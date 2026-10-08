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Демерджиев ще отговаря в НС за поръчките за мантинели

Демерджиев ще отговаря в НС за поръчките за мантинели

8 Октомври, 2026 05:30 744 10

  • иван демерджиев-
  • народно събрание-
  • обществени поръчки-
  • мантинели-
  • делян пеевски

Министърът ще бъде питан и за разходите за полети на Делян Пеевски и данните за свързани лица.

Демерджиев ще отговаря в НС за поръчките за мантинели - 1
Снимка: БГНЕС
Милен Ганев Милен Ганев Главен редактор във Fakti.bg

Министърът на вътрешните работи Иван Демерджиев ще бъде изслушан в Народното събрание за обществените поръчки за монтаж на мантинели. Повод са вече изнесени данни за порочни практики при възлагането им, както и информация за евентуално насочване на средства към финансиране на полети на Делян Пеевски.

Демерджиев ще отговаря на въпроси за размера на разходите за полетите, тяхното фактуриране и това кой ги е платил. В искането за изслушване са включени и въпроси за данни за свързани лица. Инициативата е на парламентарната група „Прогресивна България“.

Изслушването беше отложено

Разговорът по темата е бил отложен от предходната седмица. Тогава министърът се е явил в пленарната зала, но е бил поканен да коментира убийството на пловдивския бизнесмен Илиян Филипов.

Други точки в дневния ред

Преди изслушването депутатите ще обсъдят на първо четене промени в Закона за държавните резерви и военновременните запаси. Една от целите е да се регламентира достъпът на юридически лица с възложена военновременна задача и разрешение за съответния вид военно изделие до документацията, съхранявана в Централната техническа база в село Соколово.

В програмата е включено и първо четене на промени в Закона за чистотата на атмосферния въздух. Предстои също ратифициране на спогодбата за въздушни съобщения между правителствата на България и Монголия.

Източници: bnrnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    3 1 Отговор
    Тоя, освен че е точен с парите, явно не пращи от интелект. До сега, нищо от това, което е казал, не е успял да потвърди по някакъв начин.

    05:56 08.10.2026

  • 2 Партийният дом на БКП

    2 1 Отговор
    Една статистика от жертвите на катастрофи, вследствие на опасни мантинели през последните 10-15 години може да им изкара.

    Коментиран от #5

    06:00 08.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Един шофьор

    2 0 Отговор

    До коментар #2 от "Партийният дом на БКП":

    И да накарат фирмите поставили мантинелите на пловдивското околовръстно да ги махнат за тяхна сметка.

    06:19 08.10.2026

  • 6 ЕДГАР КЕЙСИ

    3 0 Отговор
    АДВОКАТА С "ТОЧНИТЕ ПАРИ" И "411-ИМОТА" Е .......................СЪЩИЯ МАФИОТ И КРАДЕЦ КАТО ЧОРАПА ....................... ЗА ТОВА ЧОРАПА НЕ ИЗБРА ДРУГ ЗА .......................... МИНИСТЪР НА МВР , А ИМЕННО ТОЗИ АДВОКАТ - ШАРЛАТАНИН .......................... ФАКТ !

    06:33 08.10.2026

  • 7 лоза

    0 0 Отговор
    поръчките за континели

    06:35 08.10.2026

  • 8 муцунка

    0 0 Отговор
    Поръчани са мантата и мантото на Нели.

    06:37 08.10.2026

  • 9 РЕАЛНИТЕ НОВИНИ

    1 0 Отговор
    ДЕМЕРДЖИЕВ СИ ИМАШЕ ШЕФ И ТОВА БЕШЕ ИЛИЯН ФИЛИПОВ. ДУПКАТА НА РАДЕВ – ДЕМЕРДЖИЕВ ИМА ОСОБЕНИЯ ТАЛАНТ ДА ПРОИЗВЕЖДА ЗАГЛАВИЯ В ПОНЕДЕЛНИК, КОИТО ДА СЕ ПРЕВРЪЩАТ В ПОДИГРАВКИ ДО ПЕТЪК :)

    07:12 08.10.2026

  • 10 КАРТОНЧЕТО В ГРУ

    0 0 Отговор
    СИ ИМА ДУПКА, МАЙ Е НАМЕК ;)

    07:14 08.10.2026

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