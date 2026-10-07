Васил Данов: Русия търси слабите точки в НАТО

Русия тества готовността на НАТО за колективен отпор и търси най-слабите точки в отбраната на Алианса. България отдавна е сред тези уязвими позиции, заяви капитан I ранг о.з. Васил Данов, член на Атлантическия съвет на България и военен експерт.

Коментарът му идва след атаките с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Плавателните съдове са били поразени на около 70 морски мили източно от Бяла. Българското правителство съобщи, че срещу тях са използвани въздушни и морски дронове. Единият кораб е потънал, а на другия е избухнал пожар.

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„Русия тестваше и ще продължи да тества готовността на НАТО да даде колективен отпор, като търси най-слабите точки в колективната отбрана“, заяви Васил Данов пред „Евронюз България“.

Според него случилото се около българското крайбрежие е сигнал за сериозна промяна в средата за сигурност. „За жалост нашата страна отдавна попада сред тези слаби точки“, каза Данов.

Извършителят все още не е официално посочен

Към момента на изявлението не е потвърдено кой стои зад атаките. Премиерът Румен Радев заяви, че България провежда спасителна операция в района, но институциите не са обявили официален извършител. Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия за удара срещу цивилен кораб, превозващ зърно от Украйна.

БНР съобщи, че Данов е настоял отговорните институции да установят произхода на дроновете и да дадат публична информация за атаката. По думите му около българското и румънското крайбрежие преминават кораби, свързани с превоза на украинско зърно.

Критика към готовността на България

Данов посочи като проблем ограничените способности на страната за наблюдение и реакция. В интервю за БНР той заяви, че въздушното пространство на България се наблюдава с радари на около 40 години. Според него това ограничава възможностите за навременно установяване и проследяване на въздушни цели.

Военният експерт разкритикува и отказа на България да се включи в някои коалиционни инициативи, свързани с отбраната и сигурността. Той заяви, че последните събития показват необходимостта от по-бързи решения за защита на Черноморския регион.

През септември 2025 г. Данов предупреди, че Русия може да използва действията с дронове като тест на единството и реакцията на НАТО. Тогава той определи балтийските държави като вероятна цел при евентуална следваща руска агресия. В актуалния си коментар постави акцент върху уязвимостите по югоизточния фланг, където се намира и България.

Източници: euronews.bg, bnrnews.bg, amp.dw.com