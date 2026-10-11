Експерт: Изкуствен интелект вероятно е насочвал дроновете

Точността на ударите срещу два търговски кораба в Черно море може да е знак, че в използваните дронове има изкуствен интелект. Това заяви софтуерният инженер Мартин Куванджиев в интервю за БНТ. Той подчерта, че твърдението не е официално потвърдено, но според него начинът, по който са поразени плавателните съдове, показва по-висока степен на автоматизация.

Двата кораба бяха атакувани в българската изключителна икономическа зона. По информация на БНТ са използвани въздушни и морски дронове. Единият кораб е потънал, а вторият е бил поразен и на борда му е избухнал пожар. Екипажът му е спасен. До момента няма официално установена информация чии са дроновете.

Още новини от Украйна

Навигация без GPS

„Начинът, по който можем да решим този проблем, е да направим локален изкуствен интелект, който да работи в самите дронове“, каза Мартин Куванджиев.

Според софтуерния инженер основното предимство на подобна система е възможността дронът да продължи да се ориентира при загуба или заглушаване на GPS сигнала. Вместо да разчита единствено на спътникова навигация, машината може да използва камерите си, за да разпознава обекти, релеф и други особености на средата.

„Те вече нямат нужда от навигация с GPS, а имат нужда от навигация чрез зрение“, обясни Куванджиев. Той сравни технологията с поведението на човек, който се е изгубил и използва очите си, за да се ориентира.

Разпознаване на цели и избор на маршрут

Куванджиев посочи, че изкуственият интелект може да подпомага и избора на обекти за наблюдение или атака. Софтуерът може да анализира картина от камера, да открива хора, военни обекти или техника и да обозначава вероятните цели за оператора.

По думите му системите могат да обработват изображения от термални камери, да разпознават танкове и да изчисляват подходящ маршрут към зададена цел. Това не означава непременно, че решението за употреба на сила се взема самостоятелно от машината, но съкращава времето между наблюдението, анализа и командата.

„Изкуственият интелект винаги подпомага и ускорява човешките операции“, каза софтуерният инженер.

Технологията вече се използва във войната

Куванджиев заяви, че в Украйна вече се използват изчислителни платформи на големи производители на чипове, които се вграждат в дронове за подобряване на операциите. По думите му украинският ръководител на военновъздушните сили е посочвал, че и Русия използва подобни технологии.

В същото време Куванджиев представи като свое предположение тезата, че по-кратките интервали между руски атаки и по-точните удари могат да са свързани с автоматизация и изкуствен интелект. Той не посочи конкретно доказателство, което да установява наличието на такава система в дроновете, атакували корабите край България.

Предупреждение за автономните системи

Софтуерният инженер каза още, че според проучване 90% от хората в Европа вече са използвали изкуствен интелект поне веднъж, но само 6% знаят как да го използват правилно. Той свърза развитието на системите за работа на самото устройство с военните приложения и предупреди за риск, ако автономни машини започнат да обработват информация и да вземат решения без достатъчен човешки контрол.

„Това е опасността – да се обърнат срещу нас“, заяви Куванджиев.

Източници: bntnews.bg