Важните новини във ФАКТИ на 13.10.2026 г.

Йотова: Ще сезираме Съвета за сигурност на ООН заради зачестилите атаки срещу кораби в Черно море

България ще предприеме действия за сезиране на Съвета за сигурност на ООН заради зачестилите атаки срещу търговски кораби в Черно море. Страната ни работи и за включването на извънредна точка за сигурността на корабоплаването в дневния ред на предстоящия Европейски съвет. Не се изключва и задействане на член 4 от Северноатлантическия договор, но подобна стъпка трябва да бъде внимателно преценена и би имала по-голяма тежест, ако бъде предприета съвместно от няколко държави. Това заяви президентът Илияна Йотова пред NOVA след атаките срещу два търговски кораба край българското крайбрежие.

Държавният глава обясни, че целта на дипломатическите усилия е да бъде постигнато прекратяване на нападенията и да се гарантира безопасното корабоплаване в целия Черноморски басейн, а не само в коридора, използван от България, Румъния и Турция.

„Това са мерки, които са насочени към това да сложим мораториум върху използването на дронове и да се прекратят всякакви бойни действия в целия басейн на Черно море. Не става дума само за нашия коридор, защото сами разбирате, че това не е възможно и няма да доведе до кой знае какви резултати“, подчерта Йотова.

Илияна Йотова: Русия има право на вето в Съвета за сигурност на ООН, но ще поставим въпроса за Черно море

България и Румъния ще поискат включването на извънредна точка, посветена на сигурността на Черно море, в дневния ред на предстоящата среща на върха на Европейския съвет на 15 и 16 октомври в Брюксел. Целта е да се постигне обща позиция на европейските държави и впоследствие да започнат преговори с останалите страни от Черноморския басейн за прекратяване на военните действия и осигуряване на безопасността на корабоплаването. Това заяви президентът Илияна Йотова пред медиите във връзка с атаките с дронове в Черно море, предаде репортер на ФОКУС.

Четирима от спасените моряци от HS Dignity пристигнаха във Варна, петият се очаква по-късно

Четирима от общо петима спасени моряци от товарния кораб HS Dignity пристигнаха на Морската гара във Варна точно в 20:15 часа, предаде репортер на ФОКУС. На място ги очакваха медицински екипи и линейка.

От „Булгаргаз” поискаха 34% по-скъп газ през ноември

Природният газ може да поскъпне с близо 34% през ноември. Това предлага „Булгаргаз“ в заявление до Комисията за енергийно и водно регулиране, информират от Нова телевизия. Исканата цена е 59,08 евро за мегаватчас, без таксите за достъп и пренос, акциз и ДДС. Действащата цена за месец октомври е 44.09 евро за мегаватчас.

От дружеството обосновават предложението си с разходите за доставка на природен газ, включително по дългосрочния договор с Азербайджан, както и с доставките на втечнен природен газ и добива от подземното газохранилище „Чирен“. В заявлението е посочено и влиянието на цените на европейските газови пазари.

Спряха издирването на 11 моряци от потъналия HS Dignity край Шабла

Операцията е временно преустановена заради тъмнината и намалената видимост. Петима моряци са спасени, а България поиска техническа помощ от ЕС и НАТО за разследването на атаките с дронове.

Делегация от Европейския парламент ще посети София и Варна заради атаките срещу кораби в Черно море

Делегация от Европейския парламент ще посети София и Варна през следващите две седмици заради нападенията срещу търговски кораби край българското крайбрежие, информират от Нова телевизия. Инициативата е на евродепутатите Андрей Новаков и Емил Радев от ГЕРБ/ЕНП, които настояват за общ европейски отговор на заплахите за сигурността в Черно море.

В посещението се очаква да се включат представители на комисията по отбрана в Европейския парламент. Предвижда се те да се запознаят на място с обекти от критичната инфраструктура, свързани със сигурността на населението.

Инициативата беше обявена след общо видеообръщение на евродепутати от Европейската народна партия, в което те осъдиха атаките срещу цивилното корабоплаване и изразиха подкрепа за България.

Тодор Тагарев: След четири ударени кораба и 20 загинали, от устата на Радев внимателно се отрони думата "Русия"

Войната е на нашите граници от доста време. Това каза в "Денят на живо" по Nova News бившият министър на отбраната проф. Тодор Тагарев, след като тази нощ нови два кораба бяха поразени на ръба на териториалните води на България, цитиран от novini.bg.

От МВР: Загиналият при катастрофата на АМ "Тракия" е служител на "Автомагистрали"

Загиналият при катастрофата на 27-ия км на автомагистрала „Тракия“ в посока София е служител на пътноподдържаща фирма, който е обезпечавал друга аварирала кола след предходно леко пътнотранспортно произшествие, съобщиха от Областната дирекция на МВР - София, цитирани от bTV.

"Лукойл“ след новите атаки в Черно море: Към момента няма отказани доставки на нефт

Към момента няма отказани доставки на нефт въпреки атаките срещу търговски кораби в Черно море. Това заяви за bTV Ани Борисова, съветник по корпоративни стратегии и комуникации към специализираната администрация на „Лукойл“ и особения търговски управител.

Демерджиев показа ВИДЕО от евакуацията на екипажа на „Челси – 3“ край Варна

Екипажът на кораба „Челси – 3“ е евакуиран край Варна при силно вълнение и бурно море. Плавателният съд е бил ударен от дронове, а спасителната операция е извършена от граничния полицейски кораб 514 – „Бургас“.

Катастрофа между три коли на АМ "Тракия": един загина, двама са в болница

Един човек е загинал, а двама са транспортирани в болница след катастрофа на 27-ия километър на автомагистрала „Тракия“ в посока София. Това съобщиха за БТА от Областната дирекция на МВР – София.

Каракачанов призовава за спешни преговори с Турция и Румъния

България трябва да проведе спешни разговори с Турция и Румъния по темата за сигурността в Черно море. Не бива да чакаме, а незабавно да поемем инициативата за дипломатическо решение, за да не се превърнат в ежедневие новините за разрушени от дронове кораби и спиране на корабоплаването в Черно море. Това обяви днес пред медии в Благоевград Красимир Каракачанов – доктор по международно право и международни отношения, лидер на ВМРО и министър на отбраната и вицепремиер по сигурността в периода 2017-2021 г. Позицията му е по повод военните действия в Черно море, които с всеки изминал ден стават все по-интензивни и вече застрашават пряко сигурността на България.

След ударите в Черно море: България разполага още две системи с дронове и допълнителни ракетни комплекси

България предприема допълнителни мерки за защита на Черноморското крайбрежие след ударите с дронове срещу два търговски кораба. Ще бъдат разположени още две безпилотни летателни системи за засилване на наблюдението в Черноморския регион, както и допълнителни ракетни комплекси, както и засилване на наблюдението в региона. Това съобщи министърът на отбраната Димитър Стоянов на брифинг, посветен на ударите с дронове по товарни кораби в Черно море, цитиран от Нова телевизия.

По думите му обстановката във водния басейн става все по-сложна, а България, Румъния и Турция вече обсъждат общи мерки за повишаване на сигурността и по-ефективен обмен на информация.

Военният министър обяви, че страната ни ще разположи допълнителни средства за наблюдение и противодействие на безпилотни апарати. Част от техниката вече е придобита, а военнослужещите, които ще работят с нея, са преминали обучение.

Ива Михайлова не се явила в полицията в Кочани, прокуратурата в Северна Македония иска задържането ѝ

Полицията в Кочани е уведомила Основния съд в града, че вчера Ива Михайлова не се е явила в участъка и не се е подписала, както е определено в мярката ѝ за неотклонение, съобщава БНТ.

Корнелия Нинова: Влязохме в окото на финансовата и икономическа буря. Ще става страшно!

Влязохме в окото на финансовата и икономическа буря. Ще става страшно.

Митрофанова: Атаките в Черно море може да са провокация

Атаките срещу търговски кораби в Черно море може да са провокация от трета страна. Това е заявила посланикът на Руската федерация в България Елеонора Митрофанова по време на среща с министър-председателя Румен Радев в Министерския съвет.

България, Румъния и Турция обсъждат общи действия в Черно море

България, Румъния и Турция обсъждат общи действия за повишаване на сигурността в Черно море след инцидентите през нощта, при които бяха поразени два търговски кораба. Министърът на отбраната Димитър Стоянов е провел телефонни разговори със заместник министър-председателя и министър на националната отбрана на Румъния Раду Мируца и с министъра на националната отбрана на Турция Яшар Гюлер.

Зам.-министър Йосифова: Изкуственият интелект е възможност да повишим производителността на бизнеса

Бъдещето не е избор между човека и технологията, а съвместно съществуване, водено от баланса между бързото технологично развитие и защитата на правата на човека. Това каза зам.-министърът на иновациите и дигиталната трансформация Мира Йосифова, която откри международна конференция на тема „Въздействието на изкуствения интелект върху основните права и ролята на правозащитните институции“ в София. Събитието беше организирано от омбудсмана на България.

Потъналият край Крапец кораб е HS DIGNITY

Потъналият след атака с дронове кораб на около 17 морски мили от Крапец е HS DIGNITY. Петима души от екипажа са спасени, а 11 моряци се издирват, съобщи областният управител на Добрич Руслан Страхилов.

Разходите за застраховане на танкери в Черно море скочиха до $2,5 млн.

Разходите за застраховане на кораби, превозващи петрол през Черно море, са нараснали рязко от около 200 хил. до 2,5 млн. долара на плавателен съд през последните месеци. Това оскъпява транспортирането на суров петрол и оказва допълнителен натиск върху цените на горивата в България, заяви пред БНТ особеният търговски управител на компаниите на "Лукойл" в нашата страна Евгени Симеонов.



Той заяви, че повишението отразява нарастващите рискове за търговското корабоплаване след многократни атаки срещу кораби и пристанищна инфраструктура. Тези суми представляват 12,5-кратно увеличение на застрахователните разходи, което се равнява на допълнителни 2,3 милиона долара на кораб, посочи Симеонов.



Лондонският пазар за морско застраховане вече разшири през септември изискванията си за докладване на дейността в зони с висок риск в Черно море, обхващайки целия басейн. Плаванията в териториалните води на съседни държави – включително България, Румъния, Грузия и Турция – остават извън обхвата на изискванията за уведомяване. Агенция Ройтерс съобщи, че премиите за покриване на военни рискове оскъпяват с още стотици хиляди долари разходите за седемдневни курсове.



Заплахата се разпростира и към изключителната икономическа зона на България. На 6 октомври дронове поразиха два търговски кораба, като потопиха плаващия под флага на Того танкер "Алфа Уатан" (Alfa Watan) и повредиха плаващия под флага на Палау "Ейбъл" (Able). Всички 18 членове на екипажа на "Ейбъл" бяха спасени. По-рано днес още два товарни кораба бяха ударени от дронове в Черно море в изключителната икономическа зона на България, като единият от тях потъна.



Разходите за корабоплаване се покачваха още преди атаките през октомври. През август агенция Блумбърг съобщи, че референтните дневни приходи на танкерите по маршрута Новоросийск – Аугуста са достигнали рекордните 440 948 долара при превоз на 135 000 тона суров петрол. Тази стойност се е увеличила със 140% от началото на юли.



Рафинерията на "Лукойл" в Бургас продължава да получава доставки на суров петрол. Симеонов заяви вчера по БНТ, че в обекта не е имало отменени доставки и са осигурени количества за работа до началото на декември. Той също така защити решението на България да отмени ограниченията върху износа на дизел, като изтъкна, че ако на рафинерията се попречи да продава излишната продукция в чужбина, тя може да бъде принудена да намали преработката на суров петрол с напълването на складовите съоръжения.



Симеонов заяви, че рафинерията произвежда повече дизел, отколкото България потребява, и че ограниченията върху износа на дизел биха могли съответно да доведат до намаляване на производството на бензин, авиационно гориво и други петролни продукти.

Пулев във Вашингтон: Имаме потенциал да задълбочим индустриалното партньорство със САЩ във високите технологии и отбраната

Разполагаме с възможности да ускорим процесите и да изведем индустриалното си сътрудничество на следващо ниво. България е отворена за привличане на американски инвестиции.

Моряк от „Челси 3“: Руски дрон ни уцели три пъти

„Дрон ни уцели три пъти. Руски дрон!“, заяви моряк от екипажа на „Челси 3“ след атаката в Черно море. Търговският кораб е бил поразен на 18 мили източно от Бяла, в близост до българските териториални води. Всичките 15 моряци на борда са спасени.

Кеворк Кеворкян: Как ги продават

Тукашните полит-гадатели са напълно безразлични към съдбата на героите си - и те си остават докрай някакви отблъскващо нереални хорица, сякаш създадени с единственото предназначение да ни дразнят.

Георг Георгиев: Премиерът трябваше да се обади директно на Песков или на президента Путин

Всички подкрепяме спирането на кръвопролитната война и загубата на човешки животи. Всички искаме да видим успокояване на ситуацията. Всички искаме да видим, че тези въоръжени конфликти, които се случват непосредствено до нашата граница, спират. Това обаче не означава абдикация от защитата на националната ни сигурност и отстъпление от отбрана на националните ни интереси. Това каза депутатът от ГЕРБ Георг Георгиев във връзка с поразените днес кораби в Черно море.

Нова катастрофа след неправилно пресичане на жп линия от страна на лек автомобил - още една от новите мотриси Шкода е извън строя

Още една от новите електрически мотриси Шкода е с повреда. Преди минути при неправилно пресичане на железопътна линия от страна на лек автомобил, същият е бил ударен от въпросния влак. Това се е случило в междугарието Бойчиновци – Мърчево.