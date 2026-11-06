Румен Радев за проектобюджета за 2027 г.: Българите да живеят по-добре и по-сигурно ВИДЕО

Правителството представя проектобюджета за 2027 г. в Университета за национално и световно стопанство. Това е първият случай, в който параметрите на държавния бюджет се представят в университета, а на събитието се очаква да присъства целият кабинет, включително премиерът Румен Радев. Финансовата рамка се представя от вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев.
По предварителните данни бюджетът отново ще бъде със свръхдефицит над 3%. Приходите и разходите се очаква да преминат 50 млрд. евро, а таванът на държавния дълг да надхвърли 39 млрд. евро. Предвиждат се повече средства за отбрана и социални плащания.
„Ние искахме не само да представим открито и прозрачно този бюджет пред цялото общество, но за нас е важен диалогът с гражданите“, категоричен бе премиерът Румен Радев.
По думите му бюджетът задава визията за развитие на държавата, задава цели, приоритети и политики. „Нашата цел е една и тя е много ясна - българите да живеят по-добре, да живеят по-сигурно. За да постигнем тази цел, ние в Бюджет 2027 имаме огромно предизвикателство. Ние трябва да решаваме сложни уравнение и да постигаме трудни баланси - между това да намаляване прекомерния дефицит и да свиваме разходи, а в същото време да не губим от доходи и социална подкрепа, да свиваме и разплащаме огромни финансови задължения, да можем да инвестираме там, откъдето да очакваме най-бързо икономическо развитие на държавата“, коментира министър-председателят.
Радев подчерта, че освен цифрите за нас е изключително важна посоката. „Ние не тръгваме с този бюджет от нищото и на чисто. Той до голяма степен е функция на утвърдени вече бюджетни политики. Така че това са предизвикателствата, пред които ние сме изправени. Резултатът е такъв, какъвто го виждате - растящ дефицит, растящ държавен дълг“, съобщи Румен Радев.
„Когато решавахме къде и как да представим Бюджет 2027, ние нямахме колебание. Ние решихме именно това да стане тук, в УНСС – една институция с богата история“, това каза Радев в началото на брифинга. Той благодари за поканата на ректора на университета.
„Да свиваме и разплащаме огромни финансови задължения, а в същото време да можем да инвестираме там, откъдето ще очакваме най-бързо икономическо развитие на държавата. Така че освен цифрите за нас е изключително важна посоката“, посочи Радев.
„Ние не тръгваме с този бюджет от нищото и на чисто. Той до голяма степен е функция на утвърдени вече бюджетни политики като начин на взимане на решения, като планиране и разходване на публичните средства, като финансова дисциплина“, обясни премиерът.
Той показа с таблици и графики "растящия дефицит, растящия главоломно държавен дълг, който все по-трудно покрива все по-изоставащото значение на приходите спрямо разходите."
По думите му разходите са минали бариерата от 40% от БВП.
„Всяка година разходите растат застрашително. И сега на нас ни казват – свивайте разходите. Същите тези хора, които се движеха по тази траектория на тези разходи, сега казват „свивайте“. Добре, а вие защо не ги свихте?“, попита премиерът.
„И аз търся съвет – дайте предложение как да свием разходите. Защото в тях са и заплати, и пенсии, и социална подкрепа, и текуща издръжка, и капиталови разходи. От кое и как ние да потиснем, така че да удовлетворим изискванията, за да намалим свръхдефицита“, каза Румен Радев.
„Казват – режете тази омразна администрация. 30, 50, 80% - ако може да я няма. Виждате от 2016 г. централната администрация само расте – а вие защо не рязахте?“, попита още той.
„И сега, когато започнем административната реформа, и има места, където наистина ще има съкращения – тези, които ни казват „режете“, ще застанат пред първия съкратен и ще го поведат на бунт“, заяви премиерът.
„Бюджетът не е само политика, а и морал за всеки един, който иска и се занимава с политика“, допълни той.
Румен Радев изказа и „своето възхищение“ от парламентарната опозиция, която е направила „брилянтен кризисен пиар“ като по учебник.
„Взеха един хвърчащ лист, една анонимка, едно листче без подпис, без печат, без входящ и изходящ номер. От него произведоха невероятна истерия в публичната пространство, обладаха всички медии и изключително успешно убиха трите доклада на Сметната палата, зад които стоят хиляди фактури, платежни, сертификати, договори, протоколи – тяхното наследство. Ето това се казва блестящ пиар. Учете се, уважаеми колеги“, каза Радев.
По-високи доходи и облекчения за родители
Минималната работна заплата се очаква да стане 660 евро от 1 януари. От 1 юли е предвидено увеличение на пенсиите по швейцарското правило.
В проекта е заложено допълнително данъчно облекчение за родители. То се предвижда да бъде до 2000 евро за едно дете, 4000 евро за две деца и 6000 евро за три и повече деца. Обезщетението за втората година от майчинството се очаква да достигне около 450 евро месечно.
Данък върху свръхпечалбата в шест сектора
За увеличаване на приходите се предвижда данък върху свръхпечалбата в шест сектора: банки, фирми за бързи кредити, търговски вериги с повече от пет обекта, застрахователи, телекомуникационни компании и обменни бюра. В проекта са включени и допълнителни регулации за хазартния сектор.
Параметрите на бюджета обичайно се публикуват от Министерството на финансите заедно със средносрочната бюджетна прогноза. След това те се обсъждат в Тристранния съвет със социалните партньори, проектът се приема от Министерския съвет и се внася за окончателно гласуване в Народното събрание. Процедурата обикновено продължава около месец.
Източници: bntnews.bg
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА
1 Последния Софиянец
Коментиран от #10, #13
13:05 06.11.2026
2 Милиарди за МВР заплати
Коментиран от #20
13:06 06.11.2026
3 Дядо Янко
Коментиран от #5, #18
13:07 06.11.2026
4 БАЦО
13:08 06.11.2026
5 Веска
До коментар #3 от "Дядо Янко":кРадеф ги раздава на масоните си !!
13:08 06.11.2026
6 Супер
Пълнолуние ли е?
Коментиран от #9
13:09 06.11.2026
7 Гербер
Коментиран от #19
13:09 06.11.2026
8 Илиян Илиев
13:10 06.11.2026
9 Пълнолуние ли е?
До коментар #6 от "Супер":Кучетата от МАФИОТСКАТА СГЛОБКА = ГРОБсдс+ППДБ+ДПС вият безутешно.
Коментиран от #27
13:10 06.11.2026
10 Този коментар е премахнат от модератор.
11 Дрътиа Софеанец
13:11 06.11.2026
12 Госあ
13:12 06.11.2026
13 Госあ
До коментар #1 от "Последния Софиянец":поправка, искат там да го напишат. Но твоя човек - кирчо е далеч от властта.
13:14 06.11.2026
14 БАНко
Коментиран от #42
13:15 06.11.2026
15 Геро
13:18 06.11.2026
16 МунчоЛЕТ
13:18 06.11.2026
17 Пробит кошняк
13:20 06.11.2026
18 1001
До коментар #3 от "Дядо Янко":Кои са всички? Колкото си изкарал толкова вземаш.
13:20 06.11.2026
19 БАНко
До коментар #7 от "Гербер":НА ИЗТОК СА - ЯПОНИЯ , ЮЖНА КОРЕЯ , КИТАЙ , ВИЕТНАМ ....... ВСЕ ДЪРЖАВИ ЗА ПРИМЕР !!! ОТ 20 ГОДИНИ ТАМ СЕ НАРЕДИ И РУСИЯ НА ПУТИН !!!
13:20 06.11.2026
20 Този коментар е премахнат от модератор.
21 Общо-взето
Коментиран от #28
13:21 06.11.2026
22 Да вдигат
13:21 06.11.2026
23 Стига
13:22 06.11.2026
24 Вова Инхибитор
Коментиран от #30, #35
13:27 06.11.2026
25 не разбрах
13:27 06.11.2026
26 Просто човек
13:27 06.11.2026
27 Новолуние
До коментар #9 от "Пълнолуние ли е?":И ти Ще виеш , нагодина ..😁
13:28 06.11.2026
28 🦉🦉🦉🦉
До коментар #21 от "Общо-взето":Общо взето , закопаха ни предишните,
АМА ЯВНО НЯМАШ С КАКВО ДА ГО проУМееш❗
НЕ тези излъгаха за да ни засмучат в €-зоната❗
НЕ тези ограбиха народа,
като стоките от 10 лв станаха 10€ ,
но доходите от 10 лв станаха 5€❗
Не тези дадоха валутата ни в ръцете на алчния БАНКСТЕР....
Коментиран от #31, #40
13:29 06.11.2026
29 Количев
13:30 06.11.2026
30 Този коментар е премахнат от модератор.
31 🦉🦉🦉🦉
До коментар #28 от "🦉🦉🦉🦉":"Дайте ми да управлявам парите на една държава и не ме интересува кой ще управлява ази държава!" 😡😡😡😡
13:30 06.11.2026
32 Намалете администрацията
13:31 06.11.2026
33 Само да попитам
13:33 06.11.2026
34 Табалов
13:33 06.11.2026
35 Този коментар е премахнат от модератор.
36 Анонимен
13:36 06.11.2026
37 Фарфалюлю
13:36 06.11.2026
38 Българите да живеят по-добре и сигурно
13:36 06.11.2026
39 пффф
13:37 06.11.2026
40 мдааа
До коментар #28 от "🦉🦉🦉🦉":Така е от век и веков .. Винаги "предишните" са били виновни .
13:37 06.11.2026
41 Госあ
13:37 06.11.2026
42 Анонимен
До коментар #14 от "БАНко":14 АМАН ОТ НЕПРИЯТНИ ЛЪЖЦИ РАДЕВ СЕ Е САМОЗАБРАВИЛ БЪЛГАРИЯ НЕ МУ Е БАЩИНИЯ НИТО Е ПРЕЗИДЕНСТКА НИТО Е ДИКТАТУРА 14 МАЛОУМНИЦИТЕ
13:39 06.11.2026