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Близо 100 фирми ще получат 61,5 млн. евро за укрепване на отбранителния капацитет

Близо 100 фирми ще получат 61,5 млн. евро за укрепване на отбранителния капацитет

8 Октомври, 2026 14:07 595 6

  • мидт-
  • фирми-
  • отбранителен капацитет-
  • програма „конкурентоспособност и иновации в предприятията“

По мярката кандидатстваха близо 200 микро-, малки, средни и големи фирми

Близо 100 фирми ще получат 61,5 млн. евро за укрепване на отбранителния капацитет - 1
Снимка: Shutterstock
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Близо 100 български компании ще получат 61,5 млн. евро за модернизация на производствата на продукти за отбрана и изделия с двойна употреба. Подкрепата е осигурена по процедура по Програма „Конкурентоспособност и иновации в предприятията“, управлявана от Изпълнителна агенция „Европейски фондове за конкурентоспособност“ към Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ).

По мярката кандидатстваха близо 200 микро-, малки, средни и големи фирми. Те можеха да заявят безвъзмездна помощ от 51 129 евро до 3,6 млн. евро. С европейските средства ще могат да се купуват машини, съоръжения, оборудване, специализиран софтуер, както и патенти, лицензи и ноу-хау.

Целта е предприятията да подобрят промишления си капацитет в производството на продукти за отбраната и изделия с двойна употреба. Стоки с двойно предназначение са например високопроизводителни компютри и микропроцесори, радарни системи, лидари, криптографски софтуер, дронове, други безпилотни апарати и т.н. По процедурата ще се финансират и строително-монтажни работи, като те не могат да надхвърлят 50% от общите разходи по съответните проекти.

Одобрените компании ще бъдат поканени от Изпълнителната агенция към МИДТ за подписване на договори. Пълният списък на фирмите можете да видите на: (https://pkip.egov.bg/wps/portal/program-pkip/procedures/open.for.applications/bg16rfpr001-6.001 ).

Поради големия брой класирани в резервните списъци проектни предложения Управляващият орган ще обсъди възможностите за осигуряване на допълнителни средства за увеличаване на бюджета по процедурата.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Баце

    4 1 Отговор
    Демек под една или друга форма, плюскането продължава.
    Много здраве на данакоплатците балъци.

    14:20 08.10.2026

  • 3 така, така

    3 1 Отговор
    Почна се с раздаването на баницата!
    ББ и Пеевски кльопаха от ремонт на ремонта, а тук се очертава безкрайния празник, произтичащ от изоставане в технологичното развитие. Ще се лее пара от пусто в празно.

    14:26 08.10.2026

  • 4 Мрежа против дронове

    3 0 Отговор
    Нещо като оградата по турската граница. Модерна високотехнологична, с термокамери и ток по мрежата. Също като в Джурасик парк.

    14:50 08.10.2026

  • 5 Ужас

    1 0 Отговор
    Крадене, този път е друг крадеца,
    Пак си избрахме крадец

    15:35 08.10.2026

  • 6 Ковача

    1 0 Отговор
    Мисля чеединствено умствения им капацитет трябва да се повиши.А с тези 61 милн са за никъде.Ум не се купува.Де да можеше да им го прелеят или набият.Язък за милионите.

    15:43 08.10.2026

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