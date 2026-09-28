Важните новини във ФАКТИ на 28.09.2026 г.

Гълъб Донев обясни "някои неразбрани предложения" за домашната ракия

Министърът на финансите Гълъб Донев обясни "някои неразбрани предложения", включени в предложените промени в Закона за акцизите и данъчните складове, информират от novini.bg.

Александър Пулев: Спецов установи ценова преса нас „Лукойл“

Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев съобщи в предаването „Още от деня“ на БНТ 1, че според експертното становище на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) в началото на годината е била упражнявана ценова преса от предишния особен управител на „Лукойл“ Румен Спецов.

Граждани протестираха с искане за разкриването на истината по случая „Петрохан – Околчица“

Граждани се събраха на протест пред Съдебната палата в София с искане за разкриването на истината по случая „Петрохан – Околчица“,предаде БТА.

Протест срещу Румен Радев затвори площад "Независимост" в София

Граждани се събраха на протест срещу президента Илияна Йотова и затвориха площад "Независимост", предаде БТА.

За национална програма за младежите се обяви Илияна Йотова

Най-голямата ни грижа са младите хора, трябва ни структурирана национална програма за тях. Това заяви кандидатът за президент Илияна Йотова на предизборна среща в Попово. Тя посочи, че днес младите българи изпитват несигурност и тревога дали утре ще имат нормални доходи, дали ще могат да упражняват професията, за която са учили.

На концесия! Регионалният министър Иван Шишков обяви коя ще е първата магистрала в България

„Ние не сме природоубийци, но не сме и човекоубийци. За година и половина ще сме готови да дадем магистрала Русе - Маказа на концесия.“ Това обяви в Кърджали днес министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, цитиран от ведомството.

БНБ към Гълъб Донев: Няма да участваме в политически полемики

Българската народна банка няма да участва в политически полемики и ще продължи да представя професионалните си оценки в рамките на своя законов мандат. Това заявиха от централната банка във връзка с публичните изявления за позицията на управителя Димитър Радев от 25 септември.

Явор Дачков: Асен Василев се очертава като основен трол в предизборната кампания

Асен Василев се очертава като основен трол в предизборната кампания. Всеки ден пуска някаква лъжа, която троловете на ПП-ДБ подемат в социалните мрежи.

Доц. Киселова иронично: Изпийте наличната домашна ракия, декларирайте я в Годишната си данъчна декларация

Моля, без паника! Нека да уточним: 1. Данъчните закони действат занапред! Изпийте наличната домашна ракия, декларирайте я в Годишната си данъчна декларация или в Декларация ad hoc пред КПК. В краен случай я наречете вино!

Кирил Петков: Робин Худ, ама на обратно?!

Робин Худ, ама на обратно?!

Тази глупост с такса от 1000 евро за шише ракия звучи като поредната грешка на правителството, която вероятно ще се наложи бързо да поправят.

Но тя, заедно с това, че за „Лукойл“ явно няма никакъв проблем да внася петрол на цени над средноевропейските, докато България е сред държавите с най-голямо увеличение, показва начина на мислене на това управление.

Нещо като Робин Худ, но на обратно — от бедните взимат, за да дадат на богатите.

Нови показания за ареста на Борисов преди 4 години: Бившият главен секретар на МВР не е знаел предварително

Бившият главен секретар на МВР, а сега депутат от "Прогресивна България", Петър Тодоров, не е знаел предварително за ареста преди четири години на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, партийния пиар Севделина Арнаудова и бившия финансов министър Владислав Горанов.

Асен Василев: Борбата на ПБ с олигархията мина през пенсионерите, децата и стигна до домашната ракия

Борбата на "Прогресивна България“ с олигархията мина през пенсионерите, децата, ваучерите за храна – и стигна и до домашната ракия. Това написа на страницата си във фейсбук лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев, цитиран от "Фокус".

Шишков: Започваме проверки на обществените поръчки за строителство

„Започваме проверки на обществените поръчки за строителство. Навсякъде, където се дават пари – независимо дали от републиканския бюджет или чрез европейско финансиране, държавата ще влезе в своята роля. Това означава проверка не само на самата обществена поръчка, но и на начина на изпълнение.“ Това каза в Хасково днес министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков. „Основната цел е да постигнем качествено строителство, да постигнем ефекта на това, за което даваме пари в полза на обществото. Проверки ще има във всички случаи на съмнения или притеснения. Може да ги направим и масови, зависи от резултатите“, каза още той.

Нинова: За две шишета ракия - 1000 евро глоба. За 5 кг. кокаин - помилване

За две шишета ракия - 1000 евро глоба.

За 5 кг. кокаин - помилване.

Това казва всичко за Радевата партия и кандидата им за президент Йотова.

Макулеви нарушиха мълчанието, искат ексхумация на сина си

Яни Макулев, бащата на Александър, който бе открит мъртъв в кемпер под връх Околчица, заедно с телата на Ивайло Калушев и Николай Златков, наруши мълчанието си. Той и семейството му излязоха с ново становище по отношение на брифинга на прокуратурата от 14 септември.



От изказването става ясно, че семейството ще поиска ексхумация на тялото и ново взимане на проби.

Започна аварийна подмяна на мантинелите

Аварийната подмяна на повредени мантинели по пътищата вече е започнала, а Агенция „Пътна инфраструктура“ подготвя анализ на местата, на които проблемите са най-сериозни. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в сградата на Областната администрация на Хасково, цитиран от Нова тв.

Христо Гаджев: Искате да почерпите за сватбата? Не и в "Прогресивна България"! Гълъб Донев бди!

"Искате да почерпите за сватбата? Не и в "Прогресивна България"! А Гълъб Донев бди! След като оправиха държавата, управляващите въвеждат драконови глоби за притежание на домашна ракия". Това написа депутатът от ПГ на ГЕРБ-СДС Христо Гаджев по отношение на предвидените промени от Министерството на финансите за съхранението на спиртната напитка, съобщават от "Фокус".

КФН пуска фейсбук страница с предупреждения за инвестиции

Инвеститорите, които се притесняват да не бъдат излъгани, вече могат да се информират и от страница на КФН в социалната мрежа фейсбук. От тази седмица Комисията разширява информационните си канали с ново пространство за финансова грамотност и защита на потребителите. Така КФН увеличава възможностите за достъп до полезна и разбираема информация, която помага на гражданите да разпознават финансовите рискове и да вземат по-информирани решения.