Близо 100 фирми ще получат 61,5 млн. евро за укрепване на отбранителния капацитет

Близо 100 български компании ще получат 61,5 млн. евро за модернизация на производствата на продукти за отбрана и изделия с двойна употреба. Подкрепата е осигурена по процедура по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, управлявана от Изпълнителна агенция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ).

По мярката кандидатстваха близо 200 микро-, малки, средни и големи фирми. Те можеха да заявят безвъзмездна помощ от 51 129 евро до 3,6 млн. евро. С европейските средства ще могат да се купуват машини, съоръжения, оборудване, специализиран софтуер, както и патенти, лицензи и ноу-хау.

Целта е предприятията да подобрят промишления си капацитет в производството на продукти за отбраната и изделия с двойна употреба. Стоки с двойно предназначение са например високопроизводителни компютри и микропроцесори, радарни системи, лидари, криптографски софтуер, дронове, други безпилотни апарати и т.н. По процедурата ще се финансират и строително-монтажни работи, като те не могат да надхвърлят 50% от общите разходи по съответните проекти.

Одобрените компании ще бъдат поканени от Изпълнителната агенция към МИДТ за подписване на договори. Пълният списък на фирмите можете да видите на: (https://pkip.egov.bg/wps/portal/program-pkip/procedures/open.for.applications/bg16rfpr001-6.001 ).

Поради големия брой класирани в резервните списъци проектни предложения Управляващият орган ще обсъди възможностите за осигуряване на допълнителни средства за увеличаване на бюджета по процедурата.