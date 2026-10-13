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Зам.-министър Йосифова: Изкуственият интелект е възможност да повишим производителността на бизнеса

Зам.-министър Йосифова: Изкуственият интелект е възможност да повишим производителността на бизнеса

13 Октомври, 2026 13:41 376 12

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Tя акцентира, че в МИДТ активно се работи по националната нормативна рамка за прилагането на европейския Акт за изкуствения интелект.

Зам.-министър Йосифова: Изкуственият интелект е възможност да повишим производителността на бизнеса - 1
Снимка: МИДТ
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Бъдещето не е избор между човека и технологията, а съвместно съществуване, водено от баланса между бързото технологично развитие и защитата на правата на човека. Това каза зам.-министърът на иновациите и дигиталната трансформация Мира Йосифова, която откри международна конференция на тема „Въздействието на изкуствения интелект върху основните права и ролята на правозащитните институции“ в София. Събитието беше организирано от омбудсмана на България.

„Държава, която умее да пази този баланс, печели и доверието на гражданите, и ползите от иновациите“, посочи Йосифова.

По думите ѝ изкуственият интелект не е нито заплаха, нито гаранция за напредък. „Ефектът му зависи от начина, по който го използваме. Той е възможност да повишим производителността на бизнеса, да променим начина, по който учим и работим, да направим държавата по-близка до хората“, каза още зам.-министър Йосифова.

Според нея докато технологията навлиза в живота ни и в администрацията, имаме отговорността да намерим правилния баланс да използваме пълноценно добавената стойност, която тя ни предлага, и да вградим човешкия контрол. „Тук е ролята на правозащитните институции и на омбудсмана. Чрез жалбите на гражданите те първи виждат къде технологията не работи за хората и могат да помогнат рисковете да се откриват навреме“, подчерта Йосифова.

Зам.-министърът акцентира, че в МИДТ активно се работи по националната нормативна рамка за прилагането на европейския Акт за изкуствения интелект. „Тя ще осигури ясни отговорности за институциите, предвидими правила за бизнеса и ефективна защита на правата на гражданите“, отбеляза Йосифова.

В заключение зам.-министърът отново наблегна върху необходимостта от баланс между ползите от изкуствения интелект и защитата на правата на човека. „По този начин България ще спечели от тази технология не заради бързото, а правилното ѝ внедряване“, убедена е Йосифова.

В международната конференция участие взеха още омбудсманът на България Велислава Делчева, съдията в Европейския съд по правата на човека проф. Диана Ковачева, председателят на парламентарната комисия по иновациите и дигиталната трансформация Томислав Дончев, експерти в областите на технологиите и правата на човека и др.


България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 честен ционист

    4 0 Отговор
    Ганчо ще види сметката и на изкуствения интелект. До каквото се докопа, читаво не остава.

    13:43 13.10.2026

  • 2 Що не

    2 0 Отговор
    се измитате вече ?

    13:46 13.10.2026

  • 3 Тик-Ток

    3 1 Отговор
    Изкуствения интелект е възможност да замени всички вас безделници и безполезници

    13:46 13.10.2026

  • 4 Уф , налей си малко интелект.

    2 0 Отговор
    Миличка.

    13:47 13.10.2026

  • 5 Някой

    2 0 Отговор
    По-бързо търсене и намиране на решения. Казвам го като програмист. Но не може да имаш никакво доверие на върнатото от него. Сумати грешки прави. Един вид взимаш нещо от върнатото от него или като идея. Иначе няма никакви идеи като на хора. Когато говориш за 2 или повече неща, тотално бърка кое за кое е - приписва едно на друго. Реално е обръщение и отговор, и трябва да има кой да борави с него и дори да задава правилните въпроси.

    13:48 13.10.2026

  • 6 Овчар

    1 0 Отговор
    Грешно твърдение на един кърлеж..! В момента ИИ помага на хора с любителски технически познания да правят наказателни автономни дронове и скоро заплахата ще всее страх..!

    13:48 13.10.2026

  • 7 Енигма

    1 0 Отговор
    Нещо колкото повече технологии навлязоха в бита на човека, а живота не стана по лек. Навсякъде камери, сензори за наблюдение уж да пазят хората, а то престъпността и престъпниците стават повече!

    13:49 13.10.2026

  • 8 Поради липса на естествен

    2 0 Отговор
    В министерството. Не стига че не работите , а и някакъв интелект да ви върши работата.

    13:49 13.10.2026

  • 9 ИИ не е панацея

    3 0 Отговор
    особено, когато го използват хора без ЕИ!

    13:51 13.10.2026

  • 10 мисъл на политик

    2 0 Отговор
    С топлата вода може активно да се къпем.

    13:59 13.10.2026

  • 11 хех

    1 0 Отговор
    ... "да повишиМ"... вика! ха ха ха Ти лично какво ще повишаваш ма патко? Твоят личен привнос в това повишение какъв ще е, че говориш в първо лице?

    14:00 13.10.2026

  • 12 ДрайвингПлежър

    1 0 Отговор
    Аз предлагам като почнем с по един ИИ бот вместо министри и зам министри?!
    100% ще се повиши не само производителността и ефективността ами и качеството!!

    14:08 13.10.2026

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