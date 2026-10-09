Новини
България »
8 външни експерти се включват към екипите на МИДТ в удостоверяването на машините за гласуване

8 външни експерти се включват към екипите на МИДТ в удостоверяването на машините за гласуване

9 Октомври, 2026 10:00 546 14

  • експерти-
  • мидт-
  • машини за гласуване

Всичките те са с умения и опит в информационната сигурност, работата с инструменти за проверка на изходен софтуерен код за уязвимости и грешки в сигурността, QA процеси и жизнен цикъл на разработка на софтуер и др.

8 външни експерти се включват към екипите на МИДТ в удостоверяването на машините за гласуване - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Осем външни експерти се включват в работата на екипите в Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ) по процеса по удостоверяване на техническите устройства за машинно гласуване за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г.

Всичките те са с умения и опит в информационната сигурност, работата с инструменти за проверка на изходен софтуерен код за уязвимости и грешки в сигурността, QA процеси и жизнен цикъл на разработка на софтуер и др. Осемте специалисти отговарят на поставените изисквания и критерии за участие в процеса, съгласно утвърдената Процедура.

МИДТ проведе прозрачен избор за привличането на висококвалифицирани експерти с цел процесът по удостоверяване да бъде максимално професионален, проверим и отворен.

Прозрачността през целия процес е ключова предпоставка за доверието на гражданите в изборите.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 оня с коня

    2 2 Отговор
    няма да гласувам, докат не ми платят
    не съм дльжен да овластявам никого

    Коментиран от #4, #11

    10:06 09.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Експерт ?

    2 2 Отговор
    Български ?

    10:09 09.10.2026

  • 4 В такъв Случай !

    2 3 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    Те Ще Се Самоовластят !

    На Тях Не ем Пука !

    За тях така е По - Добре !

    10:11 09.10.2026

  • 5 Вече няма смисъл

    4 2 Отговор
    Да се гласува всички избори са манипулирани! Само се харчат парите на народа, който трябва да се поемат изцяло от кандидатите в изборния ден.

    10:13 09.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Цвете

    1 1 Отговор
    ЕКСПЕРТИТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ ЛИ СА? НА КОНКУРС ЛИ СА СЕ ЯВИЛИ ? КОЛКО СА НА БРОЙ? 🤔🇧🇬🤔

    10:16 09.10.2026

  • 8 сега ще се увеличи населението ни ха ха

    1 0 Отговор
    по време на избори населението на българия се увеличава на 8 милиона ха ха ха

    10:18 09.10.2026

  • 9 с машините мача е свирен

    1 0 Отговор
    не случайно дори Бойко Борисов каза че няма да гласува.

    10:20 09.10.2026

  • 10 Павел Пенев

    3 0 Отговор
    Машините като цяло нямат нужда от никакъв ремонт. Ако за всеки избор държавата плаща по 8 милиона евро на фирмата "Сиела", по добре да не правим избори.

    10:26 09.10.2026

  • 11 Балотажна машинка

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "оня с коня":

    (-) Йотова
    (+) Костадинов

    Гласувай с удоволствие !

    10:51 09.10.2026

  • 12 да питам

    0 0 Отговор
    Как така всички избори от 2020 до сега са около 50 милиона Евро, а сега президентските избори вече минаха 120 милиона ЕВРО? Кой обърна изборите на печеливш бизнес?

    11:02 09.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Голям

    1 0 Отговор
    И кои ще да са тези външни експерти да не са митрофанова, орбан, фицо... и други подобни русофили, поддтржници на румен радев и илияна йотова.

    11:52 09.10.2026

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове