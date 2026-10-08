Демерджиев ще отговаря в НС за поръчките за мантинели

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде изслушан в Народното събрание за обществените поръчки за монтаж на мантинели. Повод са вече изнесени данни за порочни практики при възлагането им, както и информация за евентуално насочване на средства към финансиране на полети на Делян Пеевски.
Демерджиев ще отговаря на въпроси за размера на разходите за полетите, тяхното фактуриране и това кой ги е платил. В искането за изслушване са включени и въпроси за данни за свързани лица. Инициативата е на парламентарната група „Прогресивна България“.
Изслушването беше отложено
Разговорът по темата е бил отложен от предходната седмица. Тогава министърът се е явил в пленарната зала, но е бил поканен да коментира убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов.
Други точки в дневния ред
Преди изслушването депутатите ще обсъдят на първо четене промени в Закона за държавните резерви и военновременните запаси. Една от целите е да се регламентира достъпът на юридически лица с възложена военновременна задача и разрешение за съответния вид военно изделие до документацията, съхранявана в Централната техническа база в село Соколово.
В програмата е включено и първо четене на промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух. Предстои също ратифициране на спогодбата за въздушни съобщения между правителствата на България и Монголия.
Източници: bnrnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фен
05:56 08.10.2026
2 Партийният дом на БКП
Коментиран от #5
06:00 08.10.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Един шофьор
До коментар #2 от "Партийният дом на БКП":И да накарат фирмите поставили мантинелите на пловдивското околовръстно да ги махнат за тяхна сметка.
06:19 08.10.2026
6 ЕДГАР КЕЙСИ
06:33 08.10.2026
7 лоза
06:35 08.10.2026
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