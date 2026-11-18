Министерският съвет одобри днес проект на Закон за Европейския портфейл за цифрова самоличност (ЕПЦС), с който се създава националната правна и институционална рамка за въвеждането и използването на европейския портфейл в България. Едновременно с това Министерството на иновациите и дигиталната трансформация пусна официалния информационен сайт на BG Wallet, българския европейски портфейл за цифрова самоличност - https://wallet.gov.bg/ .

С BG Wallet гражданите ще могат сигурно да заявяват, получават, съхраняват и представят данни за своята самоличност и електронни удостоверения, без да се налага многократно да представят документи пред различни институции и доставчици на услуги. Това ще намали административната тежест и ще улесни достъпа до електронни административни, обществени и частни услуги, включително при трансгранично използване в рамките на Европейския съюз. За бизнеса портфейлът ще улесни електронната идентификация на клиенти, дистанционното обслужване и обмена на данни.

„Целта е гражданите да разполагат с удобен, сигурен и безплатен инструмент за управление и удостоверяване на своята цифрова самоличност, който да улеснява ежедневното им взаимодействие с институциите, бизнеса и доставчиците на услуги. Вече работи и информационен сайт, където всеки може да научи какво представлява портфейлът, как ще работи и какво ще може да прави с него“, заяви министърът на иновациите и дигиталната трансформация Иван Василев.

Законопроектът гарантира, че използването на портфейла ще бъде доброволно, а издаването и използването му - безплатни. Предвижда се и възможност за използване на квалифициран електронен подпис чрез портфейла. Новата уредба гарантира сигурност и защита на личните данни и по-голям контрол на гражданите върху информацията, която споделят, с правила за сертифициране на портфейлите, надзор върху доставчиците и механизми за реакция при уязвимости.

На wallet.gov.bg гражданите могат да научат как ще удостоверяват самоличността си чрез мобилен телефон, какви цифрови документи ще могат да използват и при какви услуги ще бъде приложим портфейлът, както онлайн, така и при обслужване на място. Сайтът представя практически примери от ежедневието, условия за използване и отговори на често задавани въпроси.

С приемането на закона България ще изгради необходимите условия за участие в общата европейска екосистема за цифрова самоличност. Въвеждането на BG Wallet ще бъде поетапно, като постепенно ще се разширява обхватът на достъпните документи, услуги и организации. Информацията за пускането на мобилното приложение и официалните връзки за изтегляне ще бъдат публикувани на wallet.gov.bg.