Новини
България »
Всички градове »
Важните новини във ФАКТИ на 28.09.2026 г.

Важните новини във ФАКТИ на 28.09.2026 г.

28 Септември, 2026 22:27 472 2

  • гълъб донев-
  • пулев-
  • протест-
  • йотова-
  • ам русе-маказа-
  • бнб-
  • ракия-
  • наталия киселова-
  • кирил петков-
  • нови показания-
  • асен василев-
  • иван шишков-
  • корнелия нинова-
  • яни макулев-
  • мантинели-
  • христо гаджев-
  • кфн

Контролен орган на обикновените хора, които варят домашна ракия за лична и семейна употреба - няма да бъда. Но ще бъда контролен орган за тези, които злоупотребяват с търговията с домашна ракия, коментира финансовият министър

Важните новини във ФАКТИ на 28.09.2026 г. - 1
Снимка: БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Гълъб Донев обясни "някои неразбрани предложения" за домашната ракия

Министърът на финансите Гълъб Донев обясни "някои неразбрани предложения", включени в предложените промени в Закона за акцизите и данъчните складове, информират от novini.bg.

Александър Пулев: Спецов установи ценова преса нас „Лукойл“

Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев съобщи в предаването „Още от деня“ на БНТ 1, че според експертното становище на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) в началото на годината е била упражнявана ценова преса от предишния особен управител на „Лукойл“ Румен Спецов.

Граждани протестираха с искане за разкриването на истината по случая „Петрохан – Околчица“

Граждани се събраха на протест пред Съдебната палата в София с искане за разкриването на истината по случая „Петрохан – Околчица“,предаде БТА.

Протест срещу Румен Радев затвори площад "Независимост" в София

Граждани се събраха на протест срещу президента Илияна Йотова и затвориха площад "Независимост", предаде БТА.

За национална програма за младежите се обяви Илияна Йотова

Най-голямата ни грижа са младите хора, трябва ни структурирана национална програма за тях. Това заяви кандидатът за президент Илияна Йотова на предизборна среща в Попово. Тя посочи, че днес младите българи изпитват несигурност и тревога дали утре ще имат нормални доходи, дали ще могат да упражняват професията, за която са учили.

На концесия! Регионалният министър Иван Шишков обяви коя ще е първата магистрала в България

„Ние не сме природоубийци, но не сме и човекоубийци. За година и половина ще сме готови да дадем магистрала Русе - Маказа на концесия.“ Това обяви в Кърджали днес министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, цитиран от ведомството.

БНБ към Гълъб Донев: Няма да участваме в политически полемики

Българската народна банка няма да участва в политически полемики и ще продължи да представя професионалните си оценки в рамките на своя законов мандат. Това заявиха от централната банка във връзка с публичните изявления за позицията на управителя Димитър Радев от 25 септември.

Явор Дачков: Асен Василев се очертава като основен трол в предизборната кампания

Асен Василев се очертава като основен трол в предизборната кампания. Всеки ден пуска някаква лъжа, която троловете на ПП-ДБ подемат в социалните мрежи.

Доц. Киселова иронично: Изпийте наличната домашна ракия, декларирайте я в Годишната си данъчна декларация

Моля, без паника! Нека да уточним: 1. Данъчните закони действат занапред! Изпийте наличната домашна ракия, декларирайте я в Годишната си данъчна декларация или в Декларация ad hoc пред КПК. В краен случай я наречете вино!

Кирил Петков: Робин Худ, ама на обратно?!

Робин Худ, ама на обратно?!
Тази глупост с такса от 1000 евро за шише ракия звучи като поредната грешка на правителството, която вероятно ще се наложи бързо да поправят.
Но тя, заедно с това, че за „Лукойл“ явно няма никакъв проблем да внася петрол на цени над средноевропейските, докато България е сред държавите с най-голямо увеличение, показва начина на мислене на това управление.
Нещо като Робин Худ, но на обратно — от бедните взимат, за да дадат на богатите.

Нови показания за ареста на Борисов преди 4 години: Бившият главен секретар на МВР не е знаел предварително

Бившият главен секретар на МВР, а сега депутат от "Прогресивна България", Петър Тодоров, не е знаел предварително за ареста преди четири години на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, партийния пиар Севделина Арнаудова и бившия финансов министър Владислав Горанов.

Асен Василев: Борбата на ПБ с олигархията мина през пенсионерите, децата и стигна до домашната ракия

Борбата на "Прогресивна България“ с олигархията мина през пенсионерите, децата, ваучерите за храна – и стигна и до домашната ракия. Това написа на страницата си във фейсбук лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев, цитиран от "Фокус".

Шишков: Започваме проверки на обществените поръчки за строителство

„Започваме проверки на обществените поръчки за строителство. Навсякъде, където се дават пари – независимо дали от републиканския бюджет или чрез европейско финансиране, държавата ще влезе в своята роля. Това означава проверка не само на самата обществена поръчка, но и на начина на изпълнение.“ Това каза в Хасково днес министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков. „Основната цел е да постигнем качествено строителство, да постигнем ефекта на това, за което даваме пари в полза на обществото. Проверки ще има във всички случаи на съмнения или притеснения. Може да ги направим и масови, зависи от резултатите“, каза още той.

Нинова: За две шишета ракия - 1000 евро глоба. За 5 кг. кокаин - помилване

За две шишета ракия - 1000 евро глоба.
За 5 кг. кокаин - помилване.
Това казва всичко за Радевата партия и кандидата им за президент Йотова.

Макулеви нарушиха мълчанието, искат ексхумация на сина си

Яни Макулев, бащата на Александър, който бе открит мъртъв в кемпер под връх Околчица, заедно с телата на Ивайло Калушев и Николай Златков, наруши мълчанието си. Той и семейството му излязоха с ново становище по отношение на брифинга на прокуратурата от 14 септември.

От изказването става ясно, че семейството ще поиска ексхумация на тялото и ново взимане на проби.

Започна аварийна подмяна на мантинелите

Аварийната подмяна на повредени мантинели по пътищата вече е започнала, а Агенция „Пътна инфраструктура“ подготвя анализ на местата, на които проблемите са най-сериозни. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в сградата на Областната администрация на Хасково, цитиран от Нова тв.

Христо Гаджев: Искате да почерпите за сватбата? Не и в "Прогресивна България"! Гълъб Донев бди!

"Искате да почерпите за сватбата? Не и в "Прогресивна България"! А Гълъб Донев бди! След като оправиха държавата, управляващите въвеждат драконови глоби за притежание на домашна ракия". Това написа депутатът от ПГ на ГЕРБ-СДС Христо Гаджев по отношение на предвидените промени от Министерството на финансите за съхранението на спиртната напитка, съобщават от "Фокус".

КФН пуска фейсбук страница с предупреждения за инвестиции

Инвеститорите, които се притесняват да не бъдат излъгани, вече могат да се информират и от страница на КФН в социалната мрежа фейсбук. От тази седмица Комисията разширява информационните си канали с ново пространство за финансова грамотност и защита на потребителите. Така КФН увеличава възможностите за достъп до полезна и разбираема информация, която помага на гражданите да разпознават финансовите рискове и да вземат по-информирани решения.


България
Поставете оценка:
Оценка от 0 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Фен

    0 0 Отговор
    Не съм имал големи очаквания към Радев, но чак пък толкоз, поне един читав министър да не може да намери... И вече мятат по 2-3 изцепки на ден...

    23:11 28.09.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол