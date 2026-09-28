Важните новини във ФАКТИ на 28.09.2026 г.

Гълъб Донев обясни "някои неразбрани предложения" за домашната ракия
Министърът на финансите Гълъб Донев обясни "някои неразбрани предложения", включени в предложените промени в Закона за акцизите и данъчните складове, информират от novini.bg.
Александър Пулев: Спецов установи ценова преса нас „Лукойл“
Вицепремиерът и министър на икономиката Александър Пулев съобщи в предаването „Още от деня“ на БНТ 1, че според експертното становище на Комисията за защита на конкуренцията (КЗК) в началото на годината е била упражнявана ценова преса от предишния особен управител на „Лукойл“ Румен Спецов.
Граждани протестираха с искане за разкриването на истината по случая „Петрохан – Околчица“
Граждани се събраха на протест пред Съдебната палата в София с искане за разкриването на истината по случая „Петрохан – Околчица“,предаде БТА.
Протест срещу Румен Радев затвори площад "Независимост" в София
Граждани се събраха на протест срещу президента Илияна Йотова и затвориха площад "Независимост", предаде БТА.
За национална програма за младежите се обяви Илияна Йотова
Най-голямата ни грижа са младите хора, трябва ни структурирана национална програма за тях. Това заяви кандидатът за президент Илияна Йотова на предизборна среща в Попово. Тя посочи, че днес младите българи изпитват несигурност и тревога дали утре ще имат нормални доходи, дали ще могат да упражняват професията, за която са учили.
На концесия! Регионалният министър Иван Шишков обяви коя ще е първата магистрала в България
„Ние не сме природоубийци, но не сме и човекоубийци. За година и половина ще сме готови да дадем магистрала Русе - Маказа на концесия.“ Това обяви в Кърджали днес министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков, цитиран от ведомството.
БНБ към Гълъб Донев: Няма да участваме в политически полемики
Българската народна банка няма да участва в политически полемики и ще продължи да представя професионалните си оценки в рамките на своя законов мандат. Това заявиха от централната банка във връзка с публичните изявления за позицията на управителя Димитър Радев от 25 септември.
Явор Дачков: Асен Василев се очертава като основен трол в предизборната кампания
Асен Василев се очертава като основен трол в предизборната кампания. Всеки ден пуска някаква лъжа, която троловете на ПП-ДБ подемат в социалните мрежи.
Доц. Киселова иронично: Изпийте наличната домашна ракия, декларирайте я в Годишната си данъчна декларация
Моля, без паника! Нека да уточним: 1. Данъчните закони действат занапред! Изпийте наличната домашна ракия, декларирайте я в Годишната си данъчна декларация или в Декларация ad hoc пред КПК. В краен случай я наречете вино!
Кирил Петков: Робин Худ, ама на обратно?!
Робин Худ, ама на обратно?!
Тази глупост с такса от 1000 евро за шише ракия звучи като поредната грешка на правителството, която вероятно ще се наложи бързо да поправят.
Но тя, заедно с това, че за „Лукойл“ явно няма никакъв проблем да внася петрол на цени над средноевропейските, докато България е сред държавите с най-голямо увеличение, показва начина на мислене на това управление.
Нещо като Робин Худ, но на обратно — от бедните взимат, за да дадат на богатите.
Нови показания за ареста на Борисов преди 4 години: Бившият главен секретар на МВР не е знаел предварително
Бившият главен секретар на МВР, а сега депутат от "Прогресивна България", Петър Тодоров, не е знаел предварително за ареста преди четири години на лидера на ГЕРБ Бойко Борисов, партийния пиар Севделина Арнаудова и бившия финансов министър Владислав Горанов.
Асен Василев: Борбата на ПБ с олигархията мина през пенсионерите, децата и стигна до домашната ракия
Борбата на "Прогресивна България“ с олигархията мина през пенсионерите, децата, ваучерите за храна – и стигна и до домашната ракия. Това написа на страницата си във фейсбук лидерът на "Продължаваме промяната" Асен Василев, цитиран от "Фокус".
Шишков: Започваме проверки на обществените поръчки за строителство
„Започваме проверки на обществените поръчки за строителство. Навсякъде, където се дават пари – независимо дали от републиканския бюджет или чрез европейско финансиране, държавата ще влезе в своята роля. Това означава проверка не само на самата обществена поръчка, но и на начина на изпълнение.“ Това каза в Хасково днес министърът на регионалното развитие и благоустройството арх. Иван Шишков. „Основната цел е да постигнем качествено строителство, да постигнем ефекта на това, за което даваме пари в полза на обществото. Проверки ще има във всички случаи на съмнения или притеснения. Може да ги направим и масови, зависи от резултатите“, каза още той.
Нинова: За две шишета ракия - 1000 евро глоба. За 5 кг. кокаин - помилване
За две шишета ракия - 1000 евро глоба.
За 5 кг. кокаин - помилване.
Това казва всичко за Радевата партия и кандидата им за президент Йотова.
Макулеви нарушиха мълчанието, искат ексхумация на сина си
Яни Макулев, бащата на Александър, който бе открит мъртъв в кемпер под връх Околчица, заедно с телата на Ивайло Калушев и Николай Златков, наруши мълчанието си. Той и семейството му излязоха с ново становище по отношение на брифинга на прокуратурата от 14 септември.
От изказването става ясно, че семейството ще поиска ексхумация на тялото и ново взимане на проби.
Започна аварийна подмяна на мантинелите
Аварийната подмяна на повредени мантинели по пътищата вече е започнала, а Агенция „Пътна инфраструктура“ подготвя анализ на местата, на които проблемите са най-сериозни. Това заяви министърът на регионалното развитие и благоустройството Иван Шишков в сградата на Областната администрация на Хасково, цитиран от Нова тв.
Христо Гаджев: Искате да почерпите за сватбата? Не и в "Прогресивна България"! Гълъб Донев бди!
"Искате да почерпите за сватбата? Не и в "Прогресивна България"! А Гълъб Донев бди! След като оправиха държавата, управляващите въвеждат драконови глоби за притежание на домашна ракия". Това написа депутатът от ПГ на ГЕРБ-СДС Христо Гаджев по отношение на предвидените промени от Министерството на финансите за съхранението на спиртната напитка, съобщават от "Фокус".
КФН пуска фейсбук страница с предупреждения за инвестиции
Инвеститорите, които се притесняват да не бъдат излъгани, вече могат да се информират и от страница на КФН в социалната мрежа фейсбук. От тази седмица Комисията разширява информационните си канали с ново пространство за финансова грамотност и защита на потребителите. Така КФН увеличава възможностите за достъп до полезна и разбираема информация, която помага на гражданите да разпознават финансовите рискове и да вземат по-информирани решения.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Фен
23:11 28.09.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.