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Васил Данов: Русия търси слабите точки в НАТО
  Тема: Украйна

Васил Данов: Русия търси слабите точки в НАТО

7 Октомври, 2026 07:41 919 34

  • васил данов-
  • нато-
  • русия-
  • черно море-
  • дронове

Военният експерт определи България като една от уязвимите позиции в колективната отбрана след атаките с дронове срещу два кораба в Черно море

Васил Данов: Русия търси слабите точки в НАТО - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Русия тества готовността на НАТО за колективен отпор и търси най-слабите точки в отбраната на Алианса. България отдавна е сред тези уязвими позиции, заяви капитан I ранг о.з. Васил Данов, член на Атлантическия съвет на България и военен експерт.

Коментарът му идва след атаките с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Плавателните съдове са били поразени на около 70 морски мили източно от Бяла. Българското правителство съобщи, че срещу тях са използвани въздушни и морски дронове. Единият кораб е потънал, а на другия е избухнал пожар.

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„Русия тестваше и ще продължи да тества готовността на НАТО да даде колективен отпор, като търси най-слабите точки в колективната отбрана“, заяви Васил Данов пред „Евронюз България“.

Според него случилото се около българското крайбрежие е сигнал за сериозна промяна в средата за сигурност. „За жалост нашата страна отдавна попада сред тези слаби точки“, каза Данов.

Извършителят все още не е официално посочен

Към момента на изявлението не е потвърдено кой стои зад атаките. Премиерът Румен Радев заяви, че България провежда спасителна операция в района, но институциите не са обявили официален извършител. Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия за удара срещу цивилен кораб, превозващ зърно от Украйна.

БНР съобщи, че Данов е настоял отговорните институции да установят произхода на дроновете и да дадат публична информация за атаката. По думите му около българското и румънското крайбрежие преминават кораби, свързани с превоза на украинско зърно.

Критика към готовността на България

Данов посочи като проблем ограничените способности на страната за наблюдение и реакция. В интервю за БНР той заяви, че въздушното пространство на България се наблюдава с радари на около 40 години. Според него това ограничава възможностите за навременно установяване и проследяване на въздушни цели.

Военният експерт разкритикува и отказа на България да се включи в някои коалиционни инициативи, свързани с отбраната и сигурността. Той заяви, че последните събития показват необходимостта от по-бързи решения за защита на Черноморския регион.

През септември 2025 г. Данов предупреди, че Русия може да използва действията с дронове като тест на единството и реакцията на НАТО. Тогава той определи балтийските държави като вероятна цел при евентуална следваща руска агресия. В актуалния си коментар постави акцент върху уязвимостите по югоизточния фланг, където се намира и България.

Източници: euronews.bg, bnrnews.bg, amp.dw.com


Варна / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 ВСЪЩНОСТ

    32 3 Отговор
    Ти си една слаба точка.

    Коментиран от #9

    07:42 07.10.2026

  • 2 Пич

    24 3 Отговор
    Обратното!!!
    НАТО е само слаби точки!!!
    Русия евентуално търси дали има силна!!!

    07:43 07.10.2026

  • 3 И едните

    17 0 Отговор
    и другите си знаят всички точки !

    07:43 07.10.2026

  • 4 Боруна Лом

    31 3 Отговор
    ПОРЕДНИЯТ ОТПАДЪК!МАРШ НА ФРОНТА

    07:44 07.10.2026

  • 5 🤔🤔🤔🤔

    21 2 Отговор
    "Към момента на изявлението НЕ Е ПОСОЧЕНО кой стои зад атаките".... НО ТОВА ЯВНО НЯМА ЗНАЧЕНИЕ.... "Путин виноват" ❗

    07:44 07.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Аман

    21 3 Отговор
    от тия самозвани "експерти" !

    07:45 07.10.2026

  • 8 не си разбрал

    16 2 Отговор
    нату са терористи и знаят, че трябва да освободят централна европа от хватката си

    07:45 07.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Баце

    20 3 Отговор
    Четеш Атлантическия Съвет и всичко е ясно т.е. този е агитатор на хранилка иначе има вид и капацитет на бивш партиен секретар в някое ТКЗС в селоо с не повече от 400 човека.

    Коментиран от #34

    07:50 07.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Дзак

    12 0 Отговор
    Край Сочи гори танкер. Не разбират ли, че ескалацията на такива удари е пагубна за доставките на нефт и за България?

    07:54 07.10.2026

  • 13 Тити

    7 2 Отговор
    НАТО отдавна спи нали това му беше работата да се намесва е конфликти като този.

    07:55 07.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Черноморски щит

    9 3 Отговор
    А този чичак, по какво беше експерт, освен по съединяване на точки?

    08:00 07.10.2026

  • 16 така, така

    13 0 Отговор
    За пореден път се убеждавам, че положението в България е повече от трагично, когато трябва да се вземат каквито и да е било решения, свързани с управлението.
    Тотална липса на капацитет! Дори не смятам, че политиците ни трябва да са някакви всезнайковци, но когато целия "експертен" потенциал е тотална нула, способна единствено да повтаря някакви спуснати им опорки, то какво да чакаме!!!
    Казуса с ударените кораби само потвърждава каква вакханалия е в аналитичната мисъл на родните знанйни и незанйни експерти, изявяващи се по медиите. Тук-там проблясва някаква умна мисъл, но изглежда повече като изпусната и автора й веднага бърза да я замете.
    От толкова мерак да се следва пътеводната светлина на Брюксел, не останаха критично мислещи.

    08:01 07.10.2026

  • 17 двзесд

    11 3 Отговор
    Глупак и национал предател е тази проскубана маймуна дето е ял и хляб като военен. Срам и позор за този предател че е носил пагони. Боклук със боклук за паница леща, си готов и майка си да продадеш. Безсрамен лъжец. И за какво и е на Русия да изпитва натото ти бре глупак??? Слава на Господ Иисус Христос лъжите ви се виждат от километър. Шпионин и предател на чужда издръжка. Защо са на свобода тези платени маймуни?

    08:05 07.10.2026

  • 18 Механик

    7 1 Отговор
    Слабите е ясно. А кои са силните точки на НАТО?
    Аз виждах една силна точка "колективните", но се оказа, че тя първа сдаде багажа и вече никак не са колективни.
    Та, кои са им силните точки? Това, че в цело нато за 6 месеца не могат да произведат снаряди колкото С. Корея за за ден ли?
    мани, мани... не ми се приказва. Жалка работа.

    08:09 07.10.2026

  • 19 Някой

    14 1 Отговор
    А, Атлантическия съвет. Банда родоотстъпници! И поради що решихте, че целокупния български народ има нужда да чете (само заглавиетто, де) опрките на един предател?

    08:11 07.10.2026

  • 20 И силните

    7 1 Отговор
    Празни приказки!

    08:11 07.10.2026

  • 21 Аксел

    2 8 Отговор
    За 10-години като Главнокомандващ, след като цялата власт е при него - разузнаване, контраразузнаване, партнъорски служби и т.н, Радев и придворните му все още не могат да разберат чии са тези дронове. Срам за такива главнокомандващи и да връщат заплатите за всички тези години.

    Коментиран от #25

    08:14 07.10.2026

  • 22 Фен

    5 1 Отговор
    Всъщност НАТО няма силни страни. Може единствено да разсипе някоя джамахирия, и след това да избяга с 200 от там.

    08:15 07.10.2026

  • 23 123

    3 1 Отговор
    Че то НАТО има ли силни страни!? :)

    08:16 07.10.2026

  • 24 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 25 Фатмаци, ЗКПЧ-та и ВКР-та по властите

    1 9 Отговор

    До коментар #21 от "Аксел":

    21 Аксел
    10ОТГОВОР
    За 10-години като Главнокомандващ, след като цялата власт е при него - разузнаване, контраразузнаване, партнъорски служби и т.н, Радев и придворните му все още не могат да разберат чии са тези дронове.
    -;-
    Фатмака не знаеше чии е Крим

    Коментиран от #28

    08:17 07.10.2026

  • 26 Въпрос

    10 1 Отговор
    о.з. Васил Данов, член на Атлантическия съвет!!
    Какво може да каже някой свързан с фашистки структури?

    08:17 07.10.2026

  • 27 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 28 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 29 Биско Чекмеджето

    3 0 Отговор
    Завършилият в Лвов военното училище за ЗКПЧ, дойде със зелената униформа в трети дивизион тралчици и стана моряк. Пенсионира се като главен редактор на вестник "Димитровска вахта". Сега пръв Атлантик.

    08:53 07.10.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 Историк

    1 1 Отговор
    За жалост управлението на България не се състои от родолюбци, а от национални предатели,за които е по-важно да обслужва интересите на Кремъл. 39 години вместо да стане водеща по развитието си страна в Европа ,тя е най-изостанала. Русия винаги е пречела на България да се развива и състоянието в момента го доказва. Обслужвайки интересите на Путин превърнаха страната ни умишлено в най-слабото звено на НАТО и ЕС. Битката на Путин е срещу НАТО и ЕС. В момента тази трагедия в Черно море показва жалкото състояние на управляващите, които даже не смеят да произнесат името на Русия като агресор и виновник за цялата трагедия в Украйна. За срам и позор пред света, направиха България държава от жалки путинолизци.

    09:07 07.10.2026

  • 32 Дякон Унуфрий Араллампиев

    0 0 Отговор
    Изобщо не симпатизирам на Бойко но беше прав за платноходките в Черно море Сега работата ще се промени

    09:08 07.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

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