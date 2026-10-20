Стоянов: Не е ясно какви са останките от „Челси-3“

Все още не е ясно какви са откритите останки на поразения кораб „Челси-3“ – от дронове или от взрива, който е повредил плавателния съд. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, след като министърът на транспорта Георги Пеев съобщи, че на борда са намерени „определени останки“.

„Нямам идея какви останки и за какво става въпрос и дали министър Пеев е говорил конкретно за останки от дронове или за останките вследствие на взрива“, каза Стоянов. Той призова разследващите органи да установят фактите, преди да се правят заключения за произхода на атаката.

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Останките ще бъдат подложени на анализ

Георги Пеев заяви, че намерените части ще бъдат анализирани от българските служби. По думите му, ако те не разполагат с необходимите технически възможности, ще бъде потърсена помощ от партньорски организации с опит в подобни разследвания.

„Когато сме готови с резултатите, обществото ще бъде информирано надлежно“, каза транспортният министър. Той не посочи къде точно са открити останките и не уточни дали те са свързани с безпилотен апарат.

Прокуратурата разследва пораженията по кораба

Военно-окръжната прокуратура в София е образувала досъдебно производство за инцидента с „Челси-3“ в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Военна полиция подпомага разследването, а събраните материали ще бъдат предоставени за експертизи.

Разследващите трябва да установят произхода и вида на взривното вещество, използвано при атаката. Предстои да бъде разпитан и 15-членният екипаж на кораба пред съдия.

„Челси-3“ беше изтеглен до пристанището в Бургас след тежки повреди по корпуса. Установени са три пробойни – две в района на товарния трюм и една в кърмовата част, където се намира оборудването за управление. Пораженията са довели до загуба на управлението на плавателния съд.

Паралелно с разследването над западната част на Черно море патрулира американски военноморски самолет Boeing P-8A Poseidon. По думите на Стоянов събраната информация се предоставя на НАТО и може да бъде използвана при необходимост от последващи действия.

Източници: bntnews.bg, eurocom.bg, dariknews.bg