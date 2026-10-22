Фондация „Атанас Буров“ връчи годишните си отличия на официална церемония под мотото „Лидерството заслужава признание“. Призовете за 2026 г. са насочени към постижения, които променят българския бизнес и създават нови възможности за развитието му.

Тазгодишното издание е с разширен обхват, за да отрази промените в съвременната бизнес среда. Наред с традиционните категории за първи път са връчени отличия за дигитализация и иновации, за устойчивост и социално отговорно управление, както и за цялостен принос към българската икономика.

Председателят на Управителния съвет на фондация „Атанас Буров“ Петя Димитрова свърза признанието към лидерите с по-широката им отговорност към обществото.

„Да се опитаме всички заедно да направим нашето общество по-отговорно, по-финансово грамотно и винаги да носим в сърцето си, и независимо колко успял си и дали си банкер или индустриалец, в която и сфера да се развиваш, да връщаш някаква част към обществото, което ще допринася за неговото развитие“, каза Димитрова.

С новите категории фондацията поставя акцент не само върху традиционните бизнес резултати, но и върху технологичното развитие, устойчивите практики и социалната ангажираност. Така годишните отличия обхващат по-широк кръг от приноси към българската икономика и общество.

В категорията „Банково и финансово управление“ отличието получи Кристоф де Мил,

изпълнителен директор на „Обединена българска банка“ (ОББ). Той стана първият чужденец, получил тази награда. Тя му беше връчена от Васил Големански, председател на Комисията за финансов надзор (КФН). Кристоф де Мил припомни думите на Буров, че „истинското богатство е доверието между хората и да градим бъдещето им“.

Наградата за „Индустриално управление“ получи Кирил Домусчиев, президент на „Хювефарма“.

Отличието му връчи Александър Пулев, заместник министър-председател и министър на икономиката, инвестициите и индустрията. Хювефарма® е частна глобална компания за фармацевтични и фуражни добавки с фокус върху разработването, производството и маркетинга на продукти за здравето на хората и животните. Днес Хювефарма® е активна в повече от 100 страни и нейните производствени мощности обхващат целия свят: има две производствени площадки във Франция, завод за химически синтез в Италия, три производствени мощности за биотехнологии и ваксини в България и шест производствени площадки в САЩ за ваксини и ветеринарни лекарства.

В категорията „Дигитализация и иновации“ беше отличен Мирослав Вичев,

главен изпълнителен директор на „Борика“ АД. Наградата му беше връчена от Иван Василев, министър на иновациите и дигиталната трансформация. Дружеството е в основата на технологичната инфраструктура на платежната индустрия в България. Приоритет на дружеството е осигуряването на съвременна картова и платежна среда за финансовите институции. Важно място в портфолиото на компанията заемат иновативните финтех услуги за крайни клиенти и партньори, като отдалечена идентификация, електронен и облачен електронен подпис B-Trust, незабавни плащания blink, P2P плащания през мобилен телефон, решения за електронна търговия и други. Мирослав Вичев отбеляза силно позитивното сътрудничество на държавата, БНБ, банките и бизнеса при внедряването на уврото като официална валута у нас.

В категорията „Устойчивост и социално-отговорно управление“ наградата бе за „Телерик Академия“.

Отличието връчи Наталия Ефремова, министър на труда и социалната политика на Петър Шарков, изпълнителен директор на Фондация „Телерик Академия“. От 2010 година фондацията е партньор на училищата в мисията да подготвим учениците за дигиталното бъдеще. Тя осигурява достъп на ученици от 1 до 12 клас до съвременни теми, които развиват дигитални и професионални умения, критично мислене и активно учене.

По време на церемонията бяха връчени и две специални отличия.

Наградата „Визионер в корпоративното лидерство“ получи Владимир Николов,

управител и оперативен президент на „Фантастико груп“. Отличието му беше връчено от кмета на София Васил Терзиев. „Фантастико груп“ е българска семейна компания, една от водещите в ритейл сектора в България. Компанията е основана преди 34 години. Под бранда „Фантастико“ функционират 48 модерни супермаркета. Екипът се състои от близо 3700 специалисти.

Наградата „Български бранд на световно ниво“ беше присъдена на Райчо Райчев,

изпълнителен директор на „Ендуросат“ (EnduroSat). Тя му беше връчена от Ваня Манова, регионален мениджър на „Мастъркард“ (Mastercard). EnduroSat е основана през януари 2015 г. и води началото си от една проста, но силна идея: как да дадем възможност за реализирането на следващото поколение космически мисии чрез създаването на забележителни космически апарати? Компанията обединява екип от млади, но опитни инженери и технолози. Всички те са обединени от една идея: да се създаде нов тип космическа инфраструктура – ​​достъпна, надеждна и достатъчно усъвършенствана, за да гарантира следващите стъпки в развитието на човечеството в космоса.

Наградата за цялостен принос към българската икономика беше присъдена на Огнян Донев,

изпълнителен директор на „Софарма“ АД. Отличието му беше връчено от Петя Димитрова, председател на Управителния съвет на фондация „Атанас Буров“, главен изпълнителен директор и председател на Управителния съвет на „Пощенска банка“.

По време на церемонията бяха прочетени и приветствия от президента на Република България Илияна Йотова и министър-председателя Румен Радев.

Кметът на София Васил Терзиев подчерта значението на личния пример на лидерите, грижата за обществото и отговорността към бъдещите поколения. Той призова представителите на политиката, бизнеса и индустрията да бъдат смели при вземането на решения и по-чувствителни към успехите на младите хора. Терзиев посочи, че наградите са не само признание за постиженията на отличените, но и отговорност за наследството, което ще оставят след себе си.

За първи път процесът по номиниране, оценяване и определяне на победителите се провежда по независима методология, разработена и администрирана от Делойт (Deloitte). Новият модел гарантира максимална прозрачност, обективност и безпристрастност, а имената на отличените ще бъдат пазени в тайна до самата церемония.