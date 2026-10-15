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Украйна благодари на България за спасените моряци
  Тема: Украйна

Украйна благодари на България за спасените моряци

15 Октомври, 2026 07:52 657 11

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  • българия-
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  • андрий сибиха

Андрий Сибиха оцени като бърза и професионална реакцията на българските спасители и медици след удара по кораба „Челси-3“

Украйна благодари на България за спасените моряци - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Украинският външен министър Андрий Сибиха благодари на България за спасяването на украинските моряци от търговския кораб „Челси-3“, поразен от дрон във вторник. Той съобщи, че екипажът получава необходимите медицински грижи.

„Благодарен съм на България и на българските ни приятели за спасяването на украинските моряци“, написа Сибиха в Екс. Той изрази признателност към българските спасителни екипи и медицинските специалисти за бързата и професионална реакция.

Киев призова за отговорност за атаките

Украинският първи дипломат определи случая като поредна атака срещу цивилен кораб близо до България. Според Сибиха случилото се показва, че Москва не зачита човешкия живот и безопасността на корабоплаването в Черно море.

„Свободата на корабоплаването не трябва да зависи от руски удари и заплахи“, заяви той и призова партньорите на Украйна да увеличат натиска върху Русия и да гарантират отговорност за атаките.

Спасяването на екипажа на „Челси-3“ стана на фона на серия инциденти с търговски плавателни съдове в Черно море. В изявлението си Сибиха подчерта, че безопасното корабоплаване е общ интерес и че международната реакция трябва да бъде насочена към защитата на цивилните кораби и моряците.

Източници: bntnews.bg


Украйна
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Сорос

    9 1 Отговор
    Да се внушава че Украйна е режимът й. Да не се казва "майданският кървав режим благодари на България, а Украйна благодари на България".

    07:59 15.10.2026

  • 2 Факт

    11 0 Отговор
    Нелигитимен режим дошъл с метеж спонсориран отвън.

    08:00 15.10.2026

  • 3 Много

    11 0 Отговор
    се намръщила тая Сибига - Шушумига !

    08:01 15.10.2026

  • 4 Кога

    10 0 Отговор
    Кога ще има свободни избори в Украйна без нпо-тата на западните режими? Наглостта им няма граници - наскоро заявиха по телевизиите, че без нпо-тата с неясни спонсори и собственици, нямало демокрация. Шефката на ЕС го каза. Чии са нпо-тата и кого представялват? Не е населението на ЕС.

    08:02 15.10.2026

  • 5 Пиратска Украйна

    10 1 Отговор
    потопи два кораба с турски, сирийски и египетски моряци, но благодари на България, че е свалила от ударените с украински екипажи кораби, които бяха напуснати, без да за застрашени от потъване...

    08:03 15.10.2026

  • 6 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 7 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 8 АсанБГ

    1 1 Отговор

    До коментар #6 от "Защо копейките не":

    Братчед не казвай ,че живееш в Шекер маала ,че много завистлив народ се навъди напоследък .

    08:13 15.10.2026

  • 9 Тази шия

    8 0 Отговор
    не е от туршия.

    08:14 15.10.2026

  • 10 търсете ново

    6 0 Отговор
    място за столица ама за какволи ви е ? тази ще стане като Бахмут много скоро.

    08:20 15.10.2026

  • 11 Този коментар е премахнат от модератор.

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