Зам.-министър Йосифова: Изкуственият интелект е възможност да повишим производителността на бизнеса

Бъдещето не е избор между човека и технологията, а съвместно съществуване, водено от баланса между бързото технологично развитие и защитата на правата на човека. Това каза зам.-министърът на иновациите и дигиталната трансформация Мира Йосифова, която откри международна конференция на тема „Въздействието на изкуствения интелект върху основните права и ролята на правозащитните институции“ в София. Събитието беше организирано от омбудсмана на България.

„Държава, която умее да пази този баланс, печели и доверието на гражданите, и ползите от иновациите“, посочи Йосифова.

По думите ѝ изкуственият интелект не е нито заплаха, нито гаранция за напредък. „Ефектът му зависи от начина, по който го използваме. Той е възможност да повишим производителността на бизнеса, да променим начина, по който учим и работим, да направим държавата по-близка до хората“, каза още зам.-министър Йосифова.

Според нея докато технологията навлиза в живота ни и в администрацията, имаме отговорността да намерим правилния баланс да използваме пълноценно добавената стойност, която тя ни предлага, и да вградим човешкия контрол. „Тук е ролята на правозащитните институции и на омбудсмана. Чрез жалбите на гражданите те първи виждат къде технологията не работи за хората и могат да помогнат рисковете да се откриват навреме“, подчерта Йосифова.

Зам.-министърът акцентира, че в МИДТ активно се работи по националната нормативна рамка за прилагането на европейския Акт за изкуствения интелект. „Тя ще осигури ясни отговорности за институциите, предвидими правила за бизнеса и ефективна защита на правата на гражданите“, отбеляза Йосифова.

В заключение зам.-министърът отново наблегна върху необходимостта от баланс между ползите от изкуствения интелект и защитата на правата на човека. „По този начин България ще спечели от тази технология не заради бързото, а правилното ѝ внедряване“, убедена е Йосифова.

В международната конференция участие взеха още омбудсманът на България Велислава Делчева, съдията в Европейския съд по правата на човека проф. Диана Ковачева, председателят на парламентарната комисия по иновациите и дигиталната трансформация Томислав Дончев, експерти в областите на технологиите и правата на човека и др.