8 външни експерти се включват към екипите на МИДТ в удостоверяването на машините за гласуване

Осем външни експерти се включват в работата на екипите в Министерството на иновациите и дигиталната трансформация (МИДТ) по процеса по удостоверяване на техническите устройства за машинно гласуване за предстоящите избори за президент и вицепрезидент на 25 октомври 2026 г.
Всичките те са с умения и опит в информационната сигурност, работата с инструменти за проверка на изходен софтуерен код за уязвимости и грешки в сигурността, QA процеси и жизнен цикъл на разработка на софтуер и др. Осемте специалисти отговарят на поставените изисквания и критерии за участие в процеса, съгласно утвърдената Процедура.
МИДТ проведе прозрачен избор за привличането на висококвалифицирани експерти с цел процесът по удостоверяване да бъде максимално професионален, проверим и отворен.
Прозрачността през целия процес е ключова предпоставка за доверието на гражданите в изборите.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 оня с коня
не съм дльжен да овластявам никого
Коментиран от #4, #11
10:06 09.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Експерт ?
10:09 09.10.2026
4 В такъв Случай !
До коментар #1 от "оня с коня":Те Ще Се Самоовластят !
На Тях Не ем Пука !
За тях така е По - Добре !
10:11 09.10.2026
5 Вече няма смисъл
10:13 09.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 Цвете
10:16 09.10.2026
8 сега ще се увеличи населението ни ха ха
10:18 09.10.2026
9 с машините мача е свирен
10:20 09.10.2026
10 Павел Пенев
10:26 09.10.2026
11 Балотажна машинка
До коментар #1 от "оня с коня":(-) Йотова
(+) Костадинов
Гласувай с удоволствие !
10:51 09.10.2026
12 да питам
11:02 09.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Голям
11:52 09.10.2026