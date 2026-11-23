„Лукойл“ очаква оборотът на българския му бизнес през 2026 г. да бъде около 5 млрд. евро, а корпоративният данък за годината да надхвърли 40 млн. евро. Това заяви особеният търговски управител на компанията в България Евгени Симеонов пред Bulgaria ON AIR.

По думите му прогнозната печалба е между 600 и 700 млн. евро. От нея ще бъде приспаднат данъчен щит за над 300 млн. евро, като Симеонов заяви, че той ще бъде изчерпан през тази година. „Точната сума ще бъде над 40 млн. евро. Всичко над данъчния щит ще се заплати като корпоративен данък“, каза той.

Симеонов отхвърли твърденията за милиардна печалба

Особеният управител отхвърли твърденията, че „Лукойл“ реализира печалба от 2 млрд. евро. Според него при такъв резултат би бил необходим оборот между 20 и 30 млрд. евро.

„За да имаме 2 млрд. евро печалба, трябва да имаме оборот от 20-30 млрд. Това е смехотворно. Оборотът за 2026 г. ще бъде около 5 млрд. евро“, заяви Евгени Симеонов.

Той посочи, че за 2024 и 2025 г. дружеството не е внесло корпоративен данък заради натрупан данъчен щит. Симеонов заяви още, че плащането на данък върху свръхпечалбата би било неправилно решение.

По-ниски премии при доставките на нефт

Симеонов отрече компанията да купува суров петрол на завишени цени. Той заяви, че „Лукойл“ работи с големи международни доставчици и договаря по-ниски премии спрямо предходните месеци. Като пример посочи казахстански нефт КЕБКО, закупен при премия от 4,3.

Според него разходите по доставките се влияят и от престоя на танкерите. Таксата е нараснала от 160 хил. на 600 хил. долара дневно, а преминаването през Босфора отнема между 8 и 10 дни. По тази причина допълнителните разходи за един товар могат да достигнат около 5 млн. долара.

Няма очакван недостиг на горива

„Имаме и ще имаме суровина до пролетта. Несериозни са твърденията, че ще има криза на горивата“, заяви Симеонов. Той увери, че докато рафинерията „Лукойл Нефтохим Бургас“ работи, риск за снабдяването на българския пазар няма.

Американската служба за контрол на чуждестранните активи разрешава операциите на четири български дружества от групата до 24 април 2027 г. Разрешението обхваща „Лукойл Нефтохим Бургас“, „Лукойл България“, „Лукойл Авиейшън България“ и „Лукойл България Бункер“.

В компанията се извършва международен одит от „Делойт“. Симеонов заяви, че резултатите ще бъдат оповестени публично, доколкото не съдържат търговска тайна. Той добави, че към момента няма официален документ от потенциален купувач, който да е поискал достъп до активите на „Лукойл“.