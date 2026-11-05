КНСБ представя данните за издръжката на живота

КНСБ ще представи данните за издръжката на живота и потребителските цени през третото тримесечие на 2026 г. Синдикатът ще отчете как са се променили разходите за малката потребителска кошница и какъв доход е необходим на домакинствата.

Според предварително обявените от КНСБ изчисления през септември малката потребителска кошница е струвала малко над 62 евро. Цените на стоките в нея и на бензин А-95 са се увеличили с 8,6% спрямо същия период на предходната година.

Храната заема близо една трета от семейния бюджет

При предишното отчитане синдикатът посочи, че близо една трета от доходите на едно семейство се изразходват за храна. За второто тримесечие на годината КНСБ изчисли, че на тричленно семейство са били необходими 1491 евро месечно за издръжка.

Предстоящият анализ трябва да покаже дали поскъпването на храните и горивата е довело до ново увеличение на необходимия доход за живот. Данните се използват от синдиката в дискусиите за доходите, минималната работна заплата и покупателната способност на домакинствата.

Източници: bntnews.bg