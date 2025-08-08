Новини
Временно затварят за движение участък от локалното платно на бул. "Арсеналски"

Временно затварят за движение участък от локалното платно на бул. "Арсеналски"

8 Август, 2025 08:22 558 1

Автобусите ще спират на съществуващите автобусни спирки по маршрута

Временно затварят за движение участък от локалното платно на бул. "Арсеналски" - 1
Снимка: БГНЕС
Венцислав Михайлов Венцислав Михайлов Автор във Fakti.bg

От 11.08.2025 г. до 24.08.2025 г. (включително) се забранява влизането на пътни превозни средства по локалното пътно платно на бул. "Арсеналски“ между бул. "Черни връх“ и ул. "Борис Пожаров“, заради строително-монтажни дейности, съобщиха от Столичната община.

За същия период тролеите от линии 6 и 7 и автобусна линия 108 и Х9 ще се движат по променени маршрути. Закрива се тролейбусна линия № 8.

- Тролеите от линия 6 ще се движат по маршрут: от ж.к. Люлин 3 – колелото по действащия маршрут до кръстовището с бул. "Патриарх Евтимий“/ул. "Проф. Фритьоф Нансен“, направо по бул. "Патриарх Евтимий“ по маршрута на тролейбусна линия № 8, наляво по бул. "Прага“, ул. "Св. Георги Софийски“, бул. "Акад. И. Е. Гешов“, бул. "Петко Ю. Тодоров“, надясно по бул. "Гоце Делчев“, ул. "Костенски водопад“, бул. "Тодор Каблешков“ до ж.к. "Гоце Делчев" (крайна станция на тролейбусни линии № 7 и 8 ) двупосочно.

Тролейбусите ще спират на съществуващите тролейбусни спирки в променения участък на маршрута.

- Маршрутът на тролейбусна линия № 7 се скъсява до кино "Одеон“ както следва: от ж.к. "Люлин" 3 - колелото на тролеите по действащия маршрут до транспортен подлез "НДК“, продължава по бул. "Васил Левски“, обратен завой на кино "Одеон“ (кръстовище бул. "Васил Левски“/бул. "Патриарх Евтимий“ и по бул. "Патриарх Евтимий“ обратно по маршрута до ж.к. "Люлин" 3 - колелото на тролеите.

- Маршрутът на автобусна линия № 102 само в посока ж.к. "Овча купел“ 2 се променя както следва: от Студентски град по маршрута до кръстовището на ул. "Свети Наум“ с бул. "Арсеналски“, наляво по пътното платно на бул. "Арсеналски“ и по маршрута до ж.к. "Овча купел" 2.

В обратната посока маршрутът не се променя.

За линията се разкриват временни спирки:

- на бул. "Арсеналски“ след левия завой от бул. "Свети Наум“ на 20.00 метра след пешеходната пътека

- на бул. "Арсеналски“ на 5 метра преди пешеходната пътека към спирки "ПК Спартак“ за тролейбусна линия № 7 и автобусна линия № 102

Маршрутът на автобусна линия Х9 се променя както следва (в посока ж.к. "Лозенец"): от метростанция "Акад. Александър Теодоров – Балан“ по маршрута до кръстовище бул. "Черни връх“/бул. "Арсеналски“, направо по бул. "Черни връх“, обратен завой на кръстовището с бул. "Евлоги и Христо Георгиев“, бул. "Черни връх“ и след кръстовището с бул. "Арсеналски“ направо по маршрута до метростанция "Акад. Александър Теодоров – Балан".

Автобусите ще спират на съществуващите автобусни спирки по маршрута.


България
КОМЕНТАРИ КЪМ СТАТИЯТА

