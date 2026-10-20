Затвориха училищен стол и цех за закуски

Училищен стол в Пазарджик и цех за закуски в Хасково са затворени заради лоши хигиенни условия. Мерките са резултат от извънредни проверки на храните за деца и ученици, проведени в цялата страна между 14 септември и 14 октомври.
Инспекторите по безопасност на храните са проверили общо 2513 детски градини, училищни столове, бюфети и фирми за кетъринг, които доставят храна за тях.
Спрени са близо 300 килограма храни
При контрола са спрени от продажба 298 килограма храни от животински и неживотински произход. Съставени са 18 акта за установени нарушения.
Сред констатираните нередности са предлагане на продукти, които не отговарят на стандартите за хранене на деца и ученици, грешки в етикетите и маркировката, както и неспазване на сроковете за съхранение.
Издадени са и 152 предписания за отстраняване на пропуски. Те се отнасят до амортизирана материална база и оборудване, пропуски в ежедневната хигиена, липса на доказателства за дезинфекция на работните повърхности и непълна документация за безопасност на храните.
Приемат сигнали за нередности
От Българската агенция по безопасност на храните напомнят: „Гражданите могат да подават сигнали при съмнения за нередности на денонощния телефон 0700 122 99 или през онлайн формата на официалния сайт на ведомството.“
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1 А бе
16:29 20.10.2026