Вицепремиерът Пулев: Отмяната на забраната за износ на дизел по никакъв начин няма да доведе до дефицити на българския пазар

„Енергетиката е кръвоносната система на всяка една индустрия и на всяка една икономика. Живеем във време на безпрецедентна икономическа трансформация, в което геополитическите процеси преначертават глобалната карта на енергетиката, икономиката и индустрията“. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на международна конференция „Инициатива за Енергиен Алианс в Централна и Източна Европа“, организирана от Българската петролна и газова асоциация.

Във форума участваха министърът на енергетиката, представители на браншови и работодателски организации, водещи експерти и представители на индустрията.

По думите на вицепремиера геополитическата несигурност, прекъсването на веригите на доставки и ценовият натиск се отразяват пряко както върху домакинствата, така и върху бизнеса.

„На нашето правителство се пада нелеката задача да търсим локални решения за глобални проблеми и ние го правим в дух на партньорство и открит диалог с бранша и с водещите експерти“, подчерта Пулев.

Той посочи, че в резултат на този диалог правителството е предприело конкретни мерки за подкрепа на различни групи от населението и на българската икономика.

„Чухме гласа на бизнеса, разбрахме нуждите на индустрията и отменихме забраната за износ на дизел, без това по никакъв начин да доведе до дефицити на българския пазар. По този начин осигурихме допълнителна ликвидност не само за рафинерията в „Лукойл“, но и за индустрията като цяло – като краткосрочна мярка за засилване на конкурентоспособността“, заяви вицепремиерът.

Александър Пулев акцентира и върху необходимостта от дългосрочни решения за модернизация на инфраструктурата и привличане на частен капитал.

„На финалната права сме да разработим едно много качествено законодателство, свързано с публично-частните партньорства. Изправени сме пред огромното предизвикателство да намерим необходимия ресурс и да мобилизираме частен капитал в комбинация с интелигентно използване на европейски средства, за да направим цялостна модернизация на инфраструктурата в страната“, посочи той.

По думите му публично-частните партньорства могат да имат широк спектър от приложения – от развитието на индустриални зони и пътната инфраструктура до подобряването на транспортната и енергийната свързаност.

Вицепремиерът Пулев подчерта и значението на по-силната интеграция на България в европейските политики и на задълбочаването на партньорството със страните от Централна и Източна Европа.

„България не трябва да бъде в периферията на Европейския съюз. България трябва да бъде в сърцето, силно интегрирана във всички европейски политики, особено когато говорим за енергийна свързаност“, заяви той.

Според него това може да бъде постигнато чрез по-добра свързаност, засилени инвестиции, включително чрез публично-частни партньорства в трансгранична инфраструктура, както и чрез по-добра диверсификация на доставките.

„Ние сме за зеления преход и за всички зелени политики, но те трябва да бъдат реализирани по начин, който не нарушава допълнително нивото на конкурентоспособност на Европа. Те не трябва да водят до допълнителен ценови натиск, а трябва да бъдат съобразени с нуждите на държавите“, каза Пулев.

Вицепремиерът изтъкна, че България има възможност да засили ролята си в региона и да защитава по-ефективно интересите на индустрията и потребителите в рамките на Европейския съюз.

„Убеден съм, че тук, в този формат, в този синхрон България заедно с нашите партньори от Централна и Източна Европа ще имаме още по-силен глас. Категорично ще защитим нуждите на индустрията и на потребителите“, заяви Александър Пулев.

Той подчерта, че именно партньорството между институциите, бизнеса и браншовите организации е ключово за намирането на работещи решения в условията на глобална икономическа и енергийна трансформация.

В рамките на форума беше подписана Софийската декларация за енергийна сигурност и конкурентоспособност в Централна и Източна Европа. Документът обединява представители на енергийни организации от България, Гърция, Полша, Румъния, Словакия и Чехия и поставя началото на неформален регионален алианс за по-активен диалог с националните и европейските институции. Целта е чрез координирани действия да бъдат защитени енергийната сигурност, конкурентоспособността на индустрията и достъпните цени за потребителите в региона.