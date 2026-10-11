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Руслан Трад: Службите имат данни за руска роля в атаките
  Тема: Украйна

Руслан Трад: Службите имат данни за руска роля в атаките

11 Октомври, 2026 18:11 1 105 64

  • руслан трад-
  • черно море-
  • търговски кораби-
  • русия-
  • национална сигурност

Анализаторът заяви, че Русия стои зад нападенията срещу търговски кораби в българската икономическа зона. Москва и Киев отричат участие

Руслан Трад: Службите имат данни за руска роля в атаките - 1
Снимка: бТВ
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Българските служби разполагат с категорични данни, че Русия е отговорна за атаките срещу търговски кораби в Черно море. Това заяви Руслан Трад, сътрудник по въпросите на глобалната сигурност към Атлантическия съвет на САЩ и част от екипа на „Капитал“ за отбрана и сигурност, в предаването „120 минути“ по bTV.

Твърдението му не е потвърдено публично от българските институции. Русия и Украйна отричат да са извършили атаките, а министърът на отбраната Димитър Стоянов е съобщил, че не са открити останки от дроновете, поради което не могат да бъдат направени категорични заключения.

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„Отделно от доклади на нашите служби, включително на ДАНС, които са категорични по този въпрос. И това е, че Русия е извършила атаката“, каза Трад.

По думите му информацията е била представена и на заседание на Консултативния съвет за национална сигурност при президента Илияна Йотова. Според анализатора причините данните да не бъдат оповестени публично може да са политически.

Поредица от инциденти в Черно море

Два търговски кораба са били атакувани в българската изключителна икономическа зона. Трад посочи, че около 24 часа по-рано е имало подобен инцидент в румънската зона, а преди това е било съобщено и за нападение в района на Одеса.

Според него последователността на събитията и начинът на извършване на атаките съвпадат с действия, приписвани на Русия в този сектор на Черно море. Анализаторът свърза нападенията с опити да бъде ограничен украинският износ и приходите на Киев от международната търговия.

Маршрутът от Одеса преминава през Черно море към Турция, а оттам през проливите към Средиземно море. По него се превозват украинско зърно, слънчоглед и други земеделски продукти към пазарите в Близкия изток и Африка.

Няма категорични данни за товара на потъналия кораб

В разговора беше обсъдена и версията, че един от корабите е превозвал войници. Тя беше свързана с изказване на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, според когото подобна информация е била представена от службите на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност.

Трад постави под съмнение тази версия. Той посочи, че корабите по маршрута обичайно превозват цивилни товари като зърно, цимент и други продукти. За потъналия кораб обаче няма категорични данни за конкретния товар, тъй като товарителниците не били ясни.

„За потопения кораб и моряците, които загинаха, няма категорични данни, защото за специфичния товар имаме товарителници, които не са ясни“, заяви анализаторът.

По думите му една от версиите е корабът да е превозвал сол към Одеса, откъдето е трябвало да се върне към Египет със зърно. Трад допусна, че сателитни изображения биха могли да покажат наличието на оръжие, техника или военен персонал.

Предупреждение за сигурността и доверието към България

Според Трад атаките имат и цел да проверят реакциите и възможностите на държавите в региона. Той подчерта, че установяването на отговорност е по-трудно, когато нападението е извършено в изключителна икономическа зона, а не в териториални води.

„Войната не е просто при нас, тя все по-близко се усеща, засяга нашите брегове и това ще се засилва, защото Черно море отдавна е фронтова линия“, каза Трад.

Той предупреди, че подобни инциденти вероятно ще продължат и заяви, че България няма достатъчно развити способности за противодействие на такива заплахи. По думите му страната ни рискува да загуби доверие сред съюзниците си, ако информацията за сигурността не достига до партньорите по обичайните канали.

Източници: btvnovinite.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Ха..ха..ха

    50 2 Отговор
    Кои служби?! Те море, пясък и вълни са виждали само когато се излежават на плажа и си харчат незаслужено високите заплати.

    Коментиран от #57

    18:13 11.10.2026

  • 2 Гробар

    58 6 Отговор
    Руски или украински, няма никакво значение. Трябва веднага да се сключи мир. А платени предатели като вас, които агитирате за война, да бъдете наказани за държавна измяна по законите на Народната Република.

    Коментиран от #20, #27, #41

    18:13 11.10.2026

  • 3 Майк Алън Патън

    53 2 Отговор
    Щом Руслан го казва , значи е така ! Нищо че е още голобрад , важното е , че ги разбира нещата и държи "правилната" линия !

    Коментиран от #17, #19

    18:14 11.10.2026

  • 4 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 5 капрал Колев

    42 2 Отговор
    Ами покажете ги тези данни бе. Какво разлайвате кучетата с празни приказки само .

    18:15 11.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 И защо мълчат службите?

    33 2 Отговор
    Или една жена им била казала и те имали "обосновани" предположения?

    18:16 11.10.2026

  • 8 Параной Патологин

    33 3 Отговор
    И тоа го апе кучето. Ми внимавайте ,бе. Във всеки хладилник има руснак. За да го видите трябва да отворите врата преди да е светнала ламбичката ще излезе защото се крие от светлото.

    Коментиран от #29

    18:16 11.10.2026

  • 9 Факт

    38 4 Отговор
    Всички тези русофобски аналЛизатори чудесно знаят, че и да е руска атаката, нищо не са в състояние да направят, освен да сеят русофобия с безкрайно дъвкане на този аргумент.

    18:17 11.10.2026

  • 10 идиоти вън

    30 1 Отговор
    Че е руска работа е твърде вероятно(highly likely), но я го докажете бе плямпачи!!!!!!!

    Коментиран от #13

    18:18 11.10.2026

  • 11 глобалната сигурност

    30 2 Отговор
    Руслан Тард може да е свидетел пред съда в Хага ,да разкаже каква тайна информация е научил от ДАНС и дугите служби за сигурност, дали не изнася информация по разследването . Руслан ТАРД много е информиран и всичко знае , но службите не са му кзали нищо за войниците и той се съмнява щото е оворен по тия теми.

    18:19 11.10.2026

  • 12 Факт

    22 5 Отговор
    Руски са дроновете - новата дъвка на русофобите.

    18:22 11.10.2026

  • 13 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Някой

    38 3 Отговор
    Оф, тоя разбирач в началото на войната срещу Иран ни убеждаваше, че Иран няма друга алтернатива освен да клекне на САЩ и Израел.

    18:27 11.10.2026

  • 16 Това ли е най-важното?

    17 0 Отговор
    Какво като имат данни, само събирачи на данни ли са? Държавата е разграден двор!

    18:28 11.10.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Абе....

    27 2 Отговор
    Този знае ли откъде изгрява и къде залязва слънцето?
    За да си експерт трябват дълги години опит. Къде е трупал опит този вчерашен чирак?

    Коментиран от #31

    18:30 11.10.2026

  • 19 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 20 Денвър

    27 1 Отговор

    До коментар #2 от "Гробар":

    Руслан прави свободни съчинения в национален ефир. Аз чух, че пък обслужва чужди интереси

    18:31 11.10.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Това трад,

    12 2 Отговор
    откъде идва? Да разбера по-добре написаното от него, де.

    18:33 11.10.2026

  • 23 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 24 Въпросче

    15 2 Отговор
    Този какъв е с това име

    Коментиран от #26, #34

    18:34 11.10.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Европеец

    14 2 Отговор

    До коментар #2 от "Гробар":

    Да ти кажа съгласен съм с коментара ти... А това същество на снимката ми е адски противно и следователно не четох статията.... Какво да кажа въобще пълен соросоиден глофарец....

    Коментиран от #47

    18:36 11.10.2026

  • 28 Чичо Сам

    9 1 Отговор
    highly likely тард е пееАсс

    18:36 11.10.2026

  • 29 Ген.Насето!

    11 1 Отговор

    До коментар #8 от "Параной Патологин":

    Прав си!
    А при мен рускете шпиони на Путин,се крият под леглото ми...!

    18:37 11.10.2026

  • 30 Григор

    15 1 Отговор
    "Българските служби разполагат с категорични данни, че Русия е отговорна за атаките срещу търговски кораби в Черно море."
    Службите знаят, а премиерът и президентът не знаят! Този дали е добре с главата? Това са си чиста проба внушения. Ако службите имаха информация и доказателства, премиер и президент щяха да са информирани и България да излезе с официална позиция.

    18:37 11.10.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Зеления

    21 2 Отговор
    Колеги да не си помислите, че Атлантическия съвет на САЩ с това гръмко име е някаква държавна институция - това си е американско НПО, като нашите НПО-та финансирано от евролиберални мошенници.
    А Руслан Трад е тяхно кученце, изпращано по медиите да лае.

    18:38 11.10.2026

  • 33 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 34 Зеления

    8 1 Отговор

    До коментар #24 от "Въпросче":

    Баща му е сириец

    18:43 11.10.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Макробиолог

    8 0 Отговор
    Тоя глобален трант на кой му е интересен освен на М.А.?Удрят с дронове и двете страни,в случая логично са руски след като корабите са от и за укр пристанища,и?Ще задействаме петиот член,ще атакуване с водните си колела/плюс, плюс пе...лите/, ше напишем митрофанова, ко?

    18:44 11.10.2026

  • 37 Макробиолог

    1 1 Отговор
    Казах--ще наплюем митрофанова?

    18:46 11.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Без име..

    6 0 Отговор
    Да бе ,Дрончетата са руски..И Ко ще стане .??

    Коментиран от #63

    18:48 11.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 42 000

    7 1 Отговор
    Мнението на този световен анализатор е съдбоносно.

    18:48 11.10.2026

  • 43 Българските служби са тотално пробити

    8 1 Отговор
    Щом всяко второ недоразумение твърди че знае с какво точно са били разполагали и какви точно "категорични данни" били имали. Да започнат арестити и разпити на "знаещите" атлантенца веднага и да се установи теча от къде е? Не трябва милост да има за предателите

    18:49 11.10.2026

  • 44 Без име..

    5 1 Отговор
    Тоя шушлек е от ,Атлантическия клуб,,Съветник отбрана и сигурност..Спете спокойно ! Ахаха.

    18:49 11.10.2026

  • 45 Българските служби са тотално пробити

    8 0 Отговор
    каза Трад и сега да бъде разпитан в ареста Трад !

    18:51 11.10.2026

  • 46 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 47 бай Митко

    7 2 Отговор

    До коментар #27 от "Европеец":

    Здравейте!
    Аз чета заглавието, виждам кой е авторът и чак тогава не чета глупости! Особено когато има актуална снимка, от която те гледа нежно момченце с титла "анализатор" и не българско име, е кажете що да си хабя времето в четене на простотии!
    Хубава вечер!

    18:51 11.10.2026

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Тоя пък

    5 2 Отговор
    И той иска да го забележат

    18:54 11.10.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 52 РУСЛАН НПО-ТО

    4 0 Отговор
    Как пък знае какво имат службите.

    Коментиран от #59

    18:56 11.10.2026

  • 53 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 54 Нещо много лекета

    5 0 Отговор
    Взеха от името на "Българските служби" да говорят ми се струва и все са свързани с НПО-та

    18:59 11.10.2026

  • 55 Анонимен

    2 0 Отговор
    Каквото знаят нашите служби, го знаят и остатъка от ЕС и НАТО. А те защо си траят?

    19:00 11.10.2026

  • 56 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 57 Сигурно

    1 0 Отговор

    До коментар #1 от "Ха..ха..ха":

    са службите, които отговарят за международните води..и космоса..

    19:01 11.10.2026

  • 58 Геро

    3 0 Отговор
    Този откъде изплува, какъв е по произход и от кои кьошета го изведоха?. Специалисти и анализатори по всичко, липсват само Апостол Карамитев и Георги Калоянчев да го изиграят.

    19:02 11.10.2026

  • 59 радев

    2 0 Отговор

    До коментар #52 от "РУСЛАН НПО-ТО":

    името му е достатъчно

    19:03 11.10.2026

  • 60 Да бе ,да ! 🤔

    3 0 Отговор
    Не се прави на обективен , Трад ! Знаем , че си русофоб , и с тези лицемерия имитираш обективност .

    19:05 11.10.2026

  • 61 Съпротивата

    1 1 Отговор
    И да намерят доказателства няма да ги покажат и коментират, търсят само украински дронове от страх пред Путин!

    19:07 11.10.2026

  • 62 Читател

    1 0 Отговор
    Сега ако имаме МВР трябва да го покани на среща и да даде показания и информация иначе да му се повдигне обвинения за лъжа икн

    19:10 11.10.2026

  • 63 Руски са

    0 0 Отговор

    До коментар #39 от "Без име..":

    разбира са ! Ние ще се снишим , какво да правим . Та нашите управляващи не споменават Русия по никакъв контекс , камо ли да нарекат Русия агресор . Вече става смешно поведението им .Въртят , сучат , но агресор няма да чуеш !

    19:11 11.10.2026

  • 64 Този коментар е премахнат от модератор.

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