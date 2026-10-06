Експерт: Няма пряка заплаха за България след атаките с дронове СНИМКИ

Атаките с дронове срещу два търговски кораба в Черно море са извършени в изключителната икономическа зона на България, но не представляват пряка заплаха за страната. Това заяви доц. Милен Иванов, бивш заместник-ректор на Академията на МВР и експерт по национална сигурност, в предаването „България сутрин“ по Bulgaria ON AIR.
„Тази атака е станала в изключителната икономическа зона на България и е доста далеч от бреговете на страната ни“, каза Иванов. По думите му атаките са част от стратегията на Русия във войната в Украйна, насочена към затрудняване на снабдяването през Черно море.
Единият кораб е потънал, другият е обхванат от пожар
Дроновете са поразили корабите източно от нос Свети Атанас и град Бяла. Единият плавателен съд е потънал след критични структурни повреди, а на другия е избухнал пожар. Целият 18-членен екипаж на втория кораб е бил евакуиран.
В спасителната операция се е включил плаващият под български флаг ферибот DIOSCURIA. На борда му са приети спасени моряци, сред които има ранени. На пострадалите е оказана първа помощ, а част от тях са насочени към Военноморската болница във Варна. Българските спасителни звена координират медицинската евакуация.
По предварителни данни атакуваните кораби са ALFA WATAN, плаващ под флага на Того, и ABLE, плаващ под флага на Палау. Все още няма потвърдена информация дали дроновете са руски или украински. Случаят е първата атака срещу плавателни съдове в изключителната икономическа зона на България.
Иванов: България трябва да има система за откриване на дронове
Според Милен Иванов българските системи за противодействие не могат да бъдат използвани при липса на пряка заплаха за територията на страната. Той обаче заяви, че България вече трябва да разполага със система за ранно откриване и унищожаване на дронове.„Би трябвало вече да имаме система за ранно откриване и унищожение. Това са стандартни атакуващи дронове. Не са предназначени за разузнаване, а за унищожаване на различни видове цели.“
Заради инцидента премиерът Румен Радев свиква среща с представители на институциите. Президентът Илияна Йотова е променила програмата си и е отменила посещение във Велико Търново.
Експертът коментира и бомбените заплахи
В предаването Иванов коментира и серията онлайн бомбени заплахи, получени от училища и институции. По думите му текстовете вероятно са създадени с помощта на изкуствен интелект, но не е ясно кой е първоизточникът и кой стои зад атаката.
Според Иванов подобни сигнали се получават от години, а почти всички институции са подготвени да изпълняват установения протокол.
Източници: dnes.bg, bgonair.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ало доцента много маниполативно бе?
Доц. Милен Иванов смята, че ударите по корабите са част от стратегията на Русия
Коментиран от #2
11:10 06.10.2026
2 ало доцента много маниполативно бе?
До коментар #1 от "ало доцента много маниполативно бе?":а част от стратегията на зелюНАРКОМАНОВ каква е? да проси пари и да стреля като на сватба
11:11 06.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 дум дум
11:14 06.10.2026
5 Този коментар е премахнат от модератор.
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Този коментар е премахнат от модератор.
8 Без анти дрон сисистеми е така
Коментиран от #10
11:21 06.10.2026
9 гостенин
До коментар #3 от "Браво":А разликата между "изключителната икономическа зона на България" и териториални води е.....
Мислете малко бе
11:24 06.10.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 мдам
11:25 06.10.2026
12 Естествено
11:25 06.10.2026
13 Буха ха
11:26 06.10.2026
14 матю хари
11:32 06.10.2026
15 хмм
11:33 06.10.2026
16 .....
11:34 06.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 проблемът
11:37 06.10.2026
19 Смело рунди, смело
11:39 06.10.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 да бе
11:42 06.10.2026
22 Мишки мръсни,
11:43 06.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Щом главнокомандващите
Ако бяха украински, сега и двамата щяха да бълват логорея на миротворческа вълна.
11:47 06.10.2026
25 Ддд
Коментиран от #28
11:47 06.10.2026
26 Външно да привика
11:48 06.10.2026
27 Ддд
Скапана руска подлога.
11:49 06.10.2026
28 Този коментар е премахнат от модератор.