Петрова: Коридор 8 е шанс за по-голяма свързаност на Балканите

Коридор 8 не е просто отсечка на картата, а възможност за по-голяма свързаност в региона, заяви министърът на външните работи Велислава Петрова след Международната министерска конференция за Коридор 8 в София. Според нея проектът трябва да се разглежда по-широко – като транспортна, енергийна и стратегическа връзка.
„Коридор 8 трябва да бъде разглеждан и като възможност за една мрежа от коридори“, каза Петрова. Тя посочи, че наред с транспортната инфраструктура особено значение имат военната мобилност и енергийното измерение на проекта.
България ще бъде домакин на регионален форум
Външният министър припомни, че България ще бъде домакин на регионален форум за свързаност през следващата година. По думите ѝ конференцията в София е дала политически тласък на инициатива, която от години е сред приоритетите на различни правителства.
„Много години и правителства са поставяли тази инициатива на преден план, но невинаги е имало необходимата политическа воля и импулс за изпълнение в сроковете, които са необходими“, заяви Петрова. Тя добави, че сега се създава възможност Коридор 8 отново да бъде основен приоритет.
Участие на представители от региона и партньорски държави
В конференцията участваха европейският комисар по разширяването Марта Кос, министърът на външните работи и външната търговия на Северна Македония Тимчо Муцунски, министърът за Европа и външните работи на Албания Ферит Ходжа и генералният директор на дирекция „Европа и международна търговска политика“ в италианското външно министерство Никола Верола.
Петрова посочи, че във форума са се включили представители на най-високо министерско ниво от държавите участници и от Европейската комисия. В дискусиите са участвали още представители на САЩ, Обединеното кралство, Украйна, Румъния и други държави от Западните Балкани.
Източници: bta.bg
Напиши коментар:
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Не мога да я
Коментиран от #14
16:29 08.10.2026
2 878787
16:29 08.10.2026
3 честен ционист
16:30 08.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 Да , бе
16:35 08.10.2026
6 Чворова
16:39 08.10.2026
7 Екзекутираха
16:41 08.10.2026
8 Всички транспортни коридори,
Коментиран от #17
16:44 08.10.2026
9 Този коментар е премахнат от модератор.
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Този коментар е премахнат от модератор.
12 Аз Искам !
А Не В Задгробния Си !
Живот !
16:56 08.10.2026
13 Горски
17:05 08.10.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Килер номер девет
17:14 08.10.2026
16 Купи идеи на кухи политици
Коментиран от #20
17:15 08.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Въпросната
17:16 08.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 елемнтарно
До коментар #16 от "Купи идеи на кухи политици":имат имат - да краднат искат
17:22 08.10.2026
21 Кукумявка
17:36 08.10.2026
22 ШЕКСПИР
17:43 08.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.