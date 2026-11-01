"Йотова: Гласувах за силна България със собствен глас"

Илияна Йотова заяви, че е гласувала за силна и суверенна България, която има собствен глас на международната сцена. След като упражни правото си на глас на балотажа на президентските избори, тя определи избора си като подкрепа за „президент на мира“ и за спокойно бъдеще на младите хора.
„Гласувах за това България да бъде силна държава в силна Европа, но и със собствена външна политика и гръбнак, когато трябва да отстоява най-важното – националния интерес“, каза Йотова.
Президентът призова гражданите да гласуват и заяви, че очаква по-висока избирателна активност. Тя свърза посланието си и с Деня на народните будители, като поздрави българите и посочи, че страната трябва да бъде достойна за възрожденците, създали българската нация.
Йотова заяви, че бъдещият президент трябва да уважава и спазва Конституцията, а не да я променя според политическата конюнктура. По думите ѝ националното съгласие трябва да се търси чрез диалог, а институциите да работят за гражданите, вместо да се блокират и саботират взаимно.
В изявлението си тя коментира и предстоящото внасяне на държавния бюджет. Йотова каза, че проектът се очаква през следващите дни и че се чака оценката на Европейската комисия, тъй като това ще бъде първият бюджет в евро.
Като основни приоритети тя посочи защитата на доходите на най-бедните хора, средствата за майките и ограничаването на поскъпването на топлинната и електрическата енергия през следващите месеци. Йотова заяви, че икономическите трудности се усещат не само в България, но и в Европа, и изрази увереност, че ще бъдат намерени решения.
Тя призова конфронтацията от предизборната кампания да не се пренася в Народното събрание. „Сигурна съм, че с края на кампанията и това ще отмине и там много мъдро, много разумно ще разгледаме всички цифри, за да можем да преминем възможно най-леко, повтарям – всички заедно, през тази криза“, каза Йотова.
По повод действията на политическите си опоненти тя заяви, че се надява те да прекратят „истерията“ и допусна, че част от тях търсят предварително обяснение за евентуална загуба.
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Този коментар е премахнат от модератор.
2 Сатана Z
Коментиран от #12, #19, #20
12:53 01.11.2026
3 Този коментар е премахнат от модератор.
4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ
ДОНАЛД ТУСК ОБВИНИ РУСИЯ ЗА НЕГО :)
12:53 01.11.2026
5 Принцеса Даяна
Коментиран от #25
12:53 01.11.2026
6 Притча
- Я да траеш, безотговорник! Някои възкръснали гласуваха вече...
12:53 01.11.2026
7 осраински
Коментиран от #14, #17
12:54 01.11.2026
8 Тая избра Гюров за премиер
12:55 01.11.2026
9 С.Д.С- Кра..де Каба
12:55 01.11.2026
10 Аз - неандерталката
Коментиран от #29
12:56 01.11.2026
11 Свобода за Брендо
Коментиран от #16
12:56 01.11.2026
12 Само е пропуснала
До коментар #2 от "Сатана Z":Да уточни, че това е гласът на Кремъл.
12:56 01.11.2026
13 Гласувала си за 20 000 евро заплата
12:56 01.11.2026
14 Този коментар е премахнат от модератор.
15 Анонимен
12:56 01.11.2026
16 Йотова
До коментар #11 от "Свобода за Брендо":Задаваш въпрос за милиони!
12:57 01.11.2026
17 Този коментар е премахнат от модератор.
18 Този коментар е премахнат от модератор.
19 Анонимен
До коментар #2 от "Сатана Z":БЪЛГАРИЯ НЕ Е ПОДЧИНЕНА НА ПУТИН НИТО НА ТАЗИ И РАДЕВ БЪЛГАРИЯ Е ДЕМОКРАЦИЯ АЛАБАЛАТА В ДЕЙСТВИЕ
12:58 01.11.2026
20 госпожи и господа
До коментар #2 от "Сатана Z":Не се хабете. И на нас не ни се иска Чубака да ни поздравява за новагодина.
Обаче нещата отдавна по седенките с Румбурака са решени
12:59 01.11.2026
21 Този коментар е премахнат от модератор.
22 Благой от СОФстрой
... била гласувала за себе си!!!
13:00 01.11.2026
23 осраински
13:00 01.11.2026
24 Какво
13:01 01.11.2026
25 Този коментар е премахнат от модератор.
26 Този коментар е премахнат от модератор.
27 Да да
13:03 01.11.2026
28 изборен глас
13:06 01.11.2026
29 ЦК на БКП
До коментар #10 от "Аз - неандерталката":Тя кара по градове - първо петричкия Ескубар, после пловдивския, варненския......и като завърти колелото на всички, тогава е софийския /щото е най-близо/ през "Пушкин" от другата страна. Той я съветва през оградата
13:07 01.11.2026
30 Тази
13:07 01.11.2026
31 Този коментар е премахнат от модератор.
32 Този коментар е премахнат от модератор.
33 Зъби
13:09 01.11.2026
34 аааа
13:11 01.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Този коментар е премахнат от модератор.
37 колко смешно
13:13 01.11.2026
38 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.
39 Достойно есть
13:15 01.11.2026
40 Оги
13:17 01.11.2026
41 !!!?
13:17 01.11.2026
42 Тролчета, споко
Коментиран от #43
13:17 01.11.2026
43 Анонимен
До коментар #42 от "Тролчета, споко":И МАДУРОВСКАТА АЛА БАЛА В ДЕЙСТВИЕ РАДЕВ СЕ Е ПОДСИГУРИЛ
13:22 01.11.2026
44 Смях
13:22 01.11.2026
45 Този коментар е премахнат от модератор.
46 Гласувах...
13:23 01.11.2026
47 Този коментар е премахнат от модератор.
48 Този коментар е премахнат от модератор.
49 Каквото отвън-такова отвътре
13:30 01.11.2026
50 Този коментар е премахнат от модератор.
51 Защо така гледа Йоца
13:38 01.11.2026
52 СИЛНА БЪЛГАРИЯ
НАРКО ПЛАСЪОРИ.
ТОВА Е СИЛА
РАДЕВАТА ФУСТА Е МНОГО ПРАВА.
13:48 01.11.2026