Украйна благодари на България за спасените моряци

Украинският външен министър Андрий Сибиха благодари на България за спасяването на украинските моряци от търговския кораб „Челси-3“, поразен от дрон във вторник. Той съобщи, че екипажът получава необходимите медицински грижи.

„Благодарен съм на България и на българските ни приятели за спасяването на украинските моряци“, написа Сибиха в Екс. Той изрази признателност към българските спасителни екипи и медицинските специалисти за бързата и професионална реакция.

Киев призова за отговорност за атаките

Украинският първи дипломат определи случая като поредна атака срещу цивилен кораб близо до България. Според Сибиха случилото се показва, че Москва не зачита човешкия живот и безопасността на корабоплаването в Черно море.

„Свободата на корабоплаването не трябва да зависи от руски удари и заплахи“, заяви той и призова партньорите на Украйна да увеличат натиска върху Русия и да гарантират отговорност за атаките.

Спасяването на екипажа на „Челси-3“ стана на фона на серия инциденти с търговски плавателни съдове в Черно море. В изявлението си Сибиха подчерта, че безопасното корабоплаване е общ интерес и че международната реакция трябва да бъде насочена към защитата на цивилните кораби и моряците.

Източници: bntnews.bg