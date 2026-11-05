Отложиха изземването на лодкостоянка „Черно море“ във Варна

Изземването на лодкостоянка „Черно море“ край Варненското езеро, насрочено за 6 ноември, се отлага заради липсата на осигурен пътен достъп до терена. От Областна администрация – Варна заявяват, че това поставя институцията във фактическа невъзможност да извърши процедурата. Протестът на рибари, лодковладелци и представители на морските спортове обаче остава насрочен за същия ден от 12:00 часа пред Морската гара във Варна.

Администрацията подчертава, че решението за изземване е окончателно. То е потвърдено от Върховния административен съд с решение от 21 април 2026 г., а заповедта е издадена през февруари 2025 г. от предходния областен управител.

„Нито общественият натиск, нито заплахите за протести могат да бъдат основание за неизпълнение на влязло в сила съдебно решение“, заявяват от Областна администрация – Варна.

Имотът е частна държавна собственост. Според областната администрация той е използван години наред за търговска дейност без правно основание и без плащане на наем. На терена са извършвани и строителни дейности, които администрацията определя като нерегламентирани, сред тях изливане на бетон във водите на Варненското езеро и изграждане на постройки. Мястото попада в защитената зона „Варненско-Белославско езеро“ от европейската екологична мрежа „Натура 2000“.

Използването на опасните кейови съоръжения е забранено още през февруари 2024 г. от директора на „Морска администрация – Варна“. Областният управител Марио Смърков посочва, че държавният имот не може да бъде използван безплатно и без правно основание.

Какво ще се случи с ползвателите

От областната администрация отхвърлят твърденията, че казусът противопоставя държавата на рибарската общност. Според институцията действията са насочени към неправомерното ползване на конкретен държавен терен, а не към рибарския поминък.

На 5 ноември администрацията е поканила на среща трите организации, които претендират за имота. Те са отказали участие. Оттам заявяват, че настоящите ползватели ще могат да участват в бъдеща процедура за предоставяне на терена при равни условия с останалите заинтересовани.

Според областната администрация за изграждането на лодкостоянка или специализиран пристанищен обект първо трябва да бъде изработен и одобрен специализиран подробен устройствен план. Община Варна е започнала такава процедура през ноември 2025 г., но няма информация на какъв етап се намира тя.

Процедурата по изземване няма да се състои на 6 ноември. Тя се очаква да бъде възобновена, след като бъде осигурен необходимият пътен достъп до имота.

Източници: 24chasa.bg, maritime.bg