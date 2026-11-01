"Йотова: Гласувах за силна България със собствен глас"

Илияна Йотова заяви, че е гласувала за силна и суверенна България, която има собствен глас на международната сцена. След като упражни правото си на глас на балотажа на президентските избори, тя определи избора си като подкрепа за „президент на мира“ и за спокойно бъдеще на младите хора.

„Гласувах за това България да бъде силна държава в силна Европа, но и със собствена външна политика и гръбнак, когато трябва да отстоява най-важното – националния интерес“, каза Йотова.

Президентът призова гражданите да гласуват и заяви, че очаква по-висока избирателна активност. Тя свърза посланието си и с Деня на народните будители, като поздрави българите и посочи, че страната трябва да бъде достойна за възрожденците, създали българската нация.

Йотова заяви, че бъдещият президент трябва да уважава и спазва Конституцията, а не да я променя според политическата конюнктура. По думите ѝ националното съгласие трябва да се търси чрез диалог, а институциите да работят за гражданите, вместо да се блокират и саботират взаимно.

В изявлението си тя коментира и предстоящото внасяне на държавния бюджет. Йотова каза, че проектът се очаква през следващите дни и че се чака оценката на Европейската комисия, тъй като това ще бъде първият бюджет в евро.

Като основни приоритети тя посочи защитата на доходите на най-бедните хора, средствата за майките и ограничаването на поскъпването на топлинната и електрическата енергия през следващите месеци. Йотова заяви, че икономическите трудности се усещат не само в България, но и в Европа, и изрази увереност, че ще бъдат намерени решения.

Тя призова конфронтацията от предизборната кампания да не се пренася в Народното събрание. „Сигурна съм, че с края на кампанията и това ще отмине и там много мъдро, много разумно ще разгледаме всички цифри, за да можем да преминем възможно най-леко, повтарям – всички заедно, през тази криза“, каза Йотова.

По повод действията на политическите си опоненти тя заяви, че се надява те да прекратят „истерията“ и допусна, че част от тях търсят предварително обяснение за евентуална загуба.