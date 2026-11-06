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Румен Радев за проектобюджета за 2027 г.: Българите да живеят по-добре и по-сигурно ВИДЕО

Румен Радев за проектобюджета за 2027 г.: Българите да живеят по-добре и по-сигурно ВИДЕО

6 Ноември, 2026 13:03, обновена 6 Ноември, 2026 13:33 1 386 42

  • проектобюджет 2027-
  • държавен бюджет-
  • минимална работна заплата-
  • пенсии-
  • данък свръхпечалба

Очакват се рекордни приходи и разходи, дефицит над 3% и държавен дълг над 39 млрд. евро. Предвиждат се промени в данъците, доходите и социалните плащания

Румен Радев за проектобюджета за 2027 г.: Българите да живеят по-добре и по-сигурно ВИДЕО - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

Правителството представя проектобюджета за 2027 г. в Университета за национално и световно стопанство. Това е първият случай, в който параметрите на държавния бюджет се представят в университета, а на събитието се очаква да присъства целият кабинет, включително премиерът Румен Радев. Финансовата рамка се представя от вицепремиера и министър на финансите Гълъб Донев.

По предварителните данни бюджетът отново ще бъде със свръхдефицит над 3%. Приходите и разходите се очаква да преминат 50 млрд. евро, а таванът на държавния дълг да надхвърли 39 млрд. евро. Предвиждат се повече средства за отбрана и социални плащания.

„Ние искахме не само да представим открито и прозрачно този бюджет пред цялото общество, но за нас е важен диалогът с гражданите“, категоричен бе премиерът Румен Радев.

По думите му бюджетът задава визията за развитие на държавата, задава цели, приоритети и политики. „Нашата цел е една и тя е много ясна - българите да живеят по-добре, да живеят по-сигурно. За да постигнем тази цел, ние в Бюджет 2027 имаме огромно предизвикателство. Ние трябва да решаваме сложни уравнение и да постигаме трудни баланси - между това да намаляване прекомерния дефицит и да свиваме разходи, а в същото време да не губим от доходи и социална подкрепа, да свиваме и разплащаме огромни финансови задължения, да можем да инвестираме там, откъдето да очакваме най-бързо икономическо развитие на държавата“, коментира министър-председателят.

Радев подчерта, че освен цифрите за нас е изключително важна посоката. „Ние не тръгваме с този бюджет от нищото и на чисто. Той до голяма степен е функция на утвърдени вече бюджетни политики. Така че това са предизвикателствата, пред които ние сме изправени. Резултатът е такъв, какъвто го виждате - растящ дефицит, растящ държавен дълг“, съобщи Румен Радев.

„Когато решавахме къде и как да представим Бюджет 2027, ние нямахме колебание. Ние решихме именно това да стане тук, в УНСС – една институция с богата история“, това каза Радев в началото на брифинга. Той благодари за поканата на ректора на университета.

„Да свиваме и разплащаме огромни финансови задължения, а в същото време да можем да инвестираме там, откъдето ще очакваме най-бързо икономическо развитие на държавата. Така че освен цифрите за нас е изключително важна посоката“, посочи Радев.

„Ние не тръгваме с този бюджет от нищото и на чисто. Той до голяма степен е функция на утвърдени вече бюджетни политики като начин на взимане на решения, като планиране и разходване на публичните средства, като финансова дисциплина“, обясни премиерът.

Той показа с таблици и графики "растящия дефицит, растящия главоломно държавен дълг, който все по-трудно покрива все по-изоставащото значение на приходите спрямо разходите."

По думите му разходите са минали бариерата от 40% от БВП.

„Всяка година разходите растат застрашително. И сега на нас ни казват – свивайте разходите. Същите тези хора, които се движеха по тази траектория на тези разходи, сега казват „свивайте“. Добре, а вие защо не ги свихте?“, попита премиерът.

„И аз търся съвет – дайте предложение как да свием разходите. Защото в тях са и заплати, и пенсии, и социална подкрепа, и текуща издръжка, и капиталови разходи. От кое и как ние да потиснем, така че да удовлетворим изискванията, за да намалим свръхдефицита“, каза Румен Радев.

„Казват – режете тази омразна администрация. 30, 50, 80% - ако може да я няма. Виждате от 2016 г. централната администрация само расте – а вие защо не рязахте?“, попита още той.

„И сега, когато започнем административната реформа, и има места, където наистина ще има съкращения – тези, които ни казват „режете“, ще застанат пред първия съкратен и ще го поведат на бунт“, заяви премиерът.

„Бюджетът не е само политика, а и морал за всеки един, който иска и се занимава с политика“, допълни той.

Румен Радев изказа и „своето възхищение“ от парламентарната опозиция, която е направила „брилянтен кризисен пиар“ като по учебник.

„Взеха един хвърчащ лист, една анонимка, едно листче без подпис, без печат, без входящ и изходящ номер. От него произведоха невероятна истерия в публичната пространство, обладаха всички медии и изключително успешно убиха трите доклада на Сметната палата, зад които стоят хиляди фактури, платежни, сертификати, договори, протоколи – тяхното наследство. Ето това се казва блестящ пиар. Учете се, уважаеми колеги“, каза Радев.

По-високи доходи и облекчения за родители

Минималната работна заплата се очаква да стане 660 евро от 1 януари. От 1 юли е предвидено увеличение на пенсиите по швейцарското правило.

В проекта е заложено допълнително данъчно облекчение за родители. То се предвижда да бъде до 2000 евро за едно дете, 4000 евро за две деца и 6000 евро за три и повече деца. Обезщетението за втората година от майчинството се очаква да достигне около 450 евро месечно.

Данък върху свръхпечалбата в шест сектора

За увеличаване на приходите се предвижда данък върху свръхпечалбата в шест сектора: банки, фирми за бързи кредити, търговски вериги с повече от пет обекта, застрахователи, телекомуникационни компании и обменни бюра. В проекта са включени и допълнителни регулации за хазартния сектор.

Параметрите на бюджета обичайно се публикуват от Министерството на финансите заедно със средносрочната бюджетна прогноза. След това те се обсъждат в Тристранния съвет със социалните партньори, проектът се приема от Министерския съвет и се внася за окончателно гласуване в Народното събрание. Процедурата обикновено продължава около месец.

Източници: bntnews.bg


София / България
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КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

ПОСЛЕДНИ ПЪРВИ

  • 1 Последния Софиянец

    12 18 Отговор
    Бюджета го написаха в ЕЦБ във Франкфурт на Майн.

    Коментиран от #10, #13

    13:05 06.11.2026

  • 2 Милиарди за МВР заплати

    20 8 Отговор
    3003 евро + клас прослужено време + бонуси тримесечни става над 4500Е

    Коментиран от #20

    13:06 06.11.2026

  • 3 Дядо Янко

    18 6 Отговор
    Защо няма коледни бонуси за всички?!

    Коментиран от #5, #18

    13:07 06.11.2026

  • 4 БАЦО

    11 7 Отговор
    Нагодина - на Бузлуджа .

    13:08 06.11.2026

  • 5 Веска

    14 13 Отговор

    До коментар #3 от "Дядо Янко":

    кРадеф ги раздава на масоните си !!

    13:08 06.11.2026

  • 6 Супер

    17 16 Отговор
    Кучетата от МАФИОТСКАТА СГЛОБКА = ГРОБсдс+ПДБ+ДПС вият безутешно.

    Пълнолуние ли е?

    Коментиран от #9

    13:09 06.11.2026

  • 7 Гербер

    10 14 Отговор
    Посоката на бюджета е на изток

    Коментиран от #19

    13:09 06.11.2026

  • 8 Илиян Илиев

    12 6 Отговор
    Нали уж нямало пари?

    13:10 06.11.2026

  • 9 Пълнолуние ли е?

    10 13 Отговор

    До коментар #6 от "Супер":

    Кучетата от МАФИОТСКАТА СГЛОБКА = ГРОБсдс+ППДБ+ДПС вият безутешно.

    Коментиран от #27

    13:10 06.11.2026

  • 10 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 11 Дрътиа Софеанец

    10 4 Отговор
    Измръзнали са ти ръкете от миенето на чиниЙ без парно и топла вода ..

    13:11 06.11.2026

  • 12 Госあ

    19 3 Отговор
    Много добре. Особено данъка свръхпечалба! Крайно време беше. Забраната за реклама на хазарта, също.

    13:12 06.11.2026

  • 13 Госあ

    4 0 Отговор

    До коментар #1 от "Последния Софиянец":

    поправка, искат там да го напишат. Но твоя човек - кирчо е далеч от властта.

    13:14 06.11.2026

  • 14 БАНко

    10 7 Отговор
    ЗА ПЪРВИ ПЪТ ТОЛКОВА МНОГО ХОРА СЕ ЗАПОЗНАВАТ С ПРОЕКТО БЮДЖЕТА , ДО СЕГА , ДЕСЕТКИ ГОДИНИ , В ТЯСНА ЗАЛА НА МИНИСТЕРСКИЯ СЪВЕТ !!!

    Коментиран от #42

    13:15 06.11.2026

  • 15 Геро

    16 8 Отговор
    Да поздравим с поредните глупости управляващите от Регресивна България и лично Румен Гадев, Боташ ефенди за многото лъжи, както и всичко на гърба на народа!Вие сте излишни за България!

    13:18 06.11.2026

  • 16 МунчоЛЕТ

    12 4 Отговор
    Мижи да те лажем...

    13:18 06.11.2026

  • 17 Пробит кошняк

    13 5 Отговор
    нали дойдохте защото сте можещи Ами хайде цяла 2026 какво стабилизирахте През 2027 освен големи съкращения и заеми друго какво ще направите МАЛОумници

    13:20 06.11.2026

  • 18 1001

    3 1 Отговор

    До коментар #3 от "Дядо Янко":

    Кои са всички? Колкото си изкарал толкова вземаш.

    13:20 06.11.2026

  • 19 БАНко

    9 3 Отговор

    До коментар #7 от "Гербер":

    НА ИЗТОК СА - ЯПОНИЯ , ЮЖНА КОРЕЯ , КИТАЙ , ВИЕТНАМ ....... ВСЕ ДЪРЖАВИ ЗА ПРИМЕР !!! ОТ 20 ГОДИНИ ТАМ СЕ НАРЕДИ И РУСИЯ НА ПУТИН !!!

    13:20 06.11.2026

  • 20 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 21 Общо-взето

    11 4 Отговор
    Тези ни закопават.

    Коментиран от #28

    13:21 06.11.2026

  • 22 Да вдигат

    12 5 Отговор
    гълъбите !

    13:21 06.11.2026

  • 23 Стига

    10 4 Отговор
    с тези представления !

    13:22 06.11.2026

  • 24 Вова Инхибитор

    7 4 Отговор
    Думите ти нямат покритие радев. Ти си евтин и разкрит лъжец.Бюджета ти е пробит, хората ше обедняват а олигарсите ще забогатяват. Сбирщнина от некомпетентни некадърници сте, и ще си отидете като жан виденов.лъжливите опорки не вършат работа.

    Коментиран от #30, #35

    13:27 06.11.2026

  • 25 не разбрах

    5 1 Отговор
    Миналата година за това ли свалихме Желязков? Защо не сте по площадите?

    13:27 06.11.2026

  • 26 Просто човек

    4 1 Отговор
    Трудно се коментира без псувни…

    13:27 06.11.2026

  • 27 Новолуние

    6 1 Отговор

    До коментар #9 от "Пълнолуние ли е?":

    И ти Ще виеш , нагодина ..😁

    13:28 06.11.2026

  • 28 🦉🦉🦉🦉

    3 4 Отговор

    До коментар #21 от "Общо-взето":

    Общо взето , закопаха ни предишните,
    АМА ЯВНО НЯМАШ С КАКВО ДА ГО проУМееш❗
    НЕ тези излъгаха за да ни засмучат в €-зоната❗
    НЕ тези ограбиха народа,
    като стоките от 10 лв станаха 10€ ,
    но доходите от 10 лв станаха 5€❗
    Не тези дадоха валутата ни в ръцете на алчния БАНКСТЕР....

    Коментиран от #31, #40

    13:29 06.11.2026

  • 29 Количев

    8 2 Отговор
    Евтин комунистически театър.евтин опит да се прикрива некадърноста на радев и министрите. Българина ще обеднява зверски, това предстои. И фалшивите думи няма да спрат това. По некомпетентни и некадърни сте от виденов дори.

    13:30 06.11.2026

  • 30 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 31 🦉🦉🦉🦉

    2 1 Отговор

    До коментар #28 от "🦉🦉🦉🦉":

    "Дайте ми да управлявам парите на една държава и не ме интересува кой ще управлява ази държава!" 😡😡😡😡

    13:30 06.11.2026

  • 32 Намалете администрацията

    6 1 Отговор
    Ако се справи с нарастването на чиновници и администрация,ще помогне на бизнеса,от там и на народа.

    13:31 06.11.2026

  • 33 Само да попитам

    3 1 Отговор
    Като говориш толкова за отбрана какво става с Райнметал ,Кога ще заработи завода

    13:33 06.11.2026

  • 34 Табалов

    4 1 Отговор
    См.окайте му ки.рливите чорапе на радеф ,прошляци. Тепърва ще обеднявате, мръзнете и виете на ум.рело. хахахаха . Заслужавате да страдате и да сте бедни. А честито.

    13:33 06.11.2026

  • 35 Този коментар е премахнат от модератор.

  • 36 Анонимен

    3 1 Отговор
    САМО МОГА ДА НАПИША УУУУУУУУ ОТВРАЩАВАМ СЕ ОТ ЧЕРВЕНИТЕ МЕСИИ ОЛИГАРСИ ДРУГАРИ

    13:36 06.11.2026

  • 37 Фарфалюлю

    4 1 Отговор
    Дишайте праднята на фатмака радев прошляци.

    13:36 06.11.2026

  • 38 Българите да живеят по-добре и сигурно

    1 1 Отговор
    Радев днес се подиграва с българите. Пълни глупости.

    13:36 06.11.2026

  • 39 пффф

    1 0 Отговор
    Живеят добре разни фамилии с раздадени куфарчета , другите кучета ги яли ..

    13:37 06.11.2026

  • 40 мдааа

    1 1 Отговор

    До коментар #28 от "🦉🦉🦉🦉":

    Така е от век и веков .. Винаги "предишните" са били виновни .

    13:37 06.11.2026

  • 41 Госあ

    1 0 Отговор
    Най големият проблем на еврозоната, за който не спирам да повтарям е дългосрочната безперспективност за инвестиции в производство! Никой не инвестира в производство в страна със скъпа валута, особено пък такава с унищожени школи и енергетика! Не Радев, а Господ не може да ни помогне. Другият огромен проблем с независимостта - лъсна в пълен блясък.

    13:37 06.11.2026

  • 42 Анонимен

    1 1 Отговор

    До коментар #14 от "БАНко":

    14 АМАН ОТ НЕПРИЯТНИ ЛЪЖЦИ РАДЕВ СЕ Е САМОЗАБРАВИЛ БЪЛГАРИЯ НЕ МУ Е БАЩИНИЯ НИТО Е ПРЕЗИДЕНСТКА НИТО Е ДИКТАТУРА 14 МАЛОУМНИЦИТЕ

    13:39 06.11.2026

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