Затвориха училищен стол и цех за закуски

Училищен стол в Пазарджик и цех за закуски в Хасково са затворени заради лоши хигиенни условия. Мерките са резултат от извънредни проверки на храните за деца и ученици, проведени в цялата страна между 14 септември и 14 октомври.

Инспекторите по безопасност на храните са проверили общо 2513 детски градини, училищни столове, бюфети и фирми за кетъринг, които доставят храна за тях.

Спрени са близо 300 килограма храни

При контрола са спрени от продажба 298 килограма храни от животински и неживотински произход. Съставени са 18 акта за установени нарушения.

Сред констатираните нередности са предлагане на продукти, които не отговарят на стандартите за хранене на деца и ученици, грешки в етикетите и маркировката, както и неспазване на сроковете за съхранение.

Издадени са и 152 предписания за отстраняване на пропуски. Те се отнасят до амортизирана материална база и оборудване, пропуски в ежедневната хигиена, липса на доказателства за дезинфекция на работните повърхности и непълна документация за безопасност на храните.

Приемат сигнали за нередности

От Българската агенция по безопасност на храните напомнят: „Гражданите могат да подават сигнали при съмнения за нередности на денонощния телефон 0700 122 99 или през онлайн формата на официалния сайт на ведомството.“