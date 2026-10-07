Васил Данов: Русия търси слабите точки в НАТО

Русия тества готовността на НАТО за колективен отпор и търси най-слабите точки в отбраната на Алианса. България отдавна е сред тези уязвими позиции, заяви капитан I ранг о.з. Васил Данов, член на Атлантическия съвет на България и военен експерт.
Коментарът му идва след атаките с дронове срещу два търговски кораба в българската изключителна икономическа зона в Черно море. Плавателните съдове са били поразени на около 70 морски мили източно от Бяла. Българското правителство съобщи, че срещу тях са използвани въздушни и морски дронове. Единият кораб е потънал, а на другия е избухнал пожар.
Според него случилото се около българското крайбрежие е сигнал за сериозна промяна в средата за сигурност. „За жалост нашата страна отдавна попада сред тези слаби точки“, каза Данов.
Извършителят все още не е официално посочен
Към момента на изявлението не е потвърдено кой стои зад атаките. Премиерът Румен Радев заяви, че България провежда спасителна операция в района, но институциите не са обявили официален извършител. Украинският президент Володимир Зеленски обвини Русия за удара срещу цивилен кораб, превозващ зърно от Украйна.
БНР съобщи, че Данов е настоял отговорните институции да установят произхода на дроновете и да дадат публична информация за атаката. По думите му около българското и румънското крайбрежие преминават кораби, свързани с превоза на украинско зърно.
Критика към готовността на България
Данов посочи като проблем ограничените способности на страната за наблюдение и реакция. В интервю за БНР той заяви, че въздушното пространство на България се наблюдава с радари на около 40 години. Според него това ограничава възможностите за навременно установяване и проследяване на въздушни цели.
Военният експерт разкритикува и отказа на България да се включи в някои коалиционни инициативи, свързани с отбраната и сигурността. Той заяви, че последните събития показват необходимостта от по-бързи решения за защита на Черноморския регион.
През септември 2025 г. Данов предупреди, че Русия може да използва действията с дронове като тест на единството и реакцията на НАТО. Тогава той определи балтийските държави като вероятна цел при евентуална следваща руска агресия. В актуалния си коментар постави акцент върху уязвимостите по югоизточния фланг, където се намира и България.
Източници: euronews.bg, bnrnews.bg, amp.dw.com
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 ВСЪЩНОСТ
Коментиран от #9
07:42 07.10.2026
2 Пич
НАТО е само слаби точки!!!
Русия евентуално търси дали има силна!!!
07:43 07.10.2026
3 И едните
07:43 07.10.2026
4 Боруна Лом
07:44 07.10.2026
5 🤔🤔🤔🤔
07:44 07.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Аман
07:45 07.10.2026
8 не си разбрал
07:45 07.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Баце
Коментиран от #34
07:50 07.10.2026
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Дзак
07:54 07.10.2026
13 Тити
07:55 07.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Черноморски щит
08:00 07.10.2026
16 така, така
Тотална липса на капацитет! Дори не смятам, че политиците ни трябва да са някакви всезнайковци, но когато целия "експертен" потенциал е тотална нула, способна единствено да повтаря някакви спуснати им опорки, то какво да чакаме!!!
Казуса с ударените кораби само потвърждава каква вакханалия е в аналитичната мисъл на родните знанйни и незанйни експерти, изявяващи се по медиите. Тук-там проблясва някаква умна мисъл, но изглежда повече като изпусната и автора й веднага бърза да я замете.
От толкова мерак да се следва пътеводната светлина на Брюксел, не останаха критично мислещи.
08:01 07.10.2026
17 двзесд
08:05 07.10.2026
18 Механик
Аз виждах една силна точка "колективните", но се оказа, че тя първа сдаде багажа и вече никак не са колективни.
Та, кои са им силните точки? Това, че в цело нато за 6 месеца не могат да произведат снаряди колкото С. Корея за за ден ли?
мани, мани... не ми се приказва. Жалка работа.
08:09 07.10.2026
19 Някой
08:11 07.10.2026
20 И силните
08:11 07.10.2026
21 Аксел
Коментиран от #25
08:14 07.10.2026
22 Фен
08:15 07.10.2026
23 123
08:16 07.10.2026
24 Този коментар е премахнат от модератор.
25 Фатмаци, ЗКПЧ-та и ВКР-та по властите
До коментар #21 от "Аксел":21 Аксел
10ОТГОВОР
За 10-години като Главнокомандващ, след като цялата власт е при него - разузнаване, контраразузнаване, партнъорски служби и т.н, Радев и придворните му все още не могат да разберат чии са тези дронове.
-;-
Фатмака не знаеше чии е Крим
Коментиран от #28
08:17 07.10.2026
26 Въпрос
Какво може да каже някой свързан с фашистки структури?
08:17 07.10.2026
27 Този коментар е премахнат от модератор.
28 Този коментар е премахнат от модератор.
29 Биско Чекмеджето
08:53 07.10.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 Историк
09:07 07.10.2026
32 Дякон Унуфрий Араллампиев
09:08 07.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Този коментар е премахнат от модератор.