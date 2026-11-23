Общинският съвет на Варна прие бюджета на града за 2026 г. в размер на 383,26 млн. евро. Решението беше одобрено с 33 гласа „за“, 3 „въздържал се“ и нито един „против“.

Така Варна получи финансовата си рамка 38 дни преди края на годината. Одобрената сума е с 8,46 млн. евро по-висока от внесената през август макрорамка.

Държавните средства са близо 212 млн. евро

Близо 212 млн. евро от бюджета са делегирани средства от държавата. Над 171,3 млн. евро се очаква да постъпят от местни данъци и такси. Отделно са посочени 52,7 млн. лева по европейски проекти и програми.

При представянето на решението общинският съвет отчете вота с формулировката: „33 гласа „за“, 3 „въздържал се“ и нито един „против“.

Образованието получава най-голям ресурс

Най-голямото перо в бюджета е за образование – близо 158,6 млн. евро.

За здравеопазване са предвидени 29,5 млн. евро. Сумата е с 6,2 млн. евро по-висока от първоначално заложената рамка.

Над 29,3 млн. евро са планирани за социално осигуряване, подпомагане и грижи.

Бюджетът беше приет в отсъствието на кмета на Варна Благомир Коцев.

Източници: bntnews.bg