем. Проблем има, и той е защо България участва в тази война и защо продължава да налива милиони за Украйна, а ние теглим заеми. Защо. Кой управлява страната - украинското посолство ли? Техни слуги ли сме, за да воюваме срещу Русия. Защото по време на война всеки заем, помощ, логистика, даване на летища за операции, подаряване на оръжия и т.н. за едната страна, означава участие във война. Докога ще участваме в тази война, като лъжем, че не участваме. А цената да я плаща целия български народ със скъпите цени и сметки.

    11:37 06.10.2026

  • 19 Смело рунди, смело

    8 2 Отговор
    А защо не каза чии са дроновете? Неудобно ли е? Цел сме на сронове, а рунди дддрънка за мир.

    11:39 06.10.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 да бе

    3 2 Отговор
    дрон пада до газопровод - веднага излиза украински и било опасност. дронове потапят два кораба и са руски, но проблем и опасност няма ... дали има по-големи майцепродавци от русофилите?

    11:42 06.10.2026

  • 22 Мишки мръсни,

    3 1 Отговор
    Чакате инструкции от Големия брат, ама там сега е нощ и затова мълчите.

    11:43 06.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Щом главнокомандващите

    2 3 Отговор
    Радев и Йотова мълчат и увъртат, значи дроновете са руски!

    Ако бяха украински, сега и двамата щяха да бълват логорея на миротворческа вълна.

    11:47 06.10.2026

  • 25 Ддд

    0 3 Отговор
    Писна ми да слушам, гледам и чета русофилски подлоги, които оправдават постоянно руския фашизъм. Дори и да бомбардират България, пак ще ги оправдават.

    Коментиран от #28

    11:47 06.10.2026

  • 26 Външно да привика

    2 1 Отговор
    фелдфебел Митрофанова за обяснение и нота!

    11:48 06.10.2026

  • 27 Ддд

    0 1 Отговор
    Рундьо защо не каза че, заминава за преговори в Москва. Ами разправя как мирът бил неотложен?
    Скапана руска подлога.

    11:49 06.10.2026

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове