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Петрова: Коридор 8 е шанс за по-голяма свързаност на Балканите
  Тема: Икономика

Петрова: Коридор 8 е шанс за по-голяма свързаност на Балканите

8 Октомври, 2026 16:26 659 23

  • коридор 8-
  • велислава петрова-
  • регионална свързаност-
  • транспортна инфраструктура

Външният министър определи проекта като транспортна, енергийна и стратегическа мрежа за региона

Петрова: Коридор 8 е шанс за по-голяма свързаност на Балканите - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Коридор 8 не е просто отсечка на картата, а възможност за по-голяма свързаност в региона, заяви министърът на външните работи Велислава Петрова след Международната министерска конференция за Коридор 8 в София. Според нея проектът трябва да се разглежда по-широко – като транспортна, енергийна и стратегическа връзка.

„Коридор 8 трябва да бъде разглеждан и като възможност за една мрежа от коридори“, каза Петрова. Тя посочи, че наред с транспортната инфраструктура особено значение имат военната мобилност и енергийното измерение на проекта.

България ще бъде домакин на регионален форум

Външният министър припомни, че България ще бъде домакин на регионален форум за свързаност през следващата година. По думите ѝ конференцията в София е дала политически тласък на инициатива, която от години е сред приоритетите на различни правителства.

„Много години и правителства са поставяли тази инициатива на преден план, но невинаги е имало необходимата политическа воля и импулс за изпълнение в сроковете, които са необходими“, заяви Петрова. Тя добави, че сега се създава възможност Коридор 8 отново да бъде основен приоритет.

Участие на представители от региона и партньорски държави

В конференцията участваха европейският комисар по разширяването Марта Кос, министърът на външните работи и външната търговия на Северна Македония Тимчо Муцунски, министърът за Европа и външните работи на Албания Ферит Ходжа и генералният директор на дирекция „Европа и международна търговска политика“ в италианското външно министерство Никола Верола.

Петрова посочи, че във форума са се включили представители на най-високо министерско ниво от държавите участници и от Европейската комисия. В дискусиите са участвали още представители на САЩ, Обединеното кралство, Украйна, Румъния и други държави от Западните Балкани.

Източници: bta.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Не мога да я

    11 1 Отговор
    приема на сериозно, нито на дипломат, нито на изказване, нито на визия.

    Коментиран от #14

    16:29 08.10.2026

  • 2 878787

    3 1 Отговор
    игри на късмета , баце - ноооо няма шанс !

    16:29 08.10.2026

  • 3 честен ционист

    1 0 Отговор
    С Русия..

    16:30 08.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 Да , бе

    9 1 Отговор
    Голяма свързаност ще настане , няма що ! Голямо грабене със сигурност !

    16:35 08.10.2026

  • 6 Чворова

    6 1 Отговор
    Тя изтръпналата ли вънкъшна министърка ще защитава интересите ни?

    16:39 08.10.2026

  • 7 Екзекутираха

    6 1 Отговор
    транспортен бос тези дни , сега точат зъби да лапат .

    16:41 08.10.2026

  • 8 Всички транспортни коридори,

    1 3 Отговор
    които позволяват на натовски войски бързо да достигат до Източния фланг, са добре дошли!

    Коментиран от #17

    16:44 08.10.2026

  • 9 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 12 Аз Искам !

    1 1 Отговор
    Да Живея Сега !

    А Не В Задгробния Си !

    Живот !

    16:56 08.10.2026

  • 13 Горски

    3 3 Отговор
    България бави 20 години изграждането на коридор 8, което е национално престъпление. Още преди 2000 г. Римляните са знаели, че най-важна за развитието на държавата е инфраструктурата и този коридор е възстановяване на римската Виа Игнатия, която е свързвала Черно с Адриатическо море . Може ли един управник на България от 20 години досега да обясни защо пречи, след като от ЕС бяха отпуснати средства по този проект? Сега пак са празни дрънкала.

    17:05 08.10.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Килер номер девет

    4 1 Отговор
    и балкон номер десет. САЩ и Великобритания нямат никаква работа на балканите и Черно море. Заради войните в Югославия, Чечения и Грузия.

    17:14 08.10.2026

  • 16 Купи идеи на кухи политици

    4 0 Отговор
    Цяла статия, а къде е този коридор 8. България част от него ли е? И какво общо имат сащ, Великобритания и Украйна след като не са на балканите?

    Коментиран от #20

    17:15 08.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Въпросната

    3 1 Отговор
    не е добре с главътъ 😇

    17:16 08.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 елемнтарно

    3 0 Отговор

    До коментар #16 от "Купи идеи на кухи политици":

    имат имат - да краднат искат

    17:22 08.10.2026

  • 21 Кукумявка

    2 1 Отговор
    Кукумявка

    17:36 08.10.2026

  • 22 ШЕКСПИР

    2 0 Отговор
    Пари на вятъра ,България няма търговски интерес нито с Албания нито РМ много са малки !!! По-добре да си оправим жп транспорта в България !!!

    17:43 08.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

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