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Йотова: Гласувах за силна България със собствен глас
  Тема: Избори

Йотова: Гласувах за силна България със собствен глас

1 Ноември, 2026 12:51 747 52

  • илияна йотова-
  • президентски избори-
  • балотаж-
  • национален интерес-
  • държавен бюджет

След като гласува на балотажа, президентът заяви, че страната трябва да отстоява националния си интерес в силна Европа. Тя призова за по-висока избирателна активност и диалог между институциите

Йотова: Гласувах за силна България със собствен глас - 1
Снимка: БГНЕС
Светослава Ингилизова Светослава Ингилизова Автор във Fakti.bg

Илияна Йотова заяви, че е гласувала за силна и суверенна България, която има собствен глас на международната сцена. След като упражни правото си на глас на балотажа на президентските избори, тя определи избора си като подкрепа за „президент на мира“ и за спокойно бъдеще на младите хора.

„Гласувах за това България да бъде силна държава в силна Европа, но и със собствена външна политика и гръбнак, когато трябва да отстоява най-важното – националния интерес“, каза Йотова.

Президентът призова гражданите да гласуват и заяви, че очаква по-висока избирателна активност. Тя свърза посланието си и с Деня на народните будители, като поздрави българите и посочи, че страната трябва да бъде достойна за възрожденците, създали българската нация.

Йотова заяви, че бъдещият президент трябва да уважава и спазва Конституцията, а не да я променя според политическата конюнктура. По думите ѝ националното съгласие трябва да се търси чрез диалог, а институциите да работят за гражданите, вместо да се блокират и саботират взаимно.

В изявлението си тя коментира и предстоящото внасяне на държавния бюджет. Йотова каза, че проектът се очаква през следващите дни и че се чака оценката на Европейската комисия, тъй като това ще бъде първият бюджет в евро.

Като основни приоритети тя посочи защитата на доходите на най-бедните хора, средствата за майките и ограничаването на поскъпването на топлинната и електрическата енергия през следващите месеци. Йотова заяви, че икономическите трудности се усещат не само в България, но и в Европа, и изрази увереност, че ще бъдат намерени решения.

Тя призова конфронтацията от предизборната кампания да не се пренася в Народното събрание. „Сигурна съм, че с края на кампанията и това ще отмине и там много мъдро, много разумно ще разгледаме всички цифри, за да можем да преминем възможно най-леко, повтарям – всички заедно, през тази криза“, каза Йотова.

По повод действията на политическите си опоненти тя заяви, че се надява те да прекратят „истерията“ и допусна, че част от тях търсят предварително обяснение за евентуална загуба.


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 2 Сатана Z

    11 26 Отговор
    Точни думи на Президента на България .

    Коментиран от #12, #19, #20

    12:53 01.11.2026

  • 3 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 4 АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРИЯ

    9 11 Отговор
    СЛЕД КАТО НАПРАВИ ПРЕВРАТА В ПОЛША
    ДОНАЛД ТУСК ОБВИНИ РУСИЯ ЗА НЕГО :)

    12:53 01.11.2026

  • 5 Принцеса Даяна

    23 5 Отговор
    Най-после вчесаха лелката. Разбраха, че с купата сено на главата си отблъсква всеки нормален човек... сега ако й сгъстят и оградата ще цъфне направо

    Коментиран от #25

    12:53 01.11.2026

  • 6 Притча

    6 4 Отговор
    - Аз съм пътя, и истината, и жив.......

    - Я да траеш, безотговорник! Някои възкръснали гласуваха вече...

    12:53 01.11.2026

  • 7 осраински

    5 12 Отговор
    Мачкаййй киииифффските подлоги

    Коментиран от #14, #17

    12:54 01.11.2026

  • 8 Тая избра Гюров за премиер

    9 10 Отговор
    Оплетени са като свински черва!

    12:55 01.11.2026

  • 9 С.Д.С- Кра..де Каба

    8 3 Отговор
    Само така,вече льотч..ика ще ми пълни джоба с милио..ни,уж за наводнени..те Карлов..ски села,...но на сигурно място ..в лич..ните сметки.

    12:55 01.11.2026

  • 10 Аз - неандерталката

    13 2 Отговор
    Излизайте и гласувайте, че не останаха палати са синчетата ви. Моето синче го сдобих още преди гласуването с палат. А вие си следите в къщи... Така няма да има палати за синчетата ви !!!

    Коментиран от #29

    12:56 01.11.2026

  • 11 Свобода за Брендо

    8 6 Отговор
    Брендо е невинен

    Коментиран от #16

    12:56 01.11.2026

  • 12 Само е пропуснала

    14 8 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Да уточни, че това е гласът на Кремъл.

    12:56 01.11.2026

  • 13 Гласувала си за 20 000 евро заплата

    25 3 Отговор
    Пенсия поне 5000 евро шофьор лимузина и охрана и още десетки милиони приходи от това онова затва си гласувала

    12:56 01.11.2026

  • 14 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 15 Анонимен

    14 7 Отговор
    ЙОТОВААА ЛЪЖЕШ МНОГО ЛЪЖЕШ ОБИЛНО БЪЛГАРИЯ НЕ Е СОБСТВЕНОСТ НА ТЕБ И РАДЕВ И НА ВАШИТЕ ЛИЧНИ ЦЕЛИ БЪЛГАРИЯ НЕ Е ПУТИНИСКА ТОВА Е ЙОТОВА

    12:56 01.11.2026

  • 16 Йотова

    3 0 Отговор

    До коментар #11 от "Свобода за Брендо":

    Задаваш въпрос за милиони!

    12:57 01.11.2026

  • 17 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 18 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 19 Анонимен

    6 4 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    БЪЛГАРИЯ НЕ Е ПОДЧИНЕНА НА ПУТИН НИТО НА ТАЗИ И РАДЕВ БЪЛГАРИЯ Е ДЕМОКРАЦИЯ АЛАБАЛАТА В ДЕЙСТВИЕ

    12:58 01.11.2026

  • 20 госпожи и господа

    4 2 Отговор

    До коментар #2 от "Сатана Z":

    Не се хабете. И на нас не ни се иска Чубака да ни поздравява за новагодина.
    Обаче нещата отдавна по седенките с Румбурака са решени

    12:59 01.11.2026

  • 21 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 22 Благой от СОФстрой

    16 1 Отговор
    "Йотова: Гласувах за силна България със собствен глас"

    ... била гласувала за себе си!!!

    13:00 01.11.2026

  • 23 осраински

    3 7 Отговор
    Йо.....ва ще унищо.и потроханската секта

    13:00 01.11.2026

  • 24 Какво

    11 3 Отговор
    Уважение на конституцията,като Вие с Мунчо не я спазвате.И какви глупости говори днеска пак зеления чорап,че ще покажат бюджета,но след изборите,защо ли?И какво бълнува страхливеца имена ,като Асен Василев Това не е ли гадняр?Василев отдавна не е в правителство,но фатмака го е страх как Асен Василев пак ще им разнищи мижавия бюджет,който вероятно още ни бърка в джобовете .Фатмака и Йотовица за нищо не стават,освен да говорят сладки лъжи.Нали щеше да разбиваш модела Борисов,Пеевски,ти ги надмина е краденето.Ще си тръгнеш скоро неможак.

    13:01 01.11.2026

  • 25 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 26 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 27 Да да

    10 1 Отговор
    Какви да фактите. На вас с Радев и мафиотите около него, снишените гласчета много се доближават до гласа на Кремъл. Повишавате тон и се репчите само на своите!

    13:03 01.11.2026

  • 28 изборен глас

    3 1 Отговор
    Собствения й глас обясни, че има нужда от дипломация за траен мир в Европа, а примирие за преговори ще служи само в полза на войната, което съвпада с друг далеч не собствен глас за постигане на целите си.

    13:06 01.11.2026

  • 29 ЦК на БКП

    11 1 Отговор

    До коментар #10 от "Аз - неандерталката":

    Тя кара по градове - първо петричкия Ескубар, после пловдивския, варненския......и като завърти колелото на всички, тогава е софийския /щото е най-близо/ през "Пушкин" от другата страна. Той я съветва през оградата

    13:07 01.11.2026

  • 30 Тази

    16 1 Отговор
    Не само Кирил Петков ще я съди,но и Надежда Йорданова трябва да я съди,където натрапва името и.А наркобоса е помилван при правителството на Гълъб Донев и никаква медицинска комисия не и е давала указания.Лъжкинята трябва да я поставят на място.

    13:07 01.11.2026

  • 31 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 32 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 33 Зъби

    11 1 Отговор
    Kви зъбища има тоа дзвер не е истина. Може да те ухапе през монитора.

    13:09 01.11.2026

  • 34 аааа

    11 2 Отговор
    Собсвеният глас е да коленичим пред агенти на КГБ!

    13:11 01.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 37 колко смешно

    4 1 Отговор
    Абе още ли има хоря които вярват че ще се промени нещо независимо кой ще бйде избран слек като ние сме само изпълнители.....тоест каквото кажат това изпйлняваме.

    13:13 01.11.2026

  • 38 Този коментар съдържа снимка/видео и ще бъде публично достъпен след одобрение от модератор.

  • 39 Достойно есть

    4 2 Отговор
    Че то войнолюбци и слугинаж бол

    13:15 01.11.2026

  • 40 Оги

    4 0 Отговор
    От 37г. все сме в криза, само за криза се говори, всеки напъва да ни извади от кризата… Взех да си мисля, че демокрацията е криза, а знам, че е най-хубавото нещо. Обърквам се вече.

    13:17 01.11.2026

  • 41 !!!?

    11 1 Отговор
    Тази нали е против мир чрез сила...за каква силна България бълнува !!!?

    13:17 01.11.2026

  • 42 Тролчета, споко

    4 4 Отговор
    Народът има повече ум, отколкото си мислите, и колкото и да търсите подкрепата на разни кризисни пиари отвън

    Коментиран от #43

    13:17 01.11.2026

  • 43 Анонимен

    2 1 Отговор

    До коментар #42 от "Тролчета, споко":

    И МАДУРОВСКАТА АЛА БАЛА В ДЕЙСТВИЕ РАДЕВ СЕ Е ПОДСИГУРИЛ

    13:22 01.11.2026

  • 44 Смях

    2 2 Отговор
    Само заради това изказване загуби хиляди гласове!

    13:22 01.11.2026

  • 45 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 46 Гласувах...

    1 0 Отговор
    ...с отвращение ... за нормална България. Дано!

    13:23 01.11.2026

  • 47 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 48 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 49 Каквото отвън-такова отвътре

    4 0 Отговор
    Това чудовище гледа все едно е изяло кило мухоморки и след това е пило белина.

    13:30 01.11.2026

  • 50 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 51 Защо така гледа Йоца

    5 0 Отговор
    Оцет ли пи, лимон ли яде?

    13:38 01.11.2026

  • 52 СИЛНА БЪЛГАРИЯ

    0 0 Отговор
    СЪС ПОМИЛВАНИ

    НАРКО ПЛАСЪОРИ.

    ТОВА Е СИЛА

    РАДЕВАТА ФУСТА Е МНОГО ПРАВА.

    13:48 01.11.2026

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