Новини
България »
Варна »
Отложиха изземването на лодкостоянка „Черно море“ във Варна

Отложиха изземването на лодкостоянка „Черно море“ във Варна

5 Ноември, 2026 18:17 492 2

  • лодкостоянка „черно море“-
  • варненско езеро-
  • областна администрация – варна-
  • протест на рибари

Процедурата няма да се проведе на 6 ноември заради липсата на пътен достъп до държавния имот. Протестът на рибари и представители на морските спортове остава

Отложиха изземването на лодкостоянка „Черно море“ във Варна - 1
Мария Атанасова Мария Атанасова Автор във Fakti.bg

Изземването на лодкостоянка „Черно море“ край Варненското езеро, насрочено за 6 ноември, се отлага заради липсата на осигурен пътен достъп до терена. От Областна администрация – Варна заявяват, че това поставя институцията във фактическа невъзможност да извърши процедурата. Протестът на рибари, лодковладелци и представители на морските спортове обаче остава насрочен за същия ден от 12:00 часа пред Морската гара във Варна.

Администрацията подчертава, че решението за изземване е окончателно. То е потвърдено от Върховния административен съд с решение от 21 април 2026 г., а заповедта е издадена през февруари 2025 г. от предходния областен управител.

„Нито общественият натиск, нито заплахите за протести могат да бъдат основание за неизпълнение на влязло в сила съдебно решение“, заявяват от Областна администрация – Варна.

Имотът е частна държавна собственост. Според областната администрация той е използван години наред за търговска дейност без правно основание и без плащане на наем. На терена са извършвани и строителни дейности, които администрацията определя като нерегламентирани, сред тях изливане на бетон във водите на Варненското езеро и изграждане на постройки. Мястото попада в защитената зона „Варненско-Белославско езеро“ от европейската екологична мрежа „Натура 2000“.

Използването на опасните кейови съоръжения е забранено още през февруари 2024 г. от директора на „Морска администрация – Варна“. Областният управител Марио Смърков посочва, че държавният имот не може да бъде използван безплатно и без правно основание.

Какво ще се случи с ползвателите

От областната администрация отхвърлят твърденията, че казусът противопоставя държавата на рибарската общност. Според институцията действията са насочени към неправомерното ползване на конкретен държавен терен, а не към рибарския поминък.

На 5 ноември администрацията е поканила на среща трите организации, които претендират за имота. Те са отказали участие. Оттам заявяват, че настоящите ползватели ще могат да участват в бъдеща процедура за предоставяне на терена при равни условия с останалите заинтересовани.

Според областната администрация за изграждането на лодкостоянка или специализиран пристанищен обект първо трябва да бъде изработен и одобрен специализиран подробен устройствен план. Община Варна е започнала такава процедура през ноември 2025 г., но няма информация на какъв етап се намира тя.

Процедурата по изземване няма да се състои на 6 ноември. Тя се очаква да бъде възобновена, след като бъде осигурен необходимият пътен достъп до имота.

Източници: 24chasa.bg, maritime.bg


Варна / България
Поставете оценка:
Оценка 2.3 от 3 гласа.
Новините на Fakti.bg – във Facebook, Instagram, YouTube, канал Viber, X
Четете ни в Google News ShowcaseЧетете ни и в Google News Showcase
Абонамент за Факти.БГ в Google AlertsАбонамент за Факти.БГ в Google Alerts
Добавете Факти.БГ като предпочитан източник в GoogleДобавете Факти.БГ като предпочитан източник в Google


Подобни новини


Напиши коментар:


ПУБЛИКУВАЙ
ФAКТИ.БГ нe тoлeрирa oбидни кoмeнтaри и cпaм. Нeкoрeктни кoмeнтaри щe бъдaт изтривaни. Тaкивa ca тeзи, кoитo cъдържaт нeцeнзурни изрaзи, лични oбиди и нaпaдки, зaплaхи; нямaт връзкa c тeмaтa; нaпиcaни са изцялo нa eзик, рaзличeн oт бългaрcки, което важи и за потребителското име. Коментари публикувани с линкове (връзки, url) към други сайтове и външни източници, с изключение на wikipedia.org, mobile.bg, imot.bg, zaplata.bg, bazar.bg ще бъдат премахнати.

КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Радев

    2 1 Отговор
    Боря олигархичните рибари

    Коментиран от #2

    18:21 05.11.2026

  • 2 Този коментар е премахнат от модератор.

Новини по градове:
Новини Айтос, Новини Балчик, Новини Банкя, Новини Банско, Новини Благоевград, Новини Бургас, Новини Бяла, Новини Велико Търново, Новини Велинград, Новини Видин, Новини Враца, Новини Габрово, Новини Добрич, Новини Каварна, Новини Казанлък, Новини Калофер, Новини Карлово, Новини Карнобат, Новини Каспичан, Новини Китен, Новини Кнежа, Новини Козлодуй, Новини Копривщица, Новини Котел, Новини Кресна, Новини Кърджали, Новини Кюстендил, Новини Летница, Новини Ловеч, Новини Лом, Новини Луковит, Новини Мездра, Новини Монтана, Новини Несебър, Новини Нова Загора, Новини Нови Пазар, Новини Обзор, Новини Оборище, Новини Омуртаг, Новини Павликени, Новини Пазарджик, Новини Перник, Новини Петрич, Новини Плевен, Новини Пловдив, Новини Поморие, Новини Правец, Новини Радомир, Новини Разград, Новини Разлог, Новини Русе, Новини Самоков, Новини Сандански, Новини Сапарева Баня, Новини Свети Влас, Новини Свиленград, Новини Свищов, Новини Своге, Новини Севлиево, Новини Силистра, Новини Симитли, Новини Сливен, Новини Смолян, Новини Созопол, Новини Сопот, Новини София, Новини Средец, Новини Стара Загора, Новини Стрелча, Новини Суворово, Новини Тетевен, Новини Троян, Новини Трън, Новини Трявна, Новини Тутракан, Новини Търговище, Новини Харманли, Новини Хасково, Новини Хисаря, Новини Царево, Новини Чепеларе, Новини Червен бряг, Новини Черноморец, Новини Чипровци, Новини Чирпан, Новини Шабла, Новини Шумен, Новини Ябланица, Новини Ямбол, Новини Всички градове