Новини
България »
“Алтернатива за Германия” подкрепи Костадинов за президент
  Тема: Избори

“Алтернатива за Германия” подкрепи Костадинов за президент

20 Октомври, 2026 15:46, обновена 20 Октомври, 2026 15:50 1 034

  • алтерватива за германия-
  • костадинов-
  • възраждане-
  • кампания-
  • избори

Във видео интервю депутатът от “Алтернатива за германия”, Райнер Ротфус, изказа подкрепата си за Костадинов.

“Алтернатива за Германия” подкрепи Костадинов за президент - 1
Факти Факти

“Костадин е велик политик. Той има визия за България, с която визия имах възможност да се запозная по-отблизо при последното ми посещение в България и тя наистина би повела страната към по-добро бъдеще. Той знае, че България не може да бъде опорна точка, не може да бъде новата стена на Вашингтон, изправена срещу Изтока, но е била мост. Костадин ще бъде чудесен партньор за нас, така че хората трябва да му се доверят. Той би внесъл нещо напълно ново в българската политика, от което определено има нужда. Той е един от най-умните политици в Европа. Страхотен човек, желая му пълен успех – целият успех, от който България се нуждае.”, казва Райнер Ротфус депутат от “Алтернатива за Германия” в Германския Бундестаг.

В началото на предизборната кампания и единственият българин депутат в Бундестага, Борислав Гаманов, като част от групата на “Алтернатива за Германия”, в интервю за “Факти” също изрази подкрепа за кандидатпрезидентската двойка Костадинов и Волгин и получи лична благодарност от Костадинов.

Кандидатът за президент на “Възраждане” благодари на Ротфус в социалната мрежа със следните думи:

“Благодаря за подкрепата на “Алтернатива за Германия” и лично на моя приятел д-р Райнер Ротфус! Ще променяме Европа заедно, а България и Германия ще бъдат водещите сили в този процес - така, както “Възраждане” и “Алтернатива за Германия” вече променят Европейския парламент! Споделете това видео на колкото се може повече места и направете различен избор в неделя с номер 11!”, написа Костадинов.

Цялото видео може да видите тук:


Германия
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google

Подобни новини


Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Варна, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове