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Фалшиви дилъри подвеждат клиенти от името на асоциацията на мениджърите на взаимни фондове

Фалшиви дилъри подвеждат клиенти от името на асоциацията на мениджърите на взаимни фондове

26 Октомври, 2026 12:33 346 0

  • кфн-
  • финансова измама-
  • бауд

КФН предупреждава, че тези съобщения представляват риск от заблуда и потенциална финансова измама

Фалшиви дилъри подвеждат клиенти от името на асоциацията на мениджърите на взаимни фондове - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Фалшиви дилъри подвеждат клиенти от името на официалната асоциация на управляващите дружества (БАУД), алармира Комисията за финансов надзор. Използват се фалшиви профили в социалната мрежа Facebook, които, от името на организацията, изпращат покани за сключване на сделки с финансови инструменти и за управление на активи.

Страниците използват всички атрибути на БАУД – име, визуална идентичност и комуникационни елементи.

КФН предупреждава, че тези съобщения представляват риск от заблуда и потенциална финансова измама.

БАУД е учредена на 30 ноември 2004 г. като първото сдружение в България на професионалните мениджъри на портфейли на взаимни фондове. В институцията членуват 28 управляващи дружества, представляващи 146 фондове, управляващи активи за близо 2,2 млрд. евро.

КФН призовава потенциалните инвеститори да проявяват повишено внимание при получаване на подобни съобщения.

Най-важното е да проверяват автентичността на профилите и самоличността на лицата, които се свързват с тях, да не предоставят лични данни, данни за достъп до финансови сметки или средства, преди да са се уверили в легитимността на съответното лице или организация.

Всеки, който се съмнява, че е станал обект на евентуална измама, може да провери списъка на лицензираните дружества на сайта на Комисията за финансов надзор https://www.fsc.bg/.

На сайта са налични всички данни за лицензираните компании, включително и техните електронни канали за комуникация.

Комисията съветва при съмнение да:

• изискват допълнителни данни, които могат да бъдат проверени и потвърдени от независими публични източници;

• проверяват публичните регистри на КФН, както и официалните интернет страници на съответните дружества - поднадзорни лица;

• преустановят контакт и да сезират съответните органи – МВР и КФН при подозрение за недобросъвестни или престъпни дейности.

Вижте всички съвети на КФН към инвеститорите на сайта „#ИнвестирайБезопасно“ - https://www.fsc.bg/invest-safely/


България
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