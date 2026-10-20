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Затвориха училищен стол и цех за закуски
  Тема: Съветите на специалиста

Затвориха училищен стол и цех за закуски

20 Октомври, 2026 16:19 750 1

  • детско хранене-
  • училищни столове-
  • бабх-
  • пазарджик-
  • хасково

Общо 2513 обекта за детско хранене са проверени в страната. Спрени са от продажба 298 килограма храни, а са съставени 18 акта за нарушения

Затвориха училищен стол и цех за закуски - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Училищен стол в Пазарджик и цех за закуски в Хасково са затворени заради лоши хигиенни условия. Мерките са резултат от извънредни проверки на храните за деца и ученици, проведени в цялата страна между 14 септември и 14 октомври.

Инспекторите по безопасност на храните са проверили общо 2513 детски градини, училищни столове, бюфети и фирми за кетъринг, които доставят храна за тях.

Спрени са близо 300 килограма храни

При контрола са спрени от продажба 298 килограма храни от животински и неживотински произход. Съставени са 18 акта за установени нарушения.

Сред констатираните нередности са предлагане на продукти, които не отговарят на стандартите за хранене на деца и ученици, грешки в етикетите и маркировката, както и неспазване на сроковете за съхранение.

Издадени са и 152 предписания за отстраняване на пропуски. Те се отнасят до амортизирана материална база и оборудване, пропуски в ежедневната хигиена, липса на доказателства за дезинфекция на работните повърхности и непълна документация за безопасност на храните.

Приемат сигнали за нередности

От Българската агенция по безопасност на храните напомнят: „Гражданите могат да подават сигнали при съмнения за нередности на денонощния телефон 0700 122 99 или през онлайн формата на официалния сайт на ведомството.“


България
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  • 1 А бе

    5 0 Отговор
    не само хигиената но и закуските които се дават на учениците от 1 до 4 клас повече ги яде охраната,а не децата

    16:29 20.10.2026

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