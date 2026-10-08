Петрова: Коридор 8 е шанс за по-голяма свързаност на Балканите

Коридор 8 не е просто отсечка на картата, а възможност за по-голяма свързаност в региона, заяви министърът на външните работи Велислава Петрова след Международната министерска конференция за Коридор 8 в София. Според нея проектът трябва да се разглежда по-широко – като транспортна, енергийна и стратегическа връзка.

„Коридор 8 трябва да бъде разглеждан и като възможност за една мрежа от коридори“, каза Петрова. Тя посочи, че наред с транспортната инфраструктура особено значение имат военната мобилност и енергийното измерение на проекта.

България ще бъде домакин на регионален форум

Външният министър припомни, че България ще бъде домакин на регионален форум за свързаност през следващата година. По думите ѝ конференцията в София е дала политически тласък на инициатива, която от години е сред приоритетите на различни правителства.

„Много години и правителства са поставяли тази инициатива на преден план, но невинаги е имало необходимата политическа воля и импулс за изпълнение в сроковете, които са необходими“, заяви Петрова. Тя добави, че сега се създава възможност Коридор 8 отново да бъде основен приоритет.

Участие на представители от региона и партньорски държави

В конференцията участваха европейският комисар по разширяването Марта Кос, министърът на външните работи и външната търговия на Северна Македония Тимчо Муцунски, министърът за Европа и външните работи на Албания Ферит Ходжа и генералният директор на дирекция „Европа и международна търговска политика“ в италианското външно министерство Никола Верола.

Петрова посочи, че във форума са се включили представители на най-високо министерско ниво от държавите участници и от Европейската комисия. В дискусиите са участвали още представители на САЩ, Обединеното кралство, Украйна, Румъния и други държави от Западните Балкани.

Източници: bta.bg