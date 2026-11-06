Румен Радев за проектобюджета за 2027 г.: Българите да живеят по-добре и по-сигурно ВИДЕО

Правителството представя проектобюджета за 2027 г. в Университета за национално и световно стопанство. Това е първият случай, в който параметрите на държавния бюджет се представят в университета, а на събитието се очаква да присъства целият кабинет, включително премиерът Румен Радев. Финансовата рамка се представя от вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев.

По предварителните данни бюджетът отново ще бъде със свръхдефицит над 3%. Приходите и разходите се очаква да преминат 50 млрд. евро, а таванът на държавния дълг да надхвърли 39 млрд. евро. Предвиждат се повече средства за отбрана и социални плащания.

„Ние искахме не само да представим открито и прозрачно този бюджет пред цялото общество, но за нас е важен диалогът с гражданите“, категоричен бе премиерът Румен Радев.

По думите му бюджетът задава визията за развитие на държавата, задава цели, приоритети и политики. „Нашата цел е една и тя е много ясна - българите да живеят по-добре, да живеят по-сигурно. За да постигнем тази цел, ние в Бюджет 2027 имаме огромно предизвикателство. Ние трябва да решаваме сложни уравнение и да постигаме трудни баланси - между това да намаляване прекомерния дефицит и да свиваме разходи, а в същото време да не губим от доходи и социална подкрепа, да свиваме и разплащаме огромни финансови задължения, да можем да инвестираме там, откъдето да очакваме най-бързо икономическо развитие на държавата“, коментира министър-председателят.

Радев подчерта, че освен цифрите за нас е изключително важна посоката. „Ние не тръгваме с този бюджет от нищото и на чисто. Той до голяма степен е функция на утвърдени вече бюджетни политики. Така че това са предизвикателствата, пред които ние сме изправени. Резултатът е такъв, какъвто го виждате - растящ дефицит, растящ държавен дълг“, съобщи Румен Радев.

„Когато решавахме къде и как да представим Бюджет 2027, ние нямахме колебание. Ние решихме именно това да стане тук, в УНСС – една институция с богата история“, това каза Радев в началото на брифинга. Той благодари за поканата на ректора на университета.

„Да свиваме и разплащаме огромни финансови задължения, а в същото време да можем да инвестираме там, откъдето ще очакваме най-бързо икономическо развитие на държавата. Така че освен цифрите за нас е изключително важна посоката“, посочи Радев.

„Ние не тръгваме с този бюджет от нищото и на чисто. Той до голяма степен е функция на утвърдени вече бюджетни политики като начин на взимане на решения, като планиране и разходване на публичните средства, като финансова дисциплина“, обясни премиерът.

Той показа с таблици и графики "растящия дефицит, растящия главоломно държавен дълг, който все по-трудно покрива все по-изоставащото значение на приходите спрямо разходите."

По думите му разходите са минали бариерата от 40% от БВП.

„Всяка година разходите растат застрашително. И сега на нас ни казват – свивайте разходите. Същите тези хора, които се движеха по тази траектория на тези разходи, сега казват „свивайте“. Добре, а вие защо не ги свихте?“, попита премиерът.

„И аз търся съвет – дайте предложение как да свием разходите. Защото в тях са и заплати, и пенсии, и социална подкрепа, и текуща издръжка, и капиталови разходи. От кое и как ние да потиснем, така че да удовлетворим изискванията, за да намалим свръхдефицита“, каза Румен Радев.

„Казват – режете тази омразна администрация. 30, 50, 80% - ако може да я няма. Виждате от 2016 г. централната администрация само расте – а вие защо не рязахте?“, попита още той.

„И сега, когато започнем административната реформа, и има места, където наистина ще има съкращения – тези, които ни казват „режете“, ще застанат пред първия съкратен и ще го поведат на бунт“, заяви премиерът.

„Бюджетът не е само политика, а и морал за всеки един, който иска и се занимава с политика“, допълни той.

Румен Радев изказа и „своето възхищение“ от парламентарната опозиция, която е направила „брилянтен кризисен пиар“ като по учебник.

„Взеха един хвърчащ лист, една анонимка, едно листче без подпис, без печат, без входящ и изходящ номер. От него произведоха невероятна истерия в публичната пространство, обладаха всички медии и изключително успешно убиха трите доклада на Сметната палата, зад които стоят хиляди фактури, платежни, сертификати, договори, протоколи – тяхното наследство. Ето това се казва блестящ пиар. Учете се, уважаеми колеги“, каза Радев.

По-високи доходи и облекчения за родители

Минималната работна заплата се очаква да стане 660 евро от 1 януари. От 1 юли е предвидено увеличение на пенсиите по швейцарското правило.

В проекта е заложено допълнително данъчно облекчение за родители. То се предвижда да бъде до 2000 евро за едно дете, 4000 евро за две деца и 6000 евро за три и повече деца. Обезщетението за втората година от майчинството се очаква да достигне около 450 евро месечно.

Данък върху свръхпечалбата в шест сектора

За увеличаване на приходите се предвижда данък върху свръхпечалбата в шест сектора: банки, фирми за бързи кредити, търговски вериги с повече от пет обекта, застрахователи, телекомуникационни компании и обменни бюра. В проекта са включени и допълнителни регулации за хазартния сектор.

Параметрите на бюджета обичайно се публикуват от Министерството на финансите заедно със средносрочната бюджетна прогноза. След това те се обсъждат в Тристранния съвет със социалните партньори, проектът се приема от Министерския съвет и се внася за окончателно гласуване в Народното събрание. Процедурата обикновено продължава около месец.

Източници: bntnews.bg