Нейнски: Русия дестабилизира Черно море заради проекти на ЕС

Руските действия за дестабилизация на Черно море може да са свързани с алтернативните инфраструктурни и енергийни проекти на Европа. Това заяви бившият външен министър Надежда Нейнски в предаването „120 минути“ по bTV.

„Задайте си въпроса защо Русия иска дестабилизация на Черно море. Аз много мислих тези дни и ще ви кажа, че за мен това е свързано с алтернативните инфраструктурни и енергийни проекти на Европа“, каза Нейнски.

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По думите ѝ напрежението в региона трябва да се разглежда в по-широкия контекст на войната в Украйна и на европейските усилия за изграждане на алтернативни маршрути. Тя посочи Средния коридор и Вертикалния коридор, както и други идеи, чрез които Европейският съюз се стреми да гарантира своята независимост и сигурност в дългосрочен план.

Призив да не се всява страх

Нейнски беше попитана дали очаква нови хибридни атаки, нападения с дронове и жертви все по-близо до българската територия. Тя призова обществото да не бъде подлагано на страх заради опасенията от развитието на конфликта.

Бившият външен министър коментира и възможността за употреба на ядрено оръжие. „В съвременния свят активирането на ядрено оръжие от едната страна води до активиране и от другата. И никой, дори и Русия, не е толкова безумен, за да го направи“, заяви тя.

Според Нейнски опасенията от руските действия не трябва да водят до политика на подчинение или до отказ от защита на българските и европейските интереси.

Мирният план трябва да има гаранции

Нейнски коментира и възможността България да играе посредническа роля в преговорите за прекратяване на войната в Украйна. По повод срещата на премиера Румен Радев с руския посланик Елеонора Митрофанова тя предположи, че българското правителство може да има амбиции да предложи мирен план.

„Мирът не е декларация. Да говориш само за мир е популизъм. Това, което има значение, е да осигуриш мира и пътя към мира, който минава през дипломацията“, каза Нейнски.

Тя постави въпроса как ще бъде гарантирано, че евентуално примирие няма да бъде използвано за подготовка на нова военна офанзива. „Трябва да кажат как ще гарантират, че евентуално примирие или дори мир, който бъде постигнат, няма да е просто печелене на време, след което Русия отново да започне война“, заяви тя.

Критика към българската позиция

Нейнски заяви, че България не трябва да разглежда членството си в Европейския съюз и НАТО само като източник на финансови средства и гаранции за сигурност.

„Постоянно искаме от Европа средства, фондове, пари, от НАТО искаме сигурност, но от наша страна не проявяваме склонност да бъдем част от общата европейска политика“, коментира тя.

Бившият външен министър определи руското нападение срещу Украйна като нарушение на международното право. Тя изрази и несъгласие с подкрепата на българския премиер за обсъждана договореност между Вашингтон и Москва, свързана с руския дизел.

Според Нейнски евентуалното закупуване на руски дизел би осигурило допълнителни приходи за Русия, които могат да бъдат използвани за финансиране на войната. „Тази сделка, освен че няма да намали очевидно цените на дизела, не се знае изобщо дали ще се сключи. Но ние се втурваме веднага да кажем, че я подкрепяме“, заяви тя.

Източници: btvnovinite.bg