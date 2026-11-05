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КНСБ представя данните за издръжката на живота
  Тема: Инфлацията

КНСБ представя данните за издръжката на живота

5 Ноември, 2026 06:42 313 2

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  • потребителска кошница-
  • цени-
  • инфлация

Синдикатът ще отчете цените и необходимия доход за третото тримесечие. През септември малката потребителска кошница е струвала над 62 евро

КНСБ представя данните за издръжката на живота - 1
Снимка: ЕРА/БГНЕС
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

КНСБ ще представи данните за издръжката на живота и потребителските цени през третото тримесечие на 2026 г. Синдикатът ще отчете как са се променили разходите за малката потребителска кошница и какъв доход е необходим на домакинствата.

Според предварително обявените от КНСБ изчисления през септември малката потребителска кошница е струвала малко над 62 евро. Цените на стоките в нея и на бензин А-95 са се увеличили с 8,6% спрямо същия период на предходната година.

Храната заема близо една трета от семейния бюджет

При предишното отчитане синдикатът посочи, че близо една трета от доходите на едно семейство се изразходват за храна. За второто тримесечие на годината КНСБ изчисли, че на тричленно семейство са били необходими 1491 евро месечно за издръжка.

Предстоящият анализ трябва да покаже дали поскъпването на храните и горивата е довело до ново увеличение на необходимия доход за живот. Данните се използват от синдиката в дискусиите за доходите, минималната работна заплата и покупателната способност на домакинствата.

Източници: bntnews.bg


София / България
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