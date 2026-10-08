Демерджиев ще отговаря в НС за поръчките за мантинели

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде изслушан в Народното събрание за обществените поръчки за монтаж на мантинели. Повод са вече изнесени данни за порочни практики при възлагането им, както и информация за евентуално насочване на средства към финансиране на полети на Делян Пеевски.

Демерджиев ще отговаря на въпроси за размера на разходите за полетите, тяхното фактуриране и това кой ги е платил. В искането за изслушване са включени и въпроси за данни за свързани лица. Инициативата е на парламентарната група „Прогресивна България“.

Изслушването беше отложено

Разговорът по темата е бил отложен от предходната седмица. Тогава министърът се е явил в пленарната зала, но е бил поканен да коментира убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов.

Други точки в дневния ред

Преди изслушването депутатите ще обсъдят на първо четене промени в Закона за държавните резерви и военновременните запаси. Една от целите е да се регламентира достъпът на юридически лица с възложена военновременна задача и разрешение за съответния вид военно изделие до документацията, съхранявана в Централната техническа база в село Соколово.

В програмата е включено и първо четене на промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух. Предстои също ратифициране на спогодбата за въздушни съобщения между правителствата на България и Монголия.

Източници: bnrnews.bg