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Експерт: Изкуствен интелект вероятно е насочвал дроновете
  Тема: Украйна

Експерт: Изкуствен интелект вероятно е насочвал дроновете

11 Октомври, 2026 15:22 468 15

  • изкуствен интелект-
  • дронове-
  • черно море-
  • търговски кораби-
  • киберсигурност

Мартин Куванджиев свърза точността на ударите срещу два кораба в Черно море с навигация чрез зрение и автоматично разпознаване на цели

Експерт: Изкуствен интелект вероятно е насочвал дроновете - 1
Снимка: БНТ
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Точността на ударите срещу два търговски кораба в Черно море може да е знак, че в използваните дронове има изкуствен интелект. Това заяви софтуерният инженер Мартин Куванджиев в интервю за БНТ. Той подчерта, че твърдението не е официално потвърдено, но според него начинът, по който са поразени плавателните съдове, показва по-висока степен на автоматизация.

Двата кораба бяха атакувани в българската изключителна икономическа зона. По информация на БНТ са използвани въздушни и морски дронове. Единият кораб е потънал, а вторият е бил поразен и на борда му е избухнал пожар. Екипажът му е спасен. До момента няма официално установена информация чии са дроновете.

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„Начинът, по който можем да решим този проблем, е да направим локален изкуствен интелект, който да работи в самите дронове“, каза Мартин Куванджиев.

Навигация без GPS

Според софтуерния инженер основното предимство на подобна система е възможността дронът да продължи да се ориентира при загуба или заглушаване на GPS сигнала. Вместо да разчита единствено на спътникова навигация, машината може да използва камерите си, за да разпознава обекти, релеф и други особености на средата.

„Те вече нямат нужда от навигация с GPS, а имат нужда от навигация чрез зрение“, обясни Куванджиев. Той сравни технологията с поведението на човек, който се е изгубил и използва очите си, за да се ориентира.

Разпознаване на цели и избор на маршрут

Куванджиев посочи, че изкуственият интелект може да подпомага и избора на обекти за наблюдение или атака. Софтуерът може да анализира картина от камера, да открива хора, военни обекти или техника и да обозначава вероятните цели за оператора.

По думите му системите могат да обработват изображения от термални камери, да разпознават танкове и да изчисляват подходящ маршрут към зададена цел. Това не означава непременно, че решението за употреба на сила се взема самостоятелно от машината, но съкращава времето между наблюдението, анализа и командата.

„Изкуственият интелект винаги подпомага и ускорява човешките операции“, каза софтуерният инженер.

Технологията вече се използва във войната

Куванджиев заяви, че в Украйна вече се използват изчислителни платформи на големи производители на чипове, които се вграждат в дронове за подобряване на операциите. По думите му украинският ръководител на военновъздушните сили е посочвал, че и Русия използва подобни технологии.

В същото време Куванджиев представи като свое предположение тезата, че по-кратките интервали между руски атаки и по-точните удари могат да са свързани с автоматизация и изкуствен интелект. Той не посочи конкретно доказателство, което да установява наличието на такава система в дроновете, атакували корабите край България.

Предупреждение за автономните системи

Софтуерният инженер каза още, че според проучване 90% от хората в Европа вече са използвали изкуствен интелект поне веднъж, но само 6% знаят как да го използват правилно. Той свърза развитието на системите за работа на самото устройство с военните приложения и предупреди за риск, ако автономни машини започнат да обработват информация и да вземат решения без достатъчен човешки контрол.

„Това е опасността – да се обърнат срещу нас“, заяви Куванджиев.

Източници: bntnews.bg


Бяла / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

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  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 Сър Пичук

    9 4 Отговор
    Възможно е изкуствен интелект да е насочвал дроновете. За сметка на това естествената глупост твърди, че дроновете са украински.

    15:26 11.10.2026

  • 5 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 6 хаха

    9 3 Отговор
    Всичките байганьовци се барат на "експерти" и "професионалисти".
    В действителност обаче нищо не става от тях. ХАХАХА

    Явно е много популярно първо име...Експерт Тиквов...

    15:27 11.10.2026

  • 7 Имам доста силни подозрения

    3 2 Отговор
    към брадати IT спецове

    15:27 11.10.2026

  • 8 Сатана Z

    7 5 Отговор
    Вчера беше “софтуерен инженер” а днес се оказа “експерт”.За утре ще измислят някакъв друг свидетел с теорията за ИИ съпорта ползван от Украйна за потапяне на кораби в Черно море.Добрата новина е,че т.нар.държава Украйна в бъдеще няма да има достъп до морето за да няма такива нападение

    15:27 11.10.2026

  • 9 К.О.Т..А.К 🐱

    4 3 Отговор
    пилота е готина копейка , между другото!! трудно ще го хванеш

    15:28 11.10.2026

  • 10 защо никой не пита

    4 3 Отговор
    ОБАЧЕ И ВРЕМЕТО И МЯСТОТО СА ИДЕАЛНО ИЗБРАНИ. Край България, но не съвсем.
    Дълбоко било и затова не вадели останките на морячетата и товара.🙄При съвременните технологии в смешно да се каже това. А за СПиток не им беше дълбоко да се гмурнат, нали? Тъмно било и сателитен не видял. Хахаха.По голяма глупост не съм чувал. Явно така им изнася на господарите.

    15:31 11.10.2026

  • 11 Сатана Z

    5 2 Отговор
    Бат Венци Михайлов е пияница,на който може да се довериха след като го почерпите в близката до сградата на медията кръчма ,от където той не излиза

    15:33 11.10.2026

  • 12 Виждащ

    5 1 Отговор
    ИИ е откраднат от германска пералня машина, принадлежаща на многодетно семейство с майка в политиката.

    15:36 11.10.2026

  • 13 Сатана Z

    4 0 Отговор
    Два потопени кораба и на втория ден след случката в България пристига Кирчо Буданов,който е издирван от прокуратата на Русия за тероризъм.Съвпадение? Надали!България влиза във войната за да се попречи на бай Дончо да вземе Нобел за мир.

    15:36 11.10.2026

  • 14 6135

    2 1 Отговор
    "Това заяви софтуерният инженер Мартин Куванджиев"

    Къде ги намират такива бе, навити за Бог знае какво, да плямпат недомислици и да позорят професията.

    Самонасочващи се торпеда, ракети и други оръжия има от преди този самозванец да се роди.

    15:36 11.10.2026

  • 15 найден ангелов

    2 1 Отговор
    с ивайла мирчева видяхме дронове с червени звезди сред нощ идваха към Бяла

    15:39 11.10.2026

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