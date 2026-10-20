Стоянов: Не е ясно какви са останките от „Челси-3“

Все още не е ясно какви са откритите останки на поразения кораб „Челси-3“ – от дронове или от взрива, който е повредил плавателния съд. Това заяви министърът на отбраната Димитър Стоянов, след като министърът на транспорта Георги Пеев съобщи, че на борда са намерени „определени останки“.
„Нямам идея какви останки и за какво става въпрос и дали министър Пеев е говорил конкретно за останки от дронове или за останките вследствие на взрива“, каза Стоянов. Той призова разследващите органи да установят фактите, преди да се правят заключения за произхода на атаката.
Останките ще бъдат подложени на анализ
Георги Пеев заяви, че намерените части ще бъдат анализирани от българските служби. По думите му, ако те не разполагат с необходимите технически възможности, ще бъде потърсена помощ от партньорски организации с опит в подобни разследвания.
„Когато сме готови с резултатите, обществото ще бъде информирано надлежно“, каза транспортният министър. Той не посочи къде точно са открити останките и не уточни дали те са свързани с безпилотен апарат.
Прокуратурата разследва пораженията по кораба
Военно-окръжната прокуратура в София е образувала досъдебно производство за инцидента с „Челси-3“ в изключителната икономическа зона на България в Черно море. Военна полиция подпомага разследването, а събраните материали ще бъдат предоставени за експертизи.
Разследващите трябва да установят произхода и вида на взривното вещество, използвано при атаката. Предстои да бъде разпитан и 15-членният екипаж на кораба пред съдия.
„Челси-3“ беше изтеглен до пристанището в Бургас след тежки повреди по корпуса. Установени са три пробойни – две в района на товарния трюм и една в кърмовата част, където се намира оборудването за управление. Пораженията са довели до загуба на управлението на плавателния съд.
Паралелно с разследването над западната част на Черно море патрулира американски военноморски самолет Boeing P-8A Poseidon. По думите на Стоянов събраната информация се предоставя на НАТО и може да бъде използвана при необходимост от последващи действия.
Източници: bntnews.bg, eurocom.bg, dariknews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 АГАТ а Кристи
Коментиран от #51
16:26 20.10.2026
2 Този коментар е премахнат от модератор.
3 Всеки знае
16:27 20.10.2026
4 газо
16:28 20.10.2026
5 Никой
16:29 20.10.2026
6 Трол
16:29 20.10.2026
7 СЕГА ГО ПРАВЯТ
До коментар #2 от "Няма":ДОВЕЧЕРА МИРЧЕВ ЩЕ ГО ПОКАЖЕ
16:29 20.10.2026
8 Последния Софиянец
Коментиран от #57
16:30 20.10.2026
9 дам
16:31 20.10.2026
10 Георги
16:31 20.10.2026
11 Стоянов
16:31 20.10.2026
12 Този коментар е премахнат от модератор.
13 Самоил
16:33 20.10.2026
14 Софето
Коментиран от #61
16:34 20.10.2026
15 Платен бг водолаз
16:34 20.10.2026
16 Този коментар е премахнат от модератор.
17 Безаналогова
Коментиран от #54
16:35 20.10.2026
18 Георги
16:36 20.10.2026
19 9689
16:36 20.10.2026
20 Джугашвили
16:40 20.10.2026
21 В Русия
Коментиран от #30
16:43 20.10.2026
22 Този коментар е премахнат от модератор.
23 Митко старшината чеше си главата
16:44 20.10.2026
24 Останките
16:46 20.10.2026
25 Няма толкова некомпетентен министър
16:47 20.10.2026
26 Светльо Попов
16:47 20.10.2026
27 Мощи на Шахид
16:49 20.10.2026
28 ЕДГАР КЕЙСИ
16:50 20.10.2026
29 Пепи
16:51 20.10.2026
30 Ооооо дааааа,
До коментар #21 от "В Русия":повярвай дъни ги като шкембе у дирек и те много хубаво гърмят вторично, което значи, че са тъпкани с оръжие и боеприпаси. Но, това се случва близо до wcкрайна, а не в чужди икономически зони. Дори на публикуваните кадри често се виждат и районите в които са ударени корабите. Или са близо до пристанища или на самите тях, когато се събират укрите да разтоварват или пък в складовете където ги карат и така гърмят и кораби и складове с все въоръжение.
Коментиран от #32
16:52 20.10.2026
31 zuлен чураб
16:54 20.10.2026
32 амет чобана
До коментар #30 от "Ооооо дааааа,":и ас яку та дъня с млечни продукти
16:54 20.10.2026
33 Питам
16:55 20.10.2026
34 Този коментар е премахнат от модератор.
35 Челюсти-3
16:57 20.10.2026
36 Прогресивни лъжци
16:57 20.10.2026
37 Уотсън
17:00 20.10.2026
38 Този коментар е премахнат от модератор.
39 Ваня
Коментиран от #41
17:01 20.10.2026
40 Този коментар е премахнат от модератор.
41 Объркан
До коментар #39 от "Ваня":Е човечеца, направо изгубен. Доста министри военни бяха с неговото състояние. По - удобни са.
17:03 20.10.2026
42 Истината
17:04 20.10.2026
43 Вие сте бунаци
17:04 20.10.2026
44 Анонимен
17:04 20.10.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Рундьо
17:08 20.10.2026
47 Хайде, хайде
17:09 20.10.2026
48 Фори
17:11 20.10.2026
49 Абсурдистан
17:11 20.10.2026
50 Още ли
17:12 20.10.2026
51 Така е
До коментар #1 от "АГАТ а Кристи":Не се знае какви са останките, но е абсурд да са руски.
17:19 20.10.2026
52 Горски
Предлагам 3тата световна война да не почне като първата- с наше участие. И също така предлагам ние да стоим в страни. И какво ще направят като кораба не е бил български или в български териториални води а в разширената зона, която никой освен шепа държави не я признават? Нито Русия, нито Турция, нито Украйна признават подобни разширения на оградата. Ще се съдят при филанкишията ли? Те покриха пред очите на цялата държава най-бруталното престъпление в история ни - Петрохан, а сега очаквате да ви дадат истината за тези дронове. Сега ще го нагласят както им е заповядано отвън. И как сега ще оправдаваме останките на тоя украински дрон? Териториалните ни води не са нарушени, български кораб не е пострадал. А това че някой рискува да превозва оръжие за война през икономическата ни зона си е н
17:25 20.10.2026
53 Йес
17:25 20.10.2026
54 Този коментар е премахнат от модератор.
55 Няма страшно сега
17:31 20.10.2026
56 !!!?
Митрофанова: На Самуил ли...!?
Стоянов: Не, на дроновете...!
Митрофанова: Их там нет !!!
Петков: Знаех си, че не са руски...!!!?
17:32 20.10.2026
57 някои разбират
До коментар #8 от "Последния Софиянец":от кожени дронове
17:33 20.10.2026
58 Време
17:37 20.10.2026
59 малийййй
17:37 20.10.2026
60 Дали
17:41 20.10.2026
61 Този коментар е премахнат от модератор.
62 Значи
Пишете ги индонезийски, то пък чак толкова страх.
17:43 20.10.2026
63 тези
17:43 20.10.2026