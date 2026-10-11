Руслан Трад: Службите имат данни за руска роля в атаките

Българските служби разполагат с категорични данни, че Русия е отговорна за атаките срещу търговски кораби в Черно море. Това заяви Руслан Трад, сътрудник по въпросите на глобалната сигурност към Атлантическия съвет на САЩ и част от екипа на „Капитал“ за отбрана и сигурност, в предаването „120 минути“ по bTV.
Твърдението му не е потвърдено публично от българските институции. Русия и Украйна отричат да са извършили атаките, а министърът на отбраната Димитър Стоянов е съобщил, че не са открити останки от дроновете, поради което не могат да бъдат направени категорични заключения.
По думите му информацията е била представена и на заседание на Консултативния съвет за национална сигурност при президента Илияна Йотова. Според анализатора причините данните да не бъдат оповестени публично може да са политически.
Поредица от инциденти в Черно море
Два търговски кораба са били атакувани в българската изключителна икономическа зона. Трад посочи, че около 24 часа по-рано е имало подобен инцидент в румънската зона, а преди това е било съобщено и за нападение в района на Одеса.
Според него последователността на събитията и начинът на извършване на атаките съвпадат с действия, приписвани на Русия в този сектор на Черно море. Анализаторът свърза нападенията с опити да бъде ограничен украинският износ и приходите на Киев от международната търговия.
Маршрутът от Одеса преминава през Черно море към Турция, а оттам през проливите към Средиземно море. По него се превозват украинско зърно, слънчоглед и други земеделски продукти към пазарите в Близкия изток и Африка.
Няма категорични данни за товара на потъналия кораб
В разговора беше обсъдена и версията, че един от корабите е превозвал войници. Тя беше свързана с изказване на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, според когото подобна информация е била представена от службите на заседанието на Консултативния съвет за национална сигурност.
Трад постави под съмнение тази версия. Той посочи, че корабите по маршрута обичайно превозват цивилни товари като зърно, цимент и други продукти. За потъналия кораб обаче няма категорични данни за конкретния товар, тъй като товарителниците не били ясни.„За потопения кораб и моряците, които загинаха, няма категорични данни, защото за специфичния товар имаме товарителници, които не са ясни“, заяви анализаторът.
По думите му една от версиите е корабът да е превозвал сол към Одеса, откъдето е трябвало да се върне към Египет със зърно. Трад допусна, че сателитни изображения биха могли да покажат наличието на оръжие, техника или военен персонал.
Предупреждение за сигурността и доверието към България
Според Трад атаките имат и цел да проверят реакциите и възможностите на държавите в региона. Той подчерта, че установяването на отговорност е по-трудно, когато нападението е извършено в изключителна икономическа зона, а не в териториални води.
„Войната не е просто при нас, тя все по-близко се усеща, засяга нашите брегове и това ще се засилва, защото Черно море отдавна е фронтова линия“, каза Трад.
Той предупреди, че подобни инциденти вероятно ще продължат и заяви, че България няма достатъчно развити способности за противодействие на такива заплахи. По думите му страната ни рискува да загуби доверие сред съюзниците си, ако информацията за сигурността не достига до партньорите по обичайните канали.
Източници: btvnovinite.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Ха..ха..ха
Коментиран от #57
18:13 11.10.2026
2 Гробар
Коментиран от #20, #27, #41
18:13 11.10.2026
3 Майк Алън Патън
Коментиран от #17, #19
18:14 11.10.2026
4 Този коментар е премахнат от модератор.
5 капрал Колев
18:15 11.10.2026
6 Този коментар е премахнат от модератор.
7 И защо мълчат службите?
18:16 11.10.2026
8 Параной Патологин
Коментиран от #29
18:16 11.10.2026
9 Факт
18:17 11.10.2026
10 идиоти вън
Коментиран от #13
18:18 11.10.2026
11 глобалната сигурност
18:19 11.10.2026
12 Факт
18:22 11.10.2026
13 Този коментар е премахнат от модератор.
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Някой
18:27 11.10.2026
16 Това ли е най-важното?
18:28 11.10.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Абе....
За да си експерт трябват дълги години опит. Къде е трупал опит този вчерашен чирак?
Коментиран от #31
18:30 11.10.2026
19 Този коментар е премахнат от модератор.
20 Денвър
До коментар #2 от "Гробар":Руслан прави свободни съчинения в национален ефир. Аз чух, че пък обслужва чужди интереси
18:31 11.10.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Това трад,
18:33 11.10.2026
23 Този коментар е премахнат от модератор.
24 Въпросче
Коментиран от #26, #34
18:34 11.10.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Европеец
До коментар #2 от "Гробар":Да ти кажа съгласен съм с коментара ти... А това същество на снимката ми е адски противно и следователно не четох статията.... Какво да кажа въобще пълен соросоиден глофарец....
Коментиран от #47
18:36 11.10.2026
28 Чичо Сам
18:36 11.10.2026
29 Ген.Насето!
До коментар #8 от "Параной Патологин":Прав си!
А при мен рускете шпиони на Путин,се крият под леглото ми...!
18:37 11.10.2026
30 Григор
Службите знаят, а премиерът и президентът не знаят! Този дали е добре с главата? Това са си чиста проба внушения. Ако службите имаха информация и доказателства, премиер и президент щяха да са информирани и България да излезе с официална позиция.
18:37 11.10.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Зеления
А Руслан Трад е тяхно кученце, изпращано по медиите да лае.
18:38 11.10.2026
33 Този коментар е премахнат от модератор.
34 Зеления
До коментар #24 от "Въпросче":Баща му е сириец
18:43 11.10.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Макробиолог
18:44 11.10.2026
37 Макробиолог
18:46 11.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Без име..
Коментиран от #63
18:48 11.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Този коментар е премахнат от модератор.
42 000
18:48 11.10.2026
43 Българските служби са тотално пробити
18:49 11.10.2026
44 Без име..
18:49 11.10.2026
45 Българските служби са тотално пробити
18:51 11.10.2026
46 Този коментар е премахнат от модератор.
47 бай Митко
До коментар #27 от "Европеец":Здравейте!
Аз чета заглавието, виждам кой е авторът и чак тогава не чета глупости! Особено когато има актуална снимка, от която те гледа нежно момченце с титла "анализатор" и не българско име, е кажете що да си хабя времето в четене на простотии!
Хубава вечер!
18:51 11.10.2026
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Тоя пък
18:54 11.10.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Този коментар е премахнат от модератор.
52 РУСЛАН НПО-ТО
Коментиран от #59
18:56 11.10.2026
53 Този коментар е премахнат от модератор.
54 Нещо много лекета
18:59 11.10.2026
55 Анонимен
19:00 11.10.2026
56 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
57 Сигурно
До коментар #1 от "Ха..ха..ха":са службите, които отговарят за международните води..и космоса..
19:01 11.10.2026
58 Геро
19:02 11.10.2026
59 радев
До коментар #52 от "РУСЛАН НПО-ТО":името му е достатъчно
19:03 11.10.2026
60 Да бе ,да ! 🤔
19:05 11.10.2026
61 Съпротивата
19:07 11.10.2026
62 Читател
19:10 11.10.2026
63 Руски са
До коментар #39 от "Без име..":разбира са ! Ние ще се снишим , какво да правим . Та нашите управляващи не споменават Русия по никакъв контекс , камо ли да нарекат Русия агресор . Вече става смешно поведението им .Въртят , сучат , но агресор няма да чуеш !
19:11 11.10.2026
64 Този коментар е премахнат от модератор.