Руслан Трад: Службите имат данни за руска роля в атаките

Българските служби разполагат с категорични данни, че Русия е отговорна за атаките срещу търговски кораби в Черно море. Това заяви Руслан Трад, сътрудник по въпросите на глобалната сигурност към Атлантическия съвет на САЩ и част от екипа на „Капитал“ за отбрана и сигурност, в предаването „120 минути“ по bTV.

Твърдението му не е потвърдено публично от българските институции. Русия и Украйна отричат да са извършили атаките, а министърът на отбраната Димитър Стоянов е съобщил, че не са открити останки от дроновете, поради което не могат да бъдат направени категорични заключения.

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„Отделно от доклади на нашите служби, включително на ДАНС, които са категорични по този въпрос. И това е, че Русия е извършила атаката“, каза Трад.

По думите му информацията е била представена и на заседание на Консултативния съвет за национална сигурност при президента Илияна Йотова. Според анализатора причините данните да не бъдат оповестени публично може да са политически.

Поредица от инциденти в Черно море

Два търговски кораба са били атакувани в българската изключителна икономическа зона. Трад посочи, че около 24 часа по-рано е имало подобен инцидент в румънската зона, а преди това е било съобщено и за нападение в района на Одеса.

Според него последователността на събитията и начинът на извършване на атаките съвпадат с действия, приписвани на Русия в този сектор на Черно море. Анализаторът свърза нападенията с опити да бъде ограничен украинският износ и приходите на Киев от международната търговия.

Маршрутът от Одеса преминава през Черно море към Турция, а оттам през проливите към Средиземно море. По него се превозват украинско зърно, слънчоглед и други земеделски продукти към пазарите в Близкия изток и Африка.

Няма категорични данни за товара на потъналия кораб

В разговора беше обсъдена и версията, че един от корабите е превозвал войници. Тя беше свързана с изказване на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, според когото подобна информация е била представена от службите на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност.

Трад постави под съмнение тази версия. Той посочи, че корабите по маршрута обичайно превозват цивилни товари като зърно, цимент и други продукти. За потъналия кораб обаче няма категорични данни за конкретния товар, тъй като товарителниците не били ясни.

„За потопения кораб и моряците, които загинаха, няма категорични данни, защото за специфичния товар имаме товарителници, които не са ясни“, заяви анализаторът.

По думите му една от версиите е корабът да е превозвал сол към Одеса, откъдето е трябвало да се върне към Египет със зърно. Трад допусна, че сателитни изображения биха могли да покажат наличието на оръжие, техника или военен персонал.

Предупреждение за сигурността и доверието към България

Според Трад атаките имат и цел да проверят реакциите и възможностите на държавите в региона. Той подчерта, че установяването на отговорност е по-трудно, когато нападението е извършено в изключителна икономическа зона, а не в териториални води.

„Войната не е просто при нас, тя все по-близко се усеща, засяга нашите брегове и това ще се засилва, защото Черно море отдавна е фронтова линия“, каза Трад.

Той предупреди, че подобни инциденти вероятно ще продължат и заяви, че България няма достатъчно развити способности за противодействие на такива заплахи. По думите му страната ни рискува да загуби доверие сред съюзниците си, ако информацията за сигурността не достига до партньорите по обичайните канали.

Източници: btvnovinite.bg