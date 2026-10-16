КФН: Всяка четвърта компания в небанковия сектор – със стратегия за дигитализация

Всяка четвърта компания в небанковия финансов сектор вече има стратегия за дигитализация, а 32% са в процес на нейното разработване. В трите сектора – застрахователния, осигурителния и инвестиционния преобладават дружествата, които инвестират до 20% от общите си разходи във финансови иновации и планират да запазят сходен размер на инвестициите през следващите три години.

Това сочи анкетно проучване на Комисията за финансов надзор за периода 2020-2026 сред 50 водещи компании.

Изводите сочат, че секторът преминава от въвеждане на дигитализация и експерименти с нови технологии към изграждане на цялостни модели, при които иновациите са част от бизнеса, изискваща системно управление на технологичните, оперативните и регулаторните рискове.

Най-новото проучване на КФН за развитието на финансовите иновации, проведено през 2026 г. откроява ясната тенденция - дигитализацията е трайно свързана с дългосрочното развитие на небанковия финансов сектор.

Наред с внедряването на нови технологии все по-голямо значение имат устойчивостта на цифровите процеси, регулаторното съответствие, защита на данните и ефективно управление на информацията. Данните от проучването показват, че сред широко използваните технологии се открояват дигиталните платформи, интерфейсите за програмно приложение (API) и електронната идентификация на клиенти (eKYC), които се прилагат за автоматизация на процеси, обработка и анализ на големи обеми данни, подобряване на клиентското обслужване и повишаване на съответствието с нормативните изисквания.

В същото време профилът на предизвикателствата се разширява – освен киберсигурността и защитата на данните все по-значими са зависимостта от външни доставчици, интеграцията на новите технологии със съществуващите ИТ системи и недостигът на квалифицирани кадри..

За сравнение проучването на КФН от 2020 г. показва, че в условията на пандемията от COVID-19 основният фокус е бил върху внедряването на дигитални платформи, облачни услуги и мобилни технологии. Тогава използването на изкуствен интелект все още е ограничено, но пандемията ускорява процесите по дигитализация и насочва дружествата към решения за намаляване на разходите, повишаване на оперативната ефективност и подобряване на достъпа до финансови услуги.

През 2021 г. специализираното проучване на КФН за използването на изкуствен интелект потвърждава установената година по-рано тенденция, че технологията все още е в сравнително ранен етап на внедряване, но нагласите към нея са предимно положителни. Тогава 45% от участниците оценяват влиянието на ИИ като положително, а над 42% отчитат положителен ефект върху оптимизацията на работните процеси.