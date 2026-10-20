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Стоянов: Не е ясно какви са останките от „Челси-3“
  Тема: Украйна

Стоянов: Не е ясно какви са останките от „Челси-3“

20 Октомври, 2026 16:24 1 039 63

  • кораб „челси-3“-
  • дронове-
  • черно море-
  • димитър стоянов-
  • георги пеев

Министърът на транспорта Георги Пеев съобщи за намерени останки, но не уточни дали са от дрон. Военната прокуратура трябва да установи произхода им

Стоянов: Не е ясно какви са останките от „Челси-3“ - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Все още не е ясно какви са откритите останки на поразения кораб „Челси-3“ – от дронове или от взрива, който е повредил плавателния съд. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, след като министърът на транспорта Георги Пеев съобщи, че на борда са намерени „определени останки“.

„Нямам идея какви останки и за какво става въпрос и дали министър Пеев е говорил конкретно за останки от дронове или за останките вследствие на взрива“, каза Стоянов. Той призова разследващите органи да установят фактите, преди да се правят заключения за произхода на атаката.

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Останките ще бъдат подложени на анализ

Георги Пеев заяви, че намерените части ще бъдат анализирани от българските служби. По думите му, ако те не разполагат с необходимите технически възможности, ще бъде потърсена помощ от партньорски организации с опит в подобни разследвания.

„Когато сме готови с резултатите, обществото ще бъде информирано надлежно“, каза транспортният министър. Той не посочи къде точно са открити останките и не уточни дали те са свързани с безпилотен апарат.

Прокуратурата разследва пораженията по кораба

Военно-окръжната прокуратура в София е образувала досъдебно производство за инцидента с „Челси-3“ в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Военна полиция подпомага разследването, а събраните материали ще бъдат предоставени за експертизи.

Разследващите трябва да установят произхода и вида на взривното вещество, използвано при атаката. Предстои да бъде разпитан и 15-членният екипаж на кораба пред съдия.

„Челси-3“ беше изтеглен до пристанището в Бургас след тежки повреди по корпуса. Установени са три пробойни – две в района на товарния трюм и една в кърмовата част, където се намира оборудването за управление. Пораженията са довели до загуба на управлението на плавателния съд.

Паралелно с разследването над западната част на Черно море патрулира американски военноморски самолет Boeing P-8A Poseidon. По думите на Стоянов събраната информация се предоставя на НАТО и може да бъде използвана при необходимост от последващи действия.

Източници: bntnews.bg, eurocom.bg, dariknews.bg


Бургас / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 АГАТ а Кристи

    20 6 Отговор
    Гарван путино око не вади...

    Коментиран от #51

    16:26 20.10.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 3 Всеки знае

    19 4 Отговор
    че задачата е да прикриете!

    16:27 20.10.2026

  • 4 газо

    21 3 Отговор
    Що се правите на ударени...пълни смешници сте!

    16:28 20.10.2026

  • 5 Никой

    14 2 Отговор
    " кинтекс " с фърчилото вземете да върнете жителството по области и откритите листи по границата . Зер комунделите да са щасливи

    16:29 20.10.2026

  • 6 Трол

    18 0 Отговор
    Останките са от гръмнал контрабанден казан за ракия.

    16:29 20.10.2026

  • 7 СЕГА ГО ПРАВЯТ

    9 5 Отговор

    До коментар #2 от "Няма":

    ДОВЕЧЕРА МИРЧЕВ ЩЕ ГО ПОКАЖЕ

    16:29 20.10.2026

  • 8 Последния Софиянец

    18 1 Отговор
    Какво разбира прокуратурата от дронове?

    Коментиран от #57

    16:30 20.10.2026

  • 9 дам

    22 2 Отговор
    То май в този мандат на министъра няма да разберем какво се е случило и кой го е направил ... ще тупаме топката докато народонаселението забрави

    16:31 20.10.2026

  • 10 Георги

    15 1 Отговор
    аз залагам на Нова Гвинея

    16:31 20.10.2026

  • 11 Стоянов

    15 8 Отговор
    Превод в ефир: "Скрихме ги, изгорихме ги. Радев рече да няма и намек за Русия. Затова отказахме външни експерти. Оставихме само онези парчета, на които нищо не личи. Знаем как да си вършим работата".

    16:31 20.10.2026

  • 12 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 13 Самоил

    11 1 Отговор
    разпознахме,дрона не!

    16:33 20.10.2026

  • 14 Софето

    21 6 Отговор
    За смях станаха тези подлоги руССки

    Коментиран от #61

    16:34 20.10.2026

  • 15 Платен бг водолаз

    16 6 Отговор
    Не ме гледай умно, българино! Подписал съм договор за конфиденциалност пред трима от бившето КГБ. Не искам се ейството ми да литне от висок етаж.

    16:34 20.10.2026

  • 16 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 17 Безаналогова

    13 3 Отговор
    руска технология!Неразпознаваеми останки!

    Коментиран от #54

    16:35 20.10.2026

  • 18 Георги

    2 12 Отговор
    от това, което показаха корабът беше ударен на нивото на водата, а руснаците не ползват такива дроньове защото украинците нямат флот.

    16:36 20.10.2026

  • 19 9689

    12 12 Отговор
    Щом казва,не са ясни разбирай украински.

    16:36 20.10.2026

  • 20 Джугашвили

    12 2 Отговор
    нет останки,нет праблем!

    16:40 20.10.2026

  • 21 В Русия

    16 2 Отговор
    пък се хвалят за ударите по корабите!

    Коментиран от #30

    16:43 20.10.2026

  • 22 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 23 Митко старшината чеше си главата

    14 3 Отговор
    Не пише сделано в Русия и не можем да разберем от къде са, въпреки че др. Путин си призна.

    16:44 20.10.2026

  • 24 Останките

    15 1 Отговор
    са с извънземен характер!Анализ на материала е невъзможен!

    16:46 20.10.2026

  • 25 Няма толкова некомпетентен министър

    13 2 Отговор
    Давайте тройна експертиза!!! Докато не съберете отломките на цял руски дрон и не го сглобите като пъзел. нищо не се знае !!!

    16:47 20.10.2026

  • 26 Светльо Попов

    17 3 Отговор
    Генерал до генерала и все още не им е ясно. Ясно им е, че е от Русия, но не върви да се лае срещу шефовете.

    16:47 20.10.2026

  • 27 Мощи на Шахид

    7 2 Отговор
    Ще ги превозим за преклонение в Сифия,със Спартана конвоиран от Миг и Су !

    16:49 20.10.2026

  • 28 ЕДГАР КЕЙСИ

    10 1 Отговор
    МИТКО СМСа Е ....................... "ПРОГРЕСИВЕН" ИхххТ ....................... НАЛИ ВОЕННИТЕ СА ВСИЧКИ "ПРОГРЕСИВНИ" ........................ АКО СЕ УСЕЩАТЕ КОЛКО СТЕ СМЕШНИ ...................,... ФАКТ !

    16:50 20.10.2026

  • 29 Пепи

    6 2 Отговор
    Цони и Коци намекнаха за трета страна???

    16:51 20.10.2026

  • 30 Ооооо дааааа,

    1 11 Отговор

    До коментар #21 от "В Русия":

    повярвай дъни ги като шкембе у дирек и те много хубаво гърмят вторично, което значи, че са тъпкани с оръжие и боеприпаси. Но, това се случва близо до wcкрайна, а не в чужди икономически зони. Дори на публикуваните кадри често се виждат и районите в които са ударени корабите. Или са близо до пристанища или на самите тях, когато се събират укрите да разтоварват или пък в складовете където ги карат и така гърмят и кораби и складове с все въоръжение.

    Коментиран от #32

    16:52 20.10.2026

  • 31 zuлен чураб

    15 1 Отговор
    яснооо начи са $ру zzки

    16:54 20.10.2026

  • 32 амет чобана

    3 0 Отговор

    До коментар #30 от "Ооооо дааааа,":

    и ас яку та дъня с млечни продукти

    16:54 20.10.2026

  • 33 Питам

    8 1 Отговор
    Да питам, украинците пак ли толкова време правят експертиза на всеки дрон, за да знаят на къде да насочат ответните удари ?

    16:55 20.10.2026

  • 34 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 35 Челюсти-3

    5 0 Отговор
    е по-реално!

    16:57 20.10.2026

  • 36 Прогресивни лъжци

    13 1 Отговор
    Ами изкарай ги, снимай ги, както украинските. Спомни ли си?

    16:57 20.10.2026

  • 37 Уотсън

    11 0 Отговор
    Елементарно,като се знае местоположението на кораба у мястото на удара,четвъртокласник може да определи траекторията и посоката !

    17:00 20.10.2026

  • 38 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 39 Ваня

    15 0 Отговор
    На него кое му е ясно? Все не знае... и какво върши там??? Да го храним само, това е свикнал да прави, да бездейства.

    Коментиран от #41

    17:01 20.10.2026

  • 40 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 41 Объркан

    9 0 Отговор

    До коментар #39 от "Ваня":

    Е човечеца, направо изгубен. Доста министри военни бяха с неговото състояние. По - удобни са.

    17:03 20.10.2026

  • 42 Истината

    11 1 Отговор
    В ударените кораби в Черно море са открити тленните останки на българското национално достойнство, предадено от прогресивните некадърници начело с Радев!!!!

    17:04 20.10.2026

  • 43 Вие сте бунаци

    13 1 Отговор
    Каквото и да намерят го хвърлят в морето.Да не мислите , че Иво Христов ще иска да каже че дрона е руски дори и ако има доказателства?

    17:04 20.10.2026

  • 44 Анонимен

    12 3 Отговор
    ОСТАВКА ПРОПУТИНИСТИТЕ ПАРИ ПОЛУЧАВАТЕ ОТ БЪЛГАРИЯ А ЗАЩИТАВАТЕ УБИЕЦ ДИКТАТОР РУСКИ ОСТАВКА И СЪД ЗА ВАС

    17:04 20.10.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Рундьо

    11 0 Отговор
    Пак се е скрил под дивана. Сега и останки откриха.

    17:08 20.10.2026

  • 47 Хайде, хайде

    10 1 Отговор
    Ако бяха украински, цяла фотосесия щеше да направят.

    17:09 20.10.2026

  • 48 Фори

    9 1 Отговор
    Сега се чудят как да ги изкарат украйнски. Ще ги фалшифицират!

    17:11 20.10.2026

  • 49 Абсурдистан

    8 0 Отговор
    Какво въобще му е ясно на тоя?

    17:11 20.10.2026

  • 50 Още ли

    6 0 Отговор
    Няма ли картичка. Пък снимайте ги, може някой, който разбира да ги разпознае.

    17:12 20.10.2026

  • 51 Така е

    1 4 Отговор

    До коментар #1 от "АГАТ а Кристи":

    Не се знае какви са останките, но е абсурд да са руски.

    17:19 20.10.2026

  • 52 Горски

    2 3 Отговор
    Аз очаквах че резултатите вече са дошли от Брюксел. Там знаят резултата предварително даже и заповедтта за ударите по корабите е при тях. Радев казс че дронът е малтийски а не руски. Корабът е използвал фалшив малтийски флаг и Малта е изпратила дрон. Преди 3 дни в Литва падна боен дрон. Веднага го обявиха за руски. След огледа се оказа, че е украински. Влстите признах, че е украински, но заподозряха, че е отклонен от руснаците. Сега ,,разследват" дали Путин лично не е дал, заповед украинският дрон да удари Литва. Българските управляващи вървят по същия път . Разбира се, когато падна украински дрон до ключова тръба в територията на Бг- никой нищо не каза. Тва е положението.
    Предлагам 3тата световна война да не почне като първата- с наше участие. И също така предлагам ние да стоим в страни. И какво ще направят като кораба не е бил български или в български териториални води а в разширената зона, която никой освен шепа държави не я признават? Нито Русия, нито Турция, нито Украйна признават подобни разширения на оградата. Ще се съдят при филанкишията ли? Те покриха пред очите на цялата държава най-бруталното престъпление в история ни - Петрохан, а сега очаквате да ви дадат истината за тези дронове. Сега ще го нагласят както им е заповядано отвън. И как сега ще оправдаваме останките на тоя украински дрон? Териториалните ни води не са нарушени, български кораб не е пострадал. А това че някой рискува да превозва оръжие за война през икономическата ни зона си е н

    17:25 20.10.2026

  • 53 Йес

    5 0 Отговор
    Есемеса трябва да брани с руските дронове

    17:25 20.10.2026

  • 54 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 55 Няма страшно сега

    3 0 Отговор
    Нищо не се знае.

    17:31 20.10.2026

  • 56 !!!?

    8 0 Отговор
    Радев: Чии са останките...?
    Митрофанова: На Самуил ли...!?
    Стоянов: Не, на дроновете...!
    Митрофанова: Их там нет !!!
    Петков: Знаех си, че не са руски...!!!?

    17:32 20.10.2026

  • 57 някои разбират

    2 0 Отговор

    До коментар #8 от "Последния Софиянец":

    от кожени дронове

    17:33 20.10.2026

  • 58 Време

    4 0 Отговор
    Е за пенсия, чичи. Може и в Руззия да я харчиш.

    17:37 20.10.2026

  • 59 малийййй

    3 0 Отговор
    Но пък за сметка на това стана напълно ясно какви са министрите и управляващите като цяло. Единия говори за останки от дрон, премиера обяснява надълго и нашироко как се правят изследвания не само на останките от дрона, но и химически анализ на използваното взривно вещество, а третия даже няма представа за кави останки ставало въпрос. Дали били останки от дрона или от пожара.

    17:37 20.10.2026

  • 60 Дали

    2 0 Отговор
    По - грозното е, че е ясно на всички, не и на рундеви

    17:41 20.10.2026

  • 61 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 62 Значи

    2 0 Отговор
    Това, че уж са генерали не ги прави автоматично мъже.
    Пишете ги индонезийски, то пък чак толкова страх.

    17:43 20.10.2026

  • 63 тези

    2 0 Отговор
    червени плюнки са готови лидери на задунайска губерния.

    17:43 20.10.2026

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