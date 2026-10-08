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Вицепремиерът Пулев: Отмяната на забраната за износ на дизел по никакъв начин няма да доведе до дефицити на българския пазар

Вицепремиерът Пулев: Отмяната на забраната за износ на дизел по никакъв начин няма да доведе до дефицити на българския пазар

8 Октомври, 2026 12:56 569 14

  • александър пулев-
  • дизел-
  • лукойл-
  • рафинерия

Осигурихме допълнителна ликвидност за българската индустрия като краткосрочна мярка за засилване на конкурентоспособността, изтъкна той

Вицепремиерът Пулев: Отмяната на забраната за износ на дизел по никакъв начин няма да доведе до дефицити на българския пазар - 1
Снимка: МИИИ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

„Енергетиката е кръвоносната система на всяка една индустрия и на всяка една икономика. Живеем във време на безпрецедентна икономическа трансформация, в което геополитическите процеси преначертават глобалната карта на енергетиката, икономиката и индустрията“. Това заяви вицепремиерът и министър на икономиката, инвестициите и индустрията Александър Пулев по време на международна конференция „Инициатива за Енергиен Алианс в Централна и Източна Европа“, организирана от Българската петролна и газова асоциация.

Във форума участваха министърът на енергетиката, представители на браншови и работодателски организации, водещи експерти и представители на индустрията.

По думите на вицепремиера геополитическата несигурност, прекъсването на веригите на доставки и ценовият натиск се отразяват пряко както върху домакинствата, така и върху бизнеса.

„На нашето правителство се пада нелеката задача да търсим локални решения за глобални проблеми и ние го правим в дух на партньорство и открит диалог с бранша и с водещите експерти“, подчерта Пулев.

Той посочи, че в резултат на този диалог правителството е предприело конкретни мерки за подкрепа на различни групи от населението и на българската икономика.

„Чухме гласа на бизнеса, разбрахме нуждите на индустрията и отменихме забраната за износ на дизел, без това по никакъв начин да доведе до дефицити на българския пазар. По този начин осигурихме допълнителна ликвидност не само за рафинерията в „Лукойл“, но и за индустрията като цяло – като краткосрочна мярка за засилване на конкурентоспособността“, заяви вицепремиерът.

Александър Пулев акцентира и върху необходимостта от дългосрочни решения за модернизация на инфраструктурата и привличане на частен капитал.

„На финалната права сме да разработим едно много качествено законодателство, свързано с публично-частните партньорства. Изправени сме пред огромното предизвикателство да намерим необходимия ресурс и да мобилизираме частен капитал в комбинация с интелигентно използване на европейски средства, за да направим цялостна модернизация на инфраструктурата в страната“, посочи той.

По думите му публично-частните партньорства могат да имат широк спектър от приложения – от развитието на индустриални зони и пътната инфраструктура до подобряването на транспортната и енергийната свързаност.

Вицепремиерът Пулев подчерта и значението на по-силната интеграция на България в европейските политики и на задълбочаването на партньорството със страните от Централна и Източна Европа.

„България не трябва да бъде в периферията на Европейския съюз. България трябва да бъде в сърцето, силно интегрирана във всички европейски политики, особено когато говорим за енергийна свързаност“, заяви той.

Според него това може да бъде постигнато чрез по-добра свързаност, засилени инвестиции, включително чрез публично-частни партньорства в трансгранична инфраструктура, както и чрез по-добра диверсификация на доставките.

„Ние сме за зеления преход и за всички зелени политики, но те трябва да бъдат реализирани по начин, който не нарушава допълнително нивото на конкурентоспособност на Европа. Те не трябва да водят до допълнителен ценови натиск, а трябва да бъдат съобразени с нуждите на държавите“, каза Пулев.

Вицепремиерът изтъкна, че България има възможност да засили ролята си в региона и да защитава по-ефективно интересите на индустрията и потребителите в рамките на Европейския съюз.

„Убеден съм, че тук, в този формат, в този синхрон България заедно с нашите партньори от Централна и Източна Европа ще имаме още по-силен глас. Категорично ще защитим нуждите на индустрията и на потребителите“, заяви Александър Пулев.

Той подчерта, че именно партньорството между институциите, бизнеса и браншовите организации е ключово за намирането на работещи решения в условията на глобална икономическа и енергийна трансформация.

В рамките на форума беше подписана Софийската декларация за енергийна сигурност и конкурентоспособност в Централна и Източна Европа. Документът обединява представители на енергийни организации от България, Гърция, Полша, Румъния, Словакия и Чехия и поставя началото на неформален регионален алианс за по-активен диалог с националните и европейските институции. Целта е чрез координирани действия да бъдат защитени енергийната сигурност, конкурентоспособността на индустрията и достъпните цени за потребителите в региона.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Въздух между ушите

    6 1 Отговор
    Какво стана с програмата ,,Празна Кошница,,?

    Коментиран от #2

    13:00 08.10.2026

  • 2 Европеец

    7 2 Отговор

    До коментар #1 от "Въздух между ушите":

    Абсолютно съм съгласен с коментара ти.... Въздух между ушите..... Тоя дизел е произведен с по-евтин петрол, сега да се произведе същото количество В едната ще бъде по-висока, заради скъпия петрол.... Въобще 37 години територията се управлява от малоумници.....

    Коментиран от #7

    13:02 08.10.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Оффф ,

    5 0 Отговор
    мазник , фалшив , лъжец и подмолен субект !

    13:06 08.10.2026

  • 5 Малий

    3 0 Отговор
    Цените на горивата ще останат високи, някой ще си купуват Поршета

    Коментиран от #8

    13:13 08.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 може би

    2 0 Отговор

    До коментар #5 от "Малий":

    потомците на похитителите на мандри от шумата и горите?

    13:28 08.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Не казва цялата истина

    1 0 Отговор
    Няма да има недостиг
    , но цената ще се повиши

    13:30 08.10.2026

  • 11 Перо

    1 0 Отговор
    И тоя селтик се вживява на “икономист”. По неговите схеми ще изнасяме скъп дизел, който ще се компенсира от БГ потребителите! Вижда се, че промените в борсовата цена за БГ има само завишение и в краен случай задържане на цените, но никога намаление или това е като енергийния регулатор: малко намаление, последване от голямо увеличение!

    Коментиран от #12

    13:41 08.10.2026

  • 12 Перо

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Перо":

    П.С. ще стане като изнасяне на евтиния ток от АЕЦ, а населението ще плаща спекулативната цена на зелената енергия от олигарсите!

    13:43 08.10.2026

  • 13 Оги

    0 0 Отговор
    Мдааа, само ще напълно гушлето на Славчо Василев малкия Мраз. Ще има и за вас да делите нагоре по веригата.

    15:35 08.10.2026

  • 14 Емо

    0 0 Отговор
    Колко е нагъл. Вместо да направят нещо да намалят цената за обикновените хора, се чудят как да измъкнат пари.

    15:50 08.10.2026

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